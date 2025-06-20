Automatisch von jeder Quelle zu Telegram posten

Erstellen Sie automatisierte Content-Feeds von jeder Website, RSS-Quelle oder jedem Social-Media-Konto. In wenigen Minuten eingerichtet - keine Programmierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Jede Website → Feed

Erstellen Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und lassen Sie sich Updates direkt in Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Gruppe liefern

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Intelligente Filter

Verwenden Sie leistungsstarke Filter, um nur die wichtigen Inhalte zu erhalten. Filtern Sie nach Schlüsselwörtern, schließen Sie Themen aus, und passen Sie jeden Beitrag an

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Echtzeit-Warnungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Echtzeit-Warnungen zu Branchennachrichten, Wettbewerbern, Konten in sozialen Medien oder anderen Themen, die Sie interessieren.

Mit Automatisierung jede Woche Stunden sparen

Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Inhalte mit Ihrer Telegram-Community teilen. Unser Telegram-Bot überwacht Ihre Quellen rund um die Uhr und postet automatisch neue Inhalte innerhalb weniger Minuten. Richten Sie erweiterte Filter ein, um Störgeräusche zu eliminieren, und passen Sie die Nachrichtenformatierung an Ihre Marke an. Mehr als 10.000 Marketing-Teams weltweit vertrauen auf uns.

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Beliebte Anwendungsfälle

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Nachrichten und Medienbeobachtung

Verfolgen Sie aktuelle Nachrichten, Branchen-Updates und Trendthemen. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Ihrem Telegram-Kanal, wenn sich Geschichten entwickeln.

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Team & Community Updates

Halten Sie Ihr Team oder Ihre Community mit automatischen Updates von Unternehmensblogs, Produktankündigungen und relevanten Nachrichtenquellen auf dem Laufenden.

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Finanz- und Investitionswarnungen

Verfolgen Sie Marktnachrichten, Aktien-Updates, Krypto-Bewegungen und Finanzpublikationen. Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit.

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Aggregation sozialer Medien

Fassen Sie Inhalte von Twitter, Instagram, YouTube und TikTok in einem Telegram-Kanal zusammen. Perfekt für Fanseiten und die Überwachung von Marken.

In 3 einfachen Schritten zum Start

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Zu Telegramm hinzufügen

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Klicken Sie auf die Schaltfläche, um unseren Bot zu Ihrem Telegram-Kanal oder Ihrer Gruppe hinzuzufügen. Es dauert weniger als 30 Sekunden, um eine Verbindung herzustellen.

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Wählen Sie Ihre Quelle

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Wählen Sie aus Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, RSS-Feeds, Google News, oder erstellen Sie einen Feed aus einer beliebigen Website-URL.

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Automatische Updates genießen

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Lehnen Sie sich zurück, während neue Inhalte automatisch veröffentlicht werden. Passen Sie Filter und Formatierung an, um Ihr Setup zu perfektionieren.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich meinen Telegram-Kanal mit RSS.app verbinden?
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