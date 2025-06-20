Hinzufügen von Nachrichten und sozialen Feeds zu Ihrer Drupal-Website

Präsentieren Sie aktuelle Nachrichten auf Drupal mit RSS.app

Binden Sie News-Feeds mit Widgets von RSS.app in Ihre Drupal-Website ein. Diese Integration ist der einfachste und effizienteste Weg, um Nachrichten hinzuzufügen und Ihre Besucher auf dem Laufenden zu halten.Nachrichtenfeeds geben Ihrer Website einen Schub, indem sie automatisch aktualisierte Inhalte anzeigen. Sie können Branchennachrichten oder Nachrichten, die sich auf bestimmte Trends beziehen, anzeigen lassen. Fügen Sie diese News-Feeds mit angepassten Widgets in Ihre Drupal-Website ein. Widgets können mit iframe oder JavaScript-Codefragmenten eingebettet werden.