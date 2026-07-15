Améliorez votre Discord avec l'intégration de flux RSS, des canaux, des webhooks, des bots personnalisés, des embeds, un support multi-serveur, des mentions, des actions et des filtres avancés.

Canaux Discord Connectez ou modifiez les canaux souhaités directement depuis Discord afin de gérer et d'afficher facilement le contenu RSS là où il est le plus pertinent pour votre communauté.

Embarquement Discord Adaptez l'apparence des messages Discord intégrés au style de votre serveur, en rendant le contenu RSS visuellement attrayant et cohérent avec votre image de marque.

Support multi-serveurs Connectez et gérez plusieurs serveurs Discord à partir d'une seule interface, ce qui vous permet de distribuer efficacement des mises à jour de flux RSS à différentes communautés.

Mentions et rôles Utilisez les mentions pour avertir des utilisateurs ou des rôles spécifiques lorsque du contenu RSS pertinent est publié, garantissant ainsi que les mises à jour importantes atteignent rapidement le bon public.

Actions sur le Discord Mise en place d'actions automatisées pour publier des articles spécifiques à partir de flux RSS en fonction de conditions ou de déclencheurs définis, afin de rationaliser la gestion et la diffusion du contenu.