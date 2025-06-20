Transformez n'importe quelle lettre d'information en flux

Vous en avez assez de l'encombrement de votre boîte de réception ? Créez un flux qui récupère automatiquement les nouveaux e-mails de vos newsletters préférées, afin de les filtrer, de les intégrer et de les partager.

Créer mon flux d'information
Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Pourquoi choisir les fils d'information ?

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La boîte de réception reste vide

Les lettres d'information échappent à votre boîte de réception et s'affichent dans un flux distinct, ce qui vous permet de rester concentré sur les messages réels.

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Adresse d'abonnement privée

Chaque flux reçoit une adresse électronique unique. Si une lettre d'information devient bruyante, il suffit de la désactiver ou de la supprimer.

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Contrôle total du contenu

Ajoutez des filtres et des règles d'approbation. Partagez les résultats à l'aide de widgets ou transmettez les mises à jour à Slack, Telegram ou Discord.

Principales caractéristiques des flux de lettres d'information

Utiliser un courriel d'inscription privé

Chaque flux reçoit une adresse unique pour s'abonner aux lettres d'information. Aucune boîte de réception personnelle n'est nécessaire.

Utiliser un courriel d'inscription privé

Parcourez notre catalogue de bulletins d'information

Trouvez les meilleures lettres d'information par catégorie ou par sujet et créez un flux en un seul clic.

Parcourez notre catalogue de bulletins d'information

Combiner plusieurs lettres d'information en une seule

Utilisez la fonction Bundles pour regrouper les flux de newsletters en un seul flux qui se met à jour automatiquement.

Combiner plusieurs lettres d'information en une seule

Intégrer comme widget

Transformez votre flux de newsletter en un widget que vous pouvez intégrer sur n'importe quel site web, portail ou blog.

Intégrer comme widget

Constituer des collections curatives

Choisissez des articles spécifiques dans le flux de votre newsletter pour créer un flux personnalisé distinct à l'aide de Collections.

Constituer des collections curatives

Votre flux de newsletter en 3 étapes

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Créer un flux

1

Créez un nouveau fil d'information. Nous générerons un courriel privé que vous pourrez utiliser pour vous abonner.

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S'abonner avec l'email

2

Collez l'e-mail dans le formulaire d'inscription à la lettre d'information. Les nouveaux courriels seront envoyés directement dans votre flux, et non dans votre boîte de réception.

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Lire, filtrer, réutiliser

3

Chaque e-mail devient un message que vous pouvez filtrer, intégrer ou partager.

Générer mon flux

Qui utilise les flux de lettres d'information ?

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Lecteurs et chercheurs

Suivez des dizaines de bulletins d'information sans encombrer votre boîte de réception. Recherchez, marquez et organisez les informations en un seul endroit.

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Gestionnaires de communauté et de contenu

Transformez les e-mails entrants en widgets publics ou transférez automatiquement les mises à jour vers Slack, Discord ou Telegram.

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Équipes et startups

Suivez les concurrents, les tendances et les mentions dans les médias dans un flux partagé que toute l'équipe peut utiliser.

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Analystes et conservateurs

Créez des fils d'information et intégrez-les sous forme de widgets dans des tableaux de bord, des rapports ou des portails publics.

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

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Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

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Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

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Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
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Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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