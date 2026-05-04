POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Última atualização: 24 de novembro de 2019

Obrigado por escolher fazer parte da nossa comunidade na RSS.app ("Empresa", "nós", "nos" ou "nosso"). Estamos empenhados em proteger as suas informações pessoais e o seu direito à privacidade. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre nossa política ou nossas práticas em relação às suas informações pessoais, entre em contato conosco em support@rss.app.



Quando você visita nosso site https://rss.app e usa nossos serviços, você nos confia suas informações pessoais. Levamos a sua privacidade muito a sério. Neste aviso de privacidade, descrevemos a nossa política de privacidade. Procuramos explicar-lhe da forma mais clara possível quais as informações que recolhemos, como as utilizamos e quais os seus direitos em relação às mesmas. Esperamos que dedique algum tempo a lê-la cuidadosamente, pois é importante. Se houver algum termo nesta política de privacidade com o qual não concorde, interrompa o uso dos nossos Sites e dos nossos serviços.



Esta política de privacidade aplica-se a todas as informações recolhidas através do nosso site (como https://rss.app) e / ou quaisquer serviços, vendas, marketing ou eventos relacionados (referimo-nos a eles coletivamente nesta política de privacidade como os "Sites").



Por favor, leia esta política de privacidade com atenção, pois ela o ajudará a tomar decisões informadas sobre o compartilhamento de suas informações pessoais conosco.

1. QUE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS? Informações pessoais que nos divulga Resumindo: Recolhemos informações pessoais que nos fornece, tais como nome, morada, informações de contacto, palavras-passe e dados de segurança, e informações de pagamento.

Recolhemos informações pessoais que nos fornece voluntariamente quando se regista nos Sites, manifestando interesse em obter informações sobre nós ou sobre os nossos produtos e serviços, quando participa em actividades nos Sites ou nos contacta de outra forma.

As informações pessoais que recolhemos dependem do contexto das suas interações connosco e com os Sites, das escolhas que faz e dos produtos e funcionalidades que utiliza. As informações pessoais que recolhemos podem incluir o seguinte:

Nome e dados de contacto. Recolhemos o seu primeiro e último nome, endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone e outros dados de contacto semelhantes.

Credenciais. Recolhemos palavras-passe, dicas de palavras-passe e informações de segurança semelhantes utilizadas para autenticação e acesso à conta.

Dados de pagamento. Recolhemos os dados necessários para processar o seu pagamento se fizer compras, como o número do seu instrumento de pagamento (como um número de cartão de crédito) e o código de segurança associado ao seu instrumento de pagamento. Todos os dados de pagamento são armazenados pelo nosso processador de pagamentos e deve rever as suas políticas de privacidade e contactar diretamente o processador de pagamentos para responder às suas questões.

Todas as informações pessoais que nos fornecer devem ser verdadeiras, completas e precisas, e deve notificar-nos de quaisquer alterações a essas informações pessoais.

Informações recolhidas automaticamente Resumindo: Algumas informações - como o endereço IP e/ou as caraterísticas do navegador e do dispositivo - são recolhidas automaticamente quando visita os nossos Sites.

Recolhemos automaticamente determinadas informações quando visita, utiliza ou navega nos Sites. Estas informações não revelam a sua identidade específica (como o seu nome ou informações de contacto), mas podem incluir informações sobre o dispositivo e a utilização, como o seu endereço IP, caraterísticas do navegador e do dispositivo, sistema operativo, preferências de idioma, URLs de referência, nome do dispositivo, país, localização, informações sobre como e quando utiliza os nossos Sites e outras informações técnicas. Essas informações são necessárias principalmente para manter a segurança e a operação de nossos Sites e para nossos fins internos de análise e relatórios.

Como muitas empresas, também coletamos informações por meio de cookies e tecnologias semelhantes.

Informações recolhidas de outras fontes Resumindo: Podemos recolher dados limitados de bases de dados públicas, parceiros de marketing e outras fontes externas.

Podemos obter informações sobre si a partir de outras fontes, como bases de dados públicas, parceiros de marketing conjuntos, bem como de outros terceiros. Exemplos das informações que recebemos de outras fontes incluem: informações de perfil de redes sociais; leads de marketing e resultados de pesquisa e links, incluindo listagens pagas (como links patrocinados).

