RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer votre veille concurrentielle.

Filtres avancés Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.

Pas de doublons Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.

Traduction globale Traduire automatiquement en plus de 40 langues le sentiment d'appartenance à une marque et les mises à jour de la concurrence en langue étrangère.

Ensembles d'aliments pour animaux Fusionnez les flux Reddit, Google News et Review en un flux de données unique et centralisé.

Formats prêts pour les développeurs Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.