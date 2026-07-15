Un centre de renseignements financiers orienté vers l'action
Acheminez les dépôts institutionnels, les nouvelles des banques centrales, les signaux des matières premières et les flux de découverte d'alpha directement dans les outils utilisés par votre bureau de négociation. Transformez des données de marché fragmentées en informations structurées et distribuables en quelques minutes.
- Distribuer en temps réel aux analystes les dépôts institutionnels, les mouvements activistes et les signaux d'argent intelligent.
- Introduire les signaux macroéconomiques, des matières premières et des banques centrales dans Slack, les tableaux de bord et les plateformes d'automatisation.
- Exporter des données de marché structurées sous forme de RSS, de JSON ou de webhooks pour les intégrer directement dans les modèles de négociation
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Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les analystes automatisent la veille sur les marchés et les crypto-monnaies
Distribuer des signaux institutionnels d'"argent intelligent
Les dépôts institutionnels, les prises de participation activistes et les divulgations des fonds souverains sont des indicateurs avancés de l'orientation du marché. Automatisez la capture de ces signaux et distribuez-les au bureau en temps réel afin que vos analystes soient positionnés avant que les flux de détail ne réagissent.
Fonctionne avec
Dépôts de fonds souverains → Slack
RSS Banque → Filtres RSS.app → Slack. Poussez les dépôts ADIA, GIC et Temasek directement dans votre canal #alpha dès leur publication.
Mentions de l'investisseur activiste → Telegram Bot
Groupe d'actualités financières → Filtre de mots-clés → Telegram. Recevez des alertes mobiles lorsque des noms d'activistes sont signalés sur un ensemble de plus de 50 sites financiers.
Communiqués de presse sur les fonds spéculatifs → Email Digest
Salles de presse des hedge funds → Aggregate → Email. Recevez chaque jour un résumé programmé des annonces officielles des fonds spéculatifs et des banques cibles.
Dépôts SEC et réglementaires → Webhooks
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Pipez les données réglementaires brutes dans Make ou Zapier pour déclencher des modèles de trading personnalisés et des entrées Airtable.
Insight stratégique
Un simple dépôt auprès de la SEC peut faire évoluer un titre de 3 à 5 % dans les minutes qui suivent sa publication. La distribution automatisée donne à votre bureau un avantage constant de 10 à 60 minutes par rapport aux équipes qui vérifient encore les portails à la main.
Centraliser les informations sur les projets cryptographiques et l'écosystème
Les informations sur les crypto-monnaies sont fragmentées entre les blogs de projets, les forums de gouvernance, les canaux de développement et les messages des fondateurs. Consolidez l'ensemble de l'écosystème dans un Market Radar unifié afin que votre équipe puisse détecter les changements de feuille de route et les votes de jetons avant qu'ils n'influencent le prix.
Fonctionne avec
Mises à jour de la feuille de route du projet → Discord Bot
Blogs de projets → RSS.app → Discord. Synchronisez les annonces officielles de projets cryptographiques directement sur le canal #announcements de votre communauté.
Votes de gouvernance → Widget HTML
Forums de gouvernance → RSS.app → HTML/JS Widget. Affichez un tableau de nouvelles organisationnelles mis à jour automatiquement sur votre tableau de bord interne.
Posts LinkedIn des fondateurs → Alerte e-mail
Fondateur LinkedIn → Filtre → Email. Soyez averti dès que des posts à fort impact sont publiés par des fondateurs clés de l'industrie.
Dev GitHub & Blogs → Flux JSON
Blogs de développeurs → RSS.app → JSON. Acheminez les mises à jour techniques directement dans votre application personnalisée de suivi de portefeuille via JSON pour un ingestion programmatique.
Insight stratégique
Les marchés des crypto-monnaies évoluent en fonction de l'asymétrie de l'information. La centralisation des mises à jour fragmentées provenant des blogs de projets, des forums de gouvernance et des canaux de développement donne à votre équipe une longueur d'avance sur ceux qui consultent encore les sites manuellement.
