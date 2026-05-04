Termos de utilização

Última atualização: 24 de março de 2025

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SUBMISSÕES O utilizador reconhece e aceita que quaisquer questões, comentários, sugestões, ideias, feedback ou outras informações relativas ao Sítio ("Envios") que nos forneça não são confidenciais e serão propriedade exclusiva da Mars. A Mars deterá direitos exclusivos, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual, e terá direito à utilização e divulgação sem restrições destes Envios para qualquer fim legal, comercial ou outro, sem reconhecimento ou compensação para o utilizador. Pelo presente, o utilizador renuncia a todos os direitos morais sobre tais Envios e garante que tais Envios são originais do utilizador ou que este tem o direito de os enviar. O utilizador concorda que não haverá qualquer recurso contra nós por qualquer infração ou apropriação indevida, alegada ou real, de qualquer direito de propriedade nos seus Envios.

SÍTIOS E CONTEÚDOS DE TERCEIROS O Site pode conter (ou podem ser-lhe enviados através do Site) links para outros websites ("Websites de terceiros"), bem como artigos, fotografias, textos, gráficos, imagens, desenhos, música, som, vídeo, informações, aplicações, software e outros conteúdos ou itens pertencentes ou provenientes de terceiros ("Conteúdo de terceiros"). Esses Websites de Terceiros e Conteúdos de Terceiros não são investigados, monitorizados ou verificados por nós quanto à sua exatidão, adequação ou integridade, e não somos responsáveis por quaisquer Websites de Terceiros acedidos através do Site ou por quaisquer Conteúdos de Terceiros publicados, disponibilizados ou instalados a partir do Site, incluindo o conteúdo, exatidão, ofensividade, opiniões, fiabilidade, práticas de privacidade ou outras políticas de ou contidas nos Websites de Terceiros ou nos Conteúdos de Terceiros. A inclusão, ligação ou permissão de utilização ou instalação de quaisquer Websites de terceiros ou de qualquer Conteúdo de terceiros não implica a nossa aprovação ou endosso dos mesmos. Se decidir sair do Site e aceder a Websites de Terceiros ou utilizar ou instalar qualquer Conteúdo de Terceiros, fá-lo-á por sua conta e risco e deverá estar ciente de que estes Termos de Utilização já não se aplicam. O utilizador deve rever os termos e políticas aplicáveis, incluindo as práticas de privacidade e recolha de dados, de qualquer Web site para o qual navegue a partir do Site ou relacionados com quaisquer aplicações que utilize ou instale a partir do Site. Quaisquer compras que faça através de Websites de terceiros serão efectuadas através de outros websites e de outras empresas, e não assumimos qualquer responsabilidade em relação a essas compras, que são exclusivamente entre o utilizador e o terceiro aplicável. O utilizador concorda e reconhece que não subscrevemos os produtos ou serviços oferecidos em sítios Web de terceiros e que nos isentará de quaisquer danos causados pela aquisição de tais produtos ou serviços. Adicionalmente, o utilizador deverá isentar-nos de quaisquer perdas sofridas ou danos causados relacionados com ou resultantes, de qualquer forma, de qualquer Conteúdo de Terceiros ou de qualquer contacto com Websites de Terceiros.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS Os nossos serviços são "artigos comerciais", conforme definido no Regulamento de Aquisição Federal ("FAR") 2.101. Se os nossos serviços forem adquiridos por ou em nome de qualquer agência que não pertença ao Departamento de Defesa ("DOD"), os nossos serviços estão sujeitos aos termos destes Termos de Utilização de acordo com FAR 12.212 (para software informático) e FAR 12.211 (para dados técnicos). Se os nossos serviços forem adquiridos por ou em nome de qualquer agência do Departamento de Defesa, os nossos serviços estão sujeitos aos termos destes Termos de Utilização de acordo com o Regulamento de Aquisição Federal de Defesa ("DFARS") 227.7202-3. Para além disso, o DFARS 252.227-7015 aplica-se a dados técnicos adquiridos pelo DOD. Esta cláusula de Direitos do Governo dos EUA substitui e prevalece sobre qualquer outra cláusula ou disposição FAR, DFARS ou outra que trate dos direitos do governo sobre software informático ou dados técnicos ao abrigo destes Termos de Utilização.

