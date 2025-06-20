Post automatico su Discord da qualsiasi fonte

Create feed di contenuti automatici da qualsiasi sito web, fonte RSS o account di social media. Si configura in pochi minuti, senza bisogno di codifica.

Prova gratuita
Non è richiesta la carta di credito
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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
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Qualsiasi sito web → Feed

Create feed RSS da quasi tutti i siti web e fate arrivare gli aggiornamenti direttamente ai vostri canali Discord con bellissimi embed.

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Filtri intelligenti

Controllate ogni dettaglio con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo prima di pubblicarlo.

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Avvisi in tempo reale

Rimanete aggiornati con avvisi in tempo reale sulle notizie del settore, sui concorrenti, sugli account dei social media o su qualsiasi argomento di interesse per la vostra comunità.

Risparmiare ore ogni settimana con l'automazione

Aumenta il tuo server Discord con contenuti automatizzati. Il nostro bot Discord monitora le vostre fonti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e pubblica nuovi contenuti in pochi minuti utilizzando embed ricchi. Personalizzate i webhook, gli avatar del bot e la formattazione dei messaggi per adattarli allo stile del vostro server. Riducete l'affaticamento da notifica con filtri intelligenti. Affidato a oltre 10.000 comunità Discord in tutto il mondo.

Risparmiare ore ogni settimana con l'automazione

Embed di Discord completamente personalizzabili

Create i post del vostro bot esattamente come volete. Controllo completo su aspetto, formattazione e branding.

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Integrazione di webhook

Utilizzate i webhook di Discord per una personalizzazione avanzata. Modificate il nome del bot, l'avatar e ottenete il pieno controllo su come i messaggi appaiono nel vostro server.

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Nome del bot personalizzato

Date al vostro bot un'identità unica. Impostate un nome personalizzato che si abbini al tema o al marchio del vostro server per un aspetto professionale.

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Avatar personalizzato

Caricate un avatar personalizzato per il vostro bot. Utilizzate il vostro logo, la vostra mascotte o qualsiasi altra immagine per rendere il bot unico nel suo genere.

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Elementi incorporati ricchi

Controllate titolo, descrizione, immagini, autore, colori e piè di pagina. Create bellissimi post che coinvolgano la vostra comunità.

Casi d'uso più diffusi

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Comunità di gioco

Tieni aggiornata la tua comunità di gioco con notizie, note di patch, risultati degli esports e contenuti degli streamer preferiti.

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Server dei creatori di contenuti

Condividete automaticamente i nuovi video di YouTube, gli stream di Twitch, i tweet e i post del blog alla vostra community di fan.

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Server aziendali e di marca

Monitorate le notizie del settore, gli aggiornamenti dei concorrenti e condividete gli annunci dell'azienda con il vostro team o i vostri clienti.

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Comunità di startup e tecnologiche

Seguite le notizie tecnologiche, i lanci di Product Hunt, i rilasci di GitHub e i blog di settore per tenere informata la vostra comunità.

Iniziare in 3 semplici passi

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Aggiungi a Discord

1

Fare clic sul pulsante per aggiungere il nostro bot al proprio server Discord. Seleziona il tuo server e autorizza in pochi secondi.

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Scegliete la vostra fonte

2

Scegliete tra Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, feed RSS, Google News o create un feed dall'URL di qualsiasi sito web.

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Guarda la magia

3

I nuovi contenuti appaiono automaticamente nei vostri canali Discord. Personalizzate gli embed e i filtri per perfezionare la vostra configurazione.

Potenti funzioni di integrazione di Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare l'invio di contenuti a Discord con canali, webhook, embed e filtri avanzati.

Supporto multicanale

Inviate contenuti diversi a canali diversi. Organizzate i feed per argomento, gioco o squadra per un'esperienza ottimale.

Supporto multicanale

Ricchi incorporamenti di Discord

Bellissimi messaggi embed con immagini, titoli, descrizioni e colori personalizzati che si adattano al tema del server.

Ricchi incorporamenti di Discord

Supporto multi-server

Gestite più server Discord da un'unica dashboard. Perfetto per le agenzie e i community manager.

Supporto multi-server

Azioni automatiche

Impostate regole per la pubblicazione automatica di contenuti specifici in base a parole chiave, orari o altri fattori.

Azioni automatiche

Filtri avanzati

Filtrate per parole chiave, escludete argomenti, richiedete immagini e altro ancora. Condividete solo ciò che la vostra comunità desidera.

Filtri avanzati

Siete pronti ad automatizzare il vostro server Discord?

Unisciti a migliaia di proprietari di server che risparmiano ore ogni settimana grazie alla pubblicazione automatica dei contenuti. Iniziate in pochi minuti, senza bisogno di codifica.

Prova gratuita
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Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Integrazioni Discord più diffuse

Collegate le vostre fonti di contenuti preferite a Discord. Fate clic su qualsiasi integrazione per iniziare.

X + Discordia

Invia nuovi messaggi X al tuo canale Discord

Aggiungi a Discord
Instagram + Discord

Inviare nuovi post di Instagram al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
RSS + Discord

Invio di nuovi aggiornamenti del feed RSS al vostro canale Discord

Aggiungi a Discord
YouTube + Discord

Inviare nuovi video di YouTube al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
TikTok + Discord

Inviare nuovi video TikTok al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
Google News + Discord

Invio di nuovi articoli di Google News nel canale Discord

Aggiungi a Discord
Facebook + Discord

Inviate i nuovi post di Facebook al vostro canale Discord

Aggiungi a Discord
Reddit + Discord

Pubblicare i nuovi post di Reddit sul proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
Visualizza tutte le integrazioni

Automatizzare ancora più piattaforme

Slack

Pubblicazione automatica sui canali Slack

Telegram

Pubblicazione automatica nei gruppi Telegram

Email

Ricevere aggiornamenti via e-mail

Domande frequenti

Come faccio ad aggiungere il bot al mio server Discord?
È sufficiente fare clic su "Aggiungi a Discord", selezionare il server dall'elenco a discesa e autorizzare il bot. L'intero processo richiede meno di un minuto.
Quanto velocemente vengono consegnati i nuovi messaggi?
I nostri bot controllano le fonti ogni 15 minuti e pubblicano nuovi contenuti entro pochi secondi dal rilevamento. La vostra comunità avrà sempre gli ultimi aggiornamenti.
Posso personalizzare l'aspetto degli embed?
Assolutamente! Utilizzate i webhook per modificare il nome del bot, l'avatar, i colori dell'embed e controllare quali elementi appaiono. Fate in modo che si adatti perfettamente al vostro server.
Quali fonti posso collegare a Discord?
Collegare Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, qualsiasi feed RSS o creare feed da qualsiasi URL di sito web.
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