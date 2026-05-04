INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ultimo aggiornamento 24 novembre 2019

Grazie per aver scelto di far parte della nostra comunità di RSS.app ("Azienda", "noi", "ci" o "nostro"). Ci impegniamo a proteggere i vostri dati personali e il vostro diritto alla privacy. In caso di domande o dubbi sulla nostra politica o sulle nostre pratiche relative ai vostri dati personali, contattateci all'indirizzo support@rss.app.



Quando visitate il nostro sito web https://rss.app e utilizzate i nostri servizi, ci affidate i vostri dati personali. Prendiamo molto sul serio la vostra privacy. In questa informativa sulla privacy, descriviamo la nostra politica sulla privacy. Cerchiamo di spiegarvi nel modo più chiaro possibile quali informazioni raccogliamo, come le utilizziamo e quali diritti avete in relazione ad esse. Ci auguriamo che vi dedichiate un po' di tempo per leggerla con attenzione, perché è importante. Se non siete d'accordo con i termini della presente informativa sulla privacy, siete pregati di interrompere l'utilizzo dei nostri Siti e dei nostri servizi.



Questa informativa sulla privacy si applica a tutte le informazioni raccolte attraverso il nostro sito web (come https://rss.app), e/o qualsiasi servizio, vendita, marketing o evento ad esso correlato (ci riferiamo ad essi collettivamente in questa informativa sulla privacy come i "Siti").



Vi preghiamo di leggere attentamente la presente informativa sulla privacy, in quanto vi aiuterà a prendere decisioni informate sulla condivisione dei vostri dati personali con noi.

1. QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO? Informazioni personali che ci vengono comunicate In breve: Raccogliamo le informazioni personali che ci fornite come nome, indirizzo, informazioni di contatto, password e dati di sicurezza e informazioni di pagamento.

Raccogliamo le informazioni personali che ci fornite volontariamente quando vi registrate ai Siti esprimendo un interesse ad ottenere informazioni su di noi o sui nostri prodotti e servizi, quando partecipate alle attività sui Siti o ci contattate in altro modo.

Le informazioni personali che raccogliamo dipendono dal contesto delle vostre interazioni con noi e con i Siti, dalle scelte che fate e dai prodotti e dalle funzionalità che utilizzate. Le informazioni personali che raccogliamo possono includere quanto segue:

Nome e dati di contatto. Raccogliamo il vostro nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono e altri dati di contatto simili.

Credenziali. Raccogliamo password, suggerimenti di password e informazioni di sicurezza simili utilizzate per l'autenticazione e l'accesso all'account.

Dati di pagamento. Raccogliamo i dati necessari per elaborare il pagamento in caso di acquisti, come il numero dello strumento di pagamento (ad esempio il numero della carta di credito) e il codice di sicurezza associato allo strumento di pagamento. Tutti i dati di pagamento sono memorizzati dal nostro processore di pagamento e l'utente deve prendere visione delle sue politiche sulla privacy e contattare direttamente il processore di pagamento per rispondere alle sue domande.

Tutti i dati personali che l'utente ci fornisce devono essere veritieri, completi e accurati e l'utente è tenuto a comunicarci qualsiasi modifica di tali dati personali.

Informazioni raccolte automaticamente In breve: Alcune informazioni - come l'indirizzo IP e/o le caratteristiche del browser e del dispositivo - vengono raccolte automaticamente quando visitate i nostri Siti.

Raccogliamo automaticamente alcune informazioni quando visitate, utilizzate o navigate sui Siti. Queste informazioni non rivelano la vostra identità specifica (come il vostro nome o le informazioni di contatto), ma possono includere informazioni sul dispositivo e sull'utilizzo, come l'indirizzo IP, le caratteristiche del browser e del dispositivo, il sistema operativo, le preferenze linguistiche, gli URL di riferimento, il nome del dispositivo, il paese, la posizione, le informazioni su come e quando utilizzate i nostri Siti e altre informazioni tecniche. Queste informazioni sono necessarie principalmente per mantenere la sicurezza e il funzionamento dei nostri Siti e per i nostri scopi interni di analisi e reporting.

Come molte aziende, raccogliamo informazioni anche attraverso i cookie e tecnologie simili.

Informazioni raccolte da altre fonti In breve: Possiamo raccogliere dati limitati da database pubblici, partner di marketing e altre fonti esterne.

