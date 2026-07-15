Automatisieren Sie die Art, wie Sie Ihre Nachrichten lesen. Mit der Integration von RSS.app und Feedly können Sie sorgfältig kuratierte Nachrichten lesen. Fast jede Website{ wird von RSS.app unterstützt und jeder RSS-Feed kann speziell für Sie angepasst werden.

Teilen Sie Beiträge mit Ihrem Team über private Teamboards. Sie können sogar Newsletter für Ihr Team direkt von Ihren Boards aus veröffentlichen. Verbinden Sie sowohl Slack- als auch Microsoft Teams-Konten, um dort Beiträge zu veröffentlichen. Die Feeds werden automatisch aktualisiert{, um die relevantesten Beiträge zu enthalten.

Keine Codierung erforderlich! Kopieren Sie einfach den RSS-Code und fügen Sie ihn in Ihr Feedly-Konto ein, um die neuesten Nachrichten zu lesen und zu teilen. Nutzen Sie den KI-Assistenten von Feedly, um die wichtigsten Beiträge zu priorisieren und Sie sparen Zeit!'