GESTÃO DO SÍTIO Reservamo-nos o direito, mas não a obrigação, de: (1) monitorizar o Site quanto a violações destes Termos de Utilização; (2) tomar as medidas legais adequadas contra qualquer pessoa que, segundo o nosso critério exclusivo, viole a lei ou estes Termos de Utilização, incluindo, sem limitação, denunciar esse utilizador às autoridades policiais; (3) segundo o nosso critério exclusivo e sem limitação, recusar, restringir o acesso, limitar a disponibilidade ou desativar (na medida do tecnologicamente viável) qualquer uma das suas Contribuições ou qualquer parte das mesmas; (4) a nosso exclusivo critério e sem limitação, aviso ou responsabilidade, remover do Site ou de outra forma desativar todos os ficheiros e conteúdos que sejam de tamanho excessivo ou que de alguma forma sobrecarreguem os nossos sistemas; e (5) de outra forma gerir o Site de forma a proteger os nossos direitos e propriedade e a facilitar o funcionamento adequado do Site.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE Preocupamo-nos com a privacidade e a segurança dos dados. Ao utilizar o Sítio, o utilizador concorda em ficar vinculado à nossa Política de Privacidade publicada no Sítio, que está incorporada nestes Termos de Utilização. Informamos que o Site está alojado nos Estados Unidos. Se o utilizador aceder ao Site a partir da União Europeia, da Ásia ou de qualquer outra região do mundo com leis ou outros requisitos que regem a recolha, utilização ou divulgação de dados pessoais que diferem das leis aplicáveis nos Estados Unidos, então, através da utilização continuada do Site, o utilizador está a transferir os seus dados para os Estados Unidos e consente expressamente que os seus dados sejam transferidos e processados nos Estados Unidos. Para além disso, não aceitamos, pedimos ou solicitamos conscientemente informações de crianças ou comercializamos conscientemente para crianças. Por conseguinte, de acordo com a Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças dos EUA, se tivermos conhecimento efetivo de que alguém com menos de 13 anos nos forneceu informações pessoais sem o consentimento parental necessário e verificável, eliminaremos essas informações do Sítio o mais rapidamente possível.

DURAÇÃO E CESSAÇÃO Estes Termos de Utilização permanecerão em pleno vigor e efeito enquanto o utilizador utilizar o Sítio. SEM LIMITAR QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO DOS PRESENTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO, RESERVAMO-NOS O DIREITO DE, SEGUNDO O NOSSO CRITÉRIO EXCLUSIVO E SEM AVISO PRÉVIO OU RESPONSABILIDADE, RECUSAR O ACESSO E A UTILIZAÇÃO DO SITE (INCLUINDO O BLOQUEIO DE DETERMINADOS ENDEREÇOS IP) A QUALQUER PESSOA, POR QUALQUER MOTIVO OU SEM MOTIVO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A VIOLAÇÃO DE QUALQUER DECLARAÇÃO, GARANTIA OU ACORDO CONTIDO NOS PRESENTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO OU DE QUALQUER LEI OU REGULAMENTO APLICÁVEL. PODEMOS TERMINAR A SUA UTILIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO NO SITE OU EXCLUIR A SUA CONTA E QUALQUER CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA PUBLICADO EM QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO, AO NOSSO EXCLUSIVO CRITÉRIO.



Se terminarmos ou suspendermos a sua conta por qualquer motivo, está proibido de se registar e criar uma nova conta com o seu nome, um nome falso ou emprestado, ou o nome de terceiros, mesmo que possa estar a agir em nome de terceiros. Para além de terminar ou suspender a sua conta, reservamo-nos o direito de tomar as medidas legais adequadas, incluindo, sem limitação, a procura de reparação civil, criminal e injuntiva.

ALTERAÇÕES E INTERRUPÇÕES Reservamo-nos o direito de alterar, modificar ou remover o conteúdo do Sítio em qualquer altura ou por qualquer motivo, segundo o nosso critério exclusivo, sem aviso prévio. No entanto, não temos qualquer obrigação de atualizar qualquer informação no nosso Sítio. Também nos reservamos o direito de modificar ou descontinuar a totalidade ou parte do Sítio sem aviso prévio em qualquer altura. Não seremos responsáveis perante o utilizador ou terceiros por qualquer modificação, alteração de preço, suspensão ou descontinuação do Site.



