Automatize a forma como lê as suas notícias. Com a integração do RSS.app e do Feedly, você pode ler notícias cuidadosamente selecionadas. Quase qualquer site é suportado pelo RSS.app e cada feed RSS pode ser personalizado especificamente para você.

Partilhe mensagens com a sua equipa utilizando quadros de equipa privados. Você pode até mesmo publicar boletins informativos para sua equipe diretamente de seus quadros. Conecte as contas do Slack e do Microsoft Teams para publicar postagens nelas. Os feeds são atualizados automaticamente para incluir as publicações mais relevantes.

Não é necessário codificação! Basta copiar e colar o trecho de código RSS na sua conta do Feedly e começar a ler e compartilhar as últimas notícias. Use o assistente de IA do Feedly para priorizar as postagens mais importantes para poupar seu tempo!'