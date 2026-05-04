プライバシーポリシー

最終更新日：2019年11月24日

RSS.app（「会社」、「私たち」、「私たちの」）のコミュニティの一員となることをお選びいただき、ありがとうございます。当社は、お客様の個人情報およびプライバシーの権利を保護することをお約束します。当社はお客様のプライバシーを非常に重視しています。このプライバシーポリシーでは、当社のプライバシーポリシーについて説明します。当社は、当社がどのような情報を収集し、それをどのように使用し、お客様がそれに関してどのような権利を有しているかについて、可能な限り明確な方法でお客様に説明するよう努めています。重要な内容ですので、時間をかけてじっくりとお読みいただければ幸いです。



本プライバシーポリシーは、当社のウェブサイト（https://rss.app など）、および/または関連するサービス、販売、マーケティング、イベント（本プライバシーポリシーでは、これらを総称して「サイト」と呼びます）を通じて収集されるすべての情報に適用されます。



本プライバシーポリシーは、個人情報を当社と共有する際に、十分な情報を得た上で意思決定を行うのに役立ちますので、よくお読みください。

1.どのような情報を収集するのか？ お客様が当社に開示する個人情報 In Short:個人情報の収集 当社は、氏名、住所、連絡先、パスワードおよびセキュリティ・データ、支払い情報など、利用者が当社に提供する個人情報を収集します。

当社は、当社または当社の製品およびサービスに関する情報の取得に関心を表明してサイトに登録する際、サイト上の活動に参加する際、またはその他の方法で当社に連絡する際に、利用者が自発的に当社に提供する個人情報を収集します。

認証情報 パスワード パスワード、パスワードのヒント、および認証とアカウントアクセスに使用される同様のセキュリティ情報を収集します。

お客様が当社に提供するすべての個人情報は、真実、完全かつ正確でなければならず、そのような個人情報に変更があった場合は、当社に通知しなければなりません。

自動的に収集される情報 In Short:IPアドレスおよび/またはブラウザおよびデバイスの特性など、一部の情報は、利用者が当社サイトを訪問する際に自動的に収集されます。

当社は、利用者が当社サイトを訪問、利用、またはナビゲートする際に、特定の情報を自動的に収集します。この情報には、お客様のIPアドレス、ブラウザおよびデバイスの特性、オペレーティングシステム、言語設定、参照URL、デバイス名、国、場所、お客様が当社サイトをいつどのように利用したかという情報、およびその他の技術情報などのデバイスおよび利用情報が含まれる場合があります。

また、多くの企業と同様、当社はクッキーや同様の技術を通じて情報を収集しています。

その他の情報源から収集した情報 他の情報源から取得する情報の例としては、ソーシャルメディアのプロフィール情報、マーケティングリード、有料掲載（スポンサーリンクなど）を含む検索結果やリンクなどがあります。

2.個人情報の利用目的 In Short:当社は、正当な事業上の利益、お客様との契約の履行、当社の法的義務の遵守、および/またはお客様の同意に基づく目的のために、お客様の情報を処理します。

当社は、当社サイトを通じて収集した個人情報を、以下に記載するさまざまな事業目的のために使用します。当社は、当社の正当な事業上の利益に依拠して、お客様との契約を締結または履行するために、お客様の同意を得て、および/または当社の法的義務を遵守するために、これらの目的のためにお客様の個人情報を処理します。





アカウント作成およびログオンプロセスの円滑化



お客様が当社とお客様のアカウントを第三者のアカウント（GoogleやFacebookのアカウントなど）とリンクさせることを選択された場合、当社は、アカウント作成およびログオンプロセスを円滑化するために、お客様がこれらの第三者から収集することを許可された情報を使用します。

