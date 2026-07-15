ニュースの読み方を自動化します。 RSS.app と Feedly の統合により、厳選されたニュースを読むことができます。 ほぼあらゆる Web サイト が RSS.app でサポートされており、各 RSS フィードを独自にカスタマイズできます。

プライベート チーム ボードを使用してチームと投稿を共有します。 ボードからチームに直接ニュースレターを発行することもできます。 Slack と Microsoft Teams アカウントで投稿を公開します。 フィードは自動的に更新され、最も関連性の高い投稿が含まれます。

コーディングは必要ありません。RSS コード スニペットをコピーして Feedly アカウントに貼り付けるだけで、最新ニュースの閲覧と共有を開始できます。 Feedly の AI アシスタントを使用して最も重要な投稿に優先順位を付けて時間を節約しましょう。」