Pipeline automatisé de renseignements sur les menaces
Filtrez les divulgations brutes de vulnérabilités, les signaux des chercheurs et les avis des fournisseurs en alertes prioritaires acheminées vers les bons intervenants. Réduisez la fatigue liée aux alertes et le temps moyen de réponse dans l'ensemble de votre SOC.
- Filtrez les divulgations CVE et les mises à jour NVD par mot-clé afin que votre équipe ne voie que ce qui affecte votre pile.
- Acheminer les renseignements sur les menaces vers Slack, Discord, Telegram, les widgets SOC ou directement dans les webhooks SIEM/SOAR.
- Pipez des flux JSON ou XML structurés dans Zapier, Make ou n8n pour déclencher des workflows de triage automatisés.
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Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
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Comment les équipes SOC automatisent la veille sur les menaces
Alertes de vulnérabilité et de CVE de haute priorité
Coupez dans le bruit en filtrant tout ce qui n'est pas pertinent afin que les intervenants ne voient que les vulnérabilités qui ont un impact sur votre pile technologique spécifique. L'automatisation de la distribution des CVE réduit le MTTR de quelques heures à quelques minutes et permet aux analystes de se concentrer sur la remédiation plutôt que sur le triage.
Fonctionne avec
Bulletins de la NVD et des fournisseurs → Slack
Bases de données CVE → Filtres RSS.app → Slack. Achemine immédiatement les seules divulgations de vulnérabilités pertinentes vers le canal de triage de votre équipe de sécurité.
Recherche zéro jour → Tableau de bord SOC
Blogs/LinkedIn des chercheurs → Deduplicate → Widget HTML. Affiche un flux actualisé en direct des exploits "sauvages" émergents directement sur votre moniteur SOC interne.
Signaux de l'acteur de la menace → Webhook d'automatisation
Surveillance du Dark Web/Forums → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envoyez des renseignements bruts sur les menaces dans votre plateforme SOAR pour déclencher des automatismes.
Avis de correctifs → Bulletin hebdomadaire d'informations
Pages sur la sécurité des fournisseurs → Agrégation → Courriel. Combinez une semaine d'annonces sur la sécurité des fournisseurs en un résumé structuré pour les parties prenantes.
Insight stratégique
Le délai entre la divulgation d'un CVE et son exploitation active est de plus en plus court. La distribution filtrée par mots-clés garantit que votre équipe ne répond qu'aux vulnérabilités qui touchent votre pile, ce qui élimine la fatigue des alertes et accélère la remédiation.
Renseignements sur les menaces et signaux des chercheurs
Les chercheurs en sécurité publient souvent leurs découvertes sur LinkedIn et sur des blogs spécialisés plusieurs jours avant les bulletins officiels du CERT ou des fournisseurs. L'automatisation de ce flux d'alerte précoce permet de réduire le temps de réponse moyen en faisant apparaître les menaces pendant qu'elles sont encore divulguées, et non pas une fois que l'attaquant est passé à autre chose.
Fonctionne avec
Chercheur LinkedIn → SOC Wall Widget
LinkedIn → RSS.app → HTML/JS Widget. Affiche un "mur des menaces" en direct sur vos moniteurs SOC avec des informations provenant d'analystes de premier plan.
Blogs de la recherche sur les menaces → Canal Slack
Blogs CrowdStrike/Mandiant → RSS.app → Slack. Achemine les nouvelles recherches sur les APT directement dans votre canal de chasse aux menaces pour triage.
Analyse des logiciels malveillants → Discord Bot
Blogs sur la sécurité → RSS.app → Discord. Synchronise les analyses techniques des logiciels malveillants directement dans votre espace de travail de réponse aux incidents.
Chasse aux menaces sur Subreddit → SIEM Webhook
r/netsec → RSS.app → Webhooks. Poussez les signaux de la communauté directement dans votre SIEM ou SOAR pour une corrélation avec la télémétrie interne.
