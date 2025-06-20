Donnez vie à votre contenu avec le widget Imageboard
Transformez vos articles, billets de blog ou mises à jour en une grille visuelle audacieuse qui s'adapte à n'importe quel endroit de votre site. Aucun codage n'est nécessaire.Créer mon widget Imageboard
Pourquoi choisir le widget Imageboard ?
Mettez en valeur le contenu visuel dans une mise en page audacieuse, réactive et conçue pour retenir l'attention.
Impact visuel
Mettez vos images en avant et au centre pour rendre vos articles plus accrocheurs et cliquables.
Dispositions flexibles
Choisissez parmi les grilles, les maçonneries ou les mises en page mixtes pour correspondre à votre marque.
Un engagement plus fort
La conception visuelle d'abord favorise les clics, les sessions plus longues et les taux d'interaction plus élevés.
Widgets des plateformes les plus utilisées
Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.
Widget Instagram
Créer des flux à partir de profils Instagram publics.
Widget LinkedIn
Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.
X Widget
Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.
Widget TikTok
Créer des flux à partir de profils TikTok publics.
Widget YouTube
Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.
Widget Facebook
Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.
Widget Google News
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget des fils
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget Reddit
Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.
Widget Bluesky
Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.
Widget Telegram
Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.
& Plus
Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.
Principales caractéristiques du widget Imageboard
Entièrement personnalisable
Ajustez les couleurs, l'espacement, les polices, la mise en page et les superpositions en fonction de votre marque.
Filtres avancés
Contrôlez ce qui apparaît en masquant les messages contenant certains mots-clés, les titres en double ou les éléments manquants.
Options de mise en page multiples
Choisissez parmi les styles grille, maçonnerie ou mixte pour présenter le contenu comme vous le souhaitez.
Réactif partout
Il s'agit d'une solution idéale pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les téléphones portables. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Aucun codage n'est nécessaire
Copiez un simple extrait et insérez-le dans votre site. Le widget se charge instantanément et se met à jour automatiquement.
Votre widget Imageboard en 3 étapes
generateTitle1
Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Imageboard est construit automatiquement.
Personnaliser la mise en page2
Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.
Intégrer n'importe où3
Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.
Ce que vous obtenez avec le widget Imageboard
Histoires visuelles
Présentez vos articles dans une mise en page audacieuse qui attire l'attention et met en valeur le contenu essentiel.
Variété de mise en page
Vous pouvez choisir entre une grille, une carte ou une présentation mixte pour répondre aux besoins de différentes sections ou campagnes.
Contrôle du contenu
Utilisez des filtres pour n'afficher que les articles ou les mises à jour les plus pertinents.
Cohérence de la marque
Adaptez les polices, les couleurs et l'espacement au style visuel de votre site.
Un meilleur engagement
Les visuels accrocheurs favorisent les clics et les interactions.
Performances rapides
Optimisé pour la vitesse avec un chargement paresseux et une structure légère.
Les constructeurs de sites web les plus populaires
Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.
Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.
Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.
Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.
Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.
Améliorez votre site avec du contenu frais.
Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.
Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.
Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.
Qui utilise le widget Imageboard ?
Parfait pour les sites web riches en médias qui souhaitent présenter leur contenu de manière visuelle et faire une première impression forte.
Médias et sites d'information
Combinez les titres avec des images audacieuses pour un impact maximal.
Magasins de commerce électronique
Présenter les produits, les collections et les promotions saisonnières.
Portefeuilles créatifs
Présenter des projets de design, de photographie ou d'art.
Sites web des entreprises
Présentez des études de cas, des témoignages d'équipes ou des histoires de marques.
Conçu pour le référencement et l'accessibilité
Imageboard est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Chargement rapide, optimisation des moteurs de recherche et accessibilité totale.
Conçu pour le référencement et l'accessibilité
Léger et optimisé pour un défilement fluide et des temps de chargement rapides.
Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche
Une structure HTML propre permet aux moteurs de recherche d'indexer votre contenu.
Conformité aux WCAG
Entièrement accessible aux utilisateurs de technologies d'assistance.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.