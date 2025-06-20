Publication automatique sur Slack à partir de n'importe quelle source

Créez des flux de contenu automatisés à partir de n'importe quel site Web, source RSS ou compte de médias sociaux. Mise en place en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

Essai gratuit
Aucune carte de crédit n'est requise
headerTitle
Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
alerts-common-new:benefitsCard1Title

Tout site web → Flux

Créez des flux RSS à partir de presque n'importe quel site web et recevez les mises à jour directement sur vos canaux Slack.

alerts-common-new:benefitsCard2Title

Filtres intelligents

Utilisez des filtres puissants pour éliminer le bruit. Ne partagez que des contenus pertinents pour votre équipe.

alerts-common-new:benefitsCard3Title

Alertes en temps réel

Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes en temps réel sur l'actualité du secteur, les concurrents et les sujets qui intéressent votre entreprise.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Augmentez la productivité de votre équipe grâce à la diffusion automatisée de contenu sur Slack. Notre robot surveille vos sources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et publie des mises à jour en quelques minutes. Configurez des filtres intelligents pour éviter la surcharge d'informations et garder les canaux concentrés. Parfait pour les équipes marketing, la veille commerciale et les annonces à l'échelle de l'entreprise. Plus de 10 000 équipes dans le monde entier lui font confiance.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Cas d'utilisation populaires

useCasesCard1Title

Suivi des nouvelles de l'industrie

Tenez votre équipe informée des tendances de l'industrie, des nouvelles du marché et des sujets émergents. Soyez le premier à être informé des développements importants.

useCasesCard2Title

Veille concurrentielle

Surveillez les blogs, les communiqués de presse et les médias sociaux de vos concurrents. Recevez des alertes instantanées lorsque les concurrents prennent des mesures.

useCasesCard3Title

Mises à jour sur les finances et les marchés

Suivez l'actualité financière, les mouvements d'actions et les analyses de marché. Aidez vos équipes financières et d'investissement à prendre des décisions éclairées.

useCasesCard4Title

Suivi du marketing et des relations publiques

Surveillez les mentions de la marque, suivez les tendances du contenu et restez à l'affût des opportunités marketing en temps réel.

Commencez en 3 étapes faciles

stepsStep1Title

Ajouter à Slack

1

Cliquez sur "Ajouter à Slack" et autorisez l'application dans votre espace de travail. Installation en un clic - pas besoin de l'approbation du service informatique.

stepsStep2Title

Choisissez votre source

2

Choisissez parmi Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, les flux RSS, Google News, ou créez un flux à partir de l'URL de n'importe quel site web.

stepsStep3Title

Configurer et se détendre

3

Choisissez votre canal, configurez des filtres et laissez le robot s'occuper du reste. Votre équipe reste informée automatiquement.

Prêt à automatiser votre espace de travail Slack ?

Rejoignez des milliers d'équipes qui gagnent des heures chaque semaine grâce à la diffusion automatisée de contenu. Démarrez en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

Essai gratuit
Aucune carte de crédit n'est requise
Annuler à tout moment
Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Intégrations populaires de Slack

Connectez vos sources de contenu préférées à Slack. Cliquez sur n'importe quelle intégration pour commencer.

X + Slack

Envoyez les nouveaux messages X à votre canal Slack

Ajouter à Slack
Instagram + Slack

Envoyez les nouvelles publications Instagram à votre chaîne Slack

Ajouter à Slack
RSS + Slack

Envoyez les nouvelles mises à jour de flux RSS à votre canal Slack

Ajouter à Slack
YouTube + Slack

Envoyez les nouvelles vidéos YouTube à votre chaîne Slack

Ajouter à Slack
TikTok + Slack

Envoyez les nouvelles vidéos TikTok à votre chaîne Slack

Ajouter à Slack
Google News + Slack

Envoyer les nouveaux articles de Google News dans le canal Slack

Ajouter à Slack
Facebook + Slack

Envoyez les nouvelles publications Facebook à votre canal Slack

Ajouter à Slack
Reddit + Slack

Publier de nouveaux articles Reddit sur votre canal Slack

Ajouter à Slack
Voir toutes les intégrations

Automatiser encore plus de plateformes

Discord

Publication automatique sur les serveurs Discord

Telegram

Publication automatique dans les groupes Telegram

Email

Recevoir des mises à jour par Email digest

Questions fréquemment posées

Comment ajouter le bot à mon espace de travail Slack ?
Il suffit de cliquer sur "Ajouter à Slack", d'autoriser l'application et de sélectionner votre canal. L'ensemble du processus prend moins de 2 minutes. Aucune approbation informatique n'est généralement requise.
Quelle est la rapidité de diffusion des nouveaux messages ?
Nos robots vérifient les sources toutes les 15 minutes et publient de nouveaux contenus dans les secondes qui suivent leur détection. Votre équipe dispose toujours des informations les plus récentes.
Puis-je filtrer le contenu publié ?
Absolument ! Utilisez des filtres par mots-clés pour inclure ou exclure des articles, exiger des images, filtrer par auteur, etc. Évitez la surcharge d'informations.
Quelles sources puis-je connecter à Slack ?
Connectez Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, n'importe quel flux RSS, ou créez des flux à partir de n'importe quelle URL de site web.
© 2026 RSS.app - FeedsApp Inc.Terms & ConditionsPrivacy