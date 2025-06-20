Post automatico su Discord da qualsiasi fonte
Create feed di contenuti automatici da qualsiasi sito web, fonte RSS o account di social media. Si configura in pochi minuti, senza bisogno di codifica.
Qualsiasi sito web → Feed
Create feed RSS da quasi tutti i siti web e fate arrivare gli aggiornamenti direttamente ai vostri canali Discord con bellissimi embed.
Filtri intelligenti
Controllate ogni dettaglio con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo prima di pubblicarlo.
Avvisi in tempo reale
Rimanete aggiornati con avvisi in tempo reale sulle notizie del settore, sui concorrenti, sugli account dei social media o su qualsiasi argomento di interesse per la vostra comunità.
Risparmiare ore ogni settimana con l'automazione
Aumenta il tuo server Discord con contenuti automatizzati. Il nostro bot Discord monitora le vostre fonti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e pubblica nuovi contenuti in pochi minuti utilizzando embed ricchi. Personalizzate i webhook, gli avatar del bot e la formattazione dei messaggi per adattarli allo stile del vostro server. Riducete l'affaticamento da notifica con filtri intelligenti. Affidato a oltre 10.000 comunità Discord in tutto il mondo.
Embed di Discord completamente personalizzabili
Create i post del vostro bot esattamente come volete. Controllo completo su aspetto, formattazione e branding.
Integrazione di webhook
Utilizzate i webhook di Discord per una personalizzazione avanzata. Modificate il nome del bot, l'avatar e ottenete il pieno controllo su come i messaggi appaiono nel vostro server.
Nome del bot personalizzato
Date al vostro bot un'identità unica. Impostate un nome personalizzato che si abbini al tema o al marchio del vostro server per un aspetto professionale.
Avatar personalizzato
Caricate un avatar personalizzato per il vostro bot. Utilizzate il vostro logo, la vostra mascotte o qualsiasi altra immagine per rendere il bot unico nel suo genere.
Elementi incorporati ricchi
Controllate titolo, descrizione, immagini, autore, colori e piè di pagina. Create bellissimi post che coinvolgano la vostra comunità.
Casi d'uso più diffusi
Comunità di gioco
Tieni aggiornata la tua comunità di gioco con notizie, note di patch, risultati degli esports e contenuti degli streamer preferiti.
Server dei creatori di contenuti
Condividete automaticamente i nuovi video di YouTube, gli stream di Twitch, i tweet e i post del blog alla vostra community di fan.
Server aziendali e di marca
Monitorate le notizie del settore, gli aggiornamenti dei concorrenti e condividete gli annunci dell'azienda con il vostro team o i vostri clienti.
Comunità di startup e tecnologiche
Seguite le notizie tecnologiche, i lanci di Product Hunt, i rilasci di GitHub e i blog di settore per tenere informata la vostra comunità.
Iniziare in 3 semplici passi
Aggiungi a Discord1
Fare clic sul pulsante per aggiungere il nostro bot al proprio server Discord. Seleziona il tuo server e autorizza in pochi secondi.
Scegliete la vostra fonte2
Scegliete tra Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, feed RSS, Google News o create un feed dall'URL di qualsiasi sito web.
Guarda la magia3
I nuovi contenuti appaiono automaticamente nei vostri canali Discord. Personalizzate gli embed e i filtri per perfezionare la vostra configurazione.
Potenti funzioni di integrazione di Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare l'invio di contenuti a Discord con canali, webhook, embed e filtri avanzati.
Supporto multicanale
Inviate contenuti diversi a canali diversi. Organizzate i feed per argomento, gioco o squadra per un'esperienza ottimale.
Ricchi incorporamenti di Discord
Bellissimi messaggi embed con immagini, titoli, descrizioni e colori personalizzati che si adattano al tema del server.
Supporto multi-server
Gestite più server Discord da un'unica dashboard. Perfetto per le agenzie e i community manager.
Azioni automatiche
Impostate regole per la pubblicazione automatica di contenuti specifici in base a parole chiave, orari o altri fattori.
Filtri avanzati
Filtrate per parole chiave, escludete argomenti, richiedete immagini e altro ancora. Condividete solo ciò che la vostra comunità desidera.
Siete pronti ad automatizzare il vostro server Discord?
Unisciti a migliaia di proprietari di server che risparmiano ore ogni settimana grazie alla pubblicazione automatica dei contenuti. Iniziate in pochi minuti, senza bisogno di codifica.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Integrazioni Discord più diffuse
Collegate le vostre fonti di contenuti preferite a Discord. Fate clic su qualsiasi integrazione per iniziare.
Invia nuovi messaggi X al tuo canale Discord
Inviare nuovi post di Instagram al proprio canale Discord
Invio di nuovi aggiornamenti del feed RSS al vostro canale Discord
Inviare nuovi video di YouTube al proprio canale Discord
Inviare nuovi video TikTok al proprio canale Discord
Invio di nuovi articoli di Google News nel canale Discord
Inviate i nuovi post di Facebook al vostro canale Discord
Pubblicare i nuovi post di Reddit sul proprio canale Discord