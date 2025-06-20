Transforme qualquer boletim informativo num feed

Cansado da confusão da caixa de entrada? Crie um feed que puxa automaticamente os novos e-mails das suas newsletters favoritas, para que os possa filtrar, incorporar e partilhar.

Criar o meu feed de boletim informativo
Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher feeds de boletins informativos?

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A caixa de entrada mantém-se limpa

As newsletters saltam a sua caixa de entrada e aparecem num feed separado, para que se mantenha concentrado em mensagens reais.

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Endereço de subscrição privado

Cada feed recebe um endereço de correio eletrónico único. Se uma newsletter se tornar ruidosa, basta desactivá-la ou apagá-la.

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Controlo total do conteúdo

Adicione filtros e regras de aprovação. Partilhe os resultados utilizando widgets ou reencaminhe as actualizações para o Slack, Telegram ou Discord.

Principais caraterísticas dos feeds de boletins informativos

Utilizar um e-mail de registo privado

Cada feed recebe um endereço único para subscrição de newsletters. Não é necessária uma caixa de correio pessoal.

Utilizar um e-mail de registo privado

Navegar no nosso catálogo de boletins informativos

Encontre os principais boletins informativos por categoria ou tópico e crie um feed com um clique.

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Combinar várias newsletters numa só

Utilize a funcionalidade Pacotes para agrupar feeds de boletins informativos num único feed que é atualizado automaticamente.

Combinar várias newsletters numa só

Incorporar como Widget

Transforme o seu feed de boletins informativos num widget que pode incorporar em qualquer sítio Web, portal ou blogue.

Incorporar como Widget

Criar colecções com curadoria

Selecione publicações específicas do seu feed de boletins informativos para criar um feed personalizado separado utilizando as Colecções.

Criar colecções com curadoria

O seu feed de boletim informativo em 3 passos

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Criar um feed

1

Iniciar um novo feed de boletim informativo. Iremos gerar um e-mail privado que pode utilizar para subscrever.

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Subscrever com o e-mail

2

Cole o e-mail no formulário de inscrição do boletim informativo. Os novos e-mails serão enviados diretamente para o seu feed, não para a sua caixa de entrada.

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Ler, filtrar, reutilizar

3

Cada e-mail torna-se uma publicação que pode ser filtrada, incorporada ou partilhada.

Gerar o meu feed

Quem utiliza feeds de boletins informativos?

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Leitores e investigadores

Acompanhe dezenas de newsletters sem desordem na caixa de entrada. Pesquise, marque e organize informações num único local.

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Gestores de conteúdos e da comunidade

Transforme os e-mails recebidos em widgets públicos ou reencaminhe automaticamente as actualizações para o Slack, Discord ou Telegram

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Equipas e empresas em fase de arranque

Acompanhe os concorrentes, as tendências e as menções nos meios de comunicação social num feed partilhado que toda a sua equipa pode utilizar.

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Analistas e curadores

Crie feeds selecionados e incorpore-os como widgets em dashboards, relatórios ou portais públicos.

Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

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Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

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Brian Talamo

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Junell Felsburg

Jun 2, 2025

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Caroline Traweger

May 29, 2025

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Highly recommend RSS.app

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Lindsey

May 5, 2025

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Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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