Automatisches Posten in Discord von jeder Quelle

Erstellen Sie automatisierte Content-Feeds von jeder Website, RSS-Quelle oder jedem Social-Media-Konto. In wenigen Minuten eingerichtet - keine Programmierung erforderlich.

Kostenloser Versuch
Keine Kreditkarte erforderlich
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Jede Website → Feed

Erstellen Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und lassen Sie sich Updates direkt in Ihre Discord-Kanäle mit schönen Einbettungen liefern

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Intelligente Filter

Kontrollieren Sie jedes Detail mit erweiterten Filtern. Einschließen oder Ausschließen nach Stichwort, Titel, Bild oder Ändern des Textes vor der Veröffentlichung

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Echtzeit-Warnungen

Bleiben Sie mit Echtzeitwarnungen zu Branchennachrichten, Wettbewerbern, Konten in sozialen Medien oder anderen Themen, die Ihre Community interessieren, auf dem Laufenden.

Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Peppen Sie Ihren Discord-Server mit automatisierten Inhalten auf. Unser Discord-Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet neue Inhalte innerhalb von Minuten mit reichhaltigen Einbettungen. Passen Sie Webhooks, Bot-Avatare und die Nachrichtenformatierung an den Stil Ihres Servers an. Reduzieren Sie die Ermüdung durch Benachrichtigungen mit intelligenten Filtern. 10.000+ Discord-Communities weltweit vertrauen auf uns.

Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Vollständig anpassbare Discord-Embeds

Gestalten Sie Ihre Bot-Beiträge genau so, wie Sie es wünschen. Volle Kontrolle über Aussehen, Formatierung und Branding.

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Webhook-Integration

Verwenden Sie Discord-Webhooks für erweiterte Anpassungen. Ändern Sie Bot-Name und Avatar und erhalten Sie die volle Kontrolle darüber, wie Nachrichten auf Ihrem Server erscheinen.

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Benutzerdefinierter Bot-Name

Geben Sie Ihrem Bot eine einzigartige Identität. Legen Sie einen benutzerdefinierten Namen fest, der zu Ihrem Serverthema oder Ihrer Marke passt, um ein professionelles Aussehen zu erzielen.

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Benutzerdefinierter Avatar

Laden Sie einen benutzerdefinierten Avatar für Ihren Bot hoch. Verwenden Sie Ihr Logo, Maskottchen oder ein beliebiges Bild, um den Bot einzigartig zu machen.

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Reichhaltige eingebettete Elemente

Steuern Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor, Farben und Fußzeile. Erstellen Sie schöne Beiträge, die Ihre Community ansprechen.

Beliebte Anwendungsfälle

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Gaming-Gemeinschaften

Halten Sie Ihre Gaming-Community mit Neuigkeiten, Patch-Hinweisen, Esports-Ergebnissen und Inhalten Ihrer Lieblingsstreamer auf dem Laufenden.

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Server für Inhaltsersteller

Teilen Sie neue YouTube-Videos, Twitch-Streams, Tweets und Blogbeiträge automatisch mit Ihrer Fangemeinde.

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Business & Brand Servers

Verfolgen Sie Branchennachrichten, Updates von Wettbewerbern und teilen Sie Ihrem Team oder Ihren Kunden Unternehmensankündigungen mit.

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Startup & Tech Communities

Verfolgen Sie technische Neuigkeiten, Product Hunt-Einführungen, GitHub-Veröffentlichungen und Branchenblogs, um Ihre Community auf dem Laufenden zu halten.

In 3 einfachen Schritten zum Start

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Zu Discord hinzufügen

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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um unseren Bot zu Ihrem Discord-Server hinzuzufügen. Wählen Sie Ihren Server und autorisieren Sie sich in Sekunden.

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Wählen Sie Ihre Quelle

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Wählen Sie aus Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, RSS-Feeds, Google News, oder erstellen Sie einen Feed aus einer beliebigen Website-URL.

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Beobachten Sie die Magie

3

Neue Inhalte werden automatisch in Ihren Discord-Kanälen angezeigt. Passen Sie Einbettungen und Filter an, um Ihr Setup zu perfektionieren.

Leistungsstarke Funktionen der Discord-Integration

Alles, was Sie brauchen, um die Bereitstellung von Inhalten für Discord mit Kanälen, Webhooks, Einbettungen und erweiterten Filtern zu automatisieren.

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie unterschiedliche Inhalte an verschiedene Kanäle. Organisieren Sie Feeds nach Thema, Spiel oder Team für ein optimales Erlebnis.

Mehrkanalige Unterstützung

Reichhaltige Discord-Einbettungen

Wunderschöne eingebettete Nachrichten mit Bildern, Titeln, Beschreibungen und benutzerdefinierten Farben, die zu Ihrem Serverthema passen.

Reichhaltige Discord-Einbettungen

Multi-Server-Unterstützung

Verwalten Sie mehrere Discord-Server von einem Dashboard aus. Perfekt für Agenturen und Community-Manager.

Multi-Server-Unterstützung

Automatisierte Aktionen

Richten Sie Regeln ein, um bestimmte Inhalte auf der Grundlage von Schlüsselwörtern, Zeit oder anderen Auslösern automatisch zu veröffentlichen.

Automatisierte Aktionen

Erweiterte Filter

Filtern Sie nach Stichworten, schließen Sie Themen aus, verlangen Sie Bilder und vieles mehr. Teilen Sie nur genau das, was Ihre Community will.

Erweiterte Filter

Sind Sie bereit, Ihren Discord-Server zu automatisieren?

Schließen Sie sich Tausenden von Serverbesitzern an, die mit der automatischen Veröffentlichung von Inhalten jede Woche Stunden sparen. Legen Sie in wenigen Minuten los - keine Programmierung erforderlich.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Beliebte Discord-Integrationen

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Inhaltsquellen mit Discord. Klicken Sie auf eine beliebige Integration, um loszulegen.

X + Diskord

Senden Sie neue X-Beiträge an Ihren Discord-Kanal

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Noch mehr Plattformen automatisieren

Slack

Automatisch in Slack-Kanäle posten

Telegram

Automatisch in Telegram-Gruppen posten

Email

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Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich den Bot zu meinem Discord-Server hinzufügen?
Klicken Sie einfach auf "Zu Discord hinzufügen", wählen Sie Ihren Server aus der Dropdown-Liste und autorisieren Sie den Bot. Der gesamte Vorgang dauert weniger als eine Minute.
Wie schnell werden neue Beiträge geliefert?
Unsere Bots überprüfen die Quellen alle 15 Minuten und veröffentlichen neue Inhalte innerhalb von Sekunden nach der Entdeckung. Ihre Community wird immer über die neuesten Updates verfügen.
Kann ich das Aussehen von Einbettungen anpassen?
Unbedingt! Verwenden Sie Webhooks, um den Bot-Namen, den Avatar und die Einbettungsfarben zu ändern und zu steuern, welche Elemente angezeigt werden. Passen Sie ihn perfekt an Ihren Server an.
Welche Quellen kann ich mit Discord verbinden?
Verbinden Sie Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, jeden RSS-Feed oder erstellen Sie Feeds von jeder Website-URL.
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