{Automatisez la façon dont vous lisez les nouvelles. Grâce à l'intégration de RSS.app et de Feedly, vous pouvez lire des actualités soigneusement sélectionnées. Presque n'importe quel site Web{ est pris en charge par RSS.app et chaque flux RSS peut être personnalisé en fonction de vos besoins.

Partagez des messages avec votre équipe grâce à des tableaux d'affichage privés. Vous pouvez même publier des bulletins d'information à l'intention de votre équipe directement à partir de vos tableaux. Connectez les comptes Slack{ et Microsoft Teams{ pour y publier des messages. Les flux sont automatiquement mis à jour{} pour inclure les messages les plus pertinents.

Pas besoin de codage! Il vous suffit de copier et de coller l'extrait de code RSS{ dans votre compte Feedly et de commencer à lire et à partager les dernières nouvelles. Utilisez l'assistant IA de Feedly pour hiérarchiser les messages les plus importants afin de gagner du temps !&apos ;