Suivre l'actualité avec Microsoft Teams
Des nouvelles ciblées directement dans la boîte de réception de Teams. Aucun codage n'est nécessaire.Commencer maintenant
Partagez facilement les mises à jour avec votre équipe
Partagez des informations provenant de sources multiples grâce aux flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'actualités à vos chaînes et présentez le dernier contenu mis à jour automatiquement.L'automatisation des actualités n'a jamais été aussi simple. Tenez tout le monde informé avec des actualités ciblées pour des équipes spécifiques. L'utilisation d'outils tels que Feedly et Zapier vous donne plus de pouvoir pour partager du contenu automatiquement dans tous vos canaux. Restez connecté depuis n'importe quelle application.Aucun codage n'est nécessaire ! Il vous suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre connecteur RSS et de choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les messages. Et le tour est joué ! L'intégration de Microsoft Teams et de RSS.app est le moyen le plus simple de partager des informations avec votre équipe.
Comment ajouter des flux RSS à Microsoft Teams ?
Générez votre flux avec RSS.app
Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.
Choisissez votre style de widget
Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.
Personnaliser le design
Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.
Copier et coller le code d'intégration
Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !
Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Microsoft Teams
Mise à jour automatique du contenu
RSS.app vous permet d'actualiser les mises à jour de Teams. Chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît dans votre flux, Teams le publie instantanément.
Fonctionne avec n'importe quelle source
Créez des flux à partir de n'importe quel site Web, blog ou page de média social. RSS.app transforme n'importe quel contenu en un flux fiable que vous pouvez connecter à Teams.
Pas d'installation technique
Il suffit de copier l'URL de votre flux RSS.app et de la coller dans le connecteur RSS de Teams - votre automatisation commence immédiatement.
Fiable et cohérent
RSS.app veille à ce que vos flux restent structurés et à jour, de sorte que les notifications de vos équipes soient toujours précises et ponctuelles.
Outils pour organiser et contrôler vos flux
Ensembles
Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.
Collections
Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.
Filtres
Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.