Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Peppen Sie Ihren Discord-Server mit automatisierten Inhalten auf. Unser Discord-Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet neue Inhalte innerhalb von Minuten mit reichhaltigen Einbettungen. Passen Sie Webhooks, Bot-Avatare und die Nachrichtenformatierung an den Stil Ihres Servers an. Reduzieren Sie die Ermüdung durch Benachrichtigungen mit intelligenten Filtern. 10.000+ Discord-Communities weltweit vertrauen auf uns.