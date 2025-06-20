Classer les messages dans des collections

Passez en mode Curate pour parcourir tous vos flux en un seul endroit. Sélectionnez des articles individuels et ajoutez-les à une collection pour créer un flux personnalisé.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent

Pourquoi les utilisateurs aiment le mode Curate

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Tous vos flux, une seule vue

Plus besoin de passer d'un onglet à l'autre ou d'un flux à l'autre. Curate vous offre un tableau de bord unique pour lire, comparer et collecter des messages provenant de toutes vos sources.

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Navigation plus rapide

Au lieu d'ouvrir chaque flux individuellement, faites défiler les articles côte à côte et ajoutez-les aux collections en un seul clic.

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Des collections plus intelligentes

Chaque collection devient son propre flux RSS. Intégrez-le sur votre site web, partagez le lien XML ou envoyez les mises à jour sur Telegram, Discord, Slack et par courriel.

Principales caractéristiques de Curate Mode

Vue d'ensemble

Vos flux apparaissent à gauche, vos articles à droite. Faites défiler, comparez et ajoutez des articles aux collections sans changer de page.

Vue d'ensemble

Un clic pour la collecte

Sélectionnez un message et envoyez-le directement dans l'une de vos collections existantes.

Un clic pour la collecte

Organisation par thème

Regroupez le contenu de plusieurs flux en un flux personnalisé qui reflète exactement votre objectif.

Organisation par thème

Intégration de widgets

Affichez les collections sélectionnées sur votre site web, votre blog ou votre tableau de bord interne à l'aide de widgets personnalisables.

Intégration de widgets

Alertes et partage

Envoyez les messages sélectionnés sur Slack, Discord, Telegram ou par e-mail. Gardez votre équipe et votre public au courant de chaque mise à jour.

Alertes et partage

Le mode curate en 3 étapes simples

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Lancer le mode Curate

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Tous vos flux apparaissent sur la gauche, prêts à être explorés en un seul endroit.

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Parcourir instantanément

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Cliquez sur n'importe quel flux pour afficher les derniers messages côte à côte.

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Constituez votre collection

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Sélectionnez les articles les plus marquants et déposez-les dans une Collection en un seul clic. C'est tout.

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Qui profite le plus de Curate ?

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Rédacteurs et conservateurs

Filtrez le bruit et créez des flux contenant uniquement le contenu le plus pertinent pour votre public.

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Équipes de marketing

Assembler des messages provenant de plusieurs flux dans des collections prêtes pour la campagne, pour des rapports et des bulletins d'information.

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Chercheurs et analystes

Enregistrez et organisez rapidement des informations précieuses provenant de différentes sources dans un flux unique.

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Gestionnaires de communauté

Diffusez un flux régulier de publications sur les canaux sans submerger votre public.

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

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Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Curatez plus intelligemment, partagez plus rapidement

Economisez des heures de navigation et transformez vos flux en collections triées sur le volet que votre public appréciera.
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