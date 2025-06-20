Verwandeln Sie jeden Newsletter in einen Feed
Haben Sie genug von überfüllten Posteingängen? Erstellen Sie einen Feed, der automatisch neue E-Mails von Ihren bevorzugten Newslettern anzeigt, damit Sie diese filtern, einbetten und weitergeben können.Meinen Newsletter-Feed erstellen
Warum sollten Sie sich für Newsletter Feeds entscheiden?
Der Posteingang bleibt frei
Newsletter werden nicht in Ihrem Posteingang, sondern in einem separaten Feed angezeigt, damit Sie sich auf echte Nachrichten konzentrieren können.
Private Abonnement-Adresse
Jeder Feed erhält eine eigene E-Mail-Adresse. Wenn ein Newsletter zu laut wird, deaktivieren oder löschen Sie ihn einfach.
Vollständige Inhaltskontrolle
Fügen Sie Filter und Genehmigungsregeln hinzu. Teilen Sie die Ergebnisse mit Widgets oder leiten Sie Updates an Slack, Telegram oder Discord weiter.
Hauptmerkmale von Newsletter Feeds
Verwenden Sie eine private Anmeldungs-E-Mail
Jeder Feed erhält eine eindeutige Adresse zum Abonnieren von Newslettern. Kein persönlicher Posteingang erforderlich.
Durchsuchen Sie unseren Newsletter-Katalog
Finden Sie die besten Newsletter nach Kategorie oder Thema und erstellen Sie mit einem Klick einen Feed.
Kombinieren Sie mehrere Newsletter zu einem einzigen
Verwenden Sie die Bündelungsfunktion, um Newsletter-Feeds in einem einzigen Feed zusammenzufassen, der automatisch aktualisiert wird.
Als Widget einbetten
Verwandeln Sie Ihren Newsletter-Feed in ein Widget, das Sie in jede Website, jedes Portal oder jeden Blog einbetten können.
Kuratierte Sammlungen aufbauen
Wählen Sie bestimmte Beiträge aus Ihrem Newsletter-Feed aus, um mit Collections einen separaten benutzerdefinierten Feed zu erstellen.
Ihr Newsletter-Feed in 3 Schritten
Einen Feed erstellen1
Legen Sie einen neuen Newsletter-Feed an. Wir generieren eine private E-Mail, die Sie zum Abonnieren verwenden können.
Abonnieren Sie mit der E-Mail2
Fügen Sie die E-Mail in das Anmeldeformular für den Newsletter ein. Neue E-Mails landen direkt in Ihrem Feed, nicht in Ihrem Posteingang.
Lesen, Filtern, Wiederverwenden3
Jede E-Mail wird zu einem Beitrag, den Sie filtern, einbetten oder teilen können.
Wer nutzt Newsletter Feeds?
Leser und Forscher
Behalten Sie den Überblick über Dutzende von Newslettern, ohne den Posteingang zu überlasten. Suchen, markieren und organisieren Sie die Informationen an einem Ort.
Community & Content-Manager
Verwandeln Sie eingehende E-Mails in öffentliche Widgets oder leiten Sie Updates automatisch an Slack, Discord oder Telegram weiter.
Teams & Startups
Verfolgen Sie Wettbewerber, Trends und Medienerwähnungen in einem gemeinsamen Feed, den Ihr gesamtes Team nutzen kann.
Analysten und Kuratoren
Erstellen Sie kuratierte Feeds und betten Sie sie als Widgets in Dashboards, Berichte oder öffentliche Portale ein.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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