Distribuer des signaux macroéconomiques et des signaux relatifs aux matières premières
Suivez les facteurs sous-jacents de la volatilité du marché, tels que les prix des carburants, les nouvelles des banques centrales et les positions des gouvernements. Créez un système automatisé d'alerte précoce pour les changements macroéconomiques afin que votre équipe puisse faire pivoter les stratégies avant que la concurrence ne réagisse.
Fonctionne avec
Alertes de la banque centrale → Relâchement
RSS Banque → Filtres RSS.app → Canal Slack. Assurez-vous que vos traders ne manquent jamais une hausse de taux ou un changement de politique en acheminant les mises à jour des banques vers un canal #macro-alerts.
Nouvelles mondiales sur les matières premières → Telegram multicanal
Foreign Energy Blogs → Auto-Translate → Telegram. Traduisez automatiquement les actualités énergétiques de niche des marchés étrangers et envoyez le résumé en anglais à votre équipe internationale.
Indices de marché → Widget du tableau de bord unifié
Flux de prix → RSS.app → HTML/JS Widget. Regroupez les données tarifaires dans un flux unique intégré au tableau de bord interne de votre entreprise.
Mises à jour du calendrier économique → Plateforme d'automatisation
Dépôts gouvernementaux → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envoyez des données économiques brutes dans vos modèles ou bases de données personnalisés pour déclencher des signaux de trading automatisés.
Insight stratégique
Les signaux macroéconomiques précèdent souvent de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, les impacts sectoriels. Un système automatisé d'alerte précoce pour les changements de politique et les mouvements des matières premières donne aux analystes le temps de se positionner avant que l'ensemble du marché ne réagisse.
Données alternatives de surface et signaux "alpha
Les signaux de marché les plus exploitables apparaissent souvent dans les subreddits de niche, chez les analystes indépendants de YouTube et sur les canaux communautaires, plusieurs jours avant que les terminaux institutionnels ne les détectent. Introduisez des flux filtrés par mots-clés dans votre pile de données afin que vos modèles ingèrent les conversations à fort potentiel plutôt que le consensus de Bloomberg.
Fonctionne avec
Analyst YouTube Channels → Telegram Bot
YouTube → RSS.app → Telegram. Recevez les dernières informations vidéo des meilleurs crypto-analystes directement sur votre appareil mobile.
Niche Subreddit Trends → Discord Bot
Reddit → RSS.app → Discord. Surveillez r/BitcoinMining ou r/CryptoCurrency pour évaluer le sentiment des particuliers avant que la foule ne pivote.
Recherche filtrée par mots-clés → Webhook
News Bundle → Filtres "Long"/"Short" → Webhooks. Poussez uniquement les mentions à haut signal directement vers votre webapp de trading ou votre modèle personnalisé.
Sources alternatives → Flux JSON/XML
Blogs de niche → RSS.app → JSON/XML. Exportez des données structurées pour les ingérer directement dans les flux d'automatisation Zapier, Make ou n8n.
Insight stratégique
L'objectif n'est pas de lire toutes les sources de données alternatives, mais de les filtrer pour en faire des données structurées que vos modèles peuvent ingérer. Les flux de webhooks transforment les bavardages des détaillants en caractéristiques quantifiables de sentiment qui s'intègrent directement dans les stratégies d'alpha existantes.
Outils d'intelligence financière
RSS.app fournit l'infrastructure nécessaire pour agréger, filtrer et distribuer les données du marché à grande échelle.
Filtres avancés
Isolez les signaux qui comptent. Filtrez les flux par symboles boursiers, noms de fonds, termes réglementaires ou mots-clés de la liste de surveillance personnalisée pour vous affranchir du bruit du marché.
Pas de doublons
Éliminez les alertes redondantes lorsque la même information est diffusée par plusieurs points de vente. Votre équipe ne voit chaque événement du marché qu'une seule fois, et non vingt fois.
