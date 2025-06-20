Automatisez vos flux de travail avec RSS et Zapier
Connectez les flux RSS.app à Zapier et envoyez les nouveaux articles n'importe où. Aucun codage n'est nécessaire.Commencer maintenant
Ajouter des fils d'actualité dynamiques à plusieurs flux de travail
Partagez des actualités provenant de sources multiples avec les flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'informations à votre flux de travail pour présenter les derniers contenus mis à jour automatiquement.Mettez en valeur les flux d'informations et les articles de blog en connectant les flux RSS aux nombreuses intégrations de Zapier. Utilisez Zapier avec des applications telles que Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress et Klaviyo pour tenir tout le monde au courant des nouvelles sorties de produits et des dernières nouvelles du secteur. Une fois que vous avez généré le flux d'actualités, vous pouvez le personnaliser en utilisant des filtres premium pour afficher des messages spécifiques.Il n'y a pas besoin de connaissances en codage. Il suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre flux RSS by Zapier et le tour est joué ! L'intégration de Zapier et de RSS.app est le meilleur moyen de connecter les flux d'actualités à plusieurs applications.
Comment connecter des flux RSS à Zapier
Générez votre flux avec RSS.app
Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.
Choisissez votre style de widget
Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.
Personnaliser le design
Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.
Copier et coller le code d'intégration
Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !
Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Zapier
Mise à jour automatique du contenu
RSS.app maintient vos Zaps à jour. Chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît dans votre flux, Zapier se déclenche instantanément.
Fonctionne avec n'importe quelle source
Transformez n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Zapier en quelques secondes.
Pas d'installation technique
Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Zapier. Vos emails se rempliront automatiquement de nouveaux articles.
Fiable et cohérent
RSS.app garde vos flux propres, stables et toujours à jour pour que vos zaps fonctionnent sans problème.
Outils pour organiser et contrôler vos flux
Ensembles
Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.
Collections
Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.
Filtres
Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.