Não podemos garantir que o Site esteja sempre disponível. Podemos ter problemas de hardware, software ou outros problemas ou precisar de efetuar manutenção relacionada com o Site, resultando em interrupções, atrasos ou erros. Reservamo-nos o direito de alterar, rever, atualizar, suspender, descontinuar ou modificar o Site em qualquer altura ou por qualquer motivo, sem aviso prévio ao utilizador. O utilizador concorda que não temos qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou inconveniente causado pela sua incapacidade de aceder ou utilizar o Site durante qualquer período de inatividade ou descontinuidade do Site. Nada nestes Termos de Utilização será interpretado de forma a obrigar-nos a manter e apoiar o Site ou a fornecer quaisquer correcções, actualizações ou lançamentos relacionados com o mesmo.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Estes Termos de Utilização e a sua utilização do Site são regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado de Nova Iorque aplicáveis aos acordos efectuados e a serem inteiramente executados no Estado de Nova Iorque, sem ter em conta os seus princípios de conflito de leis.

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS Negociações informais Para agilizar a resolução e controlar o custo de qualquer litígio, controvérsia ou reclamação relacionada com estes Termos de Utilização (cada um deles um "Litígio" e, coletivamente, os "Litígios") apresentados pelo utilizador ou por nós (individualmente, uma "Parte" e, coletivamente, as "Partes"), as Partes concordam em tentar negociar primeiro qualquer Litígio (exceto os Litígios expressamente previstos abaixo) informalmente durante, pelo menos, trinta (30) dias antes de iniciar a arbitragem. Essas negociações informais têm início mediante notificação por escrito de uma Parte à outra Parte.

Arbitragem vinculativa Se as Partes não conseguirem resolver um Litígio através de negociações informais, o Litígio (exceto os Litígios expressamente excluídos abaixo) será final e exclusivamente resolvido por arbitragem vinculativa. O UTILIZADOR COMPREENDE QUE, SEM ESTA DISPOSIÇÃO, TERIA O DIREITO DE INTENTAR UMA ACÇÃO EM TRIBUNAL E DE SER JULGADO POR UM JÚRI. A arbitragem deve ser iniciada e conduzida ao abrigo das Regras de Arbitragem Comercial da Associação Americana de Arbitragem ("AAA") e, quando apropriado, dos Procedimentos Suplementares da AAA para Litígios Relacionados com o Consumidor ("Regras do Consumidor da AAA"), ambos disponíveis no sítio Web da AAA www.adr.org. As taxas de arbitragem e a sua parte da compensação do árbitro serão regidas pelas Regras do Consumidor da AAA e, quando apropriado, limitadas pelas Regras do Consumidor da AAA. A arbitragem pode ser efectuada pessoalmente, através da apresentação de documentos, por telefone ou online. O árbitro tomará uma decisão por escrito, mas não precisa de apresentar uma declaração de motivos, exceto se tal for solicitado por uma das Partes. O árbitro deve seguir a lei aplicável e qualquer decisão pode ser contestada se o árbitro não o fizer. Salvo disposição em contrário das regras aplicáveis da AAA ou da legislação aplicável, a arbitragem terá lugar no Condado dos Estados Unidos, Nova Iorque. Salvo disposição em contrário neste documento, as Partes podem litigar em tribunal para obrigar a arbitragem, suspender os procedimentos pendentes de arbitragem ou confirmar, modificar, desocupar ou entrar em julgamento sobre a sentença proferida pelo árbitro.



Se, por qualquer motivo, um Litígio for levado a tribunal em vez de arbitragem, o Litígio deve ser iniciado ou processado nos tribunais estaduais e federais localizados no Condado dos Estados Unidos, Nova Iorque, e as Partes consentem e renunciam a todas as defesas de falta de jurisdição pessoal e forum non conveniens relativamente ao local e à jurisdição nesses tribunais estaduais e federais. A aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias e a Lei Uniforme de Transação de Informações Informáticas (UCITA) estão excluídas destes Termos de Utilização.



Em nenhuma circunstância, qualquer litígio apresentado por qualquer das Partes relacionado de alguma forma com o Site será iniciado mais de um (1) ano após o surgimento da causa da ação. Se esta disposição for considerada ilegal ou inexequível, nenhuma das Partes optará por arbitrar qualquer Disputa abrangida pela parte desta disposição considerada ilegal ou inexequível e tal Disputa será decidida por um tribunal de jurisdição competente dentro dos tribunais listados para jurisdição acima, e as Partes concordam em submeter-se à jurisdição pessoal desse tribunal.

Restrições As Partes acordam que qualquer arbitragem se limitará ao Litígio entre as Partes individualmente. Na medida máxima permitida por lei, (a) nenhuma arbitragem será associada a qualquer outro processo; (b) não existe qualquer direito ou autoridade para que qualquer Litígio seja arbitrado numa base de ação colectiva ou para utilizar procedimentos de ação colectiva; e (c) não existe qualquer direito ou autoridade para que qualquer Litígio seja apresentado numa suposta capacidade representativa em nome do público em geral ou de quaisquer outras pessoas.

