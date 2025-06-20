Publication automatique dans Discord à partir de n'importe quelle source
Créez des flux de contenu automatisés à partir de n'importe quel site Web, source RSS ou compte de médias sociaux. Mise en place en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.
Tout site web → Flux
Créez des flux RSS à partir de presque n'importe quel site web et recevez les mises à jour directement sur vos canaux Discord avec de superbes embeds.
Filtres intelligents
Contrôlez chaque détail à l'aide de filtres avancés. Inclure ou exclure par mot-clé, titre, image, ou modifier le texte avant de le publier
Alertes en temps réel
Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes en temps réel sur l'actualité du secteur, les concurrents, les comptes de médias sociaux ou tout autre sujet qui intéresse votre communauté.
Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation
Améliorez votre serveur Discord avec du contenu automatisé. Notre bot Discord surveille vos sources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et publie du nouveau contenu en quelques minutes à l'aide d'embeds riches. Personnalisez les webhooks, les avatars du bot et le formatage des messages pour qu'ils correspondent au style de votre serveur. Réduisez la fatigue des notifications grâce à des filtres intelligents. Plus de 10 000 communautés Discord dans le monde entier lui font confiance.
Embeds Discord entièrement personnalisables
Donnez à vos messages robots l'aspect que vous souhaitez. Contrôle total de l'apparence, du formatage et de la marque.
Intégration de Webhook
Utilisez les webhooks Discord pour une personnalisation avancée. Changez le nom du bot, son avatar, et contrôlez totalement la façon dont les messages apparaissent sur votre serveur.
Nom du robot personnalisé
Donnez à votre bot une identité unique. Définissez un nom personnalisé correspondant au thème ou à la marque de votre serveur pour un aspect professionnel.
Avatar personnalisé
Téléchargez un avatar personnalisé pour votre robot. Utilisez votre logo, votre mascotte ou n'importe quelle image pour rendre le robot unique.
Éléments d'intégration riches
Contrôlez le titre, la description, les images, l'auteur, les couleurs et le pied de page. Créez de beaux articles qui engagent votre communauté.
Cas d'utilisation populaires
Communautés de jeux
Tenez votre communauté de joueurs au courant des actualités, des notes de patch, des résultats sportifs et du contenu de vos streamers préférés.
Serveurs de création de contenu
Partagez automatiquement les nouvelles vidéos YouTube, les flux Twitch, les tweets et les articles de blog avec votre communauté de fans.
Serveurs d'entreprise et de marque
Suivez l'actualité du secteur, les mises à jour des concurrents et partagez les annonces de l'entreprise avec votre équipe ou vos clients.
Communautés des startups et des technologies
Suivez l'actualité technologique, les lancements de Product Hunt, les versions de GitHub et les blogs du secteur pour tenir votre communauté informée.
Commencez en 3 étapes faciles
Ajouter au Discord1
Cliquez sur le bouton pour ajouter notre bot à votre serveur Discord. Sélectionnez votre serveur et autorisez-le en quelques secondes.
Choisissez votre source2
Choisissez parmi Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, les flux RSS, Google News, ou créez un flux à partir de l'URL de n'importe quel site web.
Observer la magie3
Les nouveaux contenus apparaissent automatiquement dans vos canaux Discord. Personnalisez les embeds et les filtres pour parfaire votre configuration.
Fonctions puissantes d'intégration de Discord
Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser la diffusion de contenu sur Discord avec des canaux, des webhooks, des embeds et des filtres avancés.
Soutien multicanal
Envoyez des contenus différents à des canaux différents. Organisez les flux par thème, jeu ou équipe pour une expérience optimale.
Embeds Discord riches
De beaux messages intégrés avec des images, des titres, des descriptions et des couleurs personnalisées qui s'harmonisent avec le thème de votre serveur.
Support multi-serveurs
Gérer plusieurs serveurs Discord à partir d'un seul tableau de bord. Parfait pour les agences et les community managers.
Actions automatisées
Définissez des règles pour la publication automatique de contenus spécifiques en fonction de mots clés, de l'heure ou d'autres éléments déclencheurs.
Filtres avancés
Filtrez par mots-clés, excluez des sujets, exigez des images, etc. Ne partagez que ce que votre communauté souhaite.
Prêt à automatiser votre serveur Discord ?
Rejoignez les milliers de propriétaires de serveurs qui économisent des heures chaque semaine grâce à la publication automatisée de contenu. Démarrez en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Intégrations Discord populaires
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