Automatice su forma de leer las noticias. Con la integración de RSS.app y Feedly, puedes leer noticias cuidadosamente seleccionadas. Casi cualquier sitio web es compatible con RSS.app y cada fuente RSS se puede personalizar específicamente para usted.

Comparte publicaciones con tu equipo mediante tablones de equipo privados. Incluso puedes publicar boletines para tu equipo directamente desde tus tablones. Conecta las cuentas de Slack y Microsoft Teams para publicar allí. Los feeds se actualizan automáticamente para incluir los posts más relevantes.

¡No necesitas código! Sólo tienes que copiar y pegar el fragmento de código RSS en tu cuenta de Feedly y empezar a leer y compartir las últimas noticias. Utiliza el asistente de inteligencia artificial de Feedly para priorizar las publicaciones más importantes y ¡ahorrarte tiempo!'