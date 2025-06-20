Post automatico su Telegram da qualsiasi fonte
Create feed di contenuti automatici da qualsiasi sito web, fonte RSS o account di social media. Si configura in pochi minuti, senza bisogno di codifica.
Qualsiasi sito web → Feed
Create feed RSS da quasi tutti i siti web e fate arrivare gli aggiornamenti direttamente al vostro canale o gruppo Telegram.
Filtri intelligenti
Utilizzate potenti filtri per ottenere solo i contenuti che contano. Filtrate per parole chiave, escludete gli argomenti e personalizzate ogni post.
Avvisi in tempo reale
Rimanete aggiornati con avvisi in tempo reale sulle notizie del settore, sui concorrenti, sugli account dei social media o su qualsiasi altro argomento di vostro interesse.
Risparmiare ore ogni settimana con l'automazione
Trasformate il modo in cui condividete i contenuti con la vostra comunità Telegram. Il nostro bot Telegram monitora le vostre fonti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e pubblica automaticamente nuovi contenuti in pochi minuti. Impostate filtri avanzati per eliminare il rumore e personalizzate la formattazione dei messaggi in base al vostro marchio. Affidato a oltre 10.000 team di marketing in tutto il mondo.
Casi d'uso più diffusi
Monitoraggio delle notizie e dei media
Monitorate le ultime notizie, gli aggiornamenti del settore e gli argomenti di tendenza. Ricevete avvisi immediati nel vostro canale Telegram quando si sviluppano le storie.
Aggiornamenti del team e della comunità
Tenete informato il vostro team o la vostra comunità con aggiornamenti automatici dai blog aziendali, annunci di prodotti e fonti di notizie rilevanti.
Avvisi finanziari e di investimento
Seguite le notizie di mercato, gli aggiornamenti azionari, i movimenti delle criptovalute e le pubblicazioni finanziarie. Non perdete mai più un'opportunità di trading.
Aggregazione di social media
Aggregate i contenuti di Twitter, Instagram, YouTube e TikTok in un unico canale Telegram. Perfetto per le pagine fan e il monitoraggio dei marchi.
Iniziare in 3 semplici passi
Aggiungi a Telegram1
Fate clic sul pulsante per aggiungere il nostro bot al vostro canale o gruppo Telegram. Ci vogliono meno di 30 secondi per connettersi.
Scegliete la vostra fonte2
Scegliete tra Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, feed RSS, Google News o create un feed dall'URL di qualsiasi sito web.
Godetevi gli aggiornamenti automatici3
Rimanete seduti mentre i nuovi contenuti vengono pubblicati automaticamente. Personalizzate i filtri e la formattazione per perfezionare la vostra configurazione.
Siete pronti ad automatizzare il vostro canale Telegram?
Unisciti a migliaia di utenti che risparmiano ore ogni settimana grazie alla pubblicazione automatica dei contenuti. Iniziate in pochi minuti, senza bisogno di codifica.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Integrazioni popolari di Telegram
Collegate le vostre fonti di contenuti preferite a Telegram. Fate clic su qualsiasi integrazione per iniziare.
Inviare nuovi messaggi X al proprio canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi post di Instagram al proprio canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi aggiornamenti del feed RSS al proprio canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi video di YouTube al proprio canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi video TikTok al proprio canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi articoli di Google News nel canale o gruppo Telegram
Inviare nuovi post di Facebook al proprio canale o gruppo Telegram
Pubblicare nuovi post di Reddit sul proprio canale o gruppo Telegram