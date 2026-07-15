Surveiller les mentions de la marque sur le Web

RSS.app convertit les mentions de marques provenant de Reddit, Google News, des plateformes d'évaluation et de milliers d'autres sites en flux RSS structurés. Acheminez ces flux vers Slack, Discord, Telegram, la messagerie électronique ou tout autre outil d'automatisation déjà utilisé par votre équipe.

Début de la surveillance
  • Suivre les mots-clés de la marque sur Reddit, Google News, Trustpilot, etc.
  • Transmettre les mentions à Slack, Discord, Telegram, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible avec les flux RSS.
  • Éliminez les recherches manuelles grâce aux mises à jour programmées des flux toutes les 15 à 60 minutes.

1M+

Fils RSS actifs

100M+

Articles traités

15 min

Fréquence de mise à jour

99.9%

Disponibilité Fiabilité

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Comment ça marche

RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.

Sources d'information

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinations

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Comment les équipes surveillent les mentions sociales

Surveiller les mentions de marque sur Reddit

Des subreddits de niche à la page d'accueil, RSS.app surveille Reddit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les mots-clés de votre marque. Oubliez les recherches manuelles et recevez des alertes automatiques pour les nouveaux messages, quel que soit l'endroit où votre équipe travaille. Configurez des filtres personnalisés pour éliminer le bruit et ne voir que les discussions importantes.

Fonctionne avec

SlackSlackDiscordDiscordEmailCourrielTelegramTélégramme

Reddit → Slack

Acheminez les mentions vers les alertes de marketing afin d'engager le dialogue avec les clients en temps réel.

RedditRedditRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Reddit → Discord

Faites en sorte que les gestionnaires de communauté gardent une longueur d'avance grâce à un canal #reddit-watch dédié.

RedditRedditRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurer

Reddit → Email Digest

Un résumé quotidien et clair du sentiment de la marque pour les parties prenantes et les dirigeants.

RedditRedditRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurer

Reddit → Telegram

Alertes instantanées et conviviales pour les mots-clés prioritaires en déplacement.

RedditRedditRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurer

Insight stratégique

Les discussions sur Reddit font ressortir les sentiments non filtrés des clients avant qu'ils n'atteignent les canaux traditionnels. La surveillance de Reddit permet aux équipes d'identifier rapidement les commentaires sur les produits, les problèmes d'assistance et les tendances émergentes.

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Mise en place d'une surveillance de RedditVoir le guide d'installation

Surveiller les mentions dans Google News

Suivez les grands titres, les tendances de l'industrie et la couverture médiatique des concurrents au moment où ils se produisent. RSS.app surveille Google News 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour votre marque ou votre nom de produit, et fournit des mentions de presse organisées aux canaux préférés de votre équipe. Filtrez par région ou par langue pour vous assurer que vous ne voyez que les nouvelles qui ont un impact sur votre entreprise.

Fonctionne avec

SlackSlackEmailCourrielZapierZapierMakeFaireCSVCSV

Google News → Canal Slack

Envoyez des alertes en temps réel à #pr-tracking ou #newsroom pour que votre équipe puisse réagir immédiatement à la couverture médiatique.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Google News → Résumé des courriels

Un "Media Briefing" quotidien ou hebdomadaire pour la direction, résumant toutes les mentions de la marque dans un seul e-mail.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurer

Google News → Zapier / Make

Automatisez votre suivi des médias en déclenchant des flux de travail dès qu'une nouvelle couverture est détectée.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurer

Google News → CSV / Excel

Création automatique d'un historique de presse pour les rapports mensuels de relations publiques et l'analyse de la part de voix.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Configurer

Insight stratégique

Les mentions dans Google News indiquent la couverture médiatique et la visibilité publique. Le suivi de ces mentions permet aux équipes de relations publiques de réagir rapidement à la couverture médiatique et de suivre l'évolution du sentiment des médias au fil du temps.

