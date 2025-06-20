Widgets Google News pour votre site web

Ces widgets, intégrés à votre site web, affichent les actualités et les titres de Google Actualités. Ils peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de votre site web et ajoutés à l'aide d'extraits de code.

Créer un widget
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent

Avantages de l'utilisation des widgets Google News

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Fils d'actualité personnalisables

Les utilisateurs sélectionnent le contenu des actualités (par exemple, locales, tendances, personnalisées) à afficher sur leur site web pour une pertinence ciblée.

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Augmentation de l'engagement

Les nouvelles en temps réel sur le site web stimulent l'engagement des visiteurs en les tenant informés.

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Amélioration du trafic sur le site web

L'affichage de Google News sur un site web peut stimuler le trafic en attirant les visiteurs grâce à un contenu nouveau et frais.

Les widgets Google News peuvent être utilisés

Ajout d'un widget à la page d'accueil du site web

Les utilisateurs sélectionnent le contenu des actualités (locales, tendances, personnalisées) afin de fournir des informations ciblées et pertinentes à leur public.

Ajout d'un widget à la page d'accueil du site web

Création d'une page vidéo

Créez un site web consacré aux actualités et ajoutez-y un widget Google News afin que les utilisateurs puissent recevoir les dernières nouvelles.

Création d'une page vidéo

Utilisation d'un widget sur un blog

Ajoutez le widget Google News à la barre latérale de votre blog pour que les lecteurs puissent accéder aux nouvelles fraîches sans quitter votre blog.

Utilisation d'un widget sur un blog

Ajout d'un widget à une page Web d'actualités

Ajouter le widget Google News à la page web de l'événement pour permettre aux visiteurs d'accéder rapidement aux informations sur l'événement et aux actualités du secteur.

Ajout d'un widget à une page Web d'actualités

Avantages des widgets Google News

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Facile à utiliser

Les widgets Google News sont conviviaux et faciles à utiliser sans nécessiter de compétences techniques ou de connaissances en matière de codage.

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Personnalisation

Personnalisez le contenu vidéo de votre site web avec les widgets YouTube. Options pour la taille du lecteur, la mise en page et la palette de couleurs, ainsi que la réactivité aux mobiles

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Contenu dynamique

Les widgets Google News sont mis à jour automatiquement et fournissent aux lecteurs les dernières nouvelles. Cela permet à votre site web de rester à jour et intéressant

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Améliorer l'engagement

Les widgets Google News peuvent contribuer à améliorer l'engagement des utilisateurs en leur montrant les dernières actualités en temps réel, qu'ils peuvent consulter directement sur votre site Web ou votre blog.

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Amélioration du référencement

Les widgets Google News peuvent contribuer à améliorer l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche, car ils présentent aux visiteurs un contenu pertinent et ciblé susceptible d'attirer davantage de trafic.

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Suivi de l'historique

Accédez à une chronologie complète des changements détectés pour faciliter les audits, les rapports et les analyses.

Où peut-on utiliser les Google News Widgets ?

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Sites web d'information

Les sites d'actualités peuvent utiliser les widgets Google News pour afficher des informations sur des sujets précis. Cela peut aider les visiteurs à trouver rapidement les informations qui les intéressent et augmenter le temps passé sur le site web.

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Blogs

Les blogueurs peuvent utiliser les widgets Google News pour ajouter du contenu et de la valeur à leur blog. En affichant les dernières nouvelles et les articles liés au sujet ou à la niche de leur blog, les blogueurs peuvent attirer de nouveaux lecteurs

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Sites web d'entreprises

Les sites web professionnels peuvent utiliser les widgets Google News pour afficher des actualités liées au secteur d'activité ou à des sujets en rapport avec leurs produits et services. Cela peut contribuer à accroître l'intérêt pour l'entreprise

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Sites web personnels

Les internautes peuvent utiliser les gadgets Google News sur les sites web pour afficher des actualités sur des sujets qui les intéressent. Cela peut aider à créer une page d'information qui intéressera leurs proches

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

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