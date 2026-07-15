Surveiller les concurrents sans travail manuel
RSS.app convertit les blogs des concurrents, les pages LinkedIn, les offres d'emploi, les bulletins d'information, les pages de tarification et les mentions dans les médias en flux RSS structurés. Regroupez tout en un seul flux et envoyez les mises à jour sur Slack, Discord, Telegram, par email ou tout autre outil d'automatisation.
- Suivre les blogs des concurrents, leur activité sur LinkedIn, les offres d'emploi et les changements de prix.
- Regrouper les mises à jour de plusieurs concurrents en un seul flux structuré
- Remplacer les vérifications manuelles par des mises à jour programmées du flux toutes les 15 à 60 minutes
1M+
Fils RSS actifs
100M+
Articles traités
15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes surveillent les concurrents
Surveillance des pages de prix et de produits
RSS.app surveille les pages des concurrents pour détecter les changements de prix et de contenu, et envoie automatiquement des mises à jour à votre équipe afin que vous puissiez suivre l'activité du marché sans avoir à procéder à des vérifications manuelles constantes.
Fonctionne avec
Changements de prix → Slack
Envoyez des alertes instantanées à #pricing-alerts pour que votre équipe de vente puisse ajuster les devis et rester compétitive en temps réel.
Changements de prix → Zapier → Google Sheets
Synchronisez les données relatives aux changements de prix avec une feuille Google pour suivre l'historique des prix pratiqués par les concurrents et les tendances saisonnières.
Changements de prix → JSON
Utilisez les flux JSON pour intégrer les lancements de nouveaux produits dans votre tableau de bord interne ou votre outil de recherche propriétaire.
Modifications de prix → Email
L'option Email Digest permet d'envoyer un résumé hebdomadaire de toutes les mises à jour des produits des concurrents dans la boîte de réception de la direction.
Insight stratégique
Les changements de prix sont souvent le signe d'une évolution de la stratégie concurrentielle. En les détectant rapidement, votre équipe a le temps d'évaluer son positionnement et de réagir avant que les clients ne s'en aperçoivent.
Mises à jour des blogs et du contenu des concurrents
RSS.app découvre ou génère automatiquement des flux RSS à partir des blogs et des pages produits de vos concurrents. Sachez immédiatement quand un concurrent publie un nouveau contenu, lance une fonctionnalité ou modifie son message.
Fonctionne avec
Articles de blog → Slack
Acheminez les nouveaux articles de blog des concurrents vers #competitive-intel afin que votre équipe marketing puisse analyser le positionnement et répondre avec du contre-contenu.
Mises à jour des produits → Discord
Partagez les annonces de fonctionnalités des concurrents dans le canal Discord de votre équipe produit afin d'éclairer les décisions relatives à la feuille de route.
Blog Digest → Email
Fournir un résumé hebdomadaire de toutes les activités des blogs des concurrents dans la boîte de réception de la direction pour un examen stratégique.
Mises à jour du contenu → Telegram
Recevez des alertes mobiles instantanées lorsque les concurrents publient du nouveau contenu afin de ne jamais manquer un lancement ou une annonce.
Insight stratégique
Les articles de blog et les mises à jour de produits des concurrents révèlent les priorités de la feuille de route et le positionnement marketing. Le suivi régulier de ces éléments permet aux équipes produit et marketing de rester informées sans effort manuel.
Suivi de l'activité sur LinkedIn
Surveillez les pages LinkedIn de vos concurrents pour y trouver de nouvelles offres d'emploi, des mises à jour sur l'entreprise et du contenu de leadership éclairé. Les tendances en matière d'embauche sont le signe d'une expansion, d'un investissement dans un produit ou d'une croissance géographique - autant d'informations accessibles au public que vous pouvez suivre automatiquement.
Fonctionne avec
Offres d'emploi → Slack
Observez quand les concurrents affichent de nouveaux postes. Une augmentation du nombre d'embauches dans le domaine de l'ingénierie peut être le signe du développement d'un nouveau produit. L'embauche de vendeurs suggère une expansion du marché.
