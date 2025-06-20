Verwandeln Sie jeden Newsletter in einen Feed

Haben Sie genug von überfüllten Posteingängen? Erstellen Sie einen Feed, der automatisch neue E-Mails von Ihren bevorzugten Newslettern anzeigt, damit Sie diese filtern, einbetten und weitergeben können.

Meinen Newsletter-Feed erstellen
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum sollten Sie sich für Newsletter Feeds entscheiden?

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Der Posteingang bleibt frei

Newsletter werden nicht in Ihrem Posteingang, sondern in einem separaten Feed angezeigt, damit Sie sich auf echte Nachrichten konzentrieren können.

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Private Abonnement-Adresse

Jeder Feed erhält eine eigene E-Mail-Adresse. Wenn ein Newsletter zu laut wird, deaktivieren oder löschen Sie ihn einfach.

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Vollständige Inhaltskontrolle

Fügen Sie Filter und Genehmigungsregeln hinzu. Teilen Sie die Ergebnisse mit Widgets oder leiten Sie Updates an Slack, Telegram oder Discord weiter.

Hauptmerkmale von Newsletter Feeds

Verwenden Sie eine private Anmeldungs-E-Mail

Jeder Feed erhält eine eindeutige Adresse zum Abonnieren von Newslettern. Kein persönlicher Posteingang erforderlich.

Verwenden Sie eine private Anmeldungs-E-Mail

Durchsuchen Sie unseren Newsletter-Katalog

Finden Sie die besten Newsletter nach Kategorie oder Thema und erstellen Sie mit einem Klick einen Feed.

Durchsuchen Sie unseren Newsletter-Katalog

Kombinieren Sie mehrere Newsletter zu einem einzigen

Verwenden Sie die Bündelungsfunktion, um Newsletter-Feeds in einem einzigen Feed zusammenzufassen, der automatisch aktualisiert wird.

Kombinieren Sie mehrere Newsletter zu einem einzigen

Als Widget einbetten

Verwandeln Sie Ihren Newsletter-Feed in ein Widget, das Sie in jede Website, jedes Portal oder jeden Blog einbetten können.

Als Widget einbetten

Kuratierte Sammlungen aufbauen

Wählen Sie bestimmte Beiträge aus Ihrem Newsletter-Feed aus, um mit Collections einen separaten benutzerdefinierten Feed zu erstellen.

Kuratierte Sammlungen aufbauen

Ihr Newsletter-Feed in 3 Schritten

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Einen Feed erstellen

1

Legen Sie einen neuen Newsletter-Feed an. Wir generieren eine private E-Mail, die Sie zum Abonnieren verwenden können.

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Abonnieren Sie mit der E-Mail

2

Fügen Sie die E-Mail in das Anmeldeformular für den Newsletter ein. Neue E-Mails landen direkt in Ihrem Feed, nicht in Ihrem Posteingang.

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Lesen, Filtern, Wiederverwenden

3

Jede E-Mail wird zu einem Beitrag, den Sie filtern, einbetten oder teilen können.

Meinen Feed generieren

Wer nutzt Newsletter Feeds?

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Leser und Forscher

Behalten Sie den Überblick über Dutzende von Newslettern, ohne den Posteingang zu überlasten. Suchen, markieren und organisieren Sie die Informationen an einem Ort.

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Community & Content-Manager

Verwandeln Sie eingehende E-Mails in öffentliche Widgets oder leiten Sie Updates automatisch an Slack, Discord oder Telegram weiter.

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Teams & Startups

Verfolgen Sie Wettbewerber, Trends und Medienerwähnungen in einem gemeinsamen Feed, den Ihr gesamtes Team nutzen kann.

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Analysten und Kuratoren

Erstellen Sie kuratierte Feeds und betten Sie sie als Widgets in Dashboards, Berichte oder öffentliche Portale ein.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
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As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

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Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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