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Klaviyo

Automatisez vos e-mails avec RSS et Klaviyo

Envoyez vos dernières nouvelles ou vos mises à jour sociales à vos abonnés avec RSS.app. Aucun codage n'est nécessaire.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Envoyez automatiquement des mises à jour à votre public

Envoyez des bulletins d'information par courriel et des communiqués de presse sur les produits à vos clients à l'aide de Klaviyo. Les flux RSS réactifs s'intègrent facilement à Klaviyo pour fournir un contenu automatiquement mis à jour directement dans votre boîte de réception.

Avec RSS.app, vous pouvez facilement envoyer des mises à jour de produits ciblées à vos clients. Des outils tels que Shopify, Automate.io et Zapier sont tous pris en charge par l'intégration de RSS.app et Klaviyo. Envoyez du contenu entre les applications plus facilement et plus rapidement.

Klaviyo facilite l'ajout de flux RSS sans qu'aucun codage ne soit nécessaire. Il suffit de copier l'extrait de code RSS de RSS.app et de le coller dans votre modèle Klaviyo. Votre flux sera mis à jour automatiquement, de sorte que vos clients reçoivent les dernières mises à jour.

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RSS.app vous permet d'ajouter des flux RSS à Klaviyo. Utilisez cette intégration pour tenir vos clients informés des dernières mises à jour de produits.

Comment ajouter des flux RSS à Klaviyo

1
Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

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2
Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

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3
Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

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Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

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Tout ce que vous voulez dans un widget RSS

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Mise à jour automatique du contenu

Gardez vos courriels à jour. Les flux RSS.app se mettent à jour automatiquement, sans aucune intervention manuelle.

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Fonctionne avec n'importe quelle source

Créez des flux RSS à partir de sites web, de blogs ou de pages sociales. RSS.app transforme n'importe quel contenu en un flux prêt pour Klaviyo.

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Pas d'installation technique

Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Klaviyo. Vos courriels seront automatiquement remplis de nouveaux articles.

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Fiable et cohérent

RSS.app maintient vos flux structurés et à jour afin que vos e-mails automatisés envoient toujours le bon contenu.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.

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Collections

Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.

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Filtres

Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment connecter RSS.app à Klaviyo ?
Après avoir créé un flux dans RSS.app, copiez l'URL de votre flux et ajoutez-le en tant que flux Web dans Klaviyo pour obtenir automatiquement du contenu frais.
Quelle est la fréquence de mise à jour du flux ?
Le flux s'actualise automatiquement. Vous verrez de nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre forfait.
Dois-je faire du codage ?
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de coller l'URL de votre flux RSS.app dans Klaviyo.
Quels types de flux puis-je créer avec RSS.app ?
Oui. Vous pouvez créer des flux à partir de presque tous les sites Web, blogs ou pages de médias sociaux, même s'ils ne disposent pas d'un flux RSS intégré.
Que puis-je inclure dans mes courriels ?
Vous pouvez ajouter automatiquement les titres des articles, les images et les liens de votre flux RSS.app à vos campagnes et flux Klaviyo.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs de Klaviyo qui utilisent RSS.app pour garder leurs emails à jour.

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