Suivre l'actualité avec Microsoft Teams

Partagez facilement les mises à jour avec votre équipe

Partagez des informations provenant de sources multiples grâce aux flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'actualités à vos chaînes et présentez le dernier contenu mis à jour automatiquement.L'automatisation des actualités n'a jamais été aussi simple. Tenez tout le monde informé avec des actualités ciblées pour des équipes spécifiques. L'utilisation d'outils tels que Feedly et Zapier vous donne plus de pouvoir pour partager du contenu automatiquement dans tous vos canaux. Restez connecté depuis n'importe quelle application.Aucun codage n'est nécessaire ! Il vous suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre connecteur RSS et de choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les messages. Et le tour est joué ! L'intégration de Microsoft Teams et de RSS.app est le moyen le plus simple de partager des informations avec votre équipe.