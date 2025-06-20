Automatisez vos flux de travail avec RSS et Zapier

Ajouter des fils d'actualité dynamiques à plusieurs flux de travail

Partagez des actualités provenant de sources multiples avec les flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'informations à votre flux de travail pour présenter les derniers contenus mis à jour automatiquement.Mettez en valeur les flux d'informations et les articles de blog en connectant les flux RSS aux nombreuses intégrations de Zapier. Utilisez Zapier avec des applications telles que Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress et Klaviyo pour tenir tout le monde au courant des nouvelles sorties de produits et des dernières nouvelles du secteur. Une fois que vous avez généré le flux d'actualités, vous pouvez le personnaliser en utilisant des filtres premium pour afficher des messages spécifiques.Il n'y a pas besoin de connaissances en codage. Il suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre flux RSS by Zapier et le tour est joué ! L'intégration de Zapier et de RSS.app est le meilleur moyen de connecter les flux d'actualités à plusieurs applications.