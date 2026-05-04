Conditions d'utilisation

Dernière mise à jour le 24 mars 2025

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DROITS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS Nos services sont des "articles commerciaux" tels que définis dans le règlement d'acquisition fédérale ("FAR") 2.101. Si nos services sont acquis par ou pour le compte d'une agence ne relevant pas du ministère de la défense ("DOD"), nos services sont soumis aux conditions des présentes conditions d'utilisation conformément à la FAR 12.212 (pour les logiciels) et à la FAR 12.211 (pour les données techniques). Si nos services sont acquis par ou au nom d'une agence du ministère de la défense, nos services sont soumis aux conditions des présentes conditions d'utilisation conformément à la Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS") 227.7202-3. En outre, le DFARS 252.227-7015 s'applique aux données techniques acquises par le DOD. La présente clause relative aux droits du gouvernement américain remplace et annule toute autre clause ou disposition du FAR, du DFARS ou toute autre clause ou disposition relative aux droits du gouvernement sur les logiciels ou les données techniques dans le cadre des présentes conditions d'utilisation.

GESTION DU SITE Nous nous réservons le droit, mais non l'obligation, de : (1) de surveiller le site pour détecter toute violation des présentes conditions d'utilisation ; (2) de prendre les mesures légales appropriées à l'encontre de toute personne qui, à notre seule discrétion, enfreint la loi ou les présentes conditions d'utilisation, y compris, sans s'y limiter, de signaler cet utilisateur aux autorités chargées de l'application de la loi ; (3) à notre seule discrétion et sans s'y limiter, de refuser, de restreindre l'accès, de limiter la disponibilité ou de désactiver (dans la mesure où cela est technologiquement possible) l'une quelconque de vos contributions ou une partie de celles-ci ; (4) à notre seule discrétion et sans limitation, préavis ou responsabilité, supprimer du site ou désactiver d'une autre manière tous les fichiers et contenus dont la taille est excessive ou qui pèsent d'une manière ou d'une autre sur nos systèmes ; et (5) gérer le site d'une manière destinée à protéger nos droits et notre propriété et à faciliter le bon fonctionnement du site.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Nous nous soucions de la confidentialité et de la sécurité des données. En utilisant le site, vous acceptez d'être lié par notre politique de confidentialité affichée sur le site, qui est incorporée dans les présentes conditions d'utilisation. Veuillez noter que le site est hébergé aux États-Unis. Si vous accédez au site depuis l'Union européenne, l'Asie ou toute autre région du monde dont les lois ou autres exigences régissant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des données personnelles diffèrent des lois applicables aux États-Unis, en continuant à utiliser le site, vous transférez vos données aux États-Unis et vous consentez expressément à ce que vos données soient transférées et traitées aux États-Unis. En outre, nous n'acceptons pas, ne demandons pas ou ne sollicitons pas sciemment d'informations de la part d'enfants et nous ne commercialisons pas sciemment nos produits auprès d'enfants. Par conséquent, conformément à la loi américaine sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), si nous apprenons qu'une personne âgée de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles sans le consentement parental requis et vérifiable, nous supprimerons ces informations du site aussi rapidement que cela est raisonnablement possible.

DURÉE ET RÉSILIATION Les présentes conditions d'utilisation resteront pleinement en vigueur tant que vous utiliserez le site. SANS LIMITER LES AUTRES DISPOSITIONS DES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT, À NOTRE SEULE DISCRÉTION ET SANS PRÉAVIS NI RESPONSABILITÉ, DE REFUSER L'ACCÈS ET L'UTILISATION DU SITE (Y COMPRIS LE BLOCAGE DE CERTAINES ADRESSES IP) À TOUTE PERSONNE, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT OU SANS RAISON, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, EN CAS DE VIOLATION D'UNE DÉCLARATION, D'UNE GARANTIE OU D'UN ENGAGEMENT CONTENUS DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION OU D'UNE LOI OU D'UNE RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR. Si nous résilions ou suspendons votre compte pour quelque raison que ce soit, il vous est interdit de vous inscrire et de créer un nouveau compte sous votre nom, un faux nom ou un nom emprunté, ou sous le nom d'un tiers, même si vous agissez au nom de ce tiers. Outre la résiliation ou la suspension de votre compte, nous nous réservons le droit de prendre les mesures juridiques qui s'imposent, y compris, mais sans s'y limiter, d'intenter une action civile, pénale ou d'injonction.

