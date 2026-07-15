Bots
LinkedIn vers Telegram Bot
Bot d'automatisation

LinkedIn à Telegram Bot : partage automatique et instantané des mises à jour

Publier automatiquement les mises à jour de l'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn sur votre canal ou groupe Telegram. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - partagez le contenu en temps réel. Aucun codage n'est nécessaire.

Intégration de LinkedIn

Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.

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Publication automatique sur Telegram

Chaque nouveau message est automatiquement envoyé à votre canal ou groupe Telegram.

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Pourquoi choisir le bot LinkedIn to Telegram ?

Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et publie automatiquement les mises à jour sur Telegram.

Filtrez ce que vous partagez
Filtrez ce que vous partagez

Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.

Lancement en quelques minutes
Lancement en quelques minutes

Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Comment configurer le bot de LinkedIn à Telegram

stepsStep1Title

Connexion LinkedIn

1

Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.

stepsStep2Title

Connecter Telegram

2

Ajoutez notre robot à votre canal ou groupe Telegram. Cela ne prend que 30 secondes.

stepsStep3Title

Profitez de l'automatisation

3

Les messages apparaissent automatiquement dans Telegram. Personnalisez les filtres, le formatage et le calendrier de publication.

Créez votre robot dès maintenant →
Intégration LinkedIn + Telegram

Le moyen le plus simple de partager automatiquement les mises à jour de LinkedIn sur Telegram. Les équipes de vente, les recruteurs et les communautés professionnelles du monde entier lui font confiance.

Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de LinkedIn à Telegram

Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser le partage de contenu entre LinkedIn et Telegram.

benefitsCard1Title

Mises à jour en temps réel

Les flux sont actualisés toutes les 15 minutes. Les nouveaux messages sont partagés sur Telegram dans les secondes qui suivent leur détection.

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Filtres de contenu intelligents

Incluez ou excluez des messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne partagez que ce qui compte le plus.

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Formatage personnalisé des messages

Contrôlez l'affichage des messages dans Telegram. Personnalisez les messages avec du texte, des images et un formatage riche.

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Soutien multicanal

Envoyez des messages à plusieurs canaux ou groupes Telegram à partir d'une seule source LinkedIn.

Voir LinkedIn à Telegram en action

Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Automatisé
Partagé instantanément sur Telegram
Partagé instantanément sur Telegram

Qui utilise le robot LinkedIn to Telegram ?

Ventes et développement des affaires
Ventes et développement des affaires

Suivez les mises à jour de l'entreprise cible sur Telegram. Surveiller les prospects et les clients pour détecter les signaux d'achat et les nouvelles.

Recrutement des équipes
Recrutement des équipes

Partagez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise avec votre canal de recrutement. Restez informé des tendances en matière d'embauche.

Communautés professionnelles
Communautés professionnelles

Tenez votre communauté Telegram informée des actualités du secteur, des bulletins d'information et des contenus de référence.

Foire aux questions : LinkedIn vers Telegram Bot

Comment connecter LinkedIn à Telegram ?
Il suffit de saisir l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. RSS.app crée automatiquement un flux RSS. Ajoutez ensuite notre robot à votre canal Telegram. L'installation complète prend environ 2 minutes.
Combien coûte le bot LinkedIn to Telegram ?
Nous proposons des plans tarifaires flexibles à partir de 9,99 $/mois. Tous les plans incluent des fonctions d'automatisation, et les niveaux supérieurs débloquent des filtres avancés, des taux de rafraîchissement plus rapides, un formatage personnalisé et une assistance prioritaire.
À quelle fréquence le robot vérifie-t-il la présence de nouveaux messages ?
Notre robot vérifie la présence de nouveaux messages toutes les 15 minutes sur tous les plans. Lorsqu'un nouveau contenu est détecté, il est publié sur votre canal Telegram en quelques secondes.
Puis-je filtrer les messages qui sont partagés sur Telegram ?
Absolument ! Utilisez des filtres de mots-clés pour inclure ou exclure des messages en fonction du contenu, du type ou des indicateurs d'engagement.
Puis-je personnaliser l'affichage des messages dans Telegram ?
Oui ! Personnalisez le format du message, y compris le texte, les images et les liens. Ajoutez du texte personnalisé et configurez l'affichage du contenu.
Fonctionne-t-il avec les pages de l'entreprise, les lettres d'information et les offres d'emploi ?
Oui, notre robot prend en charge les pages d'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn. Suivi de tout contenu LinkedIn public.
Plus d'intégrations

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Installation en 2 minutes
Aucun codage n'est nécessaire
Taux de rafraîchissement de 15 minutes

Pas de carte de crédit requise - Plan gratuit disponible