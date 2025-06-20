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Zapier

Automatisez vos flux de travail avec RSS et Zapier

Connectez les flux RSS.app à Zapier et envoyez les nouveaux articles n'importe où. Aucun codage n'est nécessaire.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Ajouter des fils d'actualité dynamiques à plusieurs flux de travail

Partagez des actualités provenant de sources multiples avec les flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'informations à votre flux de travail pour présenter les derniers contenus mis à jour automatiquement.

Mettez en valeur les flux d'informations et les articles de blog en connectant les flux RSS aux nombreuses intégrations de Zapier. Utilisez Zapier avec des applications telles que Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress et Klaviyo pour tenir tout le monde au courant des nouvelles sorties de produits et des dernières nouvelles du secteur. Une fois que vous avez généré le flux d'actualités, vous pouvez le personnaliser en utilisant des filtres premium pour afficher des messages spécifiques.

Il n'y a pas besoin de connaissances en codage. Il suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre flux RSS by Zapier et le tour est joué ! L'intégration de Zapier et de RSS.app est le meilleur moyen de connecter les flux d'actualités à plusieurs applications.

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Augmentez votre productivité grâce à l'intégration de Zapier et RSS.app.

Comment connecter des flux RSS à Zapier

1
Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

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2
Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

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Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

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Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

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Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Zapier

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Mise à jour automatique du contenu

RSS.app maintient vos Zaps à jour. Chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît dans votre flux, Zapier se déclenche instantanément.

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Fonctionne avec n'importe quelle source

Transformez n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Zapier en quelques secondes.

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Pas d'installation technique

Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Zapier. Vos emails se rempliront automatiquement de nouveaux articles.

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Fiable et cohérent

RSS.app garde vos flux propres, stables et toujours à jour pour que vos zaps fonctionnent sans problème.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.

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Collections

Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.

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Filtres

Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment connecter RSS.app à Zapier ?
Après avoir créé un flux dans RSS.app, copiez l'URL du flux. Dans Zapier, créez un nouveau Zap, choisissez RSS by Zapier comme déclencheur et collez l'URL de votre flux dans le champ Feed URL.
Quelle est la fréquence de mise à jour du flux ?
Le flux s'actualise automatiquement. Vous verrez de nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre forfait.
Dois-je faire du codage ?
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de copier l'URL de votre flux RSS.app et de le connecter à Zapier.
Puis-je utiliser RSS.app avec n'importe quelle application de Zapier ?
Oui, vous pouvez connecter votre flux à des milliers d'applications telles que Google Sheets, Notion ou Mailchimp.
Quels types de flux puis-je créer avec RSS.app ?
Oui. RSS.app peut créer des flux à partir de presque tous les sites web, blogs ou pages de médias sociaux, même s'ils ne fournissent pas eux-mêmes de flux RSS.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs de Zapier qui utilisent RSS.app pour optimiser leurs flux de travail.

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