Drupalウェブサイトにニュースとソーシャルフィードを追加する

RSS.appでDrupalのトレンドニュースを表示する
RSS.appのウィジェットを使って、Drupalウェブサイトにニュースフィードを埋め込みましょう。ニュースフィードは、自動更新されたコンテンツを表示することで、ウェブサイトを活性化します。業界ニュースや特定のトレンドに関連するニュースを表示することができます。カスタマイズしたウィジェットを使って、これらのニュースフィードをDrupalウェブサイトに追加します。ウィジェットはiframeやJavaScriptのコードスニペットを使って埋め込むことができます。
DrupalにRSSフィードを追加する方法
RSS.appでフィードを生成する
ブログ、ニュース、ソーシャルリンクをRSSジェネレーターに貼り付けてください。すぐに使えるフィードを作成します。
ウィジェットのスタイルを選択する
RSS.appのウィジェットタブを開き、フィードの表示方法を選択します：ニュースウォール、リスト、カルーセル、イメージボード、ティッカー、マガジン、フィード。
デザインのカスタマイズ
カスタマイズ」をクリックして、色、フォント、投稿数などを調整してください。ウィジェットをあなたのウェブサイトのスタイルに合わせてください。
埋め込みコードをコピー＆ペーストする
ウェブサイトに追加」をクリックし、JavaScriptまたはiFrameコードをコピーします。Wixサイトに貼り付けて完了です！
RSSウィジェットに求めるものすべて
コンテンツの自動更新
手動で更新することなく、ウェブサイトを常に新鮮に保ちます。ウィジェットはプランによって15分から60分ごとに更新されます。
複数のレイアウト
ニュースウォール、リスト、カルーセル、イメージボード、ティッカー、マガジン、フィードからお選びください。それぞれのレイアウトはあなたのブランドスタイルに適応し、コンテンツを際立たせます。
コーディング不要
あなたのDrupalウェブサイトにコードを貼り付けるだけです。プラグインや技術的な設定は必要ありません。
モバイルフレンドリーデザイン
すべてのウィジェットはデフォルトでレスポンシブなので、フィードはデスクトップ、タブレット、モバイルのDrupalサイトで完璧に見えます。
フィードを整理・管理するツール
バンドル
複数のRSSフィードを1つのストリームに統合。異なるソースからのコンテンツを一箇所で追跡するのに最適です。
コレクション
投稿を手動でキュレートしてカスタムウィジェットに。テーマページ、リソースハブ、ブランドハイライトの作成に最適です。
フィルター
画像のない投稿を非表示にしたり、重複を削除したり、キーワードフィルター（ホワイトリスト/ブラックリスト）を使用して、必要なものを正確に表示します。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.