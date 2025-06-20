Enviar automaticamente para o Telegram a partir de qualquer fonte

Crie feeds de conteúdo automatizados a partir de qualquer sítio Web, fonte RSS ou conta de redes sociais. Configure em minutos - não é necessária codificação.

Teste gratuito
Não é necessário cartão de crédito
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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Qualquer sítio Web → Feed

Crie feeds RSS de quase todos os sites e receba as actualizações diretamente no seu canal ou grupo do Telegram

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Filtros inteligentes

Utilize filtros poderosos para obter apenas o conteúdo que interessa. Filtre por palavras-chave, exclua tópicos e personalize cada publicação

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Alertas em tempo real

Mantenha-se à frente com alertas em tempo real de notícias do sector, concorrentes, contas de redes sociais ou qualquer tópico que lhe interesse

Poupe horas todas as semanas com a automatização

Transforme a maneira como você compartilha conteúdo com sua comunidade do Telegram. O nosso bot do Telegram monitoriza as suas fontes 24 horas por dia, 7 dias por semana e publica automaticamente novos conteúdos em minutos. Configure filtros avançados para eliminar o ruído e personalize a formatação da mensagem para corresponder à sua marca. Com a confiança de mais de 10.000 equipas de marketing em todo o mundo.

Poupe horas todas as semanas com a automatização

Casos de utilização populares

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Monitorização de notícias e meios de comunicação social

Monitorizar notícias de última hora, actualizações da indústria e tópicos de tendência. Receba alertas instantâneos no seu canal do Telegram à medida que as histórias se desenvolvem.

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Actualizações da equipa e da comunidade

Mantenha a sua equipa ou comunidade informada com actualizações automáticas de blogues da empresa, anúncios de produtos e fontes de notícias relevantes.

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Alertas financeiros e de investimento

Acompanhe notícias do mercado, atualizações de ações, movimentos de criptografia e publicações financeiras. Nunca mais perca uma oportunidade de negociação.

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Agregação de redes sociais

Agregue conteúdo do Twitter, Instagram, YouTube e TikTok em um canal do Telegram. Perfeito para páginas de fãs e monitorização de marcas.

Comece a trabalhar em 3 passos simples

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Adicionar ao Telegrama

1

Clique no botão para adicionar o nosso bot ao seu canal ou grupo do Telegram. Demora menos de 30 segundos para se conectar.

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Escolha a sua fonte

2

Selecione entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, feeds RSS, Google News ou crie um feed a partir do URL de qualquer sítio Web.

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Desfrute de actualizações automáticas

3

Sente-se enquanto novos conteúdos são publicados automaticamente. Personalize os filtros e a formatação para aperfeiçoar a sua configuração.

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Junte-se a milhares de utilizadores que poupam horas todas as semanas com a publicação automática de conteúdos. Comece a trabalhar em minutos - não é necessário codificar.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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Perguntas mais frequentes

Como é que ligo o meu canal do Telegram a RSS.app?
Basta clicar em "Adicionar ao Telegram", autorizar o bot e selecionar o seu canal ou grupo. Todo o processo leva menos de 2 minutos e não requer nenhum conhecimento técnico.
Com que rapidez são entregues as novas mensagens?
Os nossos bots verificam as fontes de 15 em 15 minutos e publicam novos conteúdos poucos segundos após a deteção. Estará sempre entre os primeiros a partilhar notícias de última hora e actualizações.
Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram?
Sem dúvida! Personalize o formato da mensagem, inclua ou exclua imagens, adicione texto personalizado e utilize filtros para controlar exatamente o que é publicado e o seu aspeto.
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