Transforme qualquer boletim informativo num feed
Cansado da confusão da caixa de entrada? Crie um feed que puxa automaticamente os novos e-mails das suas newsletters favoritas, para que os possa filtrar, incorporar e partilhar.Criar o meu feed de boletim informativo
Porquê escolher feeds de boletins informativos?
A caixa de entrada mantém-se limpa
As newsletters saltam a sua caixa de entrada e aparecem num feed separado, para que se mantenha concentrado em mensagens reais.
Endereço de subscrição privado
Cada feed recebe um endereço de correio eletrónico único. Se uma newsletter se tornar ruidosa, basta desactivá-la ou apagá-la.
Controlo total do conteúdo
Adicione filtros e regras de aprovação. Partilhe os resultados utilizando widgets ou reencaminhe as actualizações para o Slack, Telegram ou Discord.
Principais caraterísticas dos feeds de boletins informativos
Utilizar um e-mail de registo privado
Cada feed recebe um endereço único para subscrição de newsletters. Não é necessária uma caixa de correio pessoal.
Navegar no nosso catálogo de boletins informativos
Encontre os principais boletins informativos por categoria ou tópico e crie um feed com um clique.
Combinar várias newsletters numa só
Utilize a funcionalidade Pacotes para agrupar feeds de boletins informativos num único feed que é atualizado automaticamente.
Incorporar como Widget
Transforme o seu feed de boletins informativos num widget que pode incorporar em qualquer sítio Web, portal ou blogue.
Criar colecções com curadoria
Selecione publicações específicas do seu feed de boletins informativos para criar um feed personalizado separado utilizando as Colecções.
O seu feed de boletim informativo em 3 passos
Criar um feed1
Iniciar um novo feed de boletim informativo. Iremos gerar um e-mail privado que pode utilizar para subscrever.
Subscrever com o e-mail2
Cole o e-mail no formulário de inscrição do boletim informativo. Os novos e-mails serão enviados diretamente para o seu feed, não para a sua caixa de entrada.
Ler, filtrar, reutilizar3
Cada e-mail torna-se uma publicação que pode ser filtrada, incorporada ou partilhada.
Quem utiliza feeds de boletins informativos?
Leitores e investigadores
Acompanhe dezenas de newsletters sem desordem na caixa de entrada. Pesquise, marque e organize informações num único local.
Gestores de conteúdos e da comunidade
Transforme os e-mails recebidos em widgets públicos ou reencaminhe automaticamente as actualizações para o Slack, Discord ou Telegram
Equipas e empresas em fase de arranque
Acompanhe os concorrentes, as tendências e as menções nos meios de comunicação social num feed partilhado que toda a sua equipa pode utilizar.
Analistas e curadores
Crie feeds selecionados e incorpore-os como widgets em dashboards, relatórios ou portais públicos.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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