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Mise en place d'un suivi de l'actualitéVoir le guide d'installation

Surveiller les plates-formes d'examen

Les avis des clients sur Trustpilot, G2 et Capterra influencent les décisions d'achat avant même que les prospects ne visitent votre site web. RSS.app surveille ces plateformes en permanence et transmet chaque nouvel avis à votre équipe dès sa publication. Répondez aux commentaires négatifs avant qu'ils ne nuisent à votre réputation, engagez-vous avec les promoteurs tant que leur expérience est fraîche, et faites apparaître les avis 5 étoiles comme une preuve sociale sur vos canaux de marketing.

Fonctionne avec

SlackSlackDiscordDiscordEmailCourrielMakeFaireZapierZapierWebsiteWidgets du site web

Trustpilot Reviews → Slack Bot

Acheminez chaque nouvel avis Trustpilot vers #customer-feedback afin que votre équipe d'assistance puisse répondre aux avis négatifs en quelques minutes et remercier publiquement les promoteurs.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

G2 & Capterra Reviews → Alerte e-mail

Envoyez des notifications immédiates par e-mail à votre responsable de la réussite client dès qu'une nouvelle évaluation B2B est publiée, afin de vous assurer qu'aucun commentaire d'entreprise n'est ignoré.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurer

Avis positifs → Carousel Widget

Filtrez les avis 4 et 5 étoiles et affichez-les sous la forme d'un carrousel rotatif de preuves sociales sur votre page de tarification, votre page d'accueil ou vos pages d'atterrissage.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Tous les avis → Make / Zapier Pipeline

Introduisez chaque nouvel avis dans Make ou Zapier pour le classer automatiquement en fonction du sentiment, connectez-vous à Google Sheets pour les rapports trimestriels et déclenchez des flux de travail d'escalade pour les évaluations à faible nombre d'étoiles.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appMakeMake
Configurer

Insight stratégique

Les marques qui réagissent le plus rapidement aux commentaires obtiennent les meilleurs scores de confiance. La surveillance automatisée des avis comble le fossé entre le moment où un client publie un avis et le moment où votre équipe prend des mesures, transformant chaque avis en une opportunité de protéger votre réputation ou d'amplifier la preuve sociale.

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Mise en place d'un suivi de l'examenVoir le guide d'installation

Afficher les mentions de marque sur votre site web

Transformez les mentions de votre marque en preuve sociale pour vos clients ou en informations exploitables pour votre équipe. Utilisez les widgets RSS.app pour intégrer des flux en direct, mis à jour automatiquement, directement sur votre site Web public ou vos tableaux de bord internes. Montrez au monde ce que les gens disent, ou gardez votre personnel synchronisé avec des commentaires opportuns, le tout sans écrire de code.

Fonctionne avec

WebsiteWordPressWebsiteSquarespaceWebsiteWixWebsiteShopifyWebsiteWeeblyNotionNotionHTMLHTML personnalisé

Trustpilot Reviews → News Wall Widget

Mettez en valeur l'amour des clients sur votre page d'accueil ou de tarification grâce à une grille moderne à base de cartes.

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Mentions Reddit → Widget de liste

Une liste propre et compacte des dernières discussions, que l'on peut faire défiler.

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Google News → Ticker Widget

Ajoutez à votre portail interne de relations publiques un "pouls" défilant en direct des titres de la marque.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Carrousel de preuve sociale tout-en-un

Regroupez les mentions de Trustpilot, Reddit et News en un seul carrousel interactif dans votre Notion ou Wiki d'entreprise.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Insight stratégique

L'affichage de preuves sociales sur votre site web renforce la confiance des visiteurs. Un flux de mentions en direct montre que votre marque a une présence active sur le web.

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Explorer les widgets RSSVoir le guide d'installation

Envoyer des mentions à Zapier, Make ou n8n

Ne vous contentez pas de lire les mentions, commencez à les traiter. Les flux RSS.app agissent comme une infrastructure pour les données de votre marque, en travaillant avec des plateformes d'automatisation pour déclencher des flux de travail.

