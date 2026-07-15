Surveiller automatiquement les sources d'information et la couverture médiatique
RSS.app regroupe les titres de Google News, des publications industrielles, des blogs de niche et des médias dans des flux RSS structurés. Diffusez les dernières nouvelles, les tendances du marché et la couverture médiatique sur Slack, Discord, par e-mail ou tout autre outil utilisé par votre équipe.
- Suivre automatiquement les dernières nouvelles et les grands titres de l'industrie à partir de milliers de sources
- Combinez plusieurs publications en un seul fil d'actualité unifié grâce aux regroupements de flux.
- Diffuser des résumés d'actualité sur Slack, par e-mail, Telegram ou tout autre outil compatible avec les flux RSS.
1M+
Fils RSS actifs
100M+
Articles traités
15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes suivent l'actualité et les médias
Suivre les grands titres de l'industrie via Google News
RSS.app génère des flux à partir des requêtes de recherche Google News, offrant à votre équipe un flux continuellement mis à jour des titres de l'industrie. Filtrez par sujet, région ou langue pour éliminer le bruit et ne faire apparaître que les articles qui comptent pour votre entreprise.
Fonctionne avec
Google News → Canal Slack
Publiez les grands titres du secteur dans #news-feed pour que votre équipe puisse réagir en temps réel.
Google News → Résumé des courriels
Envoyer à la direction une note d'information quotidienne ou hebdomadaire résumant les sujets les plus importants.
Google Actualités → Zapier Automation
Déclenchez des flux de travail lorsque des mots-clés spécifiques apparaissent dans les actualités, par exemple en faisant passer les articles par l'IA pour obtenir des résumés.
Google Actualités → Archives CSV
Constituer une archive consultable de la couverture de l'industrie pour les rapports trimestriels et l'analyse des tendances.
Insight stratégique
Google Actualités regroupe des informations provenant de milliers d'éditeurs. Son suivi permet aux équipes d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution du secteur sans avoir à consulter manuellement des dizaines de sites web.
Surveiller les publications et les blogs de niche
Toutes les publications ne proposent pas de flux RSS. RSS.app génère des flux à partir de n'importe quel site web en détectant automatiquement les nouveaux contenus. Surveillez les revues spécialisées, les blogs d'analystes, les publications gouvernementales ou toute autre source de niche sur laquelle votre équipe s'appuie.
Fonctionne avec
Publication commerciale → Slack
Acheminez les nouveaux articles de publications spécifiques au secteur directement vers le canal Slack de votre équipe.
Blog de l'analyste → Telegram
Recevez des alertes mobiles chaque fois qu'un analyste clé publie une nouvelle recherche ou un nouveau commentaire.
Annonces du gouvernement → Email
Surveillez les sites web des agences et recevez des alertes lorsque de nouvelles politiques, lignes directrices ou rapports sont publiés.
Blog Feed → Discord
Tenez votre communauté informée en publiant automatiquement le contenu pertinent de votre blog sur votre serveur Discord.
Insight stratégique
Les informations les plus précieuses proviennent souvent de sources spécialisées qui ne font pas les gros titres. Le suivi de ces publications donne aux équipes un avantage en matière d'information par rapport aux concurrents qui ne suivent que les grands médias.
Créer des fils thématiques à partir de mots-clés
Saisissez n'importe quel mot-clé ou phrase dans le générateur de flux RSS.app et il extrait automatiquement les articles pertinents de l'ensemble du web. Utilisez les flux de mots-clés de Google News, les générateurs thématiques ou les recherches spécifiques à un site web pour créer des flux de contenu auto-actualisés sur n'importe quel sujet que votre équipe doit suivre.
Fonctionne avec
Fil de mots-clés → Canal Slack
Saisissez un mot-clé tel que "réglementation de l'IA" ou "perturbation de la chaîne d'approvisionnement" et acheminez chaque article correspondant vers un canal Slack dédié à votre équipe.
Terme de l'industrie → Telegram Bot
Créez une alerte mobile pour les sujets de niche. Saisissez votre mot-clé et recevez les articles correspondants sur Telegram au fur et à mesure de leur publication.
Multi-Keyword Bundle → Email Digest
Générez des flux de mots-clés distincts pour différents sujets et regroupez-les dans un courriel hebdomadaire couvrant tous les sujets suivis par votre équipe.
