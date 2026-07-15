Make Email avec l'intégration Slack : Recevoir des e-mails dans votre canal

Gestion de projet Maintenir les communications et les mises à jour liées au projet dans Slack, en veillant à ce que les membres de l'équipe soient alignés et informés.

Soutien à la clientèle Transférer les demandes ou les commentaires des clients par e-mail vers Slack, afin d'accélérer les temps de réponse et la résolution des problèmes.

Ventes et marketing Intégrez les pistes de vente ou les lettres d'information marketing dans Slack, pour permettre aux équipes de discuter des stratégies et des prochaines étapes.