Ahorra tiempo leyendo noticias con Feedly
Mantén tus noticias organizadas en un solo lugar
Feedly + RSS.app
Ahorra tiempo leyendo noticias
Automatice su forma de leer las noticias. Con la integración de RSS.app y Feedly, puedes leer noticias cuidadosamente seleccionadas. Casi cualquier sitio web es compatible con RSS.app y cada fuente RSS se puede personalizar específicamente para usted.
Comparte publicaciones con tu equipo mediante tablones de equipo privados. Incluso puedes publicar boletines para tu equipo directamente desde tus tablones. Conecta las cuentas de Slack y Microsoft Teams para publicar allí. Los feeds se actualizan automáticamente para incluir los posts más relevantes.
¡No necesitas código! Sólo tienes que copiar y pegar el fragmento de código RSS en tu cuenta de Feedly y empezar a leer y compartir las últimas noticias. Utiliza el asistente de inteligencia artificial de Feedly para priorizar las publicaciones más importantes y ¡ahorrarte tiempo!'
Feedly le permite leer noticias de múltiples fuentes en un solo lugar. Utiliza RSS.app para obtener los feeds de las fuentes y leerlos en tu cuenta de Feedly.
Noticias Auto Actualizadas
RSS.app actualiza automáticamente tu feed, para que estés al día de las últimas noticias. Los nuevos artículos se publicarán en tu feed RSS y Feedly priorizará los más importantes utilizando su asistente de IA, Leo.
Priorizar noticias importantes
Cada feed RSS generado puede ser completamente personalizado. Nuestros filtros premium le permiten ocultar ciertas publicaciones utilizando palabras clave. Personalice su feed según las noticias que le interesan. Utilice la IA de Feedly para priorizar los artículos de noticias importantes.
Únase a miles de pequeñas empresas que utilizan RSS.app + Feedly
Preguntas frecuentes
¡Fácil! Seleccione el feed que desea integrar con Feedly yendo a 'Mis feeds'. Debajo del feed 'Visión general', copie la URL XML y añádala a su feed de noticias de Feedly.
Buena pregunta Los nuevos contenidos se publicarán cada 24 horas, 30 minutos o 15 minutos, dependiendo del plan al que estés suscrito. Para obtener información sobre los planes, consulta nuestra página de precios.
No es necesario ningún tipo de programación Integre la fuente RSS en Feedly copiando la URL XML en su campaña Feedly. Ya está
Aquí La URL del canal RSS es la URL XML que se encuentra en la sección "visión general" de su canal.