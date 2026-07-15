RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour filtrer, traduire et étendre votre suivi de l'actualité.

Filtres avancés Filtrez les actualités par mots-clés, sujets ou modèles pour vous assurer que votre équipe ne voit que les histoires qui comptent.

Pas de doublons Supprimer automatiquement les articles en double lorsque la même histoire apparaît dans plusieurs sources.

Traduction globale Surveillez les sources d'information en langue étrangère et traduisez automatiquement les articles dans plus de 40 langues.

Ensembles d'aliments pour animaux Fusionner les flux de plusieurs publications en un seul flux d'informations unifié.

Formats prêts pour les développeurs Exportez les données d'actualités en RSS/XML, JSON ou CSV pour des tableaux de bord personnalisés et des intégrations.