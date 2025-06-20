Automatisez vos e-mails avec RSS et Klaviyo

Envoyez automatiquement des mises à jour à votre public

Envoyez des bulletins d'information par courriel et des communiqués de presse sur les produits à vos clients à l'aide de Klaviyo. Les flux RSS réactifs s'intègrent facilement à Klaviyo pour fournir un contenu automatiquement mis à jour directement dans votre boîte de réception.Avec RSS.app, vous pouvez facilement envoyer des mises à jour de produits ciblées à vos clients. Des outils tels que Shopify, Automate.io et Zapier sont tous pris en charge par l'intégration de RSS.app et Klaviyo. Envoyez du contenu entre les applications plus facilement et plus rapidement.Klaviyo facilite l'ajout de flux RSS sans qu'aucun codage ne soit nécessaire. Il suffit de copier l'extrait de code RSS de RSS.app et de le coller dans votre modèle Klaviyo. Votre flux sera mis à jour automatiquement, de sorte que vos clients reçoivent les dernières mises à jour.