あらゆるソースからのDiscordへの自動投稿

任意のウェブサイト、RSSソース、またはソーシャルメディアアカウントから自動コンテンツフィードを作成します。数分でセットアップ - コーディングは不要です。

無料体験
クレジットカード不要
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何千もの企業に信頼され、利用されている
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任意のウェブサイト → フィード

ほぼすべてのウェブサイトからRSSフィードを作成し、美しいエンベッドでDiscordチャンネルに直接アップデートを配信できます。

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スマートフィルター

高度なフィルターで細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、または投稿前のテキストを修正することによって含めるか除外します。

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リアルタイム・アラート

業界ニュース、競合他社、ソーシャルメディアアカウント、またはコミュニティが関心を持つあらゆるトピックからのリアルタイムのアラートで常に先を行く

自動化で毎週時間を節約

自動コンテンツでDiscordサーバーをレベルアップ。当社の Discord ボットが 24 時間 365 日ソースを監視し、リッチエンベッドを使用して新しいコンテンツを数分以内に投稿します。サーバーのスタイルに合わせて、ウェブフック、ボットアバター、メッセージフォーマットをカスタマイズできます。スマートフィルターで通知の疲労を軽減します。世界中の10,000以上のDiscordコミュニティから信頼されています。

自動化で毎週時間を節約

フルカスタマイズ可能なDiscordエンベッド

ボット投稿を思い通りに。外観、フォーマット、ブランディングを完全にコントロールできます。

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ウェブフックの統合

Discord webhooksを使って高度なカスタマイズができます。ボット名、アバターを変更し、サーバーに表示されるメッセージを完全にコントロールできます。

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カスタムボット名

あなたのボットにユニークなアイデンティティを与えましょう。サーバーのテーマやブランドに合ったカスタム名を設定して、プロフェッショナルな外観を演出しましょう。

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カスタムアバター

あなたのボットにカスタムアバターをアップロードしましょう。ロゴ、マスコット、その他の画像を使用して、あなただけのボットを作成できます。

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リッチな埋め込み要素

タイトル、説明文、画像、作者、色、フッターをコントロールできます。コミュニティを魅了する美しい投稿を作成しましょう。

一般的な使用例

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ゲーミング・コミュニティー

ニュース、パッチノート、esportsの結果、お気に入りのストリーマーのコンテンツで、ゲームコミュニティの最新情報をお届けします。

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コンテンツ・クリエーター・サーバー

新しいYouTubeビデオ、Twitchストリーム、ツイート、ブログ投稿をファンコミュニティに自動的に共有。

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ビジネス＆ブランドサーバー

業界ニュース、競合他社の最新情報をモニターし、会社からのお知らせをチームや顧客と共有できます。

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スタートアップ＆テック・コミュニティ

技術ニュース、Product Huntのローンチ、GitHubのリリース、業界ブログを追跡し、コミュニティに情報を提供しましょう。

簡単な3ステップ

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ディスコードに追加

1

ボタンをクリックして私たちのボットをあなたのDiscordサーバーに追加してください。サーバーを選択し、数秒で認証します。

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ソースを選ぶ

2

Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、RSSフィード、Google Newsから選択するか、任意のウェブサイトのURLからフィードを作成します。

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マジックを見る

3

新しいコンテンツがあなたのDiscordチャンネルに自動的に表示されます。エンベッドやフィルターをカスタマイズして、設定を完璧にしましょう。

強力なDiscord統合機能

チャンネル、ウェブフック、エンベッド、高度なフィルタを使用して、Discordへのコンテンツ配信を自動化するために必要なすべてが揃っています。

マルチチャンネル・サポート

異なるチャンネルに異なるコンテンツを送信。トピック別、試合別、チーム別にフィードを整理して、最高の体験を。

マルチチャンネル・サポート

リッチ・ディスコード・エンベッド

画像、タイトル、説明文、そしてあなたのサーバーのテーマに合ったカスタムカラーを使った美しい埋め込みメッセージ。

リッチ・ディスコード・エンベッド

マルチサーバー対応

1つのダッシュボードから複数のDiscordサーバーを管理。代理店やコミュニティ管理者に最適です。

マルチサーバー対応

自動化されたアクション

キーワード、時間、その他のトリガーに基づいて特定のコンテンツを自動公開するルールを設定します。

自動化されたアクション

高度なフィルター

キーワードによるフィルタリング、トピックの除外、画像の必要性など。コミュニティが求めているものだけを共有しましょう。

高度なフィルター

Discordサーバーを自動化する準備はできましたか？

自動コンテンツ投稿で毎週時間を節約している何千ものサーバーオーナーに加わりましょう。コーディングは必要ありません。

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レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

人気のDiscordインテグレーション

お気に入りのコンテンツソースをDiscordに接続します。どの統合をクリックしても開始できます。

X＋ディスコード

新しいXの投稿をDiscordチャンネルに送る

ディスコードに追加
インスタグラム＋ディスコード

インスタグラムの新しい投稿をDiscordチャンネルに送る

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RSS + Discord

新しいRSSフィードの更新をDiscordチャンネルに送信する

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YouTube + Discord

新しいYouTube動画をDiscordチャンネルに送信

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TikTok + Discord

新しいTikTok動画をDiscordチャンネルに送る

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グーグルニュース＋ディスコード

DiscordチャンネルでGoogleニュースの新着記事を送信

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フェイスブック＋ディスコード

Facebookの新しい投稿をDiscordチャンネルに送信

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Reddit + Discord

Redditの新しい投稿をDiscordチャンネルに投稿する

ディスコードに追加
すべての統合を見る

さらに多くのプラットフォームを自動化

Slack

Slackチャンネルへの自動投稿

Telegram

テレグラム・グループへの自動投稿

Email

ダイジェストメールで最新情報を受け取る

よくある質問

Discordサーバーにボットを追加するにはどうすればいいですか？
Discordに追加」をクリックし、ドロップダウンからサーバーを選択し、ボットを認証するだけです。すべてのプロセスは1分もかかりません。
新着記事の配信速度は？
私たちのボットは15分ごとにソースをチェックし、検出後数秒以内に新しいコンテンツを投稿します。あなたのコミュニティは常に最新の更新情報を得ることができます。
エンベッドの見栄えをカスタマイズできますか？
もちろん！ウェブフックを使って、ボット名、アバター、埋め込みカラーを変更し、表示される要素をコントロールしましょう。あなたのサーバーにぴったり合うようにしましょう。
Discordに接続できるソースは？
Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook、Reddit、Google News、任意のRSSフィードを接続したり、任意のウェブサイトのURLからフィードを作成します。
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