Fil thématique → News Wall Widget
Intégrez à votre intranet ou à votre tableau de bord un mur d'actualités en direct, basé sur des mots-clés, qui se met à jour automatiquement lorsque de nouveaux articles correspondent à votre recherche.
Insight stratégique
Les flux thématiques basés sur des mots-clés permettent aux équipes de suivre les tendances émergentes, les changements de réglementation ou les évolutions de la concurrence sans être liées à des publications spécifiques. Le flux est mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux contenus correspondants apparaissent sur le web.
Veille médiatique mondiale avec traduction
RSS.app peut générer un flux à partir de n'importe quelle page d'actualités en langue étrangère, puis traduire automatiquement le contenu à l'aide du traducteur RSS.app intégré, de Google Translate ou des intégrations DeepL. Surveillez les publications internationales, les points de vente régionaux et les annonces des gouvernements étrangers dans la langue de votre choix, sans avoir à effectuer de traduction manuelle.
Fonctionne avec
Foreign News Site → Translated Slack Feed (en anglais)
Créez un flux RSS à partir de n'importe quel média international et activez la traduction automatique pour fournir des titres et des résumés entièrement traduits à votre canal Slack.
Médias régionaux → Translated Email Digest
Suivre les publications régionales dans leur langue maternelle et recevoir un résumé hebdomadaire traduit couvrant les développements du marché international.
Offre groupée multilingue → News Wall Widget
Fusionnez des flux provenant de sources d'actualités de différents pays, traduisez-les en anglais et affichez-les sur un mur d'actualités unifié pour votre équipe internationale.
Flux traduit → Zapier Pipeline
Acheminez les articles internationaux traduits via Zapier pour les résumer, les classer ou les archiver dans Google Sheets.
Insight stratégique
Les événements mondiaux font bouger les marchés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rapportés. La traduction automatisée supprime la barrière linguistique de la veille médiatique internationale, offrant à votre équipe la même rapidité et la même couverture pour les sources étrangères que pour les sources nationales.
Créer un tableau de bord unifié de l'actualité
Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de plusieurs sources d'actualités - Google News, blogs sectoriels, pages de presse de concurrents, bulletins d'information - en un seul flux unifié. Affichez-le sur votre intranet, intégrez-le sous forme de widget ou insérez-le dans votre tableau de bord personnalisé.
Fonctionne avec
News Bundle → News Wall Widget
Affichez sur l'intranet ou le portail interne de votre entreprise un flux d'informations en direct, basé sur des cartes.
News Bundle → Ticker Widget
Ajoutez un téléscripteur défilant à votre tableau de bord ou à l'écran de votre hall d'entrée.
News Bundle → JSON API
Alimentez votre tableau de bord personnalisé ou votre application mobile avec des données d'actualité agrégées via JSON.
News Bundle → Webhook
Envoyez les nouveaux articles à vos systèmes internes via un webhook pour un traitement personnalisé.
Insight stratégique
Un tableau de bord unifié élimine la surcharge d'onglets. Au lieu de consulter plusieurs sites web, votre équipe voit tout en un seul endroit, mis à jour automatiquement.
Surveiller les bulletins d'information et les publications par courrier électronique
De nombreuses informations sur l'industrie sont enfermées dans des bulletins d'information électroniques. RSS.app convertit les newsletters en flux RSS afin que votre équipe puisse les lire dans Slack, les intégrer dans des tableaux de bord ou les traiter avec des outils d'automatisation - sans encombrement de la boîte de réception.
Fonctionne avec
Newsletter → Slack
Partagez les points forts de la newsletter dans un canal Slack dédié au lieu de transférer des e-mails.
Newsletter → List Widget
Intégrez une section "Dernières lettres d'information" au wiki de votre équipe ou à l'espace de travail de Notion.
Newsletter → Zapier Pipeline
Extraire automatiquement les articles clés des bulletins d'information et les enregistrer dans Airtable ou Google Sheets.
Newsletter → Email Digest
Combinez plusieurs lettres d'information en un seul bulletin hebdomadaire pour votre équipe.
Insight stratégique
Les lettres d'information contiennent des informations sur le secteur qui sont souvent plus utiles que les informations brutes. En les convertissant en RSS, ce contenu peut être recherché, partagé et automatisé.