Traduction globale
Surveillez les marchés internationaux dans votre langue. Traduisez automatiquement les actualités financières dans plus de 40 langues afin que votre équipe ne manque jamais un changement de réglementation à l'étranger.
Ensembles d'aliments pour animaux
Combinez les dépôts institutionnels, les blogs sur les cryptomonnaies, les informations macroéconomiques et les sources de niche en un seul flux d'informations unifié pour une surveillance rationalisée.
Formats prêts pour les développeurs
Exportez les données de marché sous forme de RSS/XML, JSON ou CSV pour les intégrer directement dans les tableaux de bord de trading, les trackers de portefeuille ou les pipelines d'analyse personnalisés.
Webhooks et automatisation
Déclenchez des flux de travail automatisés dès que de nouvelles données de marché arrivent. Connectez les flux à Zapier, Make, n8n ou tout autre système acceptant les webhooks.
Fournir des informations sur le marché où que ce soit
Un flux RSS. N'importe quel bureau de négociation.
RSS est un format XML standardisé pris en charge par des milliers d'applications. Vos flux de renseignements financiers s'intègrent directement à Slack, Discord, Telegram, aux clients de messagerie, aux tableaux de bord personnalisés et aux plateformes d'automatisation telles que Zapier, Make et n8n. Construisez une fois, livrez partout - les données restent portables, quels que soient les outils préférés de votre salle de marché ou de votre équipe de recherche.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère des flux RSS structurés à partir de sites d'actualités financières, de portails gouvernementaux, de blogs sur la cryptographie et d'autres sources web. Vous fournissez les URL ou les mots-clés que vous souhaitez suivre, et RSS.app crée une URL de flux qui se rafraîchit selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre plan). Connectez ce flux à Slack, Discord, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible RSS pour recevoir automatiquement les mises à jour.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque rafraîchissement vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute les nouveaux éléments à votre flux. Pour les marchés sensibles au facteur temps, l'intervalle de rafraîchissement le plus rapide garantit un délai minimal entre la publication et la livraison.
Oui. RSS.app peut générer des flux à partir de SEC.gov, de portails gouvernementaux et de sites web d'agences de régulation. Orientez RSS.app vers la page que vous souhaitez surveiller et il détectera les nouveaux dépôts ou annonces au fur et à mesure de leur publication.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant d'actualités institutionnelles, de blogs sur les cryptomonnaies, de traqueurs de matières premières et de sources macroéconomiques en un seul flux unifié. Votre équipe n'a ainsi qu'une seule URL à surveiller au lieu de jongler avec des dizaines de sources distinctes.
Oui. Les flux RSS.app sont disponibles au format RSS/XML, JSON et CSV. Vous pouvez consommer ces formats directement dans des tableaux de bord personnalisés, des trackers de portefeuille ou des outils internes. La prise en charge de Webhook est également disponible pour la livraison basée sur le push à n'importe quel point de terminaison.
Créez des flux à partir des blogs officiels du projet, des forums de gouvernance, des pages de mise à jour des développeurs et des organes d'information sur la cryptographie. Regroupez-les en un seul flux "Market Radar" et envoyez-le sur Discord, Slack ou votre tableau de bord personnalisé pour une surveillance centralisée.
Les flux RSS.app sont des flux RSS/XML standard, qui sont pris en charge de manière native par Zapier, Make, n8n, IFTTT et la plupart des plateformes d'automatisation. Ajoutez l'URL de votre flux en tant que déclencheur RSS pour créer des flux de travail tels que l'enregistrement automatique des dépôts dans Google Sheets, la création d'événements de calendrier pour les annonces économiques ou l'envoi d'alertes filtrées sur Telegram.
RSS.app propose des formules gratuites et payantes. Les plans payants débloquent des intervalles de rafraîchissement plus rapides, plus de flux, des groupes de flux, des filtres de mots clés et un support prioritaire. Visitez la page de tarification pour connaître les détails et les limites de l'offre actuelle.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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