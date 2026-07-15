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Poupe tempo a ler notícias com o Feedly

Mantenha os seus feeds de notícias organizados num único local

Feedly + RSS.app

Poupe tempo a ler feeds de notícias

Automatize a forma como lê as suas notícias. Com a integração do RSS.app e do Feedly, você pode ler notícias cuidadosamente selecionadas. Quase qualquer site é suportado pelo RSS.app e cada feed RSS pode ser personalizado especificamente para você.

Partilhe mensagens com a sua equipa utilizando quadros de equipa privados. Você pode até mesmo publicar boletins informativos para sua equipe diretamente de seus quadros. Conecte as contas do Slack e do Microsoft Teams para publicar postagens nelas. Os feeds são atualizados automaticamente para incluir as publicações mais relevantes.

Não é necessário codificação! Basta copiar e colar o trecho de código RSS na sua conta do Feedly e começar a ler e compartilhar as últimas notícias. Use o assistente de IA do Feedly para priorizar as postagens mais importantes para poupar seu tempo!'

O Feedly permite-lhe ler notícias de várias fontes num único local. Utilize RSS.app para obter feeds de fontes e lê-los na sua conta Feedly.

Bundles Overview Image

Configuração fácil e simples

Encontre o feed de notícias que deseja ler e cole-o no nosso gerador de RSS. Ser-lhe-á fornecido um fragmento de código RSS para colar na sua conta Feedly. E pronto! Quando forem publicadas novas mensagens, será o primeiro a lê-las! É simples assim.

Notícias Actualizadas Auto

A RSS.app actualiza automaticamente o seu feed, para que se mantenha atualizado com as últimas notícias. Serão publicados novos artigos no seu feed RSS e o Feedly dará prioridade aos mais importantes utilizando o seu assistente de IA, Leo.

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Bundles Settings Illustration
List Widget Example
List Widget Example

Dar prioridade às notícias importantes

Cada feed RSS gerado pode ser completamente personalizado. Os nossos filtros premium permitem-lhe ocultar determinadas mensagens utilizando palavras-chave. Personalize o seu feed de acordo com as notícias que lhe interessam. Utilize a IA do Feedly para dar prioridade a artigos de notícias importantes.

Junte-se a milhares de pequenas empresas que utilizam RSS.app + Feedly

Perguntas mais frequentes

Fácil! Seleccione o feed que pretende integrar no Feedly indo a "Os meus feeds". Em "Visão geral" do feed, copie o URL XML e adicione-o ao seu feed de notícias do Feedly.

Óptima pergunta! Novos conteúdos serão publicados a cada 24 horas, 30 minutos ou 15 minutos, dependendo do plano que você assinar. Para obter informações sobre o plano, consulte nossa página de preços.

Não é necessária qualquer codificação! Integre o feed RSS no Feedly copiando o URL XML para a sua campanha do Feedly. E pronto!

Aqui mesmo! O URL do feed RSS é o URL XML localizado na secção "visão geral" do seu feed.