Poupe tempo a ler notícias com o Feedly
Mantenha os seus feeds de notícias organizados num único local
Feedly + RSS.app
Poupe tempo a ler feeds de notícias
Automatize a forma como lê as suas notícias. Com a integração do RSS.app e do Feedly, você pode ler notícias cuidadosamente selecionadas. Quase qualquer site é suportado pelo RSS.app e cada feed RSS pode ser personalizado especificamente para você.
Partilhe mensagens com a sua equipa utilizando quadros de equipa privados. Você pode até mesmo publicar boletins informativos para sua equipe diretamente de seus quadros. Conecte as contas do Slack e do Microsoft Teams para publicar postagens nelas. Os feeds são atualizados automaticamente para incluir as publicações mais relevantes.
Não é necessário codificação! Basta copiar e colar o trecho de código RSS na sua conta do Feedly e começar a ler e compartilhar as últimas notícias. Use o assistente de IA do Feedly para priorizar as postagens mais importantes para poupar seu tempo!'
O Feedly permite-lhe ler notícias de várias fontes num único local. Utilize RSS.app para obter feeds de fontes e lê-los na sua conta Feedly.
Notícias Actualizadas Auto
A RSS.app actualiza automaticamente o seu feed, para que se mantenha atualizado com as últimas notícias. Serão publicados novos artigos no seu feed RSS e o Feedly dará prioridade aos mais importantes utilizando o seu assistente de IA, Leo.
Dar prioridade às notícias importantes
Cada feed RSS gerado pode ser completamente personalizado. Os nossos filtros premium permitem-lhe ocultar determinadas mensagens utilizando palavras-chave. Personalize o seu feed de acordo com as notícias que lhe interessam. Utilize a IA do Feedly para dar prioridade a artigos de notícias importantes.
Junte-se a milhares de pequenas empresas que utilizam RSS.app + Feedly
Perguntas mais frequentes
Fácil! Seleccione o feed que pretende integrar no Feedly indo a "Os meus feeds". Em "Visão geral" do feed, copie o URL XML e adicione-o ao seu feed de notícias do Feedly.
Óptima pergunta! Novos conteúdos serão publicados a cada 24 horas, 30 minutos ou 15 minutos, dependendo do plano que você assinar. Para obter informações sobre o plano, consulte nossa página de preços.
Não é necessária qualquer codificação! Integre o feed RSS no Feedly copiando o URL XML para a sua campanha do Feedly. E pronto!
Aqui mesmo! O URL do feed RSS é o URL XML localizado na secção "visão geral" do seu feed.