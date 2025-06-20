Poupe horas todas as semanas com a automatização

Aumente o nível do seu servidor Discord com conteúdo automatizado. O nosso bot do Discord monitoriza as suas fontes 24 horas por dia, 7 dias por semana, e publica novos conteúdos em poucos minutos, utilizando incorporação avançada. Personalize webhooks, avatares de bots e formatação de mensagens para combinar com o estilo do seu servidor. Reduza o cansaço das notificações com filtros inteligentes. Confiado por mais de 10.000 comunidades do Discord em todo o mundo.