2. COMO UTILIZAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES? Em resumo: Processamos as suas informações para fins baseados em interesses comerciais legítimos, no cumprimento do nosso contrato consigo, no cumprimento das nossas obrigações legais e/ou no seu consentimento.

Utilizamos as informações pessoais recolhidas através dos nossos Sites para uma variedade de fins comerciais descritos abaixo. Processamos as suas informações pessoais para estes fins com base nos nossos interesses comerciais legítimos, para celebrar ou executar um contrato consigo, com o seu consentimento e/ou para cumprir as nossas obrigações legais. Indicamos os fundamentos de processamento específicos em que nos baseamos ao lado de cada finalidade listada abaixo.

Usamos as informações que coletamos ou recebemos:



Para facilitar a criação de contas e o processo de logon. Se você optar por vincular sua conta conosco a uma conta de terceiros (como sua conta do Google ou do Facebook), usaremos as informações que você nos permitiu coletar desses terceiros para facilitar a criação de contas e o processo de logon.

Pedir feedback. Podemos usar suas informações para solicitar feedback e entrar em contato com você sobre o uso de nossos Sites.

3. AS SUAS INFORMAÇÕES SERÃO PARTILHADAS COM ALGUÉM? Resumindo: Só partilhamos informações com o seu consentimento, para cumprir as leis, para proteger os seus direitos ou para cumprir obrigações comerciais.



Podemos processar ou partilhar dados com base nas seguintes bases legais:

Consentimento:Podemos processar os seus dados se nos tiver dado consentimento específico para utilizar as suas informações pessoais numa finalidade específica.



Interesses legítimos:Podemos processar os seus dados quando for razoavelmente necessário para alcançar os nossos interesses comerciais legítimos.



Execução de um Contrato: Quando tivermos celebrado um contrato consigo, poderemos processar os seus dados pessoais para cumprir os termos do nosso contrato.



Obrigações legais: Podemos divulgar as suas informações quando formos legalmente obrigados a fazê-lo para cumprir a lei aplicável, solicitações governamentais, um processo judicial, ordem judicial ou processo legal, como em resposta a uma ordem judicial ou intimação (inclusive em resposta a autoridades públicas para atender aos requisitos de segurança nacional ou de aplicação da lei).



Interesses vitais: Podemos divulgar as suas informações quando considerarmos necessário investigar, prevenir ou tomar medidas relativamente a potenciais violações das nossas políticas, suspeita de fraude, situações que envolvam potenciais ameaças à segurança de qualquer pessoa e actividades ilegais, ou como prova em litígios em que estejamos envolvidos.



Mais especificamente, poderemos ter de processar os seus dados ou partilhar as suas informações pessoais nas seguintes situações:Fornecedores, consultores e outros prestadores de serviços terceiros. Poderemos partilhar os seus dados com fornecedores, prestadores de serviços, contratantes ou agentes terceiros que prestem serviços para nós ou em nosso nome e que necessitem de aceder a essas informações para realizar esse trabalho. Os exemplos incluem: processamento de pagamentos, análise de dados, envio de correio eletrónico, serviços de alojamento, serviço ao cliente e esforços de marketing. Poderemos permitir que terceiros selecionados utilizem tecnologia de rastreio nos Sites, o que lhes permitirá recolher dados sobre a forma como o utilizador interage com os Sites ao longo do tempo. Estas informações podem ser utilizadas para, entre outras coisas, analisar e rastrear dados, determinar a popularidade de determinados conteúdos e compreender melhor a atividade online. A menos que esteja descrito nesta Política, não partilhamos, vendemos, alugamos ou trocamos nenhuma das suas informações com terceiros para fins promocionais.



Transferências de negócios. Podemos partilhar ou transferir as suas informações em ligação com, ou durante as negociações de, qualquer fusão, venda de activos da empresa, financiamento ou aquisição da totalidade ou de uma parte do nosso negócio a outra empresa.

4. UTILIZAMOS COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS DE RASTREIO? Resumindo:Podemos utilizar cookies e outras tecnologias de rastreio para recolher e armazenar as suas informações.

Podemos utilizar cookies e tecnologias de rastreio semelhantes (como web beacons e pixels) para aceder ou armazenar informações. As informações específicas sobre a forma como utilizamos essas tecnologias e como pode recusar determinados cookies estão definidas na nossa Política de Cookies.

