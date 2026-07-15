RSS.app fournit l'infrastructure dont les professionnels de la propriété intellectuelle ont besoin pour filtrer, traduire et rendre opérationnelle l'intelligence juridique à grande échelle.

Filtres de mots-clés et de classification Filtrez les flux par classification des brevets (IPC/CPC), par nom de cessionnaire, par juridiction, par numéro de statut ou par tout autre mot-clé personnalisé afin de ne faire apparaître que les dépôts exploitables.

Déduplication intersource Supprimez automatiquement les doublons lorsque le même dossier ou la même décision apparaît dans plusieurs bases de données, flux judiciaires ou organes de presse.

Traduction multi-juridictionnelle Traduire des abrégés de brevets étrangers, des avis réglementaires internationaux et des publications judiciaires non anglophones dans plus de 40 langues pour les travaux transfrontaliers en matière de propriété intellectuelle.

Ensembles multi-sources Fusionner les flux provenant des offices de brevets, des greffes de tribunaux, des gazettes réglementaires et des actualités juridiques en un flux d'informations unifié par matière ou domaine d'activité.

Exportations prêtes à l'emploi Exporter les données juridiques en RSS/XML, JSON ou CSV pour les intégrer dans des systèmes de gestion de la propriété intellectuelle, des logiciels d'enregistrement ou des tableaux de bord analytiques personnalisés.