Surveillance automatisée des brevets, suivi des dossiers et veille juridique
RSS.app transforme les publications de l'office des brevets, les bordereaux des tribunaux, les gazettes réglementaires et les actualités juridiques en flux RSS structurés et filtrables. Les dépôts, les décisions et les changements de politique sont transmis directement à Slack, au courrier électronique, à Notion ou à votre système de gestion des dossiers, de sorte que votre équipe juridique ne manque jamais une mise à jour cruciale.
- Générer des flux RSS à partir des offices de brevets, des registres de marques et des portails de greffes de tribunaux
- Acheminer les dépôts, les décisions et les mises à jour réglementaires vers Slack, le courrier électronique ou tout autre outil compatible avec les flux RSS.
- Filtre par classification des brevets, nom du cessionnaire, juridiction ou mots-clés personnalisés
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15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes automatisent la veille juridique et la propriété intellectuelle
Surveillance de la réglementation et de la conformité
RSS.app surveille 24 heures sur 24 les gazettes gouvernementales, les traqueurs législatifs et les sites web des organismes de réglementation. Il convertit les publications politiques denses en éléments de flux structurés que votre équipe de conformité peut trier immédiatement, en veillant à ce qu'aucun avis d'élaboration de règles, période de commentaires ou mesure d'application ne passe inaperçu.
Fonctionne avec
Registre fédéral → Slack Bot
Alertez l'équipe de conformité dans #regulatory-watch dès qu'une proposition de règle ou une action finale est publiée dans votre domaine d'activité.
Suivi législatif → Email Digest
Fournir des informations hebdomadaires sur les auditions à venir, les délais pour les commentaires du public et la législation adoptée aux conseillers externes et aux avocats internes.
Mesures d'exécution de l'Agence → Ticker Widget
Intégrez un "Enforcement Pulse" défilant sur le tableau de bord de conformité de votre entreprise pour une visibilité en temps réel des nouvelles sanctions, amendes et ordonnances de consentement.
Flux réglementaire → Automatisation Zapier
Poussez les avis officiels de réglementation dans votre plateforme GRC, votre bibliothèque SharePoint ou votre Google Sheet via Zapier ou Make pour une documentation prête à être auditée.
Insight stratégique
Le non-respect d'une période de commentaires ou d'un délai d'application expose les entreprises à un risque réglementaire. La surveillance automatisée permet à votre équipe de conformité de travailler à partir des données les plus récentes, et non des vérifications manuelles de la semaine dernière.
Service de surveillance des brevets et des marques
RSS.app génère des flux à partir des bases de données de publications des offices de brevets et des registres de marques du monde entier. Filtrez par classification CIB, cessionnaire ou mot-clé pour ne faire apparaître que les dépôts pertinents pour votre portefeuille, ce qui permet à vos équipes chargées des poursuites et des oppositions d'être informées le plus tôt possible des nouvelles délivrances, demandes et changements d'état.
Fonctionne avec
Publications de l'USPTO → Slack Bot
Envoyez des alertes le jour même à #ip-filings lorsque de nouvelles demandes de brevet sont publiées dans votre classe technologique ou qu'un cessionnaire surveillé est désigné.
Trademark Gazette → Alerte par courriel
Informez le conseiller en marques dès qu'une marque potentiellement conflictuelle entre dans la fenêtre d'opposition afin que votre équipe puisse déposer une demande dans les délais légaux.
Changements dans l'état des brevets → Widget de liste
Affichez sur l'intranet de votre entreprise un tableau de bord "Patent Watch" en direct indiquant les avis de délivrance, les abandons et les échéances des taxes de maintien en vigueur.
Archivage des données → Webhook vers IP Management
Envoyez des métadonnées de dépôt structurées directement dans votre système d'enregistrement des droits de propriété intellectuelle ou dans votre outil d'analyse de portefeuille par le biais d'un webhook.
Insight stratégique
Un délai d'opposition non respecté ou une référence d'antériorité négligée peut coûter des millions. Les services de veille automatisés permettent à votre équipe de propriété intellectuelle d'être informée le plus tôt possible des dépôts pertinents dans toutes les juridictions.
Suivi des dossiers judiciaires et des litiges
RSS.app convertit les publications des sites Web des tribunaux, les bases de données d'avis judiciaires et les pages d'entrée du bordereau en flux structurés. Votre équipe de contentieux est immédiatement informée des nouvelles requêtes, des ordonnances, des avis et des changements de calendrier sans avoir à actualiser manuellement PACER ou les portails des tribunaux d'État.
Fonctionne avec
Federal Docket → Slack Bot
Alerter l'équipe contentieuse dans #case-updates dès qu'une nouvelle requête, une nouvelle ordonnance ou une plainte modifiée est déposée dans le cadre d'une procédure suivie.
Avis juridiques → Email Digest
Fournir une synthèse hebdomadaire des avis et mémorandums publiés par les tribunaux ciblés aux partenaires qui supervisent des affaires actives.
Dossiers → Base de données des notions
Remplissez automatiquement votre système de suivi des dossiers de Notion avec les nouvelles entrées du bordereau, en reliant chaque élément au numéro de dossier et à l'avocat responsable.
