Automatisez vos e-mails avec RSS et Klaviyo
Envoyez vos dernières nouvelles ou vos mises à jour sociales à vos abonnés avec RSS.app. Aucun codage n'est nécessaire.Commencer maintenant
Envoyez automatiquement des mises à jour à votre public
Envoyez des bulletins d'information par courriel et des communiqués de presse sur les produits à vos clients à l'aide de Klaviyo. Les flux RSS réactifs s'intègrent facilement à Klaviyo pour fournir un contenu automatiquement mis à jour directement dans votre boîte de réception.Avec RSS.app, vous pouvez facilement envoyer des mises à jour de produits ciblées à vos clients. Des outils tels que Shopify, Automate.io et Zapier sont tous pris en charge par l'intégration de RSS.app et Klaviyo. Envoyez du contenu entre les applications plus facilement et plus rapidement.Klaviyo facilite l'ajout de flux RSS sans qu'aucun codage ne soit nécessaire. Il suffit de copier l'extrait de code RSS de RSS.app et de le coller dans votre modèle Klaviyo. Votre flux sera mis à jour automatiquement, de sorte que vos clients reçoivent les dernières mises à jour.
Comment ajouter des flux RSS à Klaviyo
Générez votre flux avec RSS.app
Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.
Choisissez votre style de widget
Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.
Personnaliser le design
Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.
Copier et coller le code d'intégration
Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !
Tout ce que vous voulez dans un widget RSS
Mise à jour automatique du contenu
Gardez vos courriels à jour. Les flux RSS.app se mettent à jour automatiquement, sans aucune intervention manuelle.
Fonctionne avec n'importe quelle source
Créez des flux RSS à partir de sites web, de blogs ou de pages sociales. RSS.app transforme n'importe quel contenu en un flux prêt pour Klaviyo.
Pas d'installation technique
Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Klaviyo. Vos courriels seront automatiquement remplis de nouveaux articles.
Fiable et cohérent
RSS.app maintient vos flux structurés et à jour afin que vos e-mails automatisés envoient toujours le bon contenu.
Outils pour organiser et contrôler vos flux
Ensembles
Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.
Collections
Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.
Filtres
Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.