Publication automatique sur Slack à partir de n'importe quelle source
Créez des flux de contenu automatisés à partir de n'importe quel site Web, source RSS ou compte de médias sociaux. Mise en place en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.
Tout site web → Flux
Créez des flux RSS à partir de presque n'importe quel site web et recevez les mises à jour directement sur vos canaux Slack.
Filtres intelligents
Utilisez des filtres puissants pour éliminer le bruit. Ne partagez que des contenus pertinents pour votre équipe.
Alertes en temps réel
Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes en temps réel sur l'actualité du secteur, les concurrents et les sujets qui intéressent votre entreprise.
Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation
Augmentez la productivité de votre équipe grâce à la diffusion automatisée de contenu sur Slack. Notre robot surveille vos sources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et publie des mises à jour en quelques minutes. Configurez des filtres intelligents pour éviter la surcharge d'informations et garder les canaux concentrés. Parfait pour les équipes marketing, la veille commerciale et les annonces à l'échelle de l'entreprise. Plus de 10 000 équipes dans le monde entier lui font confiance.
Cas d'utilisation populaires
Suivi des nouvelles de l'industrie
Tenez votre équipe informée des tendances de l'industrie, des nouvelles du marché et des sujets émergents. Soyez le premier à être informé des développements importants.
Veille concurrentielle
Surveillez les blogs, les communiqués de presse et les médias sociaux de vos concurrents. Recevez des alertes instantanées lorsque les concurrents prennent des mesures.
Mises à jour sur les finances et les marchés
Suivez l'actualité financière, les mouvements d'actions et les analyses de marché. Aidez vos équipes financières et d'investissement à prendre des décisions éclairées.
Suivi du marketing et des relations publiques
Surveillez les mentions de la marque, suivez les tendances du contenu et restez à l'affût des opportunités marketing en temps réel.
Commencez en 3 étapes faciles
Ajouter à Slack1
Cliquez sur "Ajouter à Slack" et autorisez l'application dans votre espace de travail. Installation en un clic - pas besoin de l'approbation du service informatique.
Choisissez votre source2
Choisissez parmi Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, les flux RSS, Google News, ou créez un flux à partir de l'URL de n'importe quel site web.
Configurer et se détendre3
Choisissez votre canal, configurez des filtres et laissez le robot s'occuper du reste. Votre équipe reste informée automatiquement.
Prêt à automatiser votre espace de travail Slack ?
Rejoignez des milliers d'équipes qui gagnent des heures chaque semaine grâce à la diffusion automatisée de contenu. Démarrez en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
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