フィードバックの要求



当社は、フィードバックを要求するため、および当社サイトの使用についてお客様に連絡するために、お客様の情報を使用することがあります。

3.あなたの情報は誰かと共有されますか？



当社は、以下の法的根拠に基づいてデータを処理または共有することがあります。

同意:当社は、特定の目的で個人情報を使用することにお客様が同意した場合、お客様のデータを処理することがあります。



正当な利益:当社は、当社の正当な事業上の利益を達成するために合理的に必要な場合、お客様のデータを処理することがあります。



契約の履行:弊社がお客様と契約を締結した場合、弊社は契約条件を履行するためにお客様の個人情報を処理することがあります。



法的義務:適用される法律、政府からの要請、司法手続き、裁判所命令、または裁判所命令や召喚状（国家安全保障や法執行の要件を満たすための公的機関への対応を含む）などの法的手続きに従うために、法的に要求される場合、当社はお客様の情報を開示することがあります。





重要な利益：当社は、当社のポリシーに対する潜在的な違反、詐欺の疑い、人の安全に対する潜在的な脅威や違法行為を含む状況、または当社が関与している訴訟の証拠として、調査、予防、または措置を講じる必要があると判断した場合、お客様の情報を開示することがあります。



より具体的には、以下のような状況で、お客様のデータを処理したり、お客様の個人情報を共有したりする必要が生じる場合があります。ベンダー、コンサルタント、その他の第三者サービスプロバイダー弊社は、弊社のために、または弊社に代わってサービスを提供し、その業務を遂行するためにそのような情報へのアクセスを必要とする第三者のベンダー、サービスプロバイダー、請負業者、または代理人と、お客様のデータを共有する場合があります。例えば、支払処理、データ分析、電子メール配信、ホスティングサービス、カスタマーサービス、マーケティング活動などです。当社は、選択された第三者に対し、本サイト上でトラッキング技術を使用することを許可する場合があります。これにより、当該第三者は、お客様が長期にわたって本サイトとどのようにやり取りしたかに関するデータを収集することができます。この情報は、特に、データの分析と追跡、特定のコンテンツの人気の判断、およびオンライン活動のより良い理解のために使用されることがあります。



事業譲渡 当社は、合併、会社資産の売却、資金調達、または当社事業の全部もしくは一部の他社への買収に関連して、またはその交渉中に、お客様の情報を共有または譲渡する場合があります。

4.クッキーやその他のトラッキング技術を使用していますか？ In Short:当社は、お客様の情報を収集および保存するために、クッキーおよびその他のトラッキング技術を使用する場合があります。

当社は、情報にアクセスまたは保存するために、クッキーおよび同様のトラッキング技術（ウェブビーコンやピクセルなど）を使用する場合があります。当社がこのような技術をどのように使用するか、および特定のクッキーを拒否する方法についての具体的な情報は、当社のクッキーポリシーに記載されています。

5.お客様の情報の保存期間 In Short:当社は、法律で義務付けられている場合を除き、このプライバシーポリシーに記載されている目的を達成するために必要な期間、お客様の情報を保管します。

当社は、法律（税金、会計、またはその他の法的要件など）でより長い保管期間が要求または許可されている場合を除き、このプライバシーポリシーに記載されている目的に必要な期間のみ、お客様の個人情報を保管します。

お客様の個人情報を処理する継続的な正当なビジネスニーズがない場合、当社は個人情報を削除または匿名化するか、これが不可能な場合（お客様の個人情報がバックアップアーカイブに保存されている場合など）は、削除が可能になるまでお客様の個人情報を安全に保管し、それ以降の処理から隔離します。

6.お客様の情報をどのように保護していますか？ In Short:当社は、組織的および技術的なセキュリティ対策のシステムを通じて、お客様の個人情報を保護することを目指しています。

当社は、当社が処理するあらゆる個人情報のセキュリティを保護するために設計された、適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を実施しています。ただし、インターネット自体が100％安全であるとは保証できないこともご留意ください。当社はお客様の個人情報を保護するために最善を尽くしますが、当社サイトへの個人情報の送信および当社サイトからの個人情報の送信は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。安全な環境でのみサービスにアクセスしてください。

