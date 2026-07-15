LinkedIn à Discord Bot : partage automatique et instantané des mises à jour
Publier automatiquement les mises à jour de l'entreprise LinkedIn, les bulletins d'information et les offres d'emploi sur votre serveur Discord. Surveillez n'importe quelle page d'entreprise ou lettre d'information - partagez le contenu en temps réel. Aucun codage n'est nécessaire.
Intégration de LinkedIn
Créez un flux RSS à partir de n'importe quelle page d'entreprise, newsletter ou offre d'emploi de LinkedIn.
Publication automatique sur Discord
Chaque nouveau message est automatiquement envoyé à votre canal Discord via un webhook.
Pourquoi choisir le LinkedIn to Discord Bot ?
Postes automatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Ne manquez jamais les mises à jour de l'entreprise. Votre robot surveille les pages LinkedIn 24 heures sur 24 et publie automatiquement les mises à jour sur Discord.
Filtrez ce que vous partagez
Contrôlez chaque détail de votre flux avec des filtres avancés. Incluez ou excluez par mot-clé, titre, image ou même modifiez le texte.
Lancement en quelques minutes
Configurez-le une fois et laissez-le fonctionner. Aucun codage ou mise à jour manuelle n'est nécessaire.
Comment configurer le bot LinkedIn vers Discord
Connexion LinkedIn1
Saisissez l'URL d'une page d'entreprise, d'une newsletter ou d'une offre d'emploi de LinkedIn. Nous créerons automatiquement un flux RSS.
Connecter Discord2
Créez un webhook Discord sur votre serveur et collez l'URL. Cela ne prend que 30 secondes.
Profitez de l'automatisation3
Les messages apparaissent automatiquement dans Discord. Personnalisez les filtres, le formatage et le calendrier de publication.
Intégration LinkedIn + Discord
Le moyen le plus simple de partager automatiquement les mises à jour de LinkedIn sur Discord. Les équipes de vente, les recruteurs et les communautés professionnelles du monde entier lui font confiance.
Fonctionnalités puissantes pour l'automatisation de LinkedIn vers Discord
Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser le partage de contenu entre LinkedIn et Discord.
Mises à jour en temps réel
Les flux sont rafraîchis toutes les 15 minutes. Les nouveaux messages sont partagés sur Discord dans les secondes qui suivent leur détection.
Filtres de contenu intelligents
Incluez ou excluez des messages par mot-clé, type de contenu ou engagement. Ne partagez que ce qui compte le plus.
Formatage personnalisé
Contrôlez l'affichage des messages dans Discord. Personnalisez les embeds avec du texte, des images et un formatage riche.
Soutien multicanal
Envoyer des messages à plusieurs canaux ou serveurs Discord à partir d'une seule source LinkedIn.
Voir LinkedIn à Discord en action
Personnaliser l'apparence de LinkedIn à Discord Bot
Vous pouvez facilement ajouter un webhook, ce qui vous offre des possibilités d'édition avancées et la possibilité de créer un bot unique.
Ajouter un Webhook
Après avoir créé votre bot LinkedIn to Discord, accédez aux paramètres pour ajouter un webhook et personnaliser la façon dont les messages s'affichent sur votre serveur Discord.
Changer le nom du bot
Après la création réussie du webhook, une nouvelle série d'options devient disponible, vous permettant de personnaliser et d'éditer le nom du bot selon vos préférences.
Télécharger l'avatar
En outre, notre plateforme vous permet de modifier facilement l'avatar de votre bot, ce qui lui assure une présence distinctive et reconnaissable au sein de la communauté Discord.
Éléments de la carte
Prenez en charge la présentation de votre bot - personnalisez le titre, la description, les images, l'auteur et bien plus encore grâce à notre plateforme. Personnalisez le contenu de votre bot.
Qui utilise le robot LinkedIn to Discord ?
Ventes et développement des affaires
Suivez les mises à jour de l'entreprise cible dans Discord. Surveiller les prospects et les clients pour détecter les signaux d'achat et les nouvelles.
Recrutement des équipes
Partagez les offres d'emploi et le contenu sur la culture d'entreprise avec votre canal de recrutement. Restez informé des tendances en matière d'embauche.
Communautés professionnelles
Tenez votre communauté Discord informée des actualités du secteur, des bulletins d'information et du contenu de leadership éclairé.
Améliorez votre Discord avec l'intégration de flux RSS
Améliorez votre Discord avec l'intégration de flux RSS, des canaux, des webhooks, des bots personnalisés, des embeds, un support multi-serveur, des mentions, des actions et des filtres avancés.
Canaux Discord
Connectez ou modifiez les canaux souhaités directement depuis Discord afin de gérer et d'afficher facilement le contenu RSS là où il est le plus pertinent pour votre communauté.
Embarquement Discord
Adaptez l'apparence des messages Discord intégrés au style de votre serveur, en rendant le contenu RSS visuellement attrayant et cohérent avec votre image de marque.
Support multi-serveurs
Connectez et gérez plusieurs serveurs Discord à partir d'une seule interface, ce qui vous permet de distribuer efficacement des mises à jour de flux RSS à différentes communautés.
Mentions et rôles
Utilisez les mentions pour avertir des utilisateurs ou des rôles spécifiques lorsque du contenu RSS pertinent est publié, garantissant ainsi que les mises à jour importantes atteignent rapidement le bon public.
Actions sur le Discord
Mise en place d'actions automatisées pour publier des articles spécifiques à partir de flux RSS en fonction de conditions ou de déclencheurs définis, afin de rationaliser la gestion et la diffusion du contenu.
Filtres Discord
Configurez des filtres avancés pour contrôler précisément le contenu RSS affiché sur votre serveur, ce qui vous permet de mettre en évidence les informations les plus pertinentes pour votre communauté.
Foire aux questions : LinkedIn vers Discord Bot
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