Excepções às negociações informais e à arbitragem As Partes acordam que os seguintes Litígios não estão sujeitos às disposições acima referidas relativas a negociações informais e arbitragem vinculativa: (a) quaisquer Litígios que visem fazer cumprir ou proteger, ou relativos à validade de, quaisquer direitos de propriedade intelectual de uma Parte; (b) qualquer Litígio relacionado com, ou resultante de, alegações de roubo, pirataria, invasão de privacidade ou utilização não autorizada; e (c) qualquer pedido de medida cautelar. Se esta disposição for considerada ilegal ou inexequível, nenhuma das Partes optará por arbitrar qualquer Litígio que se enquadre na parte desta disposição considerada ilegal ou inexequível e esse Litígio será decidido por um tribunal de jurisdição competente dentro dos tribunais listados para jurisdição acima, e as Partes concordam em submeter-se à jurisdição pessoal desse tribunal.

CORRECÇÕES Poderá haver informações no Sítio que contenham erros tipográficos, imprecisões ou omissões, incluindo descrições, preços, disponibilidade e várias outras informações. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou omissões e de alterar ou atualizar as informações no Sítio em qualquer altura, sem aviso prévio.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE O SÍTIO É FORNECIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E CONFORME DISPONÍVEL. O UTILIZADOR CONCORDA QUE A SUA UTILIZAÇÃO DO SÍTIO E DOS NOSSOS SERVIÇOS SERÁ FEITA POR SUA CONTA E RISCO. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, REJEITAMOS TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELACIONADAS COM O SÍTIO E A SUA UTILIZAÇÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO INFRACÇÃO. NÃO DAMOS QUAISQUER GARANTIAS OU REPRESENTAÇÕES SOBRE A EXACTIDÃO OU INTEGRIDADE DO CONTEÚDO DO SITE OU DO CONTEÚDO DE QUAISQUER SITES LIGADOS AO SITE E NÃO ASSUMIMOS QUALQUER OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER (1) ERROS, ENGANOS OU INEXACTIDÕES DE CONTEÚDOS E MATERIAIS, (2) LESÕES PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTES DO SEU ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE, (3) QUALQUER ACESSO NÃO AUTORIZADO OU UTILIZAÇÃO DOS NOSSOS SERVIDORES SEGUROS E/OU TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL E/OU INFORMAÇÃO FINANCEIRA AÍ ARMAZENADA, (4) QUALQUER INTERRUPÇÃO OU CESSAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE OU PARA O SITE, (5) QUAISQUER BUGS, VÍRUS, CAVALOS DE TRÓIA OU SIMILARES QUE POSSAM SER TRANSMITIDOS PARA OU ATRAVÉS DO SITE POR TERCEIROS, E/OU (6) QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES EM QUALQUER CONTEÚDO E MATERIAIS OU POR QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO INCORRIDO COMO RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO PUBLICADO, TRANSMITIDO OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SITE. NÃO GARANTIMOS, ENDOSSAMOS, ASSEGURAMOS OU ASSUMIMOS RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO ANUNCIADO OU OFERECIDO POR TERCEIROS ATRAVÉS DO SITE, DE QUALQUER SITE COM HIPERLIGAÇÕES OU DE QUALQUER SITE OU APLICAÇÃO MÓVEL APRESENTADO EM QUALQUER FAIXA OU OUTRO TIPO DE PUBLICIDADE, E NÃO FAREMOS PARTE NEM SEREMOS DE FORMA ALGUMA RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSACÇÃO ENTRE O UTILIZADOR E QUAISQUER FORNECEDORES DE PRODUTOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS. TAL COMO ACONTECE COM A COMPRA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO OU EM QUALQUER AMBIENTE, O UTILIZADOR DEVE USAR O SEU MELHOR DISCERNIMENTO E SER CAUTELOSO QUANDO APROPRIADO.

