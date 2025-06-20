Intégrations
Microsoft Teams

Suivre l'actualité avec Microsoft Teams

Des nouvelles ciblées directement dans la boîte de réception de Teams. Aucun codage n'est nécessaire.

Commencer maintenant
headerTitle
Provider Logo
Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Partagez facilement les mises à jour avec votre équipe

Partagez des informations provenant de sources multiples grâce aux flux RSS réactifs de RSS.app. Ajoutez des flux d'actualités à vos chaînes et présentez le dernier contenu mis à jour automatiquement.

L'automatisation des actualités n'a jamais été aussi simple. Tenez tout le monde informé avec des actualités ciblées pour des équipes spécifiques. L'utilisation d'outils tels que Feedly et Zapier vous donne plus de pouvoir pour partager du contenu automatiquement dans tous vos canaux. Restez connecté depuis n'importe quelle application.

Aucun codage n'est nécessaire ! Il vous suffit de coller l'extrait de code RSS dans votre connecteur RSS et de choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les messages. Et le tour est joué ! L'intégration de Microsoft Teams et de RSS.app est le moyen le plus simple de partager des informations avec votre équipe.

Provider Logo
Microsoft Teams simplifie le partage de contenu. Utilisez RSS.app pour mettre à jour les membres de votre équipe avec les derniers flux RSS.

Comment ajouter des flux RSS à Microsoft Teams ?

1
Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

How to add
Provider logo
2
Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

How to add
Provider logo
3
Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

How to add
Provider logo
4
Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

How to add
Provider logo

Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Microsoft Teams

benefitsCard1Title

Mise à jour automatique du contenu

RSS.app vous permet d'actualiser les mises à jour de Teams. Chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît dans votre flux, Teams le publie instantanément.

benefitsCard2Title

Fonctionne avec n'importe quelle source

Créez des flux à partir de n'importe quel site Web, blog ou page de média social. RSS.app transforme n'importe quel contenu en un flux fiable que vous pouvez connecter à Teams.

benefitsCard3Title

Pas d'installation technique

Il suffit de copier l'URL de votre flux RSS.app et de la coller dans le connecteur RSS de Teams - votre automatisation commence immédiatement.

benefitsCard4Title

Fiable et cohérent

RSS.app veille à ce que vos flux restent structurés et à jour, de sorte que les notifications de vos équipes soient toujours précises et ponctuelles.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard1Title
Collections

Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard2Title
Filtres

Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard3Title
Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je intégrer mon flux RSS dans Microsoft Teams ?
Sélectionnez le flux que vous souhaitez intégrer à Microsoft Teams en allant dans "Mes flux". Sous le flux "Aperçu", copiez l'URL XML et ajoutez-la à votre canal Microsoft Teams via le connecteur RSS.
Quelle est la fréquence de mise à jour du flux ?
Le flux s'actualise automatiquement. Vous verrez de nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre forfait.
Dois-je faire du codage ?
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de copier le lien de votre flux RSS.app et de l'ajouter à Microsoft Teams.
Puis-je utiliser RSS.app avec n'importe quelle application ?
Oui. Vous pouvez connecter votre flux à des milliers d'applications à l'aide de plateformes d'automatisation comme Zapier, Notion ou Mailchimp.
Quels types de flux puis-je créer avec RSS.app ?
RSS.app peut créer des flux à partir de presque tous les sites web, blogs ou pages de médias sociaux, même s'ils ne fournissent pas eux-mêmes de flux RSS.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs de Teams qui utilisent RSS.app pour tenir leurs équipes informées.

Commencer maintenant
Provider Logo