Docket Feed → Zapier Automation
Acheminez les nouveaux dossiers vers votre système de gestion des dossiers, en créant automatiquement des entrées dans le calendrier pour les délais de réponse et les dates d'audience.
Insight stratégique
Les délais de procédure sont fixés par le tribunal, et non par votre agenda. Le non-respect d'une date limite de dépôt ou de réponse peut entraîner un jugement par défaut ou une renonciation à des droits. Le suivi automatisé du bordereau permet à votre équipe d'anticiper chaque évolution de la procédure.
Surveillance des parties adverses
RSS.app permet aux équipes juridiques de créer des flux de surveillance continue pour des parties adverses, des codéfendeurs ou des entités d'intérêt spécifiques. Surveillez leur activité en matière de brevets, leurs actions en justice, leur couverture médiatique et les annonces de leur entreprise à partir d'un tableau de bord unique. Sachez à quel moment un adversaire dépose une nouvelle action, reçoit une décision ou fait une déclaration publique en rapport avec votre affaire.
Fonctionne avec
Opponent News → Slack Bot
Suivez une partie adverse par son nom dans Google Actualités et alertez l'avocat du procès dans #adverse-party chaque fois qu'une nouvelle couverture de presse, des déclarations exécutives ou des dépôts d'entreprise apparaissent.
Dépôts de brevets défavorables → Alerte par courrier électronique
Surveiller les bases de données de l'office des brevets pour détecter toute nouvelle demande ou concession désignant l'entité adverse comme cessionnaire, et en informer immédiatement l'équipe chargée des litiges en matière de propriété intellectuelle.
Activité de l'avocat de la partie adverse → Offre groupée d'aliments pour animaux
Fusionnez les nouvelles, les dossiers judiciaires et les mentions réglementaires concernant la même partie adverse en un seul flux de renseignements consolidé pour l'ensemble de l'équipe juridique.
Suivi des entités → Webhook vers le système de gestion des dossiers
Transmettez les données relatives à l'activité des parties adverses directement à votre plateforme de gestion des litiges via un webhook, afin de centraliser toutes les informations relatives aux dossiers.
Insight stratégique
Une stratégie efficace en matière de litiges dépend de la compréhension de l'image complète de votre adversaire. La surveillance automatisée des parties adverses met en évidence les dépôts, les déclarations publiques et les mouvements d'entreprise que vous auriez découverts trop tard pour agir.
Actualités juridiques et veille jurisprudentielle
RSS.app regroupe la couverture des principales publications juridiques, des revues juridiques, des revues du barreau et de Google News en un seul flux. Les avocats sont ainsi informés des décisions qui font jurisprudence, des tendances en matière d'application de la réglementation et des évolutions dans leur domaine d'activité, sans qu'il soit nécessaire de compiler manuellement des listes de lecture.
Fonctionne avec
Actualités juridiques → Slack Bot
Postez des analyses juridiques de dernière minute et des décisions historiques sur #legal-intel afin que les avocats repèrent les développements pertinents le jour même de leur publication.
Articles de revues juridiques → Email Digest
Fournir aux associés, aux collaborateurs et aux avocats une liste de lectures hebdomadaires sélectionnées parmi les meilleures revues juridiques et les meilleurs journaux du barreau.
Mises à jour des domaines de pratique → Widget du mur d'actualités
Intégrer un mur "Tendances juridiques" sur l'intranet de votre entreprise, montrant les derniers développements filtrés par domaine d'activité.
Flux juridique → Résumé AI via Zapier
Transmettre les actualités juridiques par ChatGPT via Zapier pour générer des notes d'information quotidiennes sur les domaines de pratique, résumées pour examen par les partenaires.
Insight stratégique
Les avocats qui suivent les nouvelles tendances jurisprudentielles et réglementaires fournissent des conseils plus stratégiques. La veille juridique automatisée permet à l'ensemble de l'entreprise de bénéficier de mises à jour opportunes et pertinentes sans alourdir la charge de travail de recherche de quiconque.
Surveillance du portefeuille de PI des concurrents
RSS.app surveille les dépôts de brevets, les enregistrements de marques et les divulgations publiques de propriété intellectuelle des concurrents afin de faire apparaître des informations stratégiques sur l'orientation de leur R&D et l'expansion de leur portefeuille. L'équipe chargée de la stratégie de propriété intellectuelle est ainsi avertie à temps des menaces concurrentielles, des risques liés à la liberté d'exploitation et des possibilités d'octroi de licences.
Fonctionne avec
Brevets concurrents → Slack Bot
Alertez l'équipe chargée de la stratégie en matière de propriété intellectuelle dans #competit-ip dès qu'un concurrent dépose ou obtient un brevet dans votre domaine technologique, y compris les demandes de continuation et les demandes divisionnaires.
Marques concurrentes → Alerte par courrier électronique
Informer l'équipe chargée de la protection de la marque lorsqu'un concurrent dépose une nouvelle marque susceptible de créer une confusion sur le marché ou un risque de dilution.
