Risparmiare tempo nella lettura delle notizie con Feedly
Mantenete i vostri feed di notizie organizzati in un unico posto
Feedly + RSS.app
Risparmiare tempo nella lettura dei feed di notizie
Automatizzare il modo di leggere le notizie. Con l'integrazione di RSS.app e Feedly, potete leggere notizie curate con attenzione. Quasi tutti i siti web sono supportati da RSS.app e ogni feed RSS può essere personalizzato in modo specifico.
Condividete i post con il vostro team utilizzando le bacheche private del team. Potete anche pubblicare newsletter per il vostro team direttamente dalle vostre bacheche. Collegate entrambi gli account Slack e Microsoft Teams per pubblicarvi i post. I feed vengono aggiornati automaticamente per includere i post più rilevanti.
Non è necessario alcun codice! Basta copiare e incollare il frammento di codice RSS nel vostro account Feedly e iniziare a leggere e condividere le ultime notizie. Utilizzate l'assistente AI di Feedly per dare priorità ai post più importanti e risparmiare tempo!".
Feedly consente di leggere notizie da più fonti in un unico posto. Utilizzate RSS.app per ottenere i feed dalle fonti e leggerli nel vostro account Feedly.
Notizie aggiornate sull'auto
RSS.app aggiorna automaticamente il vostro feed, in modo da tenervi aggiornati con le ultime notizie. I nuovi articoli saranno pubblicati nel vostro feed RSS e Feedly darà priorità a quelli più importanti utilizzando il suo assistente AI, Leo.
Privilegiare le notizie importanti
Ogni feed RSS generato può essere completamente personalizzato. I nostri filtri premium consentono di nascondere determinati post utilizzando parole chiave. Personalizzate il vostro feed in base alle notizie che vi interessano. Utilizzate l'intelligenza artificiale di Feedly per dare priorità agli articoli di notizie importanti.
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Domande frequenti
Facile! Selezionate il feed che volete integrare con Feedly andando su "I miei feed". Sotto la voce "Panoramica" del feed, copiate l'URL XML e aggiungetelo al vostro feed di Feedly.
Ottima domanda! I nuovi contenuti vengono pubblicati ogni 24 ore, 30 minuti o 15 minuti, a seconda del piano sottoscritto. Per informazioni sul piano, consultate la nostra pagina prezzo.
Non è assolutamente necessario alcun codice! Integrate il feed RSS in Feedly copiando l'URL XML nella vostra campagna Feedly. Tutto qui!
Proprio qui! L'URL del feed RSS è l'URL XML che si trova nella sezione "panoramica" del feed.