Automatizzare il modo di leggere le notizie. Con l'integrazione di RSS.app e Feedly, potete leggere notizie curate con attenzione. Quasi tutti i siti web sono supportati da RSS.app e ogni feed RSS può essere personalizzato in modo specifico.

Condividete i post con il vostro team utilizzando le bacheche private del team. Potete anche pubblicare newsletter per il vostro team direttamente dalle vostre bacheche. Collegate entrambi gli account Slack e Microsoft Teams per pubblicarvi i post. I feed vengono aggiornati automaticamente per includere i post più rilevanti.

Non è necessario alcun codice! Basta copiare e incollare il frammento di codice RSS nel vostro account Feedly e iniziare a leggere e condividere le ultime notizie. Utilizzate l'assistente AI di Feedly per dare priorità ai post più importanti e risparmiare tempo!".