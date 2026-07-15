Surveiller les mentions dans Google News

Suivez les grands titres, les tendances de l'industrie et la couverture médiatique des concurrents au moment où ils se produisent. RSS.app surveille Google News 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour votre marque ou votre nom de produit, et fournit des mentions de presse organisées aux canaux préférés de votre équipe. Filtrez par région ou par langue pour vous assurer que vous ne voyez que les nouvelles qui ont un impact sur votre entreprise.

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Google News → Canal Slack Envoyez des alertes en temps réel à #pr-tracking ou #newsroom pour que votre équipe puisse réagir immédiatement à la couverture médiatique. Google News Google News → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configurer Google News → Résumé des courriels Un "Media Briefing" quotidien ou hebdomadaire pour la direction, résumant toutes les mentions de la marque dans un seul e-mail. Google News Google News → RSS.app RSS.app → Email Email Configurer Google News → Zapier / Make Automatisez votre suivi des médias en déclenchant des flux de travail dès qu'une nouvelle couverture est détectée. Google News Google News → RSS.app RSS.app → Zapier Zapier Configurer Google News → CSV / Excel Création automatique d'un historique de presse pour les rapports mensuels de relations publiques et l'analyse de la part de voix. Google News Google News → RSS.app RSS.app → CSV CSV Configurer