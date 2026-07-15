Feedly でニュースを読む時間を節約
ニュースフィードを 1 か所にまとめて整理
Feedly + RSS.app
Feedlyを使ってニュースの読み込み時間を節約しましょう
ニュースの読み方を自動化します。 RSS.app と Feedly の統合により、厳選されたニュースを読むことができます。 ほぼあらゆる Web サイト が RSS.app でサポートされており、各 RSS フィードを独自にカスタマイズできます。
プライベート チーム ボードを使用してチームと投稿を共有します。 ボードからチームに直接ニュースレターを発行することもできます。 Slack と Microsoft Teams アカウントで投稿を公開します。 フィードは自動的に更新され、最も関連性の高い投稿が含まれます。
コーディングは必要ありません。RSS コード スニペットをコピーして Feedly アカウントに貼り付けるだけで、最新ニュースの閲覧と共有を開始できます。 Feedly の AI アシスタントを使用して最も重要な投稿に優先順位を付けて時間を節約しましょう。」
Feedlyでは複数のソースからニュースを1か所で読むことができます。RSS.appを使用してソースからフィードを取得し、Feedlyアカウントで読むことができます。
自動更新されるニュース
RSS.appはフィードを自動的に更新するため、常に最新のニュースを把握することができます。新しい記事はあなたのRSSフィードに公開され、Feedlyはその中から重要なものをAIアシスタントのLeoを使って優先的に表示します。
重要なニュースを優先する
生成されたすべてのRSSフィードは完全にカスタマイズ可能です。プレミアムフィルタを使用してキーワードを使って特定の投稿を非表示にすることができます。自分に興味のあるニュースに基づいてフィードを個別にカスタマイズしましょう。FeedlyのAIを使用して重要なニュース記事を優先表示できます。
RSS.app + Feedlyを使用している数千の中小企業に参加しましょう
よくある質問
簡単！ 「マイフィード」に移動して、Feedly と統合するフィードを選択します。 フィードの「概要」の下にある XML URL をコピーし、Feedly ニュースフィードに追加します。
絶対にコーディングは必要ありません！RSSフィードをFeedlyに統合するには、XML URLをFeedlyのキャンペーンにコピーするだけです。それだけです！
ここです！ RSS フィード URL は、フィードの「概要」セクションにある XML URL です。