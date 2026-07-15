LinkedIn à Telegram Bot : partage automatique et instantané des mises à jour
Publier automatiquement les mises à jour de l'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn sur votre canal ou groupe Telegram. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - partagez le contenu en temps réel. Aucun codage n'est nécessaire.
Intégration de LinkedIn
Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.
Publication automatique sur Telegram
Chaque nouveau message est automatiquement envoyé à votre canal ou groupe Telegram.
Pourquoi choisir le bot LinkedIn to Telegram ?
Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et publie automatiquement les mises à jour sur Telegram.
Filtrez ce que vous partagez
Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.
Lancement en quelques minutes
Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.
Comment configurer le bot de LinkedIn à Telegram
Connexion LinkedIn1
Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.
Connecter Telegram2
Ajoutez notre robot à votre canal ou groupe Telegram. Cela ne prend que 30 secondes.
Profitez de l'automatisation3
Les messages apparaissent automatiquement dans Telegram. Personnalisez les filtres, le formatage et le calendrier de publication.
Intégration LinkedIn + Telegram
Le moyen le plus simple de partager automatiquement les mises à jour de LinkedIn sur Telegram. Les équipes de vente, les recruteurs et les communautés professionnelles du monde entier lui font confiance.
Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de LinkedIn à Telegram
Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser le partage de contenu entre LinkedIn et Telegram.
Mises à jour en temps réel
Les flux sont actualisés toutes les 15 minutes. Les nouveaux messages sont partagés sur Telegram dans les secondes qui suivent leur détection.
Filtres de contenu intelligents
Incluez ou excluez des messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne partagez que ce qui compte le plus.
Formatage personnalisé des messages
Contrôlez l'affichage des messages dans Telegram. Personnalisez les messages avec du texte, des images et un formatage riche.
Soutien multicanal
Envoyez des messages à plusieurs canaux ou groupes Telegram à partir d'une seule source LinkedIn.
Voir LinkedIn à Telegram en action
Qui utilise le robot LinkedIn to Telegram ?
Ventes et développement des affaires
Suivez les mises à jour de l'entreprise cible sur Telegram. Surveiller les prospects et les clients pour détecter les signaux d'achat et les nouvelles.
Recrutement des équipes
Partagez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise avec votre canal de recrutement. Restez informé des tendances en matière d'embauche.
Communautés professionnelles
Tenez votre communauté Telegram informée des actualités du secteur, des bulletins d'information et des contenus de référence.
Foire aux questions : LinkedIn vers Telegram Bot
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