Possiamo ottenere informazioni su di voi da altre fonti, come database pubblici, partner di marketing congiunti, così come da altre terze parti. Esempi di informazioni che riceviamo da altre fonti sono: informazioni sui profili dei social media; lead di marketing e risultati di ricerca e link, compresi gli annunci a pagamento (come i link sponsorizzati).

2. COME UTILIZZIAMO LE VOSTRE INFORMAZIONI? In breve: Trattiamo le vostre informazioni per scopi basati su legittimi interessi commerciali, sull'adempimento del nostro contratto con voi, sul rispetto dei nostri obblighi legali e/o sul vostro consenso.

Utilizziamo le informazioni personali raccolte tramite i nostri Siti per una serie di scopi commerciali descritti di seguito. Trattiamo le vostre informazioni personali per questi scopi in base ai nostri legittimi interessi commerciali, per stipulare o eseguire un contratto con voi, con il vostro consenso, e/o per adempiere ai nostri obblighi legali. Indichiamo i motivi specifici di trattamento su cui ci basiamo accanto a ciascuna finalità elencata di seguito.

Utilizziamo le informazioni raccolte o ricevute:



Per facilitare la creazione dell'account e il processo di accesso. Se scegliete di collegare il vostro account con noi a un account di terze parti (come il vostro account Google o Facebook), utilizziamo le informazioni che ci avete permesso di raccogliere da tali terze parti per facilitare la creazione dell'account e il processo di accesso.

Richiesta di feedback. Potremmo utilizzare le vostre informazioni per richiedere un feedback e per contattarvi in merito al vostro utilizzo dei nostri Siti.

3. LE VOSTRE INFORMAZIONI SARANNO CONDIVISE CON QUALCUNO? In breve: Condividiamo le informazioni solo con il vostro consenso, per rispettare le leggi, per proteggere i vostri diritti o per adempiere agli obblighi aziendali.



Possiamo trattare o condividere i dati in base alle seguenti basi giuridiche:

Consenso:Possiamo trattare i vostri dati se ci avete dato un consenso specifico per utilizzare i vostri dati personali per uno scopo specifico.



Interessi legittimi:Possiamo trattare i vostri dati quando è ragionevolmente necessario per raggiungere i nostri legittimi interessi commerciali.



Esecuzione di un contratto: Laddove abbiamo stipulato un contratto con voi, possiamo trattare i vostri dati personali per adempiere ai termini del nostro contratto.



Obblighi legali: Potremmo divulgare le vostre informazioni qualora fossimo obbligati per legge a farlo per ottemperare alle leggi vigenti, alle richieste governative, a un procedimento giudiziario, a un'ordinanza del tribunale o a un procedimento legale, ad esempio in risposta a un'ordinanza del tribunale o a una citazione in giudizio (anche in risposta alle autorità pubbliche per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge).



Interessi vitali: Potremmo divulgare le informazioni dell'utente laddove riteniamo sia necessario indagare, prevenire o prendere provvedimenti in merito a potenziali violazioni delle nostre politiche, sospette frodi, situazioni che comportano potenziali minacce alla sicurezza di qualsiasi persona e attività illegali, o come prova in controversie in cui siamo coinvolti.



Più specificamente, potremmo aver bisogno di trattare i vostri dati o condividere le vostre informazioni personali nelle seguenti situazioni:Venditori, consulenti e altri fornitori di servizi di terze parti. Potremmo condividere i vostri dati con venditori, fornitori di servizi, appaltatori o agenti di terze parti che svolgono servizi per noi o per nostro conto e che richiedono l'accesso a tali informazioni per svolgere tale lavoro. Esempi: elaborazione dei pagamenti, analisi dei dati, invio di e-mail, servizi di hosting, assistenza clienti e attività di marketing. Possiamo consentire a terzi selezionati di utilizzare tecnologie di tracciamento sui Siti, che consentiranno loro di raccogliere dati sulle modalità di interazione con i Siti nel corso del tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate, tra l'altro, per analizzare e tracciare i dati, determinare la popolarità di determinati contenuti e comprendere meglio l'attività online. Salvo quanto descritto nella presente Informativa, non condividiamo, vendiamo, affittiamo o scambiamo alcuna delle vostre informazioni con terzi per i loro scopi promozionali.



Trasferimenti aziendali. Potremmo condividere o trasferire le vostre informazioni in relazione a, o durante le trattative di, qualsiasi fusione, vendita di beni aziendali, finanziamento o acquisizione di tutta o parte della nostra attività a un'altra società.

