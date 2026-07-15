Surveiller les mentions de la marque sur le Web
RSS.app convertit les mentions de marques provenant de Reddit, Google News, des plateformes d'évaluation et de milliers d'autres sites en flux RSS structurés. Acheminez ces flux vers Slack, Discord, Telegram, la messagerie électronique ou tout autre outil d'automatisation déjà utilisé par votre équipe.
- Suivre les mots-clés de la marque sur Reddit, Google News, Trustpilot, etc.
- Transmettre les mentions à Slack, Discord, Telegram, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible avec les flux RSS.
- Éliminez les recherches manuelles grâce aux mises à jour programmées des flux toutes les 15 à 60 minutes.
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15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes surveillent les mentions sociales
Surveiller les mentions de marque sur Reddit
Des subreddits de niche à la page d'accueil, RSS.app surveille Reddit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les mots-clés de votre marque. Oubliez les recherches manuelles et recevez des alertes automatiques pour les nouveaux messages, quel que soit l'endroit où votre équipe travaille. Configurez des filtres personnalisés pour éliminer le bruit et ne voir que les discussions importantes.
Fonctionne avec
Reddit → Slack
Acheminez les mentions vers les alertes de marketing afin d'engager le dialogue avec les clients en temps réel.
Reddit → Discord
Faites en sorte que les gestionnaires de communauté gardent une longueur d'avance grâce à un canal #reddit-watch dédié.
Reddit → Email Digest
Un résumé quotidien et clair du sentiment de la marque pour les parties prenantes et les dirigeants.
Reddit → Telegram
Alertes instantanées et conviviales pour les mots-clés prioritaires en déplacement.
Insight stratégique
Les discussions sur Reddit font ressortir les sentiments non filtrés des clients avant qu'ils n'atteignent les canaux traditionnels. La surveillance de Reddit permet aux équipes d'identifier rapidement les commentaires sur les produits, les problèmes d'assistance et les tendances émergentes.
Surveiller les mentions dans Google News
Suivez les grands titres, les tendances de l'industrie et la couverture médiatique des concurrents au moment où ils se produisent. RSS.app surveille Google News 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour votre marque ou votre nom de produit, et fournit des mentions de presse organisées aux canaux préférés de votre équipe. Filtrez par région ou par langue pour vous assurer que vous ne voyez que les nouvelles qui ont un impact sur votre entreprise.
Fonctionne avec
Google News → Canal Slack
Envoyez des alertes en temps réel à #pr-tracking ou #newsroom pour que votre équipe puisse réagir immédiatement à la couverture médiatique.
Google News → Résumé des courriels
Un "Media Briefing" quotidien ou hebdomadaire pour la direction, résumant toutes les mentions de la marque dans un seul e-mail.
Google News → Zapier / Make
Automatisez votre suivi des médias en déclenchant des flux de travail dès qu'une nouvelle couverture est détectée.
Google News → CSV / Excel
Création automatique d'un historique de presse pour les rapports mensuels de relations publiques et l'analyse de la part de voix.
Insight stratégique
Les mentions dans Google News indiquent la couverture médiatique et la visibilité publique. Le suivi de ces mentions permet aux équipes de relations publiques de réagir rapidement à la couverture médiatique et de suivre l'évolution du sentiment des médias au fil du temps.
Surveiller les plates-formes d'examen
Les avis des clients sur Trustpilot, G2 et Capterra influencent les décisions d'achat avant même que les prospects ne visitent votre site web. RSS.app surveille ces plateformes en permanence et transmet chaque nouvel avis à votre équipe dès sa publication. Répondez aux commentaires négatifs avant qu'ils ne nuisent à votre réputation, engagez-vous avec les promoteurs tant que leur expérience est fraîche, et faites apparaître les avis 5 étoiles comme une preuve sociale sur vos canaux de marketing.
Fonctionne avec
Trustpilot Reviews → Slack Bot
Acheminez chaque nouvel avis Trustpilot vers #customer-feedback afin que votre équipe d'assistance puisse répondre aux avis négatifs en quelques minutes et remercier publiquement les promoteurs.
G2 & Capterra Reviews → Alerte e-mail
Envoyez des notifications immédiates par e-mail à votre responsable de la réussite client dès qu'une nouvelle évaluation B2B est publiée, afin de vous assurer qu'aucun commentaire d'entreprise n'est ignoré.
Avis positifs → Carousel Widget
Filtrez les avis 4 et 5 étoiles et affichez-les sous la forme d'un carrousel rotatif de preuves sociales sur votre page de tarification, votre page d'accueil ou vos pages d'atterrissage.
Tous les avis → Make / Zapier Pipeline
Introduisez chaque nouvel avis dans Make ou Zapier pour le classer automatiquement en fonction du sentiment, connectez-vous à Google Sheets pour les rapports trimestriels et déclenchez des flux de travail d'escalade pour les évaluations à faible nombre d'étoiles.
Insight stratégique
Les marques qui réagissent le plus rapidement aux commentaires obtiennent les meilleurs scores de confiance. La surveillance automatisée des avis comble le fossé entre le moment où un client publie un avis et le moment où votre équipe prend des mesures, transformant chaque avis en une opportunité de protéger votre réputation ou d'amplifier la preuve sociale.
