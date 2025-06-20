Publication automatique dans Discord à partir de n'importe quelle source

Créez des flux de contenu automatisés à partir de n'importe quel site Web, source RSS ou compte de médias sociaux. Mise en place en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

Essai gratuit
Aucune carte de crédit n'est requise
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Tout site web → Flux

Créez des flux RSS à partir de presque n'importe quel site web et recevez les mises à jour directement sur vos canaux Discord avec de superbes embeds.

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Filtres intelligents

Contrôlez chaque détail à l'aide de filtres avancés. Inclure ou exclure par mot-clé, titre, image, ou modifier le texte avant de le publier

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Alertes en temps réel

Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes en temps réel sur l'actualité du secteur, les concurrents, les comptes de médias sociaux ou tout autre sujet qui intéresse votre communauté.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Améliorez votre serveur Discord avec du contenu automatisé. Notre bot Discord surveille vos sources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et publie du nouveau contenu en quelques minutes à l'aide d'embeds riches. Personnalisez les webhooks, les avatars du bot et le formatage des messages pour qu'ils correspondent au style de votre serveur. Réduisez la fatigue des notifications grâce à des filtres intelligents. Plus de 10 000 communautés Discord dans le monde entier lui font confiance.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Embeds Discord entièrement personnalisables

Donnez à vos messages robots l'aspect que vous souhaitez. Contrôle total de l'apparence, du formatage et de la marque.

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Intégration de Webhook

Utilisez les webhooks Discord pour une personnalisation avancée. Changez le nom du bot, son avatar, et contrôlez totalement la façon dont les messages apparaissent sur votre serveur.

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Nom du robot personnalisé

Donnez à votre bot une identité unique. Définissez un nom personnalisé correspondant au thème ou à la marque de votre serveur pour un aspect professionnel.

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Avatar personnalisé

Téléchargez un avatar personnalisé pour votre robot. Utilisez votre logo, votre mascotte ou n'importe quelle image pour rendre le robot unique.

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Éléments d'intégration riches

Contrôlez le titre, la description, les images, l'auteur, les couleurs et le pied de page. Créez de beaux articles qui engagent votre communauté.

Cas d'utilisation populaires

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Communautés de jeux

Tenez votre communauté de joueurs au courant des actualités, des notes de patch, des résultats sportifs et du contenu de vos streamers préférés.

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Serveurs de création de contenu

Partagez automatiquement les nouvelles vidéos YouTube, les flux Twitch, les tweets et les articles de blog avec votre communauté de fans.

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Serveurs d'entreprise et de marque

Suivez l'actualité du secteur, les mises à jour des concurrents et partagez les annonces de l'entreprise avec votre équipe ou vos clients.

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Communautés des startups et des technologies

Suivez l'actualité technologique, les lancements de Product Hunt, les versions de GitHub et les blogs du secteur pour tenir votre communauté informée.

Commencez en 3 étapes faciles

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Ajouter au Discord

1

Cliquez sur le bouton pour ajouter notre bot à votre serveur Discord. Sélectionnez votre serveur et autorisez-le en quelques secondes.

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Choisissez votre source

2

Choisissez parmi Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, les flux RSS, Google News, ou créez un flux à partir de l'URL de n'importe quel site web.

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Observer la magie

3

Les nouveaux contenus apparaissent automatiquement dans vos canaux Discord. Personnalisez les embeds et les filtres pour parfaire votre configuration.

Fonctions puissantes d'intégration de Discord

Tout ce dont vous avez besoin pour automatiser la diffusion de contenu sur Discord avec des canaux, des webhooks, des embeds et des filtres avancés.

Soutien multicanal

Envoyez des contenus différents à des canaux différents. Organisez les flux par thème, jeu ou équipe pour une expérience optimale.

Soutien multicanal

Embeds Discord riches

De beaux messages intégrés avec des images, des titres, des descriptions et des couleurs personnalisées qui s'harmonisent avec le thème de votre serveur.

Embeds Discord riches

Support multi-serveurs

Gérer plusieurs serveurs Discord à partir d'un seul tableau de bord. Parfait pour les agences et les community managers.

Support multi-serveurs

Actions automatisées

Définissez des règles pour la publication automatique de contenus spécifiques en fonction de mots clés, de l'heure ou d'autres éléments déclencheurs.

Actions automatisées

Filtres avancés

Filtrez par mots-clés, excluez des sujets, exigez des images, etc. Ne partagez que ce que votre communauté souhaite.

Filtres avancés

Prêt à automatiser votre serveur Discord ?

Rejoignez les milliers de propriétaires de serveurs qui économisent des heures chaque semaine grâce à la publication automatisée de contenu. Démarrez en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

Essai gratuit
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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Intégrations Discord populaires

Connectez vos sources de contenu préférées à Discord. Cliquez sur n'importe quelle intégration pour commencer.

X + Discord

Envoyez les nouveaux messages X à votre canal Discord

Ajouter au Discord
Instagram + Discord

Envoyez de nouveaux posts Instagram sur votre canal Discord

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Envoyez les nouvelles mises à jour du flux RSS à votre canal Discord

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YouTube + Discord

Envoyez de nouvelles vidéos YouTube à votre canal Discord

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TikTok + Discord

Envoyez les nouvelles vidéos TikTok sur votre canal Discord

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Google News + Discord

Envoyer les nouveaux articles de Google News dans le canal Discord

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Publier les nouveaux articles de Reddit sur votre canal Discord

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Automatiser encore plus de plateformes

Slack

Publication automatique sur les canaux Slack

Telegram

Publication automatique dans les groupes Telegram

Email

Recevoir des mises à jour par Email digest

Questions fréquemment posées

Comment ajouter le bot à mon serveur Discord ?
Il suffit de cliquer sur "Ajouter à Discord", de sélectionner votre serveur dans la liste déroulante et d'autoriser le bot. L'ensemble du processus prend moins d'une minute.
Quelle est la rapidité de diffusion des nouveaux messages ?
Nos robots vérifient les sources toutes les 15 minutes et publient de nouveaux contenus dans les secondes qui suivent leur détection. Votre communauté disposera toujours des dernières mises à jour.
Puis-je personnaliser l'apparence des liens ?
Absolument ! Utilisez les webhooks pour changer le nom du bot, son avatar, les couleurs de l'interface, et contrôlez les éléments qui apparaissent. Faites en sorte qu'il corresponde parfaitement à votre serveur.
Quelles sont les sources qui me permettent de me connecter à Discord ?
Connectez Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, n'importe quel flux RSS, ou créez des flux à partir de n'importe quelle URL de site web.
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