Enviar automaticamente para o Telegram a partir de qualquer fonte
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Qualquer sítio Web → Feed
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Filtros inteligentes
Utilize filtros poderosos para obter apenas o conteúdo que interessa. Filtre por palavras-chave, exclua tópicos e personalize cada publicação
Alertas em tempo real
Mantenha-se à frente com alertas em tempo real de notícias do sector, concorrentes, contas de redes sociais ou qualquer tópico que lhe interesse
Poupe horas todas as semanas com a automatização
Transforme a maneira como você compartilha conteúdo com sua comunidade do Telegram. O nosso bot do Telegram monitoriza as suas fontes 24 horas por dia, 7 dias por semana e publica automaticamente novos conteúdos em minutos. Configure filtros avançados para eliminar o ruído e personalize a formatação da mensagem para corresponder à sua marca. Com a confiança de mais de 10.000 equipas de marketing em todo o mundo.
Casos de utilização populares
Monitorização de notícias e meios de comunicação social
Monitorizar notícias de última hora, actualizações da indústria e tópicos de tendência. Receba alertas instantâneos no seu canal do Telegram à medida que as histórias se desenvolvem.
Actualizações da equipa e da comunidade
Mantenha a sua equipa ou comunidade informada com actualizações automáticas de blogues da empresa, anúncios de produtos e fontes de notícias relevantes.
Alertas financeiros e de investimento
Acompanhe notícias do mercado, atualizações de ações, movimentos de criptografia e publicações financeiras. Nunca mais perca uma oportunidade de negociação.
Agregação de redes sociais
Agregue conteúdo do Twitter, Instagram, YouTube e TikTok em um canal do Telegram. Perfeito para páginas de fãs e monitorização de marcas.
Comece a trabalhar em 3 passos simples
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Escolha a sua fonte2
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Desfrute de actualizações automáticas3
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O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
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