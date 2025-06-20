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Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Inhalte mit Ihrer Telegram-Community teilen. Unser Telegram-Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet automatisch neue Inhalte innerhalb weniger Minuten. Richten Sie erweiterte Filter ein, um Störgeräusche zu eliminieren, und passen Sie die Nachrichtenformatierung an Ihre Marke an. Mehr als 10.000 Marketing-Teams weltweit vertrauen auf uns.
Beliebte Anwendungsfälle
Nachrichten und Medienbeobachtung
Verfolgen Sie aktuelle Nachrichten, Branchen-Updates und Trendthemen. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Ihrem Telegram-Kanal, wenn sich Geschichten entwickeln.
Team & Community Updates
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Schließen Sie sich Tausenden von Nutzern an, die mit der automatischen Veröffentlichung von Inhalten jede Woche Stunden sparen. Legen Sie in wenigen Minuten los - keine Programmierung erforderlich.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
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