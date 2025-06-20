Transformez n'importe quelle lettre d'information en flux
Vous en avez assez de l'encombrement de votre boîte de réception ? Créez un flux qui récupère automatiquement les nouveaux e-mails de vos newsletters préférées, afin de les filtrer, de les intégrer et de les partager.Créer mon flux d'information
Pourquoi choisir les fils d'information ?
La boîte de réception reste vide
Les lettres d'information échappent à votre boîte de réception et s'affichent dans un flux distinct, ce qui vous permet de rester concentré sur les messages réels.
Adresse d'abonnement privée
Chaque flux reçoit une adresse électronique unique. Si une lettre d'information devient bruyante, il suffit de la désactiver ou de la supprimer.
Contrôle total du contenu
Ajoutez des filtres et des règles d'approbation. Partagez les résultats à l'aide de widgets ou transmettez les mises à jour à Slack, Telegram ou Discord.
Principales caractéristiques des flux de lettres d'information
Utiliser un courriel d'inscription privé
Chaque flux reçoit une adresse unique pour s'abonner aux lettres d'information. Aucune boîte de réception personnelle n'est nécessaire.
Parcourez notre catalogue de bulletins d'information
Trouvez les meilleures lettres d'information par catégorie ou par sujet et créez un flux en un seul clic.
Combiner plusieurs lettres d'information en une seule
Utilisez la fonction Bundles pour regrouper les flux de newsletters en un seul flux qui se met à jour automatiquement.
Intégrer comme widget
Transformez votre flux de newsletter en un widget que vous pouvez intégrer sur n'importe quel site web, portail ou blog.
Constituer des collections curatives
Choisissez des articles spécifiques dans le flux de votre newsletter pour créer un flux personnalisé distinct à l'aide de Collections.
Votre flux de newsletter en 3 étapes
Créer un flux1
Créez un nouveau fil d'information. Nous générerons un courriel privé que vous pourrez utiliser pour vous abonner.
S'abonner avec l'email2
Collez l'e-mail dans le formulaire d'inscription à la lettre d'information. Les nouveaux courriels seront envoyés directement dans votre flux, et non dans votre boîte de réception.
Lire, filtrer, réutiliser3
Chaque e-mail devient un message que vous pouvez filtrer, intégrer ou partager.
Qui utilise les flux de lettres d'information ?
Lecteurs et chercheurs
Suivez des dizaines de bulletins d'information sans encombrer votre boîte de réception. Recherchez, marquez et organisez les informations en un seul endroit.
Gestionnaires de communauté et de contenu
Transformez les e-mails entrants en widgets publics ou transférez automatiquement les mises à jour vers Slack, Discord ou Telegram.
Équipes et startups
Suivez les concurrents, les tendances et les mentions dans les médias dans un flux partagé que toute l'équipe peut utiliser.
Analystes et conservateurs
Créez des fils d'information et intégrez-les sous forme de widgets dans des tableaux de bord, des rapports ou des portails publics.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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