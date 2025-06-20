あらゆるソースからのテレグラムへの自動投稿

任意のウェブサイト、RSSソース、またはソーシャルメディアアカウントから自動コンテンツフィードを作成します。数分でセットアップ - コーディングは不要です。

何千もの企業に信頼され、利用されている
任意のウェブサイト → フィード

ほぼすべてのウェブサイトからRSSフィードを作成し、Telegramチャンネルやグループに更新情報を直接配信することができます。

スマートフィルター

強力なフィルタを使用して、重要なコンテンツのみを取得します。キーワードによるフィルタリング、トピックの除外、各投稿のカスタマイズが可能です。

リアルタイム・アラート

業界ニュース、競合他社、ソーシャルメディアアカウントなど、気になるトピックをリアルタイムにアラートでお知らせします。

自動化で毎週時間を節約

Telegramコミュニティとコンテンツを共有する方法を変えましょう。私たちのTelegramボットは、24時間365日あなたのソースを監視し、自動的に数分以内に新しいコンテンツを投稿します。高度なフィルターを設定してノイズを排除し、ブランドに合わせてメッセージのフォーマットをカスタマイズできます。世界中の10,000以上のマーケティングチームに信頼されています。

一般的な使用例

ニュース＆メディア・モニタリング

ニュース速報、業界の最新情報、トレンドトピックを監視します。ストーリーが展開されると、Telegram チャンネルに即座にアラートが届きます。

チーム＆コミュニティ最新情報

企業ブログ、製品発表、関連ニュースソースからの自動更新で、チームやコミュニティに情報を提供します。

金融・投資アラート

マーケットニュース、株式アップデート、暗号の動き、金融出版物を追跡。取引チャンスを逃しません。

ソーシャルメディア・アグリゲーション

Twitter、Instagram、YouTube、TikTokのコンテンツを1つのTelegramチャンネルに集約。ファンページやブランドのモニタリングに最適。

簡単な3ステップ

テレグラムに追加

ボタンをクリックすると、Telegramチャンネルまたはグループにボットが追加されます。30秒以内に接続できます。

ソースを選ぶ

Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、RSSフィード、Google Newsから選択するか、任意のウェブサイトのURLからフィードを作成します。

自動アップデートを楽しむ

新しいコンテンツが自動的に投稿されます。フィルターやフォーマットをカスタマイズして、設定を完璧に。

Telegramチャンネルを自動化する準備はできていますか？

自動コンテンツ投稿で毎週何時間も節約している何千人ものユーザーに加わりましょう。コーディングは必要ありません。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

人気のTelegramインテグレーション

お気に入りのコンテンツソースをTelegramに接続。どの統合もクリックして始めましょう。

X + テレグラム

Telegramチャンネルまたはグループに新しいXの投稿を送る

インスタグラム＋テレグラム

Instagramの新しい投稿をTelegramチャンネルまたはグループに送信する

RSS + テレグラム

新しいRSSフィードの更新をTelegramチャンネルまたはグループに送信する

YouTube + テレグラム

YouTubeの新着動画をTelegramのチャンネルやグループに送る

TikTok + テレグラム

新しいTikTokビデオをTelegramチャンネルまたはグループに送信する

グーグルニュース＋テレグラム

新着Googleニュース記事をTelegramチャンネルやグループに送る

フェイスブック＋テレグラム

Facebookの新しい投稿をTelegramチャンネルまたはグループに送信する

レディット＋テレグラム

Redditの新しい投稿をTelegramチャンネルまたはグループに投稿する

さらに多くのプラットフォームを自動化

Slack

Slackチャンネルへの自動投稿

Discord

Discordサーバーへの自動投稿

Email

ダイジェストメールで最新情報を受け取る

よくある質問

TelegramチャンネルをRSS.appに接続するには？
テレグラムに追加」をクリックし、ボットを承認し、チャンネルまたはグループを選択するだけです。全プロセスにかかる時間は2分未満で、技術的な知識は必要ありません。
新着記事の配信速度は？
私たちのボットは15分ごとにソースをチェックし、検出後数秒以内に新しいコンテンツを投稿します。ニュース速報や最新情報を常にいち早くお届けします。
Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
もちろん！メッセージのフォーマットをカスタマイズしたり、画像を含めたり除外したり、カスタムテキストを追加したり、フィルターを使って投稿内容や見た目を正確にコントロールできます。
Telegramに接続できるソースは？
Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook、Reddit、Google News、任意のRSSフィードを接続したり、RSSジェネレータを使用して任意のWebサイトのURLからフィードを作成します。
