Bots
LinkedIn to Email Bot
Bot d'automatisation

LinkedIn à Email Bot : Recevez des mises à jour dans votre boîte de réception

Recevez automatiquement par email les mises à jour de LinkedIn, les newsletters et les offres d'emploi. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - recevez le contenu dans votre boîte de réception. Aucun codage n'est nécessaire.

Intégration de LinkedIn

Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.

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Envoyé par courrier électronique

Chaque nouvel article est automatiquement envoyé à votre boîte aux lettres électronique.

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Pourquoi choisir le robot LinkedIn to Email ?

Alertes automatisées 24/7
Alertes automatisées 24/7

Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et envoie automatiquement les mises à jour à votre e-mail.

Filtrez ce que vous partagez
Filtrez ce que vous partagez

Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.

Lancement en quelques minutes
Lancement en quelques minutes

Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Comment configurer LinkedIn pour l'envoi de courriels

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Connexion LinkedIn

1

Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.

stepsStep2Title

Ajouter votre courriel

2

Saisissez votre adresse électronique pour recevoir les mises à jour. Cela ne prend que 30 secondes.

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Profitez de l'automatisation

3

Les articles arrivent automatiquement dans votre boîte de réception. Personnalisez les filtres, la fréquence de réception et le formatage des e-mails.

Créez votre robot dès maintenant →
LinkedIn + Intégration des courriels

Le moyen le plus simple de recevoir les mises à jour de LinkedIn dans votre boîte de réception. Les équipes de vente, les recruteurs et les professionnels du monde entier lui font confiance.

Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de l'envoi d'e-mails à partir de LinkedIn

Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser la livraison de contenu de LinkedIn à votre boîte de réception.

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Mises à jour en temps réel

Les flux sont actualisés toutes les 15 minutes. Les nouveaux articles sont envoyés dans votre boîte de réception quelques secondes après leur détection.

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Filtres de contenu intelligents

Incluez ou excluez les messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne recevez que ce qui compte le plus.

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Options de résumé

Choisissez des alertes instantanées ou des résumés quotidiens/hebdomadaires. Contrôlez quand et comment vous recevez les mises à jour.

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Prise en charge de plusieurs courriels

Envoyez des mises à jour à plusieurs adresses électroniques ou listes de distribution à partir d'une seule source LinkedIn.

Voir LinkedIn to Email en action

Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Automatisé
Livré instantanément dans votre boîte de réception
Livré instantanément dans votre boîte de réception

Qui utilise le robot LinkedIn to Email ?

Ventes et développement des affaires
Ventes et développement des affaires

Suivez les mises à jour de l'entreprise cible dans votre boîte de réception. Surveillez les signaux d'achat et les actualités des prospects et des clients.

Recrutement des équipes
Recrutement des équipes

Recevez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise dans votre boîte aux lettres électronique. Restez informé des tendances en matière d'embauche.

Cadres et analystes
Cadres et analystes

Suivez les mises à jour des concurrents et du secteur sans vous connecter à LinkedIn. Recevez des informations dans votre boîte de réception.

Foire aux questions : LinkedIn to Email Bot

Comment connecter LinkedIn à l'e-mail ?
Il suffit de saisir l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. RSS.app crée automatiquement un flux RSS. Saisissez ensuite votre adresse e-mail. L'installation complète prend environ 2 minutes.
Combien coûte le bot LinkedIn to Email ?
Nous proposons des plans tarifaires flexibles à partir de 9,99 $/mois. Tous les plans incluent des fonctions d'automatisation, et les niveaux supérieurs débloquent des filtres avancés, des taux de rafraîchissement plus rapides, un formatage personnalisé et une assistance prioritaire.
À quelle fréquence le robot vérifie-t-il la présence de nouveaux messages ?
Notre robot vérifie la présence de nouveaux messages toutes les 15 minutes sur tous les plans. Lorsqu'un nouveau contenu est détecté, il est envoyé à votre e-mail en quelques secondes.
Puis-je filtrer les messages qui sont envoyés à mon courrier électronique ?
Absolument ! Utilisez des filtres de mots-clés pour inclure ou exclure des messages en fonction du contenu, du type ou des indicateurs d'engagement.
Puis-je personnaliser l'affichage des messages dans les courriels ?
Oui ! Personnalisez le format de l'e-mail, y compris les lignes d'objet, la présentation du contenu et les éléments inclus tels que les images et les liens.
Fonctionne-t-il avec les pages de l'entreprise, les lettres d'information et les offres d'emploi ?
Oui, notre robot prend en charge les pages d'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn. Suivi de tout contenu LinkedIn public.
Plus d'intégrations

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Installation en 2 minutes
Aucun codage n'est nécessaire
Taux de rafraîchissement de 15 minutes

Pas de carte de crédit requise - Plan gratuit disponible