4. UTILIZZIAMO COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO? In breve: Possiamo utilizzare cookie e altre tecnologie di tracciamento per raccogliere e memorizzare le vostre informazioni.

Possiamo utilizzare cookie e tecnologie di tracciamento simili (come web beacon e pixel) per accedere o memorizzare informazioni. Informazioni specifiche su come utilizziamo tali tecnologie e su come potete rifiutare alcuni cookie sono contenute nella nostra Politica sui cookie.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI? In breve: Conserviamo le informazioni dell'utente per il tempo necessario a soddisfare gli scopi delineati nella presente informativa sulla privacy, a meno che non sia altrimenti richiesto dalla legge.

Conserveremo le informazioni personali dell'utente solo per il tempo necessario agli scopi indicati nella presente informativa sulla privacy, a meno che non sia richiesto o consentito dalla legge un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, requisiti fiscali, contabili o altri requisiti legali). Quando non avremo più la legittima necessità di trattare le informazioni personali dell'utente, le cancelleremo o le renderemo anonime oppure, se ciò non fosse possibile (ad esempio perché le informazioni personali dell'utente sono state conservate in archivi di backup), le conserveremo in modo sicuro e le isoleremo da qualsiasi ulteriore trattamento fino a quando non sarà possibile cancellarle.

6. COME MANTENIAMO AL SICURO LE VOSTRE INFORMAZIONI? In breve: Ci proponiamo di proteggere i vostri dati personali attraverso un sistema di misure di sicurezza organizzative e tecniche.

Abbiamo implementato adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a proteggere la sicurezza dei dati personali che trattiamo. Tuttavia, ricordiamo che non possiamo garantire che Internet sia sicuro al 100%. Anche se faremo del nostro meglio per proteggere le vostre informazioni personali, la trasmissione di informazioni personali da e verso i nostri Siti è a vostro rischio e pericolo. L'utente dovrebbe accedere ai servizi solo in un ambiente sicuro.

7. RACCOGLIAMO INFORMAZIONI DA MINORI? In breve: Non raccogliamo consapevolmente dati da o commercializziamo a minori di 18 anni.

Non sollecitiamo consapevolmente dati da o commercializziamo a minori di 18 anni. Utilizzando i Siti, l'utente dichiara di avere almeno 18 anni o di essere il genitore o il tutore di un minore e di acconsentire all'utilizzo dei Siti da parte di tale minore. Se veniamo a sapere che sono stati raccolti dati personali di utenti di età inferiore ai 18 anni, disattiveremo l'account e adotteremo misure ragionevoli per cancellare prontamente tali dati dai nostri archivi. Se si viene a conoscenza di dati raccolti da minori di 18 anni, si prega di contattarci all'indirizzo support@rss.app.

8. QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI ALLA PRIVACY? In breve: In alcune regioni, come lo Spazio Economico Europeo, l'utente gode di diritti che gli consentono un maggiore accesso e controllo sulle proprie informazioni personali. L'utente può rivedere, modificare o chiudere il proprio account in qualsiasi momento.

In alcune regioni (come lo Spazio Economico Europeo), l'utente ha determinati diritti ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Questi possono includere il diritto (i) di richiedere l'accesso e di ottenere una copia dei vostri dati personali, (ii) di richiedere la rettifica o la cancellazione; (iii) di limitare il trattamento dei vostri dati personali; e (iv) se applicabile, alla portabilità dei dati. In determinate circostanze, l'utente può anche avere il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. Per presentare tale richiesta, si prega di utilizzare i dettagli di contatto forniti di seguito. Prenderemo in considerazione e daremo seguito a qualsiasi richiesta in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Se ci basiamo sul vostro consenso per elaborare le vostre informazioni personali, avete il diritto di ritirare il vostro consenso in qualsiasi momento. Se risiedete nello Spazio economico europeo e ritenete che le vostre informazioni personali siano state trattate illegalmente, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità locale di controllo della protezione dei dati. Potete trovare i loro dettagli di contatto qui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informazioni sul conto Se in qualsiasi momento desiderate rivedere o modificare le informazioni contenute nel vostro account o chiudere il vostro account, potete:

- Contattarci utilizzando le informazioni di contatto fornite.

- Accedere alle impostazioni del vostro account e aggiornare il vostro account utente.



