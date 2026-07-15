LinkedIn à Email Bot : Recevez des mises à jour dans votre boîte de réception
Recevez automatiquement par email les mises à jour de LinkedIn, les newsletters et les offres d'emploi. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - recevez le contenu dans votre boîte de réception. Aucun codage n'est nécessaire.
Intégration de LinkedIn
Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.
Envoyé par courrier électronique
Chaque nouvel article est automatiquement envoyé à votre boîte aux lettres électronique.
Pourquoi choisir le robot LinkedIn to Email ?
Alertes automatisées 24/7
Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et envoie automatiquement les mises à jour à votre e-mail.
Filtrez ce que vous partagez
Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.
Lancement en quelques minutes
Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.
Comment configurer LinkedIn pour l'envoi de courriels
Connexion LinkedIn1
Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.
Ajouter votre courriel2
Saisissez votre adresse électronique pour recevoir les mises à jour. Cela ne prend que 30 secondes.
Profitez de l'automatisation3
Les articles arrivent automatiquement dans votre boîte de réception. Personnalisez les filtres, la fréquence de réception et le formatage des e-mails.
LinkedIn + Intégration des courriels
Le moyen le plus simple de recevoir les mises à jour de LinkedIn dans votre boîte de réception. Les équipes de vente, les recruteurs et les professionnels du monde entier lui font confiance.
Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de l'envoi d'e-mails à partir de LinkedIn
Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser la livraison de contenu de LinkedIn à votre boîte de réception.
Mises à jour en temps réel
Les flux sont actualisés toutes les 15 minutes. Les nouveaux articles sont envoyés dans votre boîte de réception quelques secondes après leur détection.
Filtres de contenu intelligents
Incluez ou excluez les messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne recevez que ce qui compte le plus.
Options de résumé
Choisissez des alertes instantanées ou des résumés quotidiens/hebdomadaires. Contrôlez quand et comment vous recevez les mises à jour.
Prise en charge de plusieurs courriels
Envoyez des mises à jour à plusieurs adresses électroniques ou listes de distribution à partir d'une seule source LinkedIn.
Voir LinkedIn to Email en action
Qui utilise le robot LinkedIn to Email ?
Ventes et développement des affaires
Suivez les mises à jour de l'entreprise cible dans votre boîte de réception. Surveillez les signaux d'achat et les actualités des prospects et des clients.
Recrutement des équipes
Recevez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise dans votre boîte aux lettres électronique. Restez informé des tendances en matière d'embauche.
Cadres et analystes
Suivez les mises à jour des concurrents et du secteur sans vous connecter à LinkedIn. Recevez des informations dans votre boîte de réception.
Foire aux questions : LinkedIn to Email Bot
Vous voulez automatiser encore plus ?
Découvrez d'autres options d'automatisation puissantes pour votre flux de travail
Prêt à automatiser votre contenu ?
Rejoignez plus de 10 000 équipes qui économisent des heures chaque semaine grâce au partage automatisé de contenu. Créez votre premier bot en quelques minutes.
Pas de carte de crédit requise - Plan gratuit disponible