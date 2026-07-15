Zeit sparen beim Lesen von Nachrichten mit Feedly
Behalten Sie Ihre Newsfeeds organisiert an einem Ort
Feedly + RSS.app
Sparen Sie Zeit beim Lesen von News Feeds
Automatisieren Sie die Art, wie Sie Ihre Nachrichten lesen. Mit der Integration von RSS.app und Feedly können Sie sorgfältig kuratierte Nachrichten lesen. Fast jede Website{ wird von RSS.app unterstützt und jeder RSS-Feed kann speziell für Sie angepasst werden.
Teilen Sie Beiträge mit Ihrem Team über private Teamboards. Sie können sogar Newsletter für Ihr Team direkt von Ihren Boards aus veröffentlichen. Verbinden Sie sowohl Slack- als auch Microsoft Teams-Konten, um dort Beiträge zu veröffentlichen. Die Feeds werden automatisch aktualisiert{, um die relevantesten Beiträge zu enthalten.
Keine Codierung erforderlich! Kopieren Sie einfach den RSS-Code und fügen Sie ihn in Ihr Feedly-Konto ein, um die neuesten Nachrichten zu lesen und zu teilen. Nutzen Sie den KI-Assistenten von Feedly, um die wichtigsten Beiträge zu priorisieren und Sie sparen Zeit!'
Feedly ermöglicht es Ihnen, Nachrichten aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu lesen. Verwenden Sie RSS.app, um Feeds von Quellen zu erhalten und sie in Ihrem Feedly-Konto zu lesen.
Automatisch aktualisierte Nachrichten
RSS.app aktualisiert Ihren Feed automatisch, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Neue Artikel werden in Ihrem RSS-Feed veröffentlicht und Feedly priorisiert die wichtigsten Artikel mit Hilfe seines KI-Assistenten Leo.
Wichtige Nachrichten priorisieren
Jeder generierte RSS-Feed kann vollständig angepasst werden. Mit unseren Premium-Filtern können Sie bestimmte Beiträge mithilfe von Schlüsselwörtern ausblenden. Personalisieren Sie Ihren Feed nach den Nachrichten, die Sie interessieren. Nutzen Sie die KI von Feedly, um wichtige Nachrichtenartikel zu priorisieren.
Schließen Sie sich Tausenden von Kleinunternehmen an, die RSS.app + Feedly nutzen
Häufig gestellte Fragen
Ganz einfach! Wählen Sie den Feed, den Sie in Feedly integrieren möchten, indem Sie auf 'Meine Feeds' gehen. Kopieren Sie unter dem Feed 'Übersicht' die XML-URL und fügen Sie sie zu Ihrem Feedly-Newsfeed hinzu.
Gute Frage! Neue Inhalte werden alle 24 Stunden, 30 Minuten oder 15 Minuten gepostet, je nachdem, welchen Plan Sie abonniert haben. Informationen zu den Tarifen finden Sie auf unserer Preisseite.
Es ist absolut keine Kodierung erforderlich! Integrieren Sie den RSS-Feed in Feedly, indem Sie die XML-URL in Ihre Feedly-Kampagne kopieren. Das war's!
Genau hier! Die URL des RSS-Feeds ist die XML-URL, die sich im Abschnitt "Übersicht" Ihres Feeds befindet.