Faites de l'email avec l'intégration de Telegram : Recevez des e-mails dans votre canal et votre groupe

Vous avez besoin d'une adresse électronique pour recevoir des bulletins d'information, des notifications ou pour transférer des courriels, mais vous préférez ne pas utiliser votre adresse électronique ? Nous vous fournirons une adresse électronique qui pourra recevoir toutes vos communications et les envoyer automatiquement à votre canal ou groupe Telegram.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Pourquoi choisir le courrier électronique avec l'intégration de Telegram ?

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Mises à jour instantanées

Recevez des notifications par courriel en temps réel dans Telegram, afin de ne jamais manquer les communications importantes.

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Accès facile

Accédez à vos courriels directement depuis Telegram, ce qui vous permettra de réagir et de prendre des décisions plus rapidement.

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Collaboration renforcée

Partagez sans effort le contenu de vos courriels avec les membres de votre équipe sur Telegram, afin de favoriser un travail d'équipe et un échange d'informations efficaces.

À quelles fins pouvez-vous utiliser la messagerie électronique avec l'intégration de Telegram ?

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Transfert d'e-mail

Envoyez automatiquement les courriels importants vers un chat ou un canal Telegram pour un accès et une action rapides.

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Bulletins d'information

Recevez vos bulletins d'information préférés directement dans Telegram, et restez informé sans vous encombrer de courriels.

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Notifications

Recevez des notifications cruciales par courrier électronique dans Telegram pour être informé et réagir en temps voulu.

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Alertes

Recevez des alertes instantanées sur Telegram pour les mises à jour urgentes, afin de garantir une attention et une action immédiates.

Fonctionnalités de base de l'utilisation de la messagerie électronique avec Telegram

Découvrez les principales fonctionnalités de la messagerie électronique avec l'intégration de Telegram.

Transfert d'e-mail

Transférez facilement des courriels de votre boîte de réception vers des canaux Telegram ou des messages personnels.

Transfert d'e-mail

Partage de groupe

Partager les courriels importants avec les groupes Telegram, en veillant à ce que les membres de l'équipe concernés soient informés et engagés.

Partage de groupe

Prise en charge des pièces jointes

Envoyez et recevez des pièces jointes par l'intermédiaire de Telegram, en conservant toutes les informations nécessaires en un seul endroit.

Prise en charge des pièces jointes

Alertes et notifications

Adaptez vos notifications par courriel à Telegram en fonction de filtres ou de mots-clés spécifiques.

Alertes et notifications

Aperçu des liens

Obtenez des aperçus des liens contenus dans les courriels directement dans vos messages Telegram, en fournissant un contexte avant l'ouverture.

Aperçu des liens

Historique consultable

Retrouvez rapidement les courriels et conversations passés dans Telegram, grâce à sa fonctionnalité de recherche robuste.

Historique consultable

Avantages de l'utilisation du courrier électronique pour Telegram

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Communication immédiate

Réduisez les délais de communication par courriel en recevant des notifications instantanées de Telegram.

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Information centralisée

Conservez toutes les informations et communications pertinentes dans un endroit accessible.

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Commodité mobile

Accédez aux courriels et aux notifications en déplacement grâce à l'application mobile de Telegram, ce qui vous permet de rester connecté en permanence.

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Amélioration de la dynamique d'équipe

Favorisez un environnement d'équipe plus réactif et cohésif en centralisant la communication sur Telegram.

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Intégration personnalisable

Configurez l'intégration en fonction des besoins spécifiques de votre équipe, en optimisant votre flux de travail et votre productivité.

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Communication sécurisée

Bénéficiez des fonctions de chiffrement et de sécurité de Telegram lors de la gestion des communications par courrier électronique.

Où pouvez-vous utiliser l'e-mail pour Telegram ?

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Travail à distance

Améliorez la communication et la collaboration entre les équipes distantes ou distribuées en intégrant la messagerie à Telegram.

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Mise à jour des projets

Rationalisez la communication sur les projets en partageant les mises à jour et les notifications par courriel sur les canaux Telegram.

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Soutien à la clientèle

Améliorez les temps de réponse et la coordination de l'équipe en transférant les courriels du support client vers un canal Telegram dédié.

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Coordination d'événements

Faciliter la planification de l'événement et les mises à jour en centralisant les communications par courriel dans un canal Telegram dédié à l'événement.

Commencez dès aujourd'hui à intégrer votre messagerie à Telegram et transformez l'efficacité de votre communication !