Automatiser les flux de travail avec Zapier, Make et n8n
Transformez le suivi des actualités en un pipeline automatisé. Les flux RSS.app fonctionnent comme des déclencheurs dans Zapier, Make et n8n, vous permettant de construire des flux de travail qui résument, catégorisent, archivent ou redistribuent le contenu des actualités sans effort manuel.
Fonctionne avec
Fil d'actualité → Résumé de l'IA dans Slack
Pipez des articles d'actualité à travers ChatGPT via Zapier pour poster des résumés quotidiens générés par l'IA sur Slack.
Fil d'actualité → Archives de Google Sheets
Enregistrer automatiquement chaque article dans une feuille de calcul pour l'analyse des tendances et l'établissement de rapports.
Fil d'actualité → Alertes catégorisées
Utilisez n8n pour acheminer les articles vers différents canaux Slack en fonction des mots-clés du sujet.
Fil d'actualité → Webhook personnalisé
Transmettez les données brutes des articles à vos API internes en vue d'un traitement et d'un stockage personnalisés.
Insight stratégique
L'automatisation transforme le suivi de l'actualité d'une lecture passive en une intelligence active. Les équipes peuvent créer des pipelines personnalisés qui extraient, résument et distribuent exactement les informations dont elles ont besoin.
Ce que vous pouvez faire avec les données d'actualité
RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour filtrer, traduire et étendre votre suivi de l'actualité.
Filtres avancés
Filtrez les actualités par mots-clés, sujets ou modèles pour vous assurer que votre équipe ne voit que les histoires qui comptent.
Pas de doublons
Supprimer automatiquement les articles en double lorsque la même histoire apparaît dans plusieurs sources.
Traduction globale
Surveillez les sources d'information en langue étrangère et traduisez automatiquement les articles dans plus de 40 langues.
Ensembles d'aliments pour animaux
Fusionner les flux de plusieurs publications en un seul flux d'informations unifié.
Formats prêts pour les développeurs
Exportez les données d'actualités en RSS/XML, JSON ou CSV pour des tableaux de bord personnalisés et des intégrations.
Webhooks et automatisation
Connecter les flux d'informations à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS.
Diffusez des informations partout où votre équipe travaille
Un seul flux. N'importe quelle destination.
RSS est un format XML normalisé pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant le format RSS peut consommer vos flux de surveillance des actualités, ce qui permet de conserver la portabilité des données et la neutralité par rapport aux fournisseurs.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère des flux RSS structurés à partir de sources d'information telles que Google News, des blogs et des sites web. Vous indiquez les sujets ou les URL que vous souhaitez surveiller et RSS.app crée une URL de flux qui se met à jour toutes les 15 à 60 minutes. Connectez ce flux à Slack, au courrier électronique ou à tout autre outil compatible avec les flux RSS.
Oui. RSS.app peut générer des flux à partir de n'importe quel site web en détectant automatiquement les nouveaux contenus. Si une publication ou un blog ne propose pas de flux RSS natif, RSS.app en crée un pour vous.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de plusieurs publications, de requêtes Google News et de blogs en un seul flux unifié. Votre équipe dispose d'une seule URL pour toutes ses actualités, au lieu de gérer des dizaines de flux distincts.
Oui. RSS.app permet de suivre les sources d'information dans n'importe quelle langue. Vous pouvez également activer la traduction automatique pour convertir les articles en langue étrangère dans votre langue préférée.
RSS.app fournit des widgets intégrables - murs d'actualités, listes, téléscripteurs et carrousels - qui affichent votre flux d'actualités sur n'importe quelle page web. Ajoutez le widget à l'aide d'un simple extrait HTML. Le flux est mis à jour automatiquement.
Oui. Les filtres avancés vous permettent d'inclure ou d'exclure des articles sur la base de mots-clés, de phrases ou de modèles. Créez des filtres pour ne faire apparaître que les articles pertinents pour votre équipe et éliminer le bruit.
Oui. RSS.app peut convertir les newsletters en flux RSS, ce qui vous permet de les lire dans Slack, de les intégrer dans des tableaux de bord ou de les traiter avec des outils d'automatisation au lieu d'encombrer votre boîte de réception.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute les nouveaux éléments au flux.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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