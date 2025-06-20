Widgets Google News pour votre site web
Ces widgets, intégrés à votre site web, affichent les actualités et les titres de Google Actualités. Ils peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de votre site web et ajoutés à l'aide d'extraits de code.Créer un widget
Avantages de l'utilisation des widgets Google News
Fils d'actualité personnalisables
Les utilisateurs sélectionnent le contenu des actualités (par exemple, locales, tendances, personnalisées) à afficher sur leur site web pour une pertinence ciblée.
Augmentation de l'engagement
Les nouvelles en temps réel sur le site web stimulent l'engagement des visiteurs en les tenant informés.
Amélioration du trafic sur le site web
L'affichage de Google News sur un site web peut stimuler le trafic en attirant les visiteurs grâce à un contenu nouveau et frais.
Les widgets Google News peuvent être utilisés
Ajout d'un widget à la page d'accueil du site web
Les utilisateurs sélectionnent le contenu des actualités (locales, tendances, personnalisées) afin de fournir des informations ciblées et pertinentes à leur public.
Création d'une page vidéo
Créez un site web consacré aux actualités et ajoutez-y un widget Google News afin que les utilisateurs puissent recevoir les dernières nouvelles.
Utilisation d'un widget sur un blog
Ajoutez le widget Google News à la barre latérale de votre blog pour que les lecteurs puissent accéder aux nouvelles fraîches sans quitter votre blog.
Ajout d'un widget à une page Web d'actualités
Ajouter le widget Google News à la page web de l'événement pour permettre aux visiteurs d'accéder rapidement aux informations sur l'événement et aux actualités du secteur.
Avantages des widgets Google News
Facile à utiliser
Les widgets Google News sont conviviaux et faciles à utiliser sans nécessiter de compétences techniques ou de connaissances en matière de codage.
Personnalisation
Personnalisez le contenu vidéo de votre site web avec les widgets YouTube. Options pour la taille du lecteur, la mise en page et la palette de couleurs, ainsi que la réactivité aux mobiles
Contenu dynamique
Les widgets Google News sont mis à jour automatiquement et fournissent aux lecteurs les dernières nouvelles. Cela permet à votre site web de rester à jour et intéressant
Améliorer l'engagement
Les widgets Google News peuvent contribuer à améliorer l'engagement des utilisateurs en leur montrant les dernières actualités en temps réel, qu'ils peuvent consulter directement sur votre site Web ou votre blog.
Amélioration du référencement
Les widgets Google News peuvent contribuer à améliorer l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche, car ils présentent aux visiteurs un contenu pertinent et ciblé susceptible d'attirer davantage de trafic.
Suivi de l'historique
Accédez à une chronologie complète des changements détectés pour faciliter les audits, les rapports et les analyses.
Où peut-on utiliser les Google News Widgets ?
Sites web d'information
Les sites d'actualités peuvent utiliser les widgets Google News pour afficher des informations sur des sujets précis. Cela peut aider les visiteurs à trouver rapidement les informations qui les intéressent et augmenter le temps passé sur le site web.
Blogs
Les blogueurs peuvent utiliser les widgets Google News pour ajouter du contenu et de la valeur à leur blog. En affichant les dernières nouvelles et les articles liés au sujet ou à la niche de leur blog, les blogueurs peuvent attirer de nouveaux lecteurs
Sites web d'entreprises
Les sites web professionnels peuvent utiliser les widgets Google News pour afficher des actualités liées au secteur d'activité ou à des sujets en rapport avec leurs produits et services. Cela peut contribuer à accroître l'intérêt pour l'entreprise
Sites web personnels
Les internautes peuvent utiliser les gadgets Google News sur les sites web pour afficher des actualités sur des sujets qui les intéressent. Cela peut aider à créer une page d'information qui intéressera leurs proches
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.