7.未成年者から情報を収集することはありますか？ In Short:当社は、18歳未満の児童から故意にデータを収集したり、18歳未満の児童を対象にマーケティングを行ったりすることはありません。

当社は、18歳未満の児童から故意にデータを収集したり、18歳未満の児童を対象にマーケティングを行ったりすることはありません。本サイトを利用することにより、利用者は18歳以上であること、または利用者が未成年者の親もしくは後見人であること、および利用者が本サイトを利用することに同意していることを表明することになります。18歳未満の利用者の個人情報が収集されたことが判明した場合、当社はアカウントを無効化し、当社の記録から当該データを速やかに削除するための合理的な措置を講じます。当社が18歳未満の子供から収集したデータに気付いた場合は、support@rss.app。

口座情報 クッキーおよび類似技術 ほとんどのウェブブラウザは、デフォルトでクッキーを受け入れるように設定されています。ご希望であれば、通常、クッキーを削除したり、クッキーを拒否するようにブラウザを設定することができます。お客様がクッキーの削除またはクッキーの拒否を選択した場合、当社サイトの特定の機能またはサービスに影響が及ぶ可能性があります。



Eメールマーケティングからの脱退:お客様は、当社が送信するEメールに記載されている脱退リンクをクリックするか、以下に記載されている詳細を使用して当社に連絡することにより、いつでも当社のマーケティングEメールリストから脱退することができます。この場合、お客様はマーケティングEメールリストから削除されます。ただし、お客様のアカウントの管理および使用に必要なサービス関連のEメールは引き続きお送りする必要があります。

- 以下の連絡先までご連絡ください。

9.追跡禁止機能のコントロール ほとんどのウェブブラウザ、および一部のモバイルオペレーティングシステムとモバイルアプリケーションには、Do-Not-Track（「DNT」）機能または設定が含まれています。DNTシグナルを認識し、実装するための統一的な技術標準は確定していません。そのため、当社は現在、DNTブラウザシグナルまたはオンライントラッキングされない選択を自動的に伝達するその他のメカニズムに対応していません。将来、オンライン追跡に関する基準が採用され、それに従わなければならなくなった場合は、本プライバシーポリシーの改訂版でその慣行についてお知らせします。

10.カリフォルニア州居住者は特定のプライバシー権を有するか。 要するに そうです。カリフォルニア州居住者である場合、ご自身の個人情報へのアクセスに関する特定の権利が認められています。

カリフォルニア州民法第1798.83条（「Shine The Light」法としても知られる）は、カリフォルニア州居住者である当社のユーザーが、ダイレクトマーケティングの目的で当社が第三者に開示した個人情報のカテゴリー（もしあれば）、および直前の暦年に当社が個人情報を共有したすべての第三者の名前と住所に関する情報を、年に1回、無料で当社に要求し、入手することを認めています。

お客様が18歳未満で、カリフォルニア州に居住し、本サイトに登録アカウントをお持ちの場合、お客様は、お客様が本サイトに公開した不要なデータの削除を要求する権利を有します。そのようなデータの削除を要求するには、以下に記載されている連絡先情報を使用して当社に連絡し、お客様のアカウントに関連する電子メールアドレスおよびお客様がカリフォルニア州に居住している旨を記載してください。当社は、当該データが本サイト上で公に表示されないようにしますが、当該データが当社のシステムから完全または包括的に削除されない場合があることをご了承ください。

11.このポリシーは更新されますか？ 更新されたバージョンは、更新された「改訂」日付で表示され、更新されたバージョンは、アクセス可能になり次第有効となります。本プライバシー ポリシーに重大な変更を加える場合、当社は、そのような変更の通知を目立つように掲示するか、または通知を直接送信することにより、お客様に通知することがあります。本プライバシー・ポリシーを頻繁に確認し、当社がお客様の情報をどのように保護しているかを知ることをお勧めします。