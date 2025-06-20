Donnez vie à votre contenu avec le widget Imageboard

Transformez vos articles, billets de blog ou mises à jour en une grille visuelle audacieuse qui s'adapte à n'importe quel endroit de votre site. Aucun codage n'est nécessaire.

Créer mon widget Imageboard
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent

Pourquoi choisir le widget Imageboard ?

Mettez en valeur le contenu visuel dans une mise en page audacieuse, réactive et conçue pour retenir l'attention.

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Impact visuel

Mettez vos images en avant et au centre pour rendre vos articles plus accrocheurs et cliquables.

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Dispositions flexibles

Choisissez parmi les grilles, les maçonneries ou les mises en page mixtes pour correspondre à votre marque.

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Un engagement plus fort

La conception visuelle d'abord favorise les clics, les sessions plus longues et les taux d'interaction plus élevés.

Widgets des plateformes les plus utilisées

Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.

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Widget Instagram

Créer des flux à partir de profils Instagram publics.

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Widget LinkedIn

Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.

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Widget TikTok

Créer des flux à partir de profils TikTok publics.

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Widget YouTube

Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.

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Widget Facebook

Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.

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Widget Google News

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget des fils

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget Reddit

Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.

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Widget Bluesky

Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.

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Widget Telegram

Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.

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& Plus

Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.

Principales caractéristiques du widget Imageboard

Entièrement personnalisable

Ajustez les couleurs, l'espacement, les polices, la mise en page et les superpositions en fonction de votre marque.

Entièrement personnalisable

Filtres avancés

Contrôlez ce qui apparaît en masquant les messages contenant certains mots-clés, les titres en double ou les éléments manquants.

Filtres avancés

Options de mise en page multiples

Choisissez parmi les styles grille, maçonnerie ou mixte pour présenter le contenu comme vous le souhaitez.

Options de mise en page multiples

Réactif partout

Il s'agit d'une solution idéale pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones portables. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Réactif partout

Aucun codage n'est nécessaire

Copiez un simple extrait et insérez-le dans votre site. Le widget se charge instantanément et se met à jour automatiquement.

Aucun codage n'est nécessaire

Votre widget Imageboard en 3 étapes

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generateTitle

1

Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Imageboard est construit automatiquement.

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Personnaliser la mise en page

2

Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.

addToWebsiteTitle

Intégrer n'importe où

3

Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.

Générer mon flux

Ce que vous obtenez avec le widget Imageboard

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Histoires visuelles

Présentez vos articles dans une mise en page audacieuse qui attire l'attention et met en valeur le contenu essentiel.

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Variété de mise en page

Vous pouvez choisir entre une grille, une carte ou une présentation mixte pour répondre aux besoins de différentes sections ou campagnes.

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Contrôle du contenu

Utilisez des filtres pour n'afficher que les articles ou les mises à jour les plus pertinents.

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Cohérence de la marque

Adaptez les polices, les couleurs et l'espacement au style visuel de votre site.

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Un meilleur engagement

Les visuels accrocheurs favorisent les clics et les interactions.

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Performances rapides

Optimisé pour la vitesse avec un chargement paresseux et une structure légère.

Les constructeurs de sites web les plus populaires

Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.

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Wix

Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.

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WordPress

Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.

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Squarespace

Améliorez votre site avec du contenu frais.

widget-common:integrationWeeblyTitle
Weebly

Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.

Qui utilise le widget Imageboard ?

Parfait pour les sites web riches en médias qui souhaitent présenter leur contenu de manière visuelle et faire une première impression forte.

useCasesGlobalSearchTitle

Médias et sites d'information

Combinez les titres avec des images audacieuses pour un impact maximal.

useCasesPeopleTitle

Magasins de commerce électronique

Présenter les produits, les collections et les promotions saisonnières.

useCasesBookSquareTitle

Portefeuilles créatifs

Présenter des projets de design, de photographie ou d'art.

useCasesCourtHouseTitle

Sites web des entreprises

Présentez des études de cas, des témoignages d'équipes ou des histoires de marques.

Conçu pour le référencement et l'accessibilité

Imageboard est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Chargement rapide, optimisation des moteurs de recherche et accessibilité totale.

performanceTitle

Conçu pour le référencement et l'accessibilité

Léger et optimisé pour un défilement fluide et des temps de chargement rapides.

SEOTitle

Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche

Une structure HTML propre permet aux moteurs de recherche d'indexer votre contenu.

WCAGTitle

Conformité aux WCAG

Entièrement accessible aux utilisateurs de technologies d'assistance.

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Foire aux questions

Comment intégrer le widget Imageboard ?
Après avoir généré un flux, choisissez Imageboard et cliquez sur "Add to Website". Copiez l'extrait que nous vous donnons, collez-le sur votre site et le widget apparaîtra immédiatement.
Puis-je utiliser plusieurs flux dans mon Imageboard ?
Oui, vous pouvez combiner plusieurs flux en un seul à l'aide de notre fonction "Bundles". Il vous suffit d'ajouter tous les flux que vous souhaitez inclure dans une offre groupée et l'Imageboard affichera les derniers messages de toutes les sources.
Que puis-je afficher dans mon Imageboard ?
Vous pouvez afficher des titres d'articles, de billets de blog, de listes de produits ou de flux de médias sociaux. S'il y a un titre et une image, l'Imageboard peut l'afficher.
Puis-je personnaliser mon Imageboard ?
Oui ! Cliquez simplement sur "Personnaliser" et commencez à cliquer. Vous pouvez modifier les couleurs, les polices et les mises en page jusqu'à ce que le site soit exactement comme vous le souhaitez. Aucune compétence en matière de conception n'est nécessaire.

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