5. DURANTE QUANTO TEMPO CONSERVAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES? Resumindo: Mantemos as suas informações durante o tempo necessário para cumprir as finalidades descritas nesta política de privacidade, a menos que a lei exija o contrário.

Manteremos as suas informações pessoais apenas durante o tempo necessário para as finalidades definidas nesta política de privacidade, a menos que a lei exija ou permita um período de retenção mais longo (como requisitos fiscais, contabilísticos ou outros requisitos legais). Nenhuma finalidade desta política exigirá que mantenhamos as suas informações pessoais por um período superior ao período de tempo durante o qual os utilizadores têm uma conta connosco.

Quando não tivermos qualquer necessidade comercial legítima de processar as suas informações pessoais, iremos eliminá-las ou torná-las anónimas ou, se tal não for possível (por exemplo, porque as suas informações pessoais foram armazenadas em arquivos de segurança), iremos armazenar de forma segura as suas informações pessoais e isolá-las de qualquer processamento posterior até que a eliminação seja possível.

6. COMO É QUE MANTEMOS AS SUAS INFORMAÇÕES SEGURAS? Resumindo: O nosso objetivo é proteger as suas informações pessoais através de um sistema de medidas de segurança organizacionais e técnicas.

Temos implementadas medidas de segurança técnicas e organizacionais adequadas, concebidas para proteger a segurança de quaisquer informações pessoais que processamos. No entanto, lembre-se também de que não podemos garantir que a Internet seja 100% segura. Embora façamos o nosso melhor para proteger as suas informações pessoais, a transmissão de informações pessoais de e para os nossos Sites é feita por sua conta e risco. O utilizador só deve aceder aos serviços num ambiente seguro.

7. RECOLHEMOS INFORMAÇÕES DE MENORES? Resumindo: Não coletamos intencionalmente dados de crianças menores de 18 anos nem as comercializamos.

Não solicitamos intencionalmente dados de crianças menores de 18 anos nem as comercializamos. Ao utilizar os Sites, o utilizador declara que tem pelo menos 18 anos de idade ou que é o pai ou tutor de um menor e autoriza a utilização dos Sites por esse menor dependente. Se tivermos conhecimento de que foram recolhidas informações pessoais de utilizadores com menos de 18 anos de idade, desactivaremos a conta e tomaremos medidas razoáveis para eliminar imediatamente esses dados dos nossos registos. Se tiver conhecimento de quaisquer dados que tenhamos recolhido de crianças com menos de 18 anos, contacte-nos através do endereço support@rss.app.

8. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE? Resumindo: Em algumas regiões, como o Espaço Económico Europeu, tem direitos que lhe permitem um maior acesso e controlo sobre as suas informações pessoais. Pode rever, alterar ou encerrar a sua conta em qualquer altura.

Em algumas regiões (como o Espaço Económico Europeu), tem determinados direitos ao abrigo das leis de proteção de dados aplicáveis. Estes podem incluir o direito (i) de solicitar o acesso e obter uma cópia das suas informações pessoais, (ii) de solicitar a retificação ou eliminação; (iii) de restringir o processamento das suas informações pessoais; e (iv) se aplicável, à portabilidade dos dados. Em determinadas circunstâncias, o utilizador pode também ter o direito de se opor ao processamento das suas informações pessoais. Para fazer esse pedido, utilize os dados de contacto fornecidos abaixo. Consideraremos e daremos seguimento a qualquer pedido de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.

Se estivermos a contar com o seu consentimento para processar as suas informações pessoais, tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura. No entanto, note que isto não afectará a legalidade do processamento antes da sua retirada.

Se reside no Espaço Económico Europeu e acredita que estamos a processar ilegalmente as suas informações pessoais, também tem o direito de reclamar junto da sua autoridade local de supervisão da proteção de dados. Pode encontrar os seus dados de contacto aqui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informações sobre a conta Se, em qualquer altura, pretender rever ou alterar as informações da sua conta ou encerrar a sua conta, pode:

- Contactar-nos utilizando as informações de contacto fornecidas.

- Aceder às definições da sua conta e atualizar a sua conta de utilizador.



