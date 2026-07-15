Bots
LinkedIn vers Discord Bot
Bot d'automatisation

LinkedIn à Discord Bot : partage automatique et instantané des mises à jour

Publier automatiquement les mises à jour de l'entreprise LinkedIn, les bulletins d'information et les offres d'emploi sur votre serveur Discord. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - partagez le contenu en temps réel. Aucun codage n'est nécessaire.

Intégration de LinkedIn

Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.

connected line
Publication automatique sur Discord

Chaque nouveau message est automatiquement envoyé à votre canal Discord via un webhook.

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Pourquoi choisir le LinkedIn to Discord Bot ?

Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et publie automatiquement les mises à jour sur Discord.

Filtrez ce que vous partagez
Filtrez ce que vous partagez

Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.

Lancement en quelques minutes
Lancement en quelques minutes

Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Comment configurer le bot LinkedIn vers Discord

stepsStep1Title

Connexion LinkedIn

1

Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.

stepsStep2Title

Connecter Discord

2

Créez un webhook Discord sur votre serveur et collez l'URL. Cela ne prend que 30 secondes.

stepsStep3Title

Profitez de l'automatisation

3

Les messages apparaissent automatiquement dans Discord. Personnalisez les filtres, le formatage et le calendrier de publication.

Créez votre robot dès maintenant →
Intégration LinkedIn + Discord

Le moyen le plus simple de partager automatiquement les mises à jour de LinkedIn sur Discord. Les équipes de vente, les recruteurs et les communautés professionnelles du monde entier lui font confiance.

Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de LinkedIn vers Discord

Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser le partage de contenu entre LinkedIn et Discord.

benefitsCard1Title

Mises à jour en temps réel

Les flux sont rafraîchis toutes les 15 minutes. Les nouveaux messages sont partagés sur Discord dans les secondes qui suivent leur détection.

benefitsCard2Title

Filtres de contenu intelligents

Incluez ou excluez des messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne partagez que ce qui compte le plus.

benefitsCard3Title

Formatage personnalisé

Contrôlez l'affichage des messages dans Discord. Personnalisez les embeds avec du texte, des images et un formatage riche.

benefitsCard4Title

Soutien multicanal

Envoyer des messages à plusieurs canaux ou serveurs Discord à partir d'une seule source LinkedIn.

Voir LinkedIn à Discord en action

Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Publication d'un nouvel article sur LinkedIn
Automatisé
Partagé dans Discord instantanément
Partagé dans Discord instantanément

Personnaliser l'apparence de LinkedIn à Discord Bot

Vous pouvez facilement ajouter un webhook, ce qui vous offre des possibilités d'édition avancées et la possibilité de créer un bot unique.

Ajouter un Webhook
Ajouter un Webhook

Après avoir créé votre bot LinkedIn to Discord, accédez aux paramètres pour ajouter un webhook et personnaliser la façon dont les messages s'affichent sur votre serveur Discord.

Changer le nom du bot
Changer le nom du bot

Après la création réussie du webhook, une nouvelle série d'options devient disponible, vous permettant de personnaliser et d'éditer le nom du bot selon vos préférences.

Télécharger l'avatar
Télécharger l'avatar

En outre, notre plateforme vous permet de modifier facilement l'avatar de votre bot, ce qui lui assure une présence distinctive et reconnaissable au sein de la communauté Discord.

Éléments de la carte
Éléments de la carte

Prenez en charge la présentation de votre bot - personnalisez le titre, la description, les images, l'auteur et bien plus encore grâce à notre plateforme. Personnalisez le contenu de votre bot.

Qui utilise le robot LinkedIn to Discord ?

Ventes et développement des affaires
Ventes et développement des affaires

Suivez les mises à jour de l'entreprise cible dans Discord. Surveiller les prospects et les clients pour détecter les signaux d'achat et les nouvelles.

Recrutement des équipes
Recrutement des équipes

Partagez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise avec votre canal de recrutement. Restez informé des tendances en matière d'embauche.

Communautés professionnelles
Communautés professionnelles

Tenez votre communauté Discord informée des actualités du secteur, des bulletins d'information et du contenu de leadership éclairé.

