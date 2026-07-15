Comment recevoir des alertes par courrier électronique de la part des chaînes YouTube ?
En quelques minutes, RSS.app vous permet de configurer et de recevoir des alertes par e-mail lorsque de nouvelles vidéos YouTube sont publiées par des utilisateurs, des chaînes ou des résultats de recherche.Envoyer Youtube par e-mail
Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
YouTube + Email
Créez instantanément un flux RSS YouTube à partir de n'importe quelle chaîne, compte ou recherche YouTube publique et recevez les dernières mises à jour dans votre courrier électronique.
Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)
Flux RSS connexes à envoyer par courrier électronique
NYTimes à EmailDe Facebook à l'e-mailNPR to EmailPinterest à l'e-mailX/Twitter to EmailUSA Today à EmailVoir plus d'exemples de courriels
2 étapes faciles pour commencer
Envoyer Youtube par e-mail
Chaîne YouTube
Créez un flux RSS YouTube à partir d'une chaîne publique, d'un utilisateur ou d'une recherche grâce au générateur RSS.
S'abonner au bulletin électronique
S'abonner au flux RSS de YouTube pour recevoir des résumés et des alertes par courriel