Afficher les mentions de marque sur votre site web
Transformez les mentions de votre marque en preuve sociale pour vos clients ou en informations exploitables pour votre équipe. Utilisez les widgets RSS.app pour intégrer des flux en direct, mis à jour automatiquement, directement sur votre site Web public ou vos tableaux de bord internes. Montrez au monde ce que les gens disent, ou gardez votre personnel synchronisé avec des commentaires opportuns, le tout sans écrire de code.
Fonctionne avec
Trustpilot Reviews → News Wall Widget
Mettez en valeur l'amour des clients sur votre page d'accueil ou de tarification grâce à une grille moderne à base de cartes.
Mentions Reddit → Widget de liste
Une liste propre et compacte des dernières discussions, que l'on peut faire défiler.
Google News → Ticker Widget
Ajoutez à votre portail interne de relations publiques un "pouls" défilant en direct des titres de la marque.
Carrousel de preuve sociale tout-en-un
Regroupez les mentions de Trustpilot, Reddit et News en un seul carrousel interactif dans votre Notion ou Wiki d'entreprise.
Insight stratégique
L'affichage de preuves sociales sur votre site web renforce la confiance des visiteurs. Un flux de mentions en direct montre que votre marque a une présence active sur le web.
Envoyer des mentions à Zapier, Make ou n8n
Ne vous contentez pas de lire les mentions, commencez à les traiter. Les flux RSS.app agissent comme une infrastructure pour les données de votre marque, en travaillant avec des plateformes d'automatisation pour déclencher des flux de travail.
Fonctionne avec
Mentions de marque → Analyse des sentiments par l'IA
Faites passer vos flux Reddit ou Google News dans Zapier ou n8n pour obtenir des résumés par ChatGPT.
Media Hits → Registre automatisé des relations publiques
Synchronisation automatique de la nouvelle couverture de Google Actualités directement dans Google Sheets ou Airtable.
Mentions à fort engagement → Système de tickets
Acheminez les commentaires Reddit critiques ou les avis négatifs directement à votre équipe d'assistance via Zendesk ou HubSpot.
Mentions de la marque → Repostage dans les médias sociaux
Partagez automatiquement les articles positifs de Google News ou les meilleurs articles de Reddit sur votre page Twitter (X) ou Facebook.
Insight stratégique
La connexion des flux RSS aux plates-formes d'automatisation permet aux équipes de créer des flux de travail personnalisés sans être dépendantes d'un fournisseur. Le flux reste portable quel que soit l'outil d'automatisation utilisé.
Ce que vous pouvez faire avec les données sur la marque
RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer votre intelligence de marque.
Filtres avancés
Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.
Pas de doublons
Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.
Traduction globale
Traduire automatiquement le sentiment de la marque dans plus de 40 langues.
Ensembles d'aliments pour animaux
Fusionner les flux Reddit, Google News et Review en un seul flux.
Formats prêts pour les développeurs
Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks et automatisation
Connecter les flux à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS.
Diffuser des alertes de marque n'importe où
Un flux RSS. N'importe quelle destination.
RSS est un format de données XML normalisé, pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant les RSS peut consommer les flux de mention de votre marque, de sorte que les données restent utilisables au-delà d'une seule intégration.
Questions fréquemment posées
RSS.app crée des flux RSS structurés à partir de sources web telles que Reddit, Google News et les plateformes d'évaluation. Vous indiquez les mots-clés et les sources que vous souhaitez surveiller, et RSS.app génère une URL de flux qui se met à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre plan). Vous pouvez ensuite connecter ce flux à Slack, Discord, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible RSS.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu correspondant à vos mots-clés et ajoute les nouveaux éléments au flux.
Oui. RSS.app gère la connexion à Reddit. Vous n'avez pas besoin d'identifiants API Reddit ou d'un accès développeur. Il vous suffit d'indiquer les subreddits ou les termes de recherche que vous souhaitez surveiller, et RSS.app génère le flux.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de Reddit, de Google News, de sites d'évaluation et d'autres sources en un seul flux unifié. Votre équipe n'a ainsi qu'une seule URL à surveiller, au lieu de gérer plusieurs flux séparément.
Oui. Les flux RSS.app sont des flux RSS/XML standard, qui sont pris en charge de manière native par Zapier, Make, n8n et la plupart des plateformes d'automatisation. Ajoutez l'URL de votre flux en tant que déclencheur RSS dans l'un de ces outils pour commencer à créer des flux de travail.
RSS.app applique une déduplication basée sur le contenu pour identifier et supprimer les entrées en double. Si la même mention apparaît dans plusieurs sources ou est postée de manière croisée, elle n'apparaîtra qu'une seule fois dans votre flux.
Vous pouvez surveiller Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, des blogs, des forums et des milliers d'autres sites web. Tout site dont RSS.app peut générer un flux peut être utilisé comme source de surveillance.
RSS.app propose un filtrage par mot-clé pour inclure ou exclure les mentions par des termes spécifiques. Vous pouvez créer des filtres pour faire remonter les commentaires négatifs, les mentions de produits, les comparaisons avec les concurrents ou tout autre type de mot-clé.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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