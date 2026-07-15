Gagnez du temps en lisant les nouvelles avec Feedly
Gardez vos fils d'actualité organisés en un seul endroit
Feedly + RSS.app
Gagner du temps dans la lecture des fils d'actualité
{Automatisez la façon dont vous lisez les nouvelles. Grâce à l'intégration de RSS.app et de Feedly, vous pouvez lire des actualités soigneusement sélectionnées. Presque n'importe quel site Web{ est pris en charge par RSS.app et chaque flux RSS peut être personnalisé en fonction de vos besoins.
Partagez des messages avec votre équipe grâce à des tableaux d'affichage privés. Vous pouvez même publier des bulletins d'information à l'intention de votre équipe directement à partir de vos tableaux. Connectez les comptes Slack{ et Microsoft Teams{ pour y publier des messages. Les flux sont automatiquement mis à jour{} pour inclure les messages les plus pertinents.
Pas besoin de codage! Il vous suffit de copier et de coller l'extrait de code RSS{ dans votre compte Feedly et de commencer à lire et à partager les dernières nouvelles. Utilisez l'assistant IA de Feedly pour hiérarchiser les messages les plus importants afin de gagner du temps !&apos ;
Feedly vous permet de lire les actualités de plusieurs sources en un seul endroit. Utilisez RSS.app pour obtenir des flux de sources et les lire dans votre compte Feedly.
Nouvelles mises à jour automatiquement
RSS.app actualise automatiquement votre flux, afin que vous restiez au courant des dernières nouvelles. Les nouveaux articles seront publiés dans votre flux RSS et Feedly classera les plus importants par ordre de priorité à l'aide de son assistant IA, Leo.
Prioriser les nouvelles importantes
Chaque flux RSS généré peut être entièrement personnalisé. Nos filtres premium vous permettent de masquer certains messages à l'aide de mots-clés. Personnalisez votre flux en fonction des actualités qui vous intéressent. Utilisez l'IA de Feedly pour hiérarchiser les articles d'actualité importants.
Rejoignez les milliers de petites entreprises qui utilisent RSS.app + Feedly
Foire aux questions
Facile ! Sélectionnez le flux que vous souhaitez intégrer à Feedly en allant dans " Mes flux ". Sous le flux "Aperçu", copiez l'URL XML et ajoutez-la à votre flux Feedly.
Excellente question ! Le nouveau contenu sera publié toutes les 24 heures, 30 minutes ou 15 minutes, selon le plan auquel vous êtes abonné. Pour plus d'informations sur les forfaits, consultez notre page de tarification.
Absolument aucun codage n'est nécessaire ! Intégrez le flux RSS dans Feedly en copiant l'URL XML dans votre campagne Feedly. C'est tout !
Ici même ! L'URL du flux RSS est l'URL XML située dans la section "aperçu" de votre flux.