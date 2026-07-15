Bots
LinkedIn vers Slack Bot
Bot d'automatisation

LinkedIn à Slack Bot : partage automatique et instantané des mises à jour

Publier automatiquement les mises à jour de l'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn dans votre espace de travail Slack. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou newsletter - partagez le contenu en temps réel. Aucun codage n'est nécessaire.

Intégration de LinkedIn

Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.

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Publication automatique sur Slack

Chaque nouveau message est automatiquement envoyé à votre canal Slack.

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Pourquoi choisir le LinkedIn to Slack Bot ?

Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et publie automatiquement les mises à jour sur Slack.

Filtrez ce que vous partagez
Filtrez ce que vous partagez

Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.

Lancement en quelques minutes
Lancement en quelques minutes

Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Comment configurer le bot LinkedIn vers Slack

stepsStep1Title

Connexion LinkedIn

1

Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.

stepsStep2Title

Connecter Slack

2

Ajoutez notre application à votre espace de travail Slack et sélectionnez un canal. Cela ne prend que 30 secondes.

stepsStep3Title

Profitez de l'automatisation

3

Les messages apparaissent automatiquement dans Slack. Personnalisez les filtres, le formatage et le calendrier de publication.

Créez votre robot dès maintenant →
Intégration LinkedIn + Slack

Le moyen le plus simple de partager automatiquement les mises à jour de LinkedIn sur Slack. Les équipes de vente, les recruteurs et les équipes d'entreprise du monde entier lui font confiance.

Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de LinkedIn vers Slack

Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser le partage de contenu entre LinkedIn et Slack.

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Mises à jour en temps réel

Les flux sont rafraîchis toutes les 15 minutes. Les nouveaux messages sont partagés sur Slack dans les secondes qui suivent leur détection.

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Filtres de contenu intelligents

Incluez ou excluez des messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne partagez que ce qui compte le plus.

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Formatage personnalisé des messages

Contrôlez l'affichage des messages dans Slack. Personnalisez les messages avec du texte, des images et un formatage riche.

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Soutien multicanal

Envoyez des messages à plusieurs canaux Slack à partir d'une seule source LinkedIn.

Voir LinkedIn à Slack en action

Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Automatisé
Partagé dans Slack instantanément
Partagé dans Slack instantanément

Qui utilise le bot LinkedIn to Slack ?

Ventes et développement des affaires
Ventes et développement des affaires

Suivez les mises à jour de l'entreprise cible dans Slack. Surveiller les prospects et les clients pour détecter les signaux d'achat et les informations sur la concurrence.

Recrutement des équipes
Recrutement des équipes

Partagez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise avec votre canal RH. Restez informé des tendances en matière de recrutement et du marché des talents.

Équipes de marketing
Équipes de marketing

Surveillez le contenu des concurrents et les leaders d'opinion du secteur. Tenez votre équipe informée des tendances du marché.

Foire aux questions : LinkedIn vers Slack Bot

Comment connecter LinkedIn à Slack ?
Il suffit de saisir l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. RSS.app crée automatiquement un flux RSS. Ajoutez ensuite notre application à votre espace de travail Slack. L'installation complète prend environ 2 minutes.
Combien coûte le bot LinkedIn to Slack ?
Nous proposons des plans tarifaires flexibles à partir de 9,99 $/mois. Tous les plans incluent des fonctions d'automatisation, et les niveaux supérieurs débloquent des filtres avancés, des taux de rafraîchissement plus rapides, un formatage personnalisé et une assistance prioritaire.
À quelle fréquence le robot vérifie-t-il la présence de nouveaux messages ?
Notre robot vérifie la présence de nouveaux messages toutes les 15 minutes sur tous les plans. Lorsqu'un nouveau contenu est détecté, il est publié sur votre canal Slack en quelques secondes.
Puis-je filtrer les messages qui sont partagés sur Slack ?
Absolument ! Utilisez des filtres de mots-clés pour inclure ou exclure des messages en fonction du contenu, du type ou des indicateurs d'engagement.
Puis-je personnaliser l'affichage des messages dans Slack ?
Oui ! Personnalisez le format du message, y compris le texte, les images et les liens. Ajoutez du texte personnalisé et configurez la mise en forme des messages.
Fonctionne-t-il avec les pages de l'entreprise, les lettres d'information et les offres d'emploi ?
Oui, notre robot prend en charge les pages d'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn. Suivi de tout contenu LinkedIn public.
Plus d'intégrations

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Installation en 2 minutes
Aucun codage n'est nécessaire
Taux de rafraîchissement de 15 minutes

Pas de carte de crédit requise - Plan gratuit disponible