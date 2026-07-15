Orchestration active des données réglementaires
Orchestrez les changements législatifs, l'activité des agences et les mises à jour des politiques directement dans les flux de travail que vos équipes juridiques, politiques et de conformité exécutent déjà. Chaque projet de loi, mesure d'application et changement de GSE parvient à la bonne équipe dès sa publication.
- Acheminer les mouvements de projets de loi et les changements de statut législatif depuis les portails officiels directement dans les flux de travail juridiques
- Orchestrer les données relatives à l'application de la loi par les agences et à la période de commentaires dans Slack, les tableaux de bord ou les webhooks.
- Introduire les mises à jour ESG et politiques dans Zapier, Make ou n8n pour déclencher des réponses automatisées en matière de conformité.
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Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes politiques orchestrent les données réglementaires
Transmettre les changements législatifs aux bonnes équipes
Les changements législatifs n'ont d'importance que s'ils parviennent à temps aux bonnes personnes. Cette configuration achemine les mises à jour provenant de sources officielles directement dans les flux de travail de votre équipe, afin que rien ne soit manqué ou retardé.
Fonctionne avec
Portails législatifs → Alertes Slack
Congress.gov → Webhook. Informez instantanément les équipes juridiques des modifications apportées aux projets de loi afin qu'elles puissent agir avant la date limite.
Activité globale de l'agence → Tableau de bord interne
Flux RSS réglementaires → Widget HTML. Offrez aux équipes politiques un flux visuel en direct des mesures d'application et des mises à jour réglementaires.
Normes du GSE → Réponse automatisée
ONG et organismes de normalisation → Make.com. Acheminez les exigences ESG en constante évolution directement dans vos flux de travail de conformité, sans examen manuel.
Actualités politiques → Executive Briefing
Google Actualités → Synthèse des courriels. Fournissez aux parties prenantes des mises à jour concises et prêtes à prendre des décisions, sans passer des heures à établir des rapports manuels.
Insight stratégique
Les changements législatifs peuvent prendre des mois à être adoptés, mais leur impact opérationnel est immédiat une fois qu'ils sont promulgués. L'orchestration automatisée permet à votre équipe juridique de prendre connaissance des changements de statut le jour même, et non des semaines plus tard dans une lettre d'information.
Orchestrer les données globales des agences et de la conformité
Les agences publient des milliers de règlements, d'ordonnances de consentement et de périodes de consultation sur des dizaines de portails. Orchestrez chaque agence en un flux unifié afin que les équipes de conformité voient les actions pertinentes dès leur publication, filtrées en fonction de votre secteur d'activité.
Fonctionne avec
Communiqués de presse de l'Agence → Widget Regulatory Pulse
Agency RSS → RSS.app → HTML Widget. Affichez un mur Regulatory Pulse auto-actualisé dans le portail de votre département juridique.
Dates limites de la période de consultation → Alertes Slack
Portails d'agences → Filtre de mots-clés → Slack. Ne manquez jamais une date limite d'appel à commentaires concernant votre secteur d'activité.
Changements de politique internationale → Telegram Bot
Commission européenne → Auto-Translate → Telegram. Surveillez les entités mondiales dans votre langue maternelle grâce aux alertes mobiles pour les juristes d'entreprise.
Mesures d'exécution → Évaluation des risques JSON
Amendes et pénalités → RSS.app → JSON/Webhooks. Envoyez des données structurées sur l'application de la loi directement dans votre outil GRC ou votre tableau de bord des risques.
Insight stratégique
Les organismes de réglementation publient chaque année des milliers de mises à jour sur des portails fragmentés. L'orchestration automatisée avec des filtres de mots clés garantit que votre équipe de conformité ne voit que les annonces qui affectent votre industrie et votre juridiction spécifiques.
Données ESG et normes dans les flux de travail de conformité
Les cadres de divulgation ESG (ISSB, GRI, SASB, CSRD, règles climatiques de la SEC) évoluent plus rapidement que les cycles de reporting. Orchestrez ces mises à jour directement dans votre système d'automatisation de la conformité afin que les équipes de reporting et de RI puissent s'adapter bien avant les échéances.
Fonctionne avec
Organismes de normalisation ESG → Alerte par courriel
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → Email. Soyez averti dès que de nouvelles normes de reporting ESG sont mises à jour ou publiées.
Environmental Policy News → Magazine Widget
Sustainability News → RSS.app → HTML Widget. Intégrez un magazine d'actualités ESG en direct sur votre portail de politique interne ou votre page LP.
Annonces COP & Sommet → Slack
Sommets mondiaux → Filtre de mots-clés → Slack. Acheminez les résultats des grandes conférences (COP, Davos) directement vers le canal de votre équipe ESG.
Mises à jour des ONG et du cadre → Automatisation de la conformité
Publications des ONG → RSS.app → Zapier/Make. Déclenchez des mises à jour automatisées de la liste de contrôle de conformité lorsque les cadres ESG évoluent.
Insight stratégique
Les réglementations ESG évoluent rapidement d'une juridiction à l'autre. L'automatisation de l'orchestration des mises à jour des normes dans les flux de travail de conformité permet à votre équipe d'adapter les rapports et les opérations avant les échéances, évitant ainsi les coûteuses bousculades de dernière minute.
Valider l'impact sur le marché avec les médias grand public
Tous les changements réglementaires ne nécessitent pas un briefing exécutif - seuls ceux qui ont un large impact sur le marché en ont besoin. Validez les changements techniques de politique par rapport à la couverture de Reuters, AP et WSJ afin que les dirigeants ne voient que les annonces qui nécessitent une action.
