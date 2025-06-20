Como é que ligo o meu canal do Telegram a RSS.app? Basta clicar em "Adicionar ao Telegram", autorizar o bot e selecionar o seu canal ou grupo. Todo o processo leva menos de 2 minutos e não requer nenhum conhecimento técnico.

Com que rapidez são entregues as novas mensagens? Os nossos bots verificam as fontes de 15 em 15 minutos e publicam novos conteúdos poucos segundos após a deteção. Estará sempre entre os primeiros a partilhar notícias de última hora e actualizações.

Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram? Sem dúvida! Personalize o formato da mensagem, inclua ou exclua imagens, adicione texto personalizado e utilize filtros para controlar exatamente o que é publicado e o seu aspeto.