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INDEMNIZAÇÃO O utilizador concorda em defender, indemnizar e isentar-nos de responsabilidade, incluindo as nossas subsidiárias, afiliadas e todos os nossos respectivos responsáveis, agentes, parceiros e funcionários, de e contra qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação ou exigência, incluindo honorários e despesas razoáveis de advogados, feitos por terceiros devido a ou resultantes de: (1) utilização do Site; (2) violação destes Termos de Utilização; (3) qualquer violação das suas declarações e garantias estabelecidas nestes Termos de Utilização; (4) a sua violação dos direitos de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, direitos de propriedade intelectual; ou (5) qualquer ato prejudicial deliberado contra qualquer outro utilizador do Site com o qual se tenha ligado através do Site. Não obstante o acima exposto, reservamo-nos o direito, a expensas do utilizador, de assumir a defesa e o controlo exclusivos de qualquer assunto pelo qual o utilizador seja obrigado a indemnizar-nos, e o utilizador concorda em cooperar, a expensas suas, com a nossa defesa de tais reclamações. Envidaremos todos os esforços razoáveis para o notificar de qualquer reclamação, ação ou processo que esteja sujeito a esta indemnização, assim que tivermos conhecimento da mesma.

DADOS DO UTILIZADOR Manteremos determinados dados que o utilizador transmite para o Site com o objetivo de gerir o desempenho do Site, bem como dados relacionados com a sua utilização do Site. Apesar de efectuarmos regularmente cópias de segurança de rotina dos dados, o utilizador é o único responsável por todos os dados que transmite ou que estejam relacionados com qualquer atividade que tenha realizado utilizando o Sítio. O utilizador concorda que não teremos qualquer responsabilidade perante si por qualquer perda ou corrupção de tais dados e, pelo presente, renuncia a qualquer direito de ação contra nós decorrente de qualquer perda ou corrupção de tais dados.

COMUNICAÇÕES, TRANSACÇÕES E ASSINATURAS ELECTRÓNICAS A visita ao Site, o envio de e-mails e o preenchimento de formulários online constituem comunicações electrónicas. O utilizador consente em receber comunicações electrónicas e concorda que todos os acordos, avisos, divulgações e outras comunicações que lhe fornecemos eletronicamente, por e-mail e no Site, satisfazem qualquer requisito legal de que tal comunicação seja feita por escrito. O UTILIZADOR CONCORDA COM A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS ELECTRÓNICAS, CONTRATOS, ENCOMENDAS E OUTROS REGISTOS, E COM A ENTREGA ELECTRÓNICA DE AVISOS, POLÍTICAS E REGISTOS DE TRANSACÇÕES INICIADAS OU CONCLUÍDAS POR NÓS OU ATRAVÉS DO SITE. Pelo presente, o utilizador renuncia a quaisquer direitos ou requisitos ao abrigo de quaisquer estatutos, regulamentos, regras, portarias ou outras leis em qualquer jurisdição que exijam uma assinatura original ou a entrega ou retenção de registos não electrónicos, ou a pagamentos ou à concessão de créditos por quaisquer meios que não sejam electrónicos.

UTILIZADORES E RESIDENTES NA CALIFÓRNIA Se qualquer queixa contra nós não for resolvida de forma satisfatória, pode contactar a Unidade de Assistência a Queixas da Divisão de Serviços ao Consumidor do Departamento de Assuntos do Consumidor da Califórnia, por escrito, para 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Califórnia 95834 ou por telefone para (800) 952-5210 ou (916) 445-1254.

DIVERSOS Estes Termos de Utilização e quaisquer políticas ou regras operacionais publicadas por nós no Site ou relativamente ao Site constituem o acordo e entendimento integral entre o utilizador e nós. O facto de não exercermos ou fazermos cumprir qualquer direito ou disposição destes Termos de utilização não funcionará como uma renúncia a esse direito ou disposição. Estes Termos de utilização funcionam na medida máxima permitida por lei. Podemos ceder qualquer ou todos os nossos direitos e obrigações a terceiros em qualquer altura. Não seremos responsáveis por qualquer perda, dano, atraso ou falha de ação causados por qualquer causa fora do nosso controlo razoável. Se qualquer disposição ou parte de uma disposição dos presentes Termos de Utilização for considerada ilegal, nula ou inaplicável, essa disposição ou parte da disposição é considerada separável dos presentes Termos de Utilização e não afecta a validade e aplicabilidade das restantes disposições. Não existe qualquer relação de joint venture, parceria, emprego ou agência criada entre o utilizador e nós como resultado destes Termos de Utilização ou da utilização do Site. O utilizador concorda que estes Termos de Utilização não serão interpretados contra nós em virtude de os termos terem sido redigidos. Pelo presente, o utilizador renuncia a todas e quaisquer defesas que possa ter com base na forma eletrónica dos presentes Termos de Utilização e na falta de assinatura das partes para executar os presentes Termos de Utilização.