Fonctionne avec
Reuters/WSJ Policy Validation → Slack
Médias grand public → Filtre de mots-clés → Slack. Ne prévenir la direction que lorsqu'un changement de politique technique se retrouve dans la presse financière grand public.
Risque géopolitique → Widget de liste
Actualités sur les sanctions et le commerce → RSS.app → HTML Widget. Suivez l'évolution des sanctions internationales et des guerres commerciales qui ont un impact sur votre chaîne d'approvisionnement.
Couverture des banques centrales → Wall Widget
Macro News → RSS.app → HTML Widget. Affiche un flux d'annonces des banques centrales et une couverture des taux d'intérêt pour les équipes chargées de la politique monétaire.
Sentiment des médias → Google Sheets via Make
Actualités politiques → RSS.app → Make/Webhooks. Flux de hits médiatiques liés à la politique dans Google Sheets pour l'analyse des tendances des sentiments.
Insight stratégique
Lorsque les principaux médias financiers font état d'une modification de la réglementation, cela indique un impact sur l'ensemble du marché. La validation par rapport à la couverture de Reuters et du WSJ aide votre équipe à distinguer les mises à jour de routine des événements prioritaires nécessitant une action de la part de la direction.
Outils de veille réglementaire
RSS.app fournit l'infrastructure nécessaire pour suivre, filtrer et distribuer les données relatives aux politiques à vos équipes juridiques et de conformité.
Filtres avancés
Filtrez les flux par juridiction, par sujet, par nom d'agence ou par mots-clés personnalisés pour ne faire apparaître que les mises à jour réglementaires qui concernent votre secteur d'activité spécifique et vos obligations en matière de conformité.
Pas de doublons
Supprimer automatiquement les annonces en double lorsque la même mise à jour réglementaire apparaît sur plusieurs portails gouvernementaux, points d'information ou flux d'agences.
Traduction globale
Traduire des réglementations internationales, des documents politiques en langue étrangère et des publications gouvernementales non anglophones dans plus de 40 langues pour les travaux de conformité transfrontaliers.
Ensembles d'aliments pour animaux
Combinez les flux provenant de plusieurs agences réglementaires, de traqueurs législatifs et de portails gouvernementaux en un seul flux d'informations unifié par juridiction ou domaine politique.
Formats prêts pour les développeurs
Exporter les données réglementaires en RSS/XML, JSON ou CSV pour les intégrer aux systèmes de gestion de la conformité, aux plateformes GRC ou aux tableaux de bord d'audit personnalisés.
Webhooks et automatisation
Déclenchez automatiquement des workflows de conformité lorsque de nouvelles réglementations sont publiées. Connectez les flux à Slack, à la messagerie, à Zapier, à Make ou à tout autre système acceptant les webhooks.
Diffuser des alertes réglementaires où que ce soit
Un flux RSS. N'importe quel flux de travail de conformité.
Les flux RSS s'intègrent nativement aux outils déjà utilisés par vos équipes juridiques et de conformité. Acheminez les alertes réglementaires vers des canaux Slack, des condensés d'e-mails, Microsoft Teams, des bases de données Notion ou des plateformes GRC. Connectez-vous à Zapier, Make ou n8n pour créer des flux de travail de conformité automatisés qui classent les mises à jour, créent des tickets et notifient les parties prenantes sans intervention manuelle.
Questions fréquemment posées
Oui. RSS.app peut générer des flux RSS à partir de n'importe quel site web gouvernemental accessible au public, de n'importe quel portail législatif ou de n'importe quelle page d'une agence de régulation. Il vérifie la présence de nouveaux contenus toutes les 15 à 60 minutes et ajoute automatiquement les nouvelles publications à votre flux.
Créez des flux distincts pour chaque juridiction ou agence, puis combinez-les en un seul ensemble de flux. Vous pouvez appliquer des filtres de mots-clés à chaque flux afin que seules les mises à jour pertinentes de chaque source apparaissent dans le flux unifié.
Oui. Configurez des filtres de mots-clés pour des termes tels que "open for comment", "comment period" ou "public notice" sur les flux des agences de régulation concernées. Acheminez-les vers Slack ou vers le courrier électronique pour une visibilité immédiate.
Oui. Vous pouvez créer des flux à partir de sites web d'ONG, d'organismes climatiques internationaux, d'organisations de normalisation ESG et de sources d'informations sur le développement durable. Combinez-les dans un flux d'informations ESG dédié à votre équipe de reporting.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner les flux de la SEC, de l'EPA, de l'EMA et de toute autre agence en un seul flux unifié. Votre équipe chargée de la conformité dispose ainsi d'une seule URL pour toutes les informations réglementaires des différentes agences et juridictions.
Oui. La fonction de traduction globale traduit automatiquement le contenu des flux de plus de 40 langues dans la langue de votre choix, ce qui facilite la surveillance des organismes de réglementation étrangers et des organisations politiques internationales.
RSS.app prend en charge l'exportation aux formats RSS/XML, JSON et CSV. Vous pouvez mettre en place des exportations automatisées via Zapier ou Make pour pousser les mises à jour réglementaires dans Google Sheets, SharePoint ou votre plateforme GRC pour une documentation prête à être auditée.
Oui. Les plans d'entreprise comprennent des intervalles de rafraîchissement plus rapides, des limites de flux plus élevées, un support prioritaire et une prise en main dédiée. Contactez notre équipe pour discuter de la tarification au volume et des configurations personnalisées pour votre département juridique ou des affaires gouvernementales.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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