Insight stratégique
Les canaux des chercheurs génèrent un volume 10 fois supérieur à celui des avis officiels, mais seule une fraction est exploitable pour une pile donnée. La distribution filtrée par mot-clé réduit ce flux en une file d'attente de signaux élevés que vos analystes SOC peuvent trier en quelques secondes, et non en plusieurs heures.
Avis sur la sécurité de l'infrastructure et de l'informatique en nuage
Les correctifs pour le cloud et l'infrastructure ne peuvent pas attendre un cycle de révision hebdomadaire - une distribution au mauvais moment est ce qui fait que les avis des fournisseurs se transforment en incidents. Automatisez le passage du bulletin du fournisseur à la file d'attente des correctifs pour que votre équipe DevOps reçoive les alertes nécessaires dans les minutes qui suivent leur publication.
Fonctionne avec
Bulletins AWS/GCP/Azure → Slack
Bulletins de sécurité du cloud → RSS.app → Slack. Avertissez DevOps dès qu'une action requise est publiée par AWS, GCP ou Azure.
Infrastructures critiques → Alerte par télégramme
Cisco/VMware/Microsoft → Filtre "Critique" → Telegram. Alertes mobiles urgentes pour votre SRE de garde lorsqu'un correctif de haute gravité tombe.
Avis aux fournisseurs → Jira via Zapier
Pages d'avis → RSS.app → Zapier/Webhooks. Crée automatiquement un ticket de correction dans Jira pour chaque avis correspondant.
Annonces de sécurité → Bulletin hebdomadaire par courrier électronique
Vendor Pages → Aggregate → Email. Combinez tous les avis infra en un condensé structuré pour la revue hebdomadaire de SecOps.
Insight stratégique
Les vulnérabilités de l'infrastructure cloud peuvent affecter des milliers d'organisations simultanément. L'automatisation de la distribution des avis des fournisseurs garantit que DevOps voit les correctifs nécessaires avant qu'ils ne deviennent des incidents réels.
Signaux de la communauté et suivi des bugs (Bug Bounty)
Les discussions sur les " zero-day " et les divulgations de " bug bounty " font souvent surface dans les forums quelques jours avant qu'elles n'atteignent les canaux de communication grand public. L'automatisation de la capture des signaux de la communauté permet à votre équipe de disposer d'un système d'alerte au périmètre extérieur qui fonctionne pendant que le SOC dort.
Fonctionne avec
HackerOne Disclosures → Slack
Plateformes de Bug Bounty → RSS.app → Slack. Achemine les vulnérabilités nouvellement divulguées vers votre canal threat-intel pour examen.
Publications du chercheur → Télégramme
Blogs de niche sur la sécurité → RSS.app → Telegram. Alertes mobiles lorsque d'éminents chercheurs publient de nouvelles découvertes ou des livres blancs.
Fils de discussion sur les exploits → Discord
Forums/Reddit → RSS.app → Discord. Regroupe les discussions sur les exploits actifs dans un espace de travail centralisé pour la chasse aux menaces.
Community Intel → JSON Webhook
Communauté de la sécurité → RSS.app → Webhooks. Envoyez des informations brutes à votre SIEM pour qu'elles soient corrélées avec la télémétrie interne et les règles d'alerte.
Insight stratégique
Les plateformes de Bug Bounty et les chercheurs indépendants font souvent remonter des informations sur les "zero-day" avant qu'elles n'atteignent les flux de sécurité grand public. L'automatisation de la capture des signaux de la communauté étend votre couverture d'alerte précoce au-delà de ce que les flux payants peuvent offrir.
Outils de veille sécuritaire
RSS.app fournit l'infrastructure nécessaire pour agréger, filtrer et distribuer les données sur les menaces à l'ensemble de votre équipe de sécurité.
Filtres avancés
Filtrez les flux par niveau de gravité, par identifiant CVE, par nom de fournisseur ou par mot-clé personnalisé afin de ne faire apparaître que des avis exploitables pour votre pile technologique.