Messages de l'entreprise → Telegram
Recevez des alertes instantanées pour les messages LinkedIn des concurrents - annonces de partenariat, leadership éclairé et messages marketing - directement sur votre téléphone.
Activité d'embauche → Zapier → Feuilles
Enregistrer automatiquement les offres d'emploi des concurrents dans une feuille Google pour une analyse trimestrielle des tendances en matière de recrutement et des rapports sur la concurrence.
Mises à jour LinkedIn → Email Digest
Fournissez à votre équipe de direction un récapitulatif hebdomadaire de toutes les activités de vos concurrents sur LinkedIn - nouveaux messages, offres d'emploi et événements marquants de l'entreprise.
Insight stratégique
LinkedIn est le signal le plus public de la stratégie d'entreprise. Les offres d'emploi, les mises à jour de l'entreprise et le contenu du leadership révèlent tous où les concurrents investissent. Ces signaux sont publics, structurés et gratuits.
Actualités et couverture médiatique de Google
Créez des flux RSS à partir des résultats de recherche de Google Actualités concernant des noms de concurrents, des produits ou des dirigeants. Suivez automatiquement la couverture médiatique, les annonces de financement et les mentions du secteur au lieu de faire des recherches manuelles tous les matins.
Fonctionne avec
Nouvelles des concurrents → Slack
Acheminez la couverture de presse des concurrents vers #competitive-intel pour que votre équipe soit informée des annonces de financement, des partenariats et des évolutions du marché au fur et à mesure.
News Digest → Email
Envoyez un résumé quotidien de toutes les mentions dans la presse de vos concurrents à votre équipe de direction pour un examen stratégique.
Couverture médiatique → Zapier
Déclenchez des flux de travail automatisés lorsque des concurrents apparaissent dans les actualités - enregistrez-les dans un système de gestion de la relation client (CRM), informez-en le service des ventes ou mettez à jour un tableau de bord interne.
Archives des nouvelles → CSV
Exporter les mentions de presse des concurrents au format CSV pour les rapports trimestriels sur la concurrence et l'analyse des tendances.
Insight stratégique
La couverture médiatique indique le positionnement sur le marché, les événements de financement et les activités de partenariat. Le suivi de l'actualité des concurrents aide les équipes à anticiper les mouvements du marché et à ajuster leur stratégie.
Bulletins d'information des concurrents
Convertissez les bulletins d'information électroniques de vos concurrents en flux RSS grâce à la fonction email-to-RSS de RSS.app. Abonnez-vous avec une adresse e-mail dédiée et chaque newsletter sera convertie en un élément de flux que vous pouvez acheminer, filtrer et archiver.
Fonctionne avec
Bulletins d'information → Slack
Acheminez les bulletins d'information des concurrents vers un canal Slack dédié afin que votre équipe marketing puisse analyser les messages, les promotions et la stratégie de contenu.
Bulletins d'information → Discord
Partagez les bulletins d'information des concurrents dans le Discord de votre équipe pour une analyse collaborative et une discussion rapide.
Newsletter Digest → Email
Consolidez toutes les lettres d'information des concurrents en un seul bulletin quotidien au lieu d'encombrer les boîtes de réception individuelles.
Bulletins d'information → Faire
Introduisez les bulletins d'information des concurrents dans les scénarios de Make pour en extraire les thèmes clés, les enregistrer dans une base de données ou déclencher des alertes internes.
Insight stratégique
Les lettres d'information révèlent la stratégie de contenu, les mises à jour de produits et les tactiques promotionnelles utilisées par les concurrents pour attirer l'attention de leur public. Le suivi de ces éléments donne un aperçu direct de leur approche en matière de communication.
Offre groupée de concurrents multi-sources
Utilisez les regroupements de flux pour combiner les flux de blogs, de LinkedIn, d'actualités, de lettres d'information et de tarifs d'un ou de plusieurs concurrents en un seul flux RSS unifié. Une seule URL donne à votre équipe une image complète de la concurrence - connectez-la à n'importe quelle plateforme d'automatisation pour un traitement en aval.