IP Landscape → Feed Bundle
Fusionner les flux de brevets, de marques et d'actualités de plusieurs concurrents en un seul "radar concurrentiel de la propriété intellectuelle" pour une analyse au niveau du portefeuille.
Dépôt de données → Flux JSON
Exportez les métadonnées structurées de dépôt des concurrents sous forme de JSON pour les intégrer dans votre plateforme d'analyse de la propriété intellectuelle ou dans vos tableaux de bord de veille stratégique.
Insight stratégique
Les dépôts de PI de vos concurrents révèlent leurs priorités en matière de R&D et l'orientation future de leurs produits. La surveillance automatisée du portefeuille permet à votre équipe d'anticiper les mouvements de la concurrence, d'identifier les problèmes de liberté d'exploitation et de planifier des stratégies offensives ou défensives de manière proactive.
Outils spécialement conçus pour les flux de travail juridiques et de propriété intellectuelle
RSS.app fournit l'infrastructure dont les professionnels de la propriété intellectuelle ont besoin pour filtrer, traduire et rendre opérationnelle l'intelligence juridique à grande échelle.
Filtres de mots-clés et de classification
Filtrez les flux par classification des brevets (IPC/CPC), par nom de cessionnaire, par juridiction, par numéro de statut ou par tout autre mot-clé personnalisé afin de ne faire apparaître que les dépôts exploitables.
Déduplication intersource
Supprimez automatiquement les doublons lorsque le même dossier ou la même décision apparaît dans plusieurs bases de données, flux judiciaires ou organes de presse.
Traduction multi-juridictionnelle
Traduire des abrégés de brevets étrangers, des avis réglementaires internationaux et des publications judiciaires non anglophones dans plus de 40 langues pour les travaux transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle.
Ensembles multi-sources
Fusionner les flux provenant des offices de brevets, des greffes de tribunaux, des gazettes réglementaires et des actualités juridiques en un flux d'informations unifié par matière ou domaine d'activité.
Exportations prêtes à l'emploi
Exporter les données juridiques en RSS/XML, JSON ou CSV pour les intégrer dans des systèmes de gestion de la propriété intellectuelle, des logiciels d'enregistrement ou des tableaux de bord analytiques personnalisés.
Intégration de Webhook et d'API
Connecter les flux aux plateformes de gestion des dossiers, aux outils GRC ou à tout système acceptant les webhooks ou les déclencheurs RSS pour l'enregistrement et l'alerte automatisés.
Envoyez des alertes partout où votre équipe juridique travaille
Un seul flux. N'importe quelle destination.
RSS est un format XML normalisé pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant le format RSS peut consommer vos flux de veille juridique, qu'il s'agisse de Slack, de Microsoft Teams, de logiciels de gestion de dossiers personnalisés ou de tableaux de bord de veille stratégique.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère des flux RSS à partir des sites web des offices de brevets et des registres de marques. Il vérifie la présence de nouveaux contenus toutes les 15 à 60 minutes et ajoute tout nouveau dépôt ou changement d'état à votre flux. Vous pouvez ensuite acheminer ce flux vers Slack, le courrier électronique ou tout autre outil compatible avec les flux RSS.
Oui. Utilisez les filtres avancés pour définir des règles de mots-clés correspondant à des classifications de brevets, des termes technologiques ou des noms de demandeurs spécifiques. Seuls les éléments correspondants apparaîtront dans votre flux, ce qui permet d'éliminer le bruit.
RSS.app peut générer des flux à partir de n'importe quel site web d'un tribunal accessible au public ou de n'importe quel bordereau qui publie des mises à jour sur le web. Pour les systèmes derrière l'authentification, vous pouvez utiliser le RSS Builder de RSS.app pour créer des flux à partir des parties accessibles au public.
Oui. Créez des flux filtrés par mots-clés en utilisant le nom de l'entité, le nom de l'avocat ou le numéro de l'affaire. Combinez les mentions dans Google News, les dépôts de brevets et les entrées dans les registres des tribunaux en un seul flux de renseignements sur les parties adverses à l'aide des regroupements de flux.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner les flux des offices de brevets, des registres des tribunaux, des sites réglementaires et des actualités juridiques en un seul flux unifié. Votre équipe dispose ainsi d'une seule URL pour tous les renseignements juridiques.
Vous pouvez connecter des flux RSS à Microsoft Teams à l'aide de webhooks ou via des intégrations Zapier/Make. RSS.app génère le flux ; votre outil d'automatisation le transmet aux canaux Teams.
Oui. La fonction de traduction globale peut traduire automatiquement le contenu des flux de plus de 40 langues dans la langue de votre choix, ce qui facilite la surveillance des offices de brevets internationaux et des organismes de réglementation en langue étrangère.
RSS.app traite les contenus accessibles au public et les diffuse par le biais de flux RSS/XML standard. Aucune donnée confidentielle du client ne transite par RSS.app. Les flux sont en lecture seule et peuvent être consommés derrière votre infrastructure de sécurité existante.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute automatiquement les nouveaux éléments au flux.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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