Fonctionne avec

ZapierZapierMakeFairen8nn8nWebhooksCrochets WebJSONJSONCSVCSV

Mentions de marque → Analyse des sentiments par l'IA

Faites passer vos flux Reddit ou Google News dans Zapier ou n8n pour obtenir des résumés par ChatGPT.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurer

Media Hits → Registre automatisé des relations publiques

Synchronisation automatique de la nouvelle couverture de Google Actualités directement dans Google Sheets ou Airtable.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appMakeMake
Configurer

Mentions à fort engagement → Système de tickets

Acheminez les commentaires Reddit critiques ou les avis négatifs directement à votre équipe d'assistance via Zendesk ou HubSpot.

RedditRedditRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurer

Mentions de la marque → Repostage dans les médias sociaux

Partagez automatiquement les articles positifs de Google News ou les meilleurs articles de Reddit sur votre page Twitter (X) ou Facebook.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Configurer

Insight stratégique

La connexion des flux RSS aux plates-formes d'automatisation permet aux équipes de créer des flux de travail personnalisés sans être dépendantes d'un fournisseur. Le flux reste portable quel que soit l'outil d'automatisation utilisé.

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Créer un flux de marqueVoir le guide d'installation

Ce que vous pouvez faire avec les données sur la marque

RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer votre intelligence de marque.

Filtres avancés

Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.

Pas de doublons

Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.

Traduction globale

Traduire automatiquement le sentiment de la marque dans plus de 40 langues.

Ensembles d'aliments pour animaux

Fusionner les flux Reddit, Google News et Review en un seul flux.

Formats prêts pour les développeurs

Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.

Webhooks et automatisation

Connecter les flux à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS.

Diffuser des alertes de marque n'importe où

Un flux RSS. N'importe quelle destination.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS est un format de données XML normalisé, pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant les RSS peut consommer les flux de mention de votre marque, de sorte que les données restent utilisables au-delà d'une seule intégration.

Questions fréquemment posées

RSS.app crée des flux RSS structurés à partir de sources web telles que Reddit, Google News et les plateformes d'évaluation. Vous indiquez les mots-clés et les sources que vous souhaitez surveiller, et RSS.app génère une URL de flux qui se met à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre plan). Vous pouvez ensuite connecter ce flux à Slack, Discord, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible RSS.

La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu correspondant à vos mots-clés et ajoute les nouveaux éléments au flux.

Oui. RSS.app gère la connexion à Reddit. Vous n'avez pas besoin d'identifiants API Reddit ou d'un accès développeur. Il vous suffit d'indiquer les subreddits ou les termes de recherche que vous souhaitez surveiller, et RSS.app génère le flux.

Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de Reddit, de Google News, de sites d'évaluation et d'autres sources en un seul flux unifié. Votre équipe n'a ainsi qu'une seule URL à surveiller, au lieu de gérer plusieurs flux séparément.

Oui. Les flux RSS.app sont des flux RSS/XML standard, qui sont pris en charge de manière native par Zapier, Make, n8n et la plupart des plateformes d'automatisation. Ajoutez l'URL de votre flux en tant que déclencheur RSS dans l'un de ces outils pour commencer à créer des flux de travail.

RSS.app applique une déduplication basée sur le contenu pour identifier et supprimer les entrées en double. Si la même mention apparaît dans plusieurs sources ou est postée de manière croisée, elle n'apparaîtra qu'une seule fois dans votre flux.

Vous pouvez surveiller Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, des blogs, des forums et des milliers d'autres sites web. Tout site dont RSS.app peut générer un flux peut être utilisé comme source de surveillance.

RSS.app propose un filtrage par mot-clé pour inclure ou exclure les mentions par des termes spécifiques. Vous pouvez créer des filtres pour faire remonter les commentaires négatifs, les mentions de produits, les comparaisons avec les concurrents ou tout autre type de mot-clé.

Qu'est-ce que RSS.app ?

RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.

  • Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
  • Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
  • Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.

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