Fonctionne avec
Toutes les sources → Zapier
Déclenchez des automatismes Zapier à partir de n'importe quelle mise à jour d'un concurrent : enregistrement dans le CRM, notification aux équipes ou mise à jour des tableaux de bord en fonction du type de source.
Toutes les sources → Faire
Élaborer des scénarios avancés pour acheminer les mises à jour des concurrents par type : de la tarification aux ventes, de l'embauche aux ressources humaines, de la presse aux relations publiques.
Toutes les sources → n8n
Utilisez le déclencheur RSS de n8n pour créer des flux de travail personnalisés auto-hébergés pour la veille concurrentielle - pas de blocage de la part du fournisseur.
Toutes les sources → Webhooks
Envoyez chaque mise à jour d'un concurrent à votre propre point de terminaison API pour un traitement personnalisé, un stockage ou une intégration avec des outils internes.
Insight stratégique
Un flux de données unifié sur les concurrents permet aux équipes de surveiller toute l'activité concurrentielle en un seul endroit. Associé à des plateformes d'automatisation, il permet de personnaliser les flux d'alerte, d'archivage et d'analyse.
Ce que vous pouvez faire avec les données sur les concurrents
RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer votre veille concurrentielle.
Filtres avancés
Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.
Pas de doublons
Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.
Traduction globale
Traduire automatiquement en plus de 40 langues le sentiment d'appartenance à une marque et les mises à jour de la concurrence en langue étrangère.
Ensembles d'aliments pour animaux
Fusionnez les flux Reddit, Google News et Review en un flux de données unique et centralisé.
Formats prêts pour les développeurs
Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks et automatisation
Connecter les flux à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS pour des flux de travail internes personnalisés.
Envoyez des mises à jour sur les concurrents où que vous soyez
Un seul flux. N'importe quelle destination.
RSS est un format XML normalisé pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant le format RSS peut consommer les flux de surveillance de vos concurrents, ce qui garantit la portabilité des données et la neutralité par rapport aux fournisseurs.
Questions fréquemment posées
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute les nouveaux éléments au flux.
Oui. RSS.app peut générer des flux RSS à partir des pages de l'entreprise LinkedIn pour suivre les messages et les mises à jour. Vous n'avez pas besoin des identifiants API de LinkedIn. Fournissez l'URL de la page de l'entreprise et RSS.app génère le flux.
Oui. RSS.app génère des flux RSS à partir des pages d'offres d'emploi de LinkedIn. Vous pouvez surveiller des entreprises spécifiques ou des résultats de recherche pour suivre les nouvelles offres d'emploi et les tendances en matière d'embauche.
Oui. La fonction email-to-RSS de RSS.app vous permet de vous abonner aux newsletters de vos concurrents en utilisant une adresse email dédiée. Chaque lettre d'information est convertie en un flux que vous pouvez acheminer vers Slack, Discord ou toute autre destination.
Oui. RSS.app peut surveiller les changements de contenu de n'importe quelle page web, y compris les pages de tarification. Lorsque le contenu de la page change, un nouvel élément de flux est généré avec le contenu mis à jour.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner les flux de plusieurs concurrents et de plusieurs types de sources (blog, LinkedIn, actualités, etc.) en un seul flux unifié. Votre équipe dispose ainsi d'une seule URL pour surveiller l'ensemble de la veille concurrentielle.
Oui. Les flux RSS.app sont des flux RSS/XML standard, qui sont pris en charge de manière native par Slack (via RSS bot), Zapier, Make, n8n et la plupart des plateformes d'automatisation. Ajoutez l'URL de votre flux pour commencer à recevoir des mises à jour.
RSS.app applique une déduplication basée sur le contenu pour identifier et supprimer les entrées en double. Si le même article ou la même mise à jour apparaît dans plusieurs sources, il n'apparaîtra qu'une seule fois dans votre flux.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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