Ao seu pedido para encerrar a sua conta, iremos desativar ou eliminar a sua conta e as informações das nossas bases de dados activas. No entanto, algumas informações podem ser retidas em nossos arquivos para evitar fraudes, solucionar problemas, ajudar em qualquer investigação, fazer cumprir nossos Termos de Uso e / ou cumprir os requisitos legais.

Cookies e tecnologias semelhantes: A maioria dos navegadores da Web está configurada para aceitar cookies por padrão. Se preferir, pode normalmente optar por configurar o seu navegador para remover cookies e rejeitar cookies. Se optar por remover ou rejeitar cookies, isso poderá afetar determinadas funcionalidades ou serviços dos nossos Sites. Para desativar a publicidade baseada em interesses dos anunciantes em nossos Sites, visite http://www.aboutads.info/choices/.

Desativar o marketing por e-mail: Você pode cancelar a inscrição em nossa lista de e-mails de marketing a qualquer momento clicando no link de cancelamento de inscrição nos e-mails que enviamos ou entrando em contato conosco usando os detalhes fornecidos abaixo. O utilizador será então removido da lista de e-mails de marketing - no entanto, continuaremos a precisar de lhe enviar e-mails relacionados com o serviço que são necessários para a administração e utilização da sua conta. Para optar por não participar, pode:

- Contactar-nos utilizando as informações de contacto fornecidas.

9. CONTROLOS DAS FUNÇÕES DE NÃO-RASTREAMENTO A maioria dos navegadores Web e alguns sistemas operativos móveis e aplicações móveis incluem uma funcionalidade ou definição Do-Not-Track ("DNT") que pode ser activada para assinalar a sua preferência de privacidade de não ter dados sobre as suas actividades de navegação online monitorizados e recolhidos. Não foi finalizado nenhum padrão tecnológico uniforme para reconhecer e implementar sinais DNT. Como tal, atualmente não respondemos aos sinais DNT do browser ou a qualquer outro mecanismo que comunique automaticamente a sua opção de não ser rastreado online. Se for adoptada uma norma para o rastreio online que tenhamos de seguir no futuro, informaremos o utilizador sobre essa prática numa versão revista da presente Política de Privacidade.

10. OS RESIDENTES NA CALIFÓRNIA TÊM DIREITOS DE PRIVACIDADE ESPECÍFICOS? Resumindo: Sim, se for residente na Califórnia, tem direitos específicos relativamente ao acesso às suas informações pessoais.

A Secção 1798.83 do Código Civil da Califórnia, também conhecida como a lei "Shine The Light", permite que os nossos utilizadores residentes na Califórnia solicitem e obtenham de nós, uma vez por ano e gratuitamente, informações sobre as categorias de informações pessoais (se existirem) que divulgámos a terceiros para fins de marketing direto e os nomes e endereços de todos os terceiros com os quais partilhámos informações pessoais no ano civil imediatamente anterior. Se for residente na Califórnia e pretender efetuar esse pedido, envie-nos o seu pedido por escrito utilizando as informações de contacto fornecidas abaixo.

Se tiver menos de 18 anos de idade, residir na Califórnia e tiver uma conta registada nos Sites, tem o direito de solicitar a remoção de dados indesejados que publique publicamente nos Sites. Para solicitar a remoção desses dados, contacte-nos utilizando as informações de contacto fornecidas abaixo e inclua o endereço de e-mail associado à sua conta e uma declaração de que reside na Califórnia. Certificar-nos-emos de que os dados não são apresentados publicamente nos Sites, mas tenha em atenção que os dados podem não ser total ou completamente removidos dos nossos sistemas.

11. FAZEMOS ACTUALIZAÇÕES A ESTA POLÍTICA? Resumindo: Sim, actualizaremos esta política conforme necessário para nos mantermos em conformidade com as leis relevantes.

Podemos atualizar esta política de privacidade periodicamente. A versão actualizada será indicada por uma data "Revisto" actualizada e a versão actualizada entrará em vigor assim que estiver acessível. Se fizermos alterações substanciais a esta política de privacidade, poderemos notificá-lo através da publicação de um aviso sobre essas alterações ou enviando-lhe diretamente uma notificação. Recomendamos que reveja frequentemente esta política de privacidade para se manter informado sobre a forma como estamos a proteger as suas informações.