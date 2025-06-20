Automatisches Posten in Discord von jeder Quelle
Erstellen Sie automatisierte Content-Feeds von jeder Website, RSS-Quelle oder jedem Social-Media-Konto. In wenigen Minuten eingerichtet - keine Programmierung erforderlich.
Jede Website → Feed
Erstellen Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und lassen Sie sich Updates direkt in Ihre Discord-Kanäle mit schönen Einbettungen liefern
Intelligente Filter
Kontrollieren Sie jedes Detail mit erweiterten Filtern. Einschließen oder Ausschließen nach Stichwort, Titel, Bild oder Ändern des Textes vor der Veröffentlichung
Echtzeit-Warnungen
Bleiben Sie mit Echtzeitwarnungen zu Branchennachrichten, Wettbewerbern, Konten in sozialen Medien oder anderen Themen, die Ihre Community interessieren, auf dem Laufenden.
Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen
Peppen Sie Ihren Discord-Server mit automatisierten Inhalten auf. Unser Discord-Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet neue Inhalte innerhalb von Minuten mit reichhaltigen Einbettungen. Passen Sie Webhooks, Bot-Avatare und die Nachrichtenformatierung an den Stil Ihres Servers an. Reduzieren Sie die Ermüdung durch Benachrichtigungen mit intelligenten Filtern. 10.000+ Discord-Communities weltweit vertrauen auf uns.
Vollständig anpassbare Discord-Embeds
Gestalten Sie Ihre Bot-Beiträge genau so, wie Sie es wünschen. Volle Kontrolle über Aussehen, Formatierung und Branding.
Webhook-Integration
Verwenden Sie Discord-Webhooks für erweiterte Anpassungen. Ändern Sie Bot-Name und Avatar und erhalten Sie die volle Kontrolle darüber, wie Nachrichten auf Ihrem Server erscheinen.
Benutzerdefinierter Bot-Name
Geben Sie Ihrem Bot eine einzigartige Identität. Legen Sie einen benutzerdefinierten Namen fest, der zu Ihrem Serverthema oder Ihrer Marke passt, um ein professionelles Aussehen zu erzielen.
Benutzerdefinierter Avatar
Laden Sie einen benutzerdefinierten Avatar für Ihren Bot hoch. Verwenden Sie Ihr Logo, Maskottchen oder ein beliebiges Bild, um den Bot einzigartig zu machen.
Reichhaltige eingebettete Elemente
Steuern Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor, Farben und Fußzeile. Erstellen Sie schöne Beiträge, die Ihre Community ansprechen.
Beliebte Anwendungsfälle
Gaming-Gemeinschaften
Halten Sie Ihre Gaming-Community mit Neuigkeiten, Patch-Hinweisen, Esports-Ergebnissen und Inhalten Ihrer Lieblingsstreamer auf dem Laufenden.
Server für Inhaltsersteller
Teilen Sie neue YouTube-Videos, Twitch-Streams, Tweets und Blogbeiträge automatisch mit Ihrer Fangemeinde.
Business & Brand Servers
Verfolgen Sie Branchennachrichten, Updates von Wettbewerbern und teilen Sie Ihrem Team oder Ihren Kunden Unternehmensankündigungen mit.
Startup & Tech Communities
Verfolgen Sie technische Neuigkeiten, Product Hunt-Einführungen, GitHub-Veröffentlichungen und Branchenblogs, um Ihre Community auf dem Laufenden zu halten.
In 3 einfachen Schritten zum Start
Zu Discord hinzufügen1
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um unseren Bot zu Ihrem Discord-Server hinzuzufügen. Wählen Sie Ihren Server und autorisieren Sie sich in Sekunden.
Wählen Sie Ihre Quelle2
Wählen Sie aus Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, RSS-Feeds, Google News, oder erstellen Sie einen Feed aus einer beliebigen Website-URL.
Beobachten Sie die Magie3
Neue Inhalte werden automatisch in Ihren Discord-Kanälen angezeigt. Passen Sie Einbettungen und Filter an, um Ihr Setup zu perfektionieren.
Leistungsstarke Funktionen der Discord-Integration
Alles, was Sie brauchen, um die Bereitstellung von Inhalten für Discord mit Kanälen, Webhooks, Einbettungen und erweiterten Filtern zu automatisieren.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie unterschiedliche Inhalte an verschiedene Kanäle. Organisieren Sie Feeds nach Thema, Spiel oder Team für ein optimales Erlebnis.
Reichhaltige Discord-Einbettungen
Wunderschöne eingebettete Nachrichten mit Bildern, Titeln, Beschreibungen und benutzerdefinierten Farben, die zu Ihrem Serverthema passen.
Multi-Server-Unterstützung
Verwalten Sie mehrere Discord-Server von einem Dashboard aus. Perfekt für Agenturen und Community-Manager.
Automatisierte Aktionen
Richten Sie Regeln ein, um bestimmte Inhalte auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, Zeit oder anderen Auslösern automatisch zu veröffentlichen.
Erweiterte Filter
Filtern Sie nach Stichworten, schließen Sie Themen aus, verlangen Sie Bilder und vieles mehr. Teilen Sie nur genau das, was Ihre Community will.
Sind Sie bereit, Ihren Discord-Server zu automatisieren?
Schließen Sie sich Tausenden von Serverbesitzern an, die mit der automatischen Veröffentlichung von Inhalten jede Woche Stunden sparen. Legen Sie in wenigen Minuten los - keine Programmierung erforderlich.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
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