Donnez du style à vos articles avec le widget Magazine
Affichez votre contenu dans une mise en page éditoriale épurée, avec des images, des titres et de courts aperçus. Aucun codage n'est nécessaire.Créer un widget pour mon magazine
Pourquoi choisir le Widget Magazine ?
Magazine vous aide à partager du contenu dans un format clair et attrayant, rapide à mettre en place et facile à lire.
Une mise en page visuellement riche
Présentez des histoires avec des images, des titres clairs et de courts aperçus qui attirent les gens.
Sources multiples
Mélangez des messages provenant de différentes sources en un seul flux homogène.
Une meilleure expérience de lecture
Maintenez l'intérêt des lecteurs grâce à une mise en page claire et facile à parcourir.
Widgets des plateformes les plus utilisées
Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.
Widget Instagram
Créer des flux à partir de profils Instagram publics.
Widget LinkedIn
Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.
X Widget
Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.
Widget TikTok
Créer des flux à partir de profils TikTok publics.
Widget YouTube
Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.
Widget Facebook
Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.
Widget Google News
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget des fils
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget Reddit
Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.
Widget Bluesky
Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.
Widget Telegram
Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.
& Plus
Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.
Caractéristiques principales du Widget Magazine
Prêt à l'emploi en quelques secondes
Lorsque vous générez un flux web, votre widget Magazine est créé en même temps. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
Filtres avancés
Masquez le contenu indésirable, bloquez les mots-clés et supprimez les doublons pour une apparence plus nette.
Facile à personnaliser
Modifiez les mises en page, l'espacement et les styles pour les adapter à votre site.
Réactivité dès la conception
S'adapte automatiquement aux ordinateurs de bureau, aux tablettes et aux téléphones portables.
Aucun codage n'est nécessaire
Copiez un extrait de code, collez-le sur votre site et voyez-le apparaître instantanément.
Votre widget magazine en 3 étapes
generateTitle1
Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Magazine est construit automatiquement.
Personnaliser le magazine2
Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.
Ajouter au site web3
Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.
Ce que vous obtenez avec le Widget Magazine
Présenter des histoires avec style
Donnez à votre contenu un aspect professionnel qui suscite la confiance et maintient l'intérêt des lecteurs.
Tirer parti de plusieurs sources
Fusionner des contenus provenant de différentes sources en une seule vue cohérente et attrayante.
Maintenir l'intérêt des lecteurs
Aidez les visiteurs à rester plus longtemps grâce à une mise en page facile à explorer et conçue pour être cliquée.
Faites correspondre votre marque à la vôtre
Ajustez les polices, les couleurs et les styles pour que le widget semble faire partie intégrante de votre site.
Chargement rapide, défilement fluide
Conçu pour être léger, les pages se chargent rapidement et s'exécutent sans décalage.
Lancement en quelques minutes
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de personnaliser et de coller une seule ligne de code.
Les constructeurs de sites web les plus populaires
Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.
Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.
Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.
Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.
Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.
Améliorez votre site avec du contenu frais.
Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.
Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.
Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.
Qui utilise le Widget Magazine ?
Parfait pour les équipes, les créateurs et les éditeurs qui souhaitent partager du contenu dans une mise en page éditoriale propre, sans effort supplémentaire.
Médias et sites d'information
Présenter des nouvelles de dernière heure et des articles de fond dans un format professionnel.
Blogueurs
Présentez vos articles de manière à encourager l'exploration.
Commerce électronique
Mettez en valeur des produits ou des collections dans un style éditorial soigné.
Sites web des entreprises
Partagez des mises à jour, des études de cas ou des nouvelles de l'équipe dans un format bien organisé.
Conçu pour le référencement et l'accessibilité
Le widget Magazine est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Il se charge rapidement, respecte les normes de référencement et est entièrement accessible.
Performances rapides
Conçu pour des temps de chargement rapides afin de maintenir l'intérêt des visiteurs et de réduire les taux de rebond.
Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche
Le HTML structuré permet aux moteurs de recherche d'indexer facilement votre contenu.
Conforme aux WCAG
Entièrement accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux qui utilisent des technologies d'assistance.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.