Pas de doublons
Supprimer automatiquement les avis en double lorsque la même vulnérabilité apparaît dans plusieurs bases de données, bulletins d'information des fournisseurs ou organes de presse.
Traduction globale
Traduire des rapports sur les menaces internationales, des avis de CERT étrangers et des publications de chercheurs non anglophones dans plus de 40 langues pour les équipes SOC mondiales.
Ensembles d'aliments pour animaux
Combinez les flux provenant de plusieurs bases de données de vulnérabilités, de blogs de sécurité de fournisseurs et de sources de chercheurs en un flux de renseignements unifié par catégorie de menace.
Formats prêts pour les développeurs
Exporter les données sur les menaces en JSON ou XML pour une ingestion directe par les plateformes SIEM, les tableaux de bord personnalisés ou les pipelines de triage automatisés.
Webhooks et automatisation
Déclenchez automatiquement des tickets Jira, des incidents PagerDuty ou des flux de travail personnalisés lorsque de nouvelles vulnérabilités de grande gravité correspondent à vos critères de filtrage.
Diffuser des alertes de sécurité n'importe où
Un flux RSS. N'importe quel flux de travail SOC.
Les flux RSS s'intègrent nativement à Slack, Discord, Microsoft Teams et à tout outil acceptant les RSS ou les webhooks. Connectez vos flux de renseignements sur les menaces aux plateformes SIEM, aux systèmes de billetterie comme Jira ou ServiceNow, et aux outils d'automatisation comme Zapier ou Make pour créer des flux de sécurité de bout en bout sans intégrations personnalisées.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère des flux RSS à partir des bases de données de vulnérabilités et des pages d'avis de sécurité des fournisseurs. Il vérifie la présence de nouveaux contenus toutes les 15 à 60 minutes et ajoute toute nouvelle divulgation à votre flux. Vous pouvez ensuite acheminer ce flux vers Slack, le courrier électronique, Discord ou tout autre outil compatible RSS pour un triage immédiat.
RSS.app peut générer des flux à partir de n'importe quelle page d'avis de sécurité accessible au public, y compris NVD, MITRE CVE, les bulletins spécifiques de Microsoft, Cisco, VMware, AWS et Google Cloud, ainsi que les blogs de chercheurs indépendants et les forums communautaires tels que r/netsec.
Oui. Utilisez les filtres avancés pour définir des règles de mots-clés correspondant à des étiquettes de gravité telles que "critique" ou "élevé", à des identifiants CVE spécifiques, à des noms de fournisseurs ou à des termes technologiques. Seuls les éléments correspondants apparaîtront dans votre flux, réduisant ainsi le bruit pour votre équipe de sécurité.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de bases de données de vulnérabilités, d'avis de fournisseurs, de blogs de chercheurs et de forums communautaires en un seul flux unifié. Votre équipe SOC dispose ainsi d'une seule URL pour tous les renseignements sur les menaces.
RSS.app exporte des flux aux formats JSON et XML qui peuvent être consommés directement par les plateformes SIEM. Vous pouvez également utiliser des webhooks ou des outils d'automatisation tels que Zapier et Make pour pousser les données des flux dans Splunk, Elastic ou tout autre système qui accepte des entrées structurées.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute automatiquement les nouveaux éléments au flux, ce qui permet à votre équipe de voir les divulgations dans les minutes qui suivent leur publication.
Oui. RSS.app peut générer des flux à partir de plateformes de bug bounty, de blogs de chercheurs, de communautés Reddit et de publications indépendantes sur la sécurité. Ces signaux communautaires font souvent remonter des informations sur les "zero-day" avant qu'elles n'atteignent les flux de sécurité grand public.
Tous les plans RSS.app permettent de générer des flux et d'effectuer un filtrage de base. Les fonctionnalités avancées telles que les filtres par mots-clés, les regroupements de flux, l'exportation JSON et l'intégration de webhooks sont disponibles sur les plans Professional et Enterprise. Les plans Enterprise incluent des taux de rafraîchissement plus rapides et un support prioritaire pour les équipes de sécurité.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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