MODIFICATIONS ET INTERRUPTIONS Nous nous réservons le droit de changer, de modifier ou de supprimer le contenu du site à tout moment ou pour toute raison, à notre seule discrétion et sans préavis. Toutefois, nous ne sommes pas tenus de mettre à jour les informations figurant sur notre site. Nous nous réservons également le droit de modifier ou d'interrompre tout ou partie du site sans préavis et à tout moment. Nous ne serons pas responsables envers vous ou envers un tiers de toute modification, changement de prix, suspension ou interruption du site.



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DROIT APPLICABLE Les présentes conditions d'utilisation et votre utilisation du site sont régies et interprétées conformément aux lois de l'État de New York applicables aux accords conclus et devant être entièrement exécutés dans l'État de New York, sans tenir compte des principes de conflit de lois.

RÈGLEMENT DES LITIGES Négociations informelles Afin d'accélérer la résolution et de contrôler le coût de tout litige, controverse ou réclamation lié aux présentes conditions d'utilisation (chacun étant un "litige" et collectivement, les "litiges") introduit par vous ou par nous (individuellement, une "partie" et collectivement, les "parties"), les parties conviennent de tenter d'abord de négocier tout litige (à l'exception des litiges expressément prévus ci-dessous) de manière informelle pendant au moins trente (30) jours avant d'entamer une procédure d'arbitrage. Ces négociations informelles débutent sur notification écrite d'une partie à l'autre partie.

L'arbitrage obligatoire Si les parties ne parviennent pas à résoudre un litige par des négociations informelles, le litige (à l'exception des litiges expressément exclus ci-dessous) sera définitivement et exclusivement résolu par un arbitrage contraignant. VOUS COMPRENEZ QUE SANS CETTE DISPOSITION, VOUS AURIEZ LE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE ET D'OBTENIR UN PROCÈS AVEC JURY. L'arbitrage sera engagé et mené conformément aux règles d'arbitrage commercial de l'American Arbitration Association ("AAA") et, le cas échéant, aux procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges liés à la consommation ("AAA Consumer Rules"), qui sont toutes deux disponibles sur le site web de l'AAA à l'adresse www.adr.org. Vos frais d'arbitrage et votre part de la rémunération de l'arbitre seront régis par les règles de consommation de l'AAA et, le cas échéant, limités par les règles de consommation de l'AAA. L'arbitrage peut se dérouler en personne, par l'envoi de documents, par téléphone ou en ligne. L'arbitre rendra sa décision par écrit, mais n'est pas tenu de la motiver, sauf si l'une des parties le demande. L'arbitre doit respecter le droit applicable et toute sentence peut être contestée si l'arbitre ne le fait pas. Sauf disposition contraire des règles applicables de l'AAA ou du droit applicable, l'arbitrage aura lieu dans le comté des États-Unis, à New York. Sauf disposition contraire dans le présent document, les parties peuvent saisir un tribunal pour imposer l'arbitrage, suspendre la procédure en attendant l'arbitrage ou confirmer, modifier, annuler ou rendre un jugement sur la sentence rendue par l'arbitre. <Si,></Si,>

Restrictions Les parties conviennent que tout arbitrage sera limité au différend qui les oppose individuellement. Dans toute la mesure permise par la loi, (a) aucun arbitrage ne sera joint à une autre procédure ; (b) il n'existe aucun droit ou pouvoir pour un litige d'être arbitré sur la base d'une action collective ou d'utiliser des procédures d'action collective ; et (c) il n'existe aucun droit ou pouvoir pour un litige d'être intenté à titre prétendument représentatif au nom du grand public ou de toute autre personne.

Exceptions aux négociations informelles et à l'arbitrage Les parties conviennent que les litiges suivants ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus relatives aux négociations informelles et à l'arbitrage contraignant : (a) tout litige visant à faire respecter ou à protéger les droits de propriété intellectuelle d'une partie ou concernant leur validité ; (b) tout litige lié à des allégations de vol, de piratage, d'atteinte à la vie privée ou d'utilisation non autorisée, ou en découlant ; et (c) toute demande d'injonction. Si la présente disposition est jugée illégale ou inapplicable, aucune des parties ne choisira d'arbitrer un litige relevant de la partie de la présente disposition jugée illégale ou inapplicable et ce litige sera tranché par un tribunal compétent dans les juridictions énumérées ci-dessus, et les parties acceptent de se soumettre à la compétence personnelle de ce tribunal.

CORRECTIONS Le site peut contenir des informations contenant des erreurs typographiques, des inexactitudes ou des omissions, y compris des descriptions, des prix, des disponibilités et diverses autres informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission et de modifier ou mettre à jour les informations sur le site à tout moment, sans préavis.

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