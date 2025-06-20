Donnez du style à vos articles avec le widget Magazine

Affichez votre contenu dans une mise en page éditoriale épurée, avec des images, des titres et de courts aperçus. Aucun codage n'est nécessaire.

Créer un widget pour mon magazine
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent

Pourquoi choisir le Widget Magazine ?

Magazine vous aide à partager du contenu dans un format clair et attrayant, rapide à mettre en place et facile à lire.

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Une mise en page visuellement riche

Présentez des histoires avec des images, des titres clairs et de courts aperçus qui attirent les gens.

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Sources multiples

Mélangez des messages provenant de différentes sources en un seul flux homogène.

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Une meilleure expérience de lecture

Maintenez l'intérêt des lecteurs grâce à une mise en page claire et facile à parcourir.

Widgets des plateformes les plus utilisées

Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.

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Widget Instagram

Créer des flux à partir de profils Instagram publics.

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Widget LinkedIn

Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.

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X Widget

Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.

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Widget TikTok

Créer des flux à partir de profils TikTok publics.

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Widget YouTube

Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.

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Widget Facebook

Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.

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Widget Google News

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget des fils

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget Reddit

Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.

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Widget Bluesky

Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.

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Widget Telegram

Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.

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& Plus

Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.

Caractéristiques principales du Widget Magazine

Prêt à l'emploi en quelques secondes

Lorsque vous générez un flux web, votre widget Magazine est créé en même temps. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Prêt à l'emploi en quelques secondes

Filtres avancés

Masquez le contenu indésirable, bloquez les mots-clés et supprimez les doublons pour une apparence plus nette.

Filtres avancés

Facile à personnaliser

Modifiez les mises en page, l'espacement et les styles pour les adapter à votre site.

Facile à personnaliser

Réactivité dès la conception

S'adapte automatiquement aux ordinateurs de bureau, aux tablettes et aux téléphones portables.

Réactivité dès la conception

Aucun codage n'est nécessaire

Copiez un extrait de code, collez-le sur votre site et voyez-le apparaître instantanément.

Aucun codage n'est nécessaire

Votre widget magazine en 3 étapes

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generateTitle

1

Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Magazine est construit automatiquement.

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Personnaliser le magazine

2

Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.

addToWebsiteTitle

Ajouter au site web

3

Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.

Générer mon flux

Ce que vous obtenez avec le Widget Magazine

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Présenter des histoires avec style

Donnez à votre contenu un aspect professionnel qui suscite la confiance et maintient l'intérêt des lecteurs.

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Tirer parti de plusieurs sources

Fusionner des contenus provenant de différentes sources en une seule vue cohérente et attrayante.

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Maintenir l'intérêt des lecteurs

Aidez les visiteurs à rester plus longtemps grâce à une mise en page facile à explorer et conçue pour être cliquée.

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Faites correspondre votre marque à la vôtre

Ajustez les polices, les couleurs et les styles pour que le widget semble faire partie intégrante de votre site.

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Chargement rapide, défilement fluide

Conçu pour être léger, les pages se chargent rapidement et s'exécutent sans décalage.

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Lancement en quelques minutes

Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de personnaliser et de coller une seule ligne de code.

Les constructeurs de sites web les plus populaires

Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.

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Shopify

Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.

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Wix

Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.

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HTML

Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.

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WordPress

Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.

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Squarespace

Améliorez votre site avec du contenu frais.

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Weebly

Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.

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Drupal

Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.

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Joomla

Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.

Qui utilise le Widget Magazine ?

Parfait pour les équipes, les créateurs et les éditeurs qui souhaitent partager du contenu dans une mise en page éditoriale propre, sans effort supplémentaire.

useCasesGlobalSearchTitle

Médias et sites d'information

Présenter des nouvelles de dernière heure et des articles de fond dans un format professionnel.

useCasesPeopleTitle

Blogueurs

Présentez vos articles de manière à encourager l'exploration.

useCasesBookSquareTitle

Commerce électronique

Mettez en valeur des produits ou des collections dans un style éditorial soigné.

useCasesCourtHouseTitle

Sites web des entreprises

Partagez des mises à jour, des études de cas ou des nouvelles de l'équipe dans un format bien organisé.

Conçu pour le référencement et l'accessibilité

Le widget Magazine est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Il se charge rapidement, respecte les normes de référencement et est entièrement accessible.

performanceTitle

Performances rapides

Conçu pour des temps de chargement rapides afin de maintenir l'intérêt des visiteurs et de réduire les taux de rebond.

SEOTitle

Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche

Le HTML structuré permet aux moteurs de recherche d'indexer facilement votre contenu.

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Conforme aux WCAG

Entièrement accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux qui utilisent des technologies d'assistance.

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Puis-je combiner des contenus provenant de plusieurs sources dans un même magazine ?
Oui, vous pouvez utiliser notre fonction de regroupement pour fusionner des articles provenant de différentes sources en un seul flux, afin de présenter des articles provenant de tout le web en un seul endroit.
Le magazine est-il mis à jour automatiquement ?
Oui, une fois que vous avez configuré vos flux, le widget se rafraîchit automatiquement pour afficher les derniers articles sans mise à jour manuelle.
Puis-je personnaliser le design pour qu'il corresponde à mon site web ?
Oui ! Cliquez simplement sur "Personnaliser" et commencez à cliquer. Vous pouvez modifier les couleurs, les polices et les mises en page jusqu'à ce que le site soit exactement comme vous le souhaitez. Aucune compétence en matière de conception n'est nécessaire.
Faut-il coder pour intégrer le magazine ?
Non. Il suffit de copier et de coller le code d'intégration sur votre site pour que le widget soit mis en ligne instantanément.

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