Améliorez votre Discord avec l'intégration de flux RSS

Améliorez votre Discord avec l'intégration de flux RSS, des canaux, des webhooks, des bots personnalisés, des embeds, un support multi-serveur, des mentions, des actions et des filtres avancés.

Canaux Discord
Canaux Discord

Connectez ou modifiez les canaux souhaités directement depuis Discord afin de gérer et d'afficher facilement le contenu RSS là où il est le plus pertinent pour votre communauté.

Embarquement Discord
Embarquement Discord

Adaptez l'apparence des messages Discord intégrés au style de votre serveur, en rendant le contenu RSS visuellement attrayant et cohérent avec votre image de marque.

Support multi-serveurs
Support multi-serveurs

Connectez et gérez plusieurs serveurs Discord à partir d'une seule interface, ce qui vous permet de distribuer efficacement des mises à jour de flux RSS à différentes communautés.

Mentions et rôles
Mentions et rôles

Utilisez les mentions pour avertir des utilisateurs ou des rôles spécifiques lorsque du contenu RSS pertinent est publié, garantissant ainsi que les mises à jour importantes atteignent rapidement le bon public.

Actions sur le Discord
Actions sur le Discord

Mise en place d'actions automatisées pour publier des articles spécifiques à partir de flux RSS en fonction de conditions ou de déclencheurs définis, afin de rationaliser la gestion et la diffusion du contenu.

Filtres Discord
Filtres Discord

Configurez des filtres avancés pour contrôler précisément le contenu RSS affiché sur votre serveur, ce qui vous permet de mettre en évidence les informations les plus pertinentes pour votre communauté.

Foire aux questions : LinkedIn vers Discord Bot

Comment connecter LinkedIn à Discord ?
Il suffit de saisir l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. RSS.app crée automatiquement un flux RSS. Créez ensuite un webhook Discord et collez l'URL. L'installation complète prend environ 2 minutes.
Combien coûte le bot LinkedIn to Discord ?
Nous proposons des plans tarifaires flexibles à partir de 9,99 $/mois. Tous les plans incluent des fonctions d'automatisation, et les niveaux supérieurs débloquent des filtres avancés, des taux de rafraîchissement plus rapides, un formatage personnalisé et une assistance prioritaire.
À quelle fréquence le robot vérifie-t-il la présence de nouveaux messages ?
Notre robot vérifie la présence de nouveaux messages toutes les 15 minutes sur tous les plans. Lorsqu'un nouveau contenu est détecté, il est publié sur votre canal Discord en quelques secondes.
Puis-je filtrer les messages qui sont partagés sur Discord ?
Absolument ! Utilisez des filtres de mots-clés pour inclure ou exclure des messages en fonction du contenu, du type ou des indicateurs d'engagement.
Puis-je personnaliser l'affichage des messages dans Discord ?
Oui ! Personnalisez les embeds Discord, y compris le texte, les images et les liens. Ajoutez du texte personnalisé et activez ou désactivez les embeds riches.
Fonctionne-t-il avec les pages de l'entreprise, les lettres d'information et les offres d'emploi ?
Oui, notre robot prend en charge les pages d'entreprise, les bulletins d'information et les offres d'emploi de LinkedIn. Suivi de tout contenu LinkedIn public.
Plus d'intégrations

Vous voulez automatiser encore plus ?

Découvrez d'autres options d'automatisation puissantes pour votre flux de travail

Flux RSS to Bot Discord
Mise en place de l'intégration
Google News to Bot Discord
Mise en place de l'intégration
TikTok to Bot Discord
Mise en place de l'intégration
YouTube to Bot Discord
Mise en place de l'intégration
🚀Commencer gratuitement

Prêt à automatiser votre contenu ?

Rejoignez plus de 10 000 équipes qui économisent des heures chaque semaine grâce au partage automatisé de contenu. Créez votre premier bot en quelques minutes.

Installation en 2 minutes
Aucun codage n'est nécessaire
Taux de rafraîchissement de 15 minutes

Pas de carte de crédit requise - Plan gratuit disponible