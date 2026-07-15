Make Email avec l'intégration Slack : Recevoir des e-mails dans votre canal
Vous avez besoin d'une adresse email pour recevoir des newsletters, des notifications, ou pour transférer des emails, mais vous préférez ne pas utiliser votre email ? Nous vous fournirons une adresse e-mail qui pourra recevoir toutes vos communications et les envoyer automatiquement à votre canal Slack.
Pourquoi choisir l'email avec l'intégration Slack ?
Information simplifiée
L'intégration du courrier électronique à Slack centralise la communication, ce qui réduit la nécessité de passer d'une plateforme à l'autre.
Productivité accrue
En transférant les courriels directement vers Slack, les équipes peuvent rapidement discuter et résoudre les problèmes sans quitter Slack.
Gestion du contenu
Les utilisateurs peuvent définir des règles spécifiques pour le transfert d'e-mails, ce qui permet de s'assurer que seuls les e-mails pertinents parviennent à Slack.
A quelles fins pouvez-vous utiliser l'email avec l'intégration Slack ?
Transfert d'e-mail
Transférer les courriels vers les canaux Slack pour un partage et une discussion rapides, afin que tous les membres de l'équipe restent alignés.
Bulletins d'information
Intégrer les newsletters dans Slack pour permettre à l'équipe d'accéder facilement aux actualités et aux idées du secteur.
Notifications
Recevez des notifications en temps réel dans Slack pour améliorer la réactivité de l'équipe et la gestion des tâches.
Alertes
Recevez des alertes instantanées dans Slack pour les informations critiques, afin que l'équipe soit informée et prête à agir rapidement.
Fonctionnalités de base de l'intégration de l'email avec Slack
Découvrez les principales fonctionnalités de l'email avec l'intégration de Slack.
Transfert d'e-mail
Transférez automatiquement les courriels de votre boîte de réception vers les canaux Slack ou les messages directs sélectionnés, afin de garantir un accès rapide aux informations importantes.
Adresse électronique dédiée
Recevez une adresse électronique unique qui peut être utilisée pour envoyer des courriels directement à Slack, ce qui simplifie le processus d'intégration.
Soutien à l'attachement
Les courriels transmis à Slack comprennent des pièces jointes, ce qui garantit que toutes les informations pertinentes sont immédiatement disponibles pour la discussion ou la référence.
Alertes et notifications
Configurez des alertes personnalisées pour recevoir des notifications immédiates dans Slack pour un contenu d'e-mail spécifique, améliorant ainsi la prise de conscience et la réactivité.
Contenu consultable
Les e-mails intégrés à Slack sont consultables, ce qui permet aux utilisateurs de retrouver rapidement les messages, les pièces jointes ou les discussions importantes.
Intégration du bulletin d'information
Transmettez facilement des bulletins d'information à Slack, permettant aux équipes de rester informées des tendances du secteur, des mises à jour de l'entreprise ou des nouvelles pertinentes.
Avantages de l'utilisation du courrier électronique avec Slack
Information centralisée
Conservez toutes les communications importantes en un seul endroit, ce qui permet aux équipes d'accéder plus facilement aux informations nécessaires et de s'y référer.
Amélioration de la collaboration
Encouragez les discussions et les collaborations en temps réel sur le contenu des courriels directement dans Slack, favorisant ainsi un flux de travail plus dynamique.
Gain de temps
Réduire la nécessité de vérifier constamment les courriels et de passer d'une plateforme à l'autre, ce qui permet de gagner du temps et de rationaliser les flux de travail.
Transparence accrue
En partageant des courriels dans Slack, les équipes bénéficient d'une visibilité sur les communications qui pourraient autrement être cloisonnées dans des boîtes de réception individuelles.
Flux de travail personnalisés
Adapter l'intégration aux besoins spécifiques de l'équipe, ce qui permet des processus de communication plus efficaces.
Accessibilité renforcée
Accédez aux communications électroniques importantes dans Slack à partir de n'importe quel appareil, ce qui garantit que les informations essentielles sont toujours à portée de main.
Où pouvez-vous utiliser l'email avec Slack ?
Gestion de projet
Maintenir les communications et les mises à jour liées au projet dans Slack, en veillant à ce que les membres de l'équipe soient alignés et informés.
Soutien à la clientèle
Transférer les demandes ou les commentaires des clients par e-mail vers Slack, afin d'accélérer les temps de réponse et la résolution des problèmes.
Ventes et marketing
Intégrez les pistes de vente ou les lettres d'information marketing dans Slack, pour permettre aux équipes de discuter des stratégies et des prochaines étapes.
Ressources humaines
Partagez des courriels liés aux RH, tels que des mises à jour de politiques ou des annonces de l'entreprise, directement dans Slack.