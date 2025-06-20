Enviar automaticamente para o Discord a partir de qualquer fonte
Crie feeds de conteúdo automatizados a partir de qualquer sítio Web, fonte RSS ou conta de redes sociais. Configure em minutos - não é necessária codificação.
Qualquer sítio Web → Feed
Crie feeds RSS a partir de praticamente qualquer site e receba as actualizações diretamente nos seus canais Discord com belas incorporações
Filtros inteligentes
Controle todos os pormenores com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou modifique o texto antes de publicar
Alertas em tempo real
Mantenha-se à frente com alertas em tempo real de notícias do sector, concorrentes, contas de redes sociais ou qualquer tópico que interesse à sua comunidade
Poupe horas todas as semanas com a automatização
Aumente o nível do seu servidor Discord com conteúdo automatizado. O nosso bot do Discord monitoriza as suas fontes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e publica novos conteúdos em poucos minutos, utilizando incorporação avançada. Personalize webhooks, avatares de bots e formatação de mensagens para combinar com o estilo do seu servidor. Reduza o cansaço das notificações com filtros inteligentes. Confiado por mais de 10.000 comunidades do Discord em todo o mundo.
Incorporações do Discord totalmente personalizáveis
Faça com que as suas mensagens de bot tenham exatamente o aspeto que pretende. Controlo total sobre o aspeto, a formatação e a marca.
Integração de webhooks
Use os webhooks do Discord para personalização avançada. Altere o nome do bot, o avatar e tenha controlo total sobre a forma como as mensagens aparecem no seu servidor.
Nome personalizado do bot
Dê ao seu bot uma identidade única. Defina um nome personalizado que corresponda ao tema ou à marca do seu servidor para um aspeto profissional.
Avatar personalizado
Carregue um avatar personalizado para o seu bot. Utilize o seu logótipo, mascote ou qualquer imagem para tornar o bot exclusivamente seu.
Elementos de incorporação avançados
Controle o título, a descrição, as imagens, o autor, as cores e o rodapé. Crie publicações bonitas que envolvam a sua comunidade.
Casos de utilização populares
Comunidades de jogos
Mantenha a sua comunidade de jogos actualizada com notícias, notas de patch, resultados de eSports e conteúdos dos seus streamers favoritos.
Servidores para criadores de conteúdos
Partilhe automaticamente novos vídeos do YouTube, transmissões do Twitch, tweets e publicações de blogue com a sua comunidade de fãs.
Servidores para empresas e marcas
Acompanhe as notícias do sector, as actualizações da concorrência e partilhe os anúncios da empresa com a sua equipa ou clientes.
Comunidades de startups e tecnologia
Acompanhe notícias tecnológicas, lançamentos do Product Hunt, lançamentos do GitHub e blogues do sector para manter a sua comunidade informada.
Comece a trabalhar em 3 passos simples
Adicionar ao Discord1
Clique no botão para adicionar o nosso bot ao seu servidor Discord. Selecione o seu servidor e autorize em segundos.
Escolha a sua fonte2
Selecione entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, feeds RSS, Google News ou crie um feed a partir do URL de qualquer sítio Web.
Ver a magia3
Os novos conteúdos aparecem automaticamente nos seus canais Discord. Personalize incorporações e filtros para aperfeiçoar a sua configuração.
Poderosas funcionalidades de integração do Discord
Tudo o que precisa para automatizar a entrega de conteúdos ao Discord com canais, webhooks, incorporações e filtros avançados.
Suporte multi-canal
Envie conteúdos diferentes para canais diferentes. Organize os feeds por tópico, jogo ou equipa para obter a melhor experiência.
Incorporações ricas do Discord
Belas mensagens incorporadas com imagens, títulos, descrições e cores personalizadas que correspondem ao tema do seu servidor.
Suporte a vários servidores
Gerir vários servidores Discord a partir de um painel de controlo. Perfeito para agências e gestores de comunidades.
Acções automatizadas
Configure regras para publicar automaticamente conteúdos específicos com base em palavras-chave, hora ou outros factores.
Filtros avançados
Filtre por palavras-chave, exclua tópicos, exija imagens e muito mais. Partilhe apenas o que a sua comunidade pretende.
Pronto para automatizar o seu servidor Discord?
Junte-se a milhares de proprietários de servidores que poupam horas todas as semanas com a publicação automática de conteúdos. Comece em minutos - não é necessário codificar.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Integrações populares do Discord
Ligue as suas fontes de conteúdo favoritas ao Discord. Clique em qualquer integração para começar.
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