A seguito della vostra richiesta di chiudere il vostro account, disattiveremo o cancelleremo il vostro account e le vostre informazioni dai nostri database attivi. Tuttavia, alcune informazioni potrebbero essere conservate nei nostri archivi per prevenire frodi, risolvere problemi, assistere in eventuali indagini, applicare le nostre Condizioni d'uso e/o rispettare i requisiti di legge.

Cookies e tecnologie simili: La maggior parte dei browser Web è impostata per accettare i cookie per impostazione predefinita. Se si preferisce, di solito si può scegliere di impostare il browser in modo da rimuovere i cookie e rifiutarli. Se si sceglie di rimuovere i cookie o di rifiutarli, ciò potrebbe influire su alcune funzioni o servizi dei nostri Siti. Per rinunciare alla pubblicità basata sugli interessi da parte degli inserzionisti sui nostri Siti, visitate http://www.aboutads.info/choices/.

Opting out of email marketing: Potete cancellarvi dal nostro elenco di email di marketing in qualsiasi momento facendo clic sul link di cancellazione nelle email che inviamo o contattandoci utilizzando i dettagli forniti di seguito. In questo modo sarete rimossi dall'elenco delle e-mail di marketing, ma dovremo comunque inviarvi e-mail relative ai servizi necessari per l'amministrazione e l'utilizzo del vostro account. Per rinunciare, l'utente può:

- Contattarci utilizzando le informazioni di contatto fornite.

9. CONTROLLI PER LE FUNZIONI "NON TRACCIARE La maggior parte dei browser web e alcuni sistemi operativi e applicazioni mobili includono una funzione o un'impostazione "Do-Not-Track" ("DNT") che è possibile attivare per segnalare la propria preferenza in materia di privacy e non far monitorare e raccogliere i dati relativi alle proprie attività di navigazione online. Non è stato definito uno standard tecnologico uniforme per il riconoscimento e l'implementazione dei segnali DNT. Pertanto, attualmente non rispondiamo ai segnali DNT del browser o a qualsiasi altro meccanismo che comunichi automaticamente la vostra scelta di non essere tracciati online. Se in futuro verrà adottato uno standard per il tracciamento online a cui dovremo attenerci, vi informeremo su tale pratica in una versione aggiornata della presente Informativa sulla privacy.

10. I RESIDENTI IN CALIFORNIA HANNO DIRITTI SPECIFICI IN MATERIA DI PRIVACY? In breve: Sì, se siete residenti in California, vi sono concessi diritti specifici per quanto riguarda l'accesso alle vostre informazioni personali.

La sezione 1798.83 del Codice Civile della California, nota anche come legge "Shine The Light", consente ai nostri utenti residenti in California di richiedere e ottenere da noi, una volta all'anno e gratuitamente, informazioni sulle categorie di informazioni personali (se presenti) che abbiamo divulgato a terzi per scopi di marketing diretto e i nomi e gli indirizzi di tutti i terzi con cui abbiamo condiviso informazioni personali nell'anno solare immediatamente precedente. Se siete residenti in California e desiderate fare tale richiesta, vi preghiamo di inviarci la vostra richiesta per iscritto utilizzando le informazioni di contatto fornite di seguito.

Se avete meno di 18 anni, risiedete in California e avete un account registrato sui Siti, avete il diritto di richiedere la rimozione dei dati indesiderati che pubblicate pubblicamente sui Siti. Per richiedere la rimozione di tali dati, vi preghiamo di contattarci utilizzando le informazioni di contatto fornite di seguito, includendo l'indirizzo e-mail associato al vostro account e una dichiarazione di residenza in California. Ci assicureremo che i dati non vengano visualizzati pubblicamente sui Siti, ma vi preghiamo di tenere presente che i dati potrebbero non essere completamente o completamente rimossi dai nostri sistemi.

11. AGGIORNIAMO QUESTA POLITICA? In breve: Sì, aggiorneremo questa informativa se necessario per rimanere conformi alle leggi in materia.

Potremmo aggiornare questa informativa sulla privacy di tanto in tanto. La versione aggiornata sarà indicata da una data aggiornata "Revised" e la versione aggiornata entrerà in vigore non appena sarà accessibile. Qualora apportassimo modifiche sostanziali alla presente informativa sulla privacy, potremmo informare l'utente pubblicando in modo visibile un avviso di tali modifiche o inviando direttamente una notifica. Vi invitiamo a consultare frequentemente la presente informativa sulla privacy per essere informati su come stiamo proteggendo le vostre informazioni.