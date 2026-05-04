Nutzungsbedingungen

Zuletzt aktualisiert am 24. März 2025

Nutzungsbedingungen Diese Nutzungsbedingungen stellen eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen persönlich oder im Namen einer juristischen Person ("Sie") und RSS.app ("Unternehmen", "wir", "uns" oder "unser") dar, die Ihren Zugriff auf und Ihre Nutzung der Website https://rss.app sowie aller anderen Medienformen, Medienkanäle, mobilen Websites oder mobilen Anwendungen, die damit in Verbindung stehen, verlinkt sind oder anderweitig damit verbunden sind (zusammenfassend die "Website"), betrifft. Mit dem Zugriff auf die Website erklären Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden haben und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu sein. WENN SIE MIT ALLEN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, DANN IST IHNEN DIE NUTZUNG DER SITE AUSDRÜCKLICH VERBOTEN UND SIE MÜSSEN DIE NUTZUNG SOFORT BEENDEN.



Ergänzende Bestimmungen und Bedingungen oder Dokumente, die von Zeit zu Zeit auf der Site veröffentlicht werden können, werden hiermit ausdrücklich durch Bezugnahme einbezogen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit und aus beliebigen Gründen zu ändern oder zu modifizieren. Wir werden Sie über alle Änderungen informieren, indem wir das Datum der letzten Aktualisierung" dieser Nutzungsbedingungen aktualisieren, und Sie verzichten auf das Recht, über jede derartige Änderung gesondert informiert zu werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Nutzungsbedingungen regelmäßig zu überprüfen, um über Aktualisierungen informiert zu sein. Durch Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach dem Datum der Veröffentlichung der überarbeiteten Nutzungsbedingungen unterliegen Sie den Änderungen dieser Nutzungsbedingungen und es wird davon ausgegangen, dass Sie diese zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.



Die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch natürliche oder juristische Personen in Gerichtsbarkeiten oder Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder in denen wir einer Registrierungspflicht in einer solchen Gerichtsbarkeit oder einem solchen Land unterliegen würden. Dementsprechend tun Personen, die von anderen Orten aus auf die Website zugreifen, dies auf eigene Initiative und sind allein für die Einhaltung der örtlichen Gesetze verantwortlich, sofern und soweit diese anwendbar sind.



Die Website ist für Benutzer bestimmt, die mindestens 13 Jahre alt sind. Alle Nutzer, die in dem Land, in dem sie ansässig sind, minderjährig sind (im Allgemeinen unter 18 Jahren), müssen die Erlaubnis ihrer Eltern oder ihres Vormunds haben und von diesen direkt beaufsichtigt werden, um die Website zu nutzen. Wenn Sie minderjährig sind, müssen Sie Ihre Eltern oder Ihren Vormund bitten, diese Nutzungsbedingungen zu lesen und ihnen zuzustimmen, bevor Sie die Website nutzen.

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM Sofern nicht anders angegeben, sind die Website und alle Originalkomponenten - einschließlich Quellcode, Datenbanken, Funktionalität, Software, Website-Designs, Audio-, Video-, Text-, Foto- und Grafikmaterial (zusammenfassend als "Inhalt" bezeichnet) - Eigentum von RSS.app oder seinen Lizenzgebern. Marken, Dienstleistungsmarken und Logos auf der Website (die "Marken") sind unser Eigentum oder werden von uns kontrolliert oder an uns lizenziert und sind durch Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt.



Der Inhalt und die Marken werden auf der Website "AS IS" zu Informationszwecken bereitgestellt. RSS.app besitzt, kontrolliert, lizenziert oder übernimmt keine Verantwortung für Inhalte Dritter, auf die über RSS-Feeds zugegriffen wird. Alle Marken, Dienstleistungsmarken, Logos oder sonstiges geistiges Eigentum Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung solcher Materialien Dritter durch RSS.app impliziert keine Zugehörigkeit, Förderung oder Befürwortung, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.



Außer in den Fällen, in denen diese Bedingungen es ausdrücklich erlauben, darf kein Teil der Website, des Inhalts oder der Marken ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung kopiert, reproduziert, neu veröffentlicht, verteilt, verkauft, lizenziert oder anderweitig verwertet werden.



Soweit Sie berechtigt sind, gewährt RSS.app Ihnen eine begrenzte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für den Zugriff auf und die Nutzung der Website. RSS.app behält sich alle Ihnen nicht ausdrücklich gewährten Rechte in Bezug auf die Website, den Inhalt und die Marken vor.

Ausschluss von Garantien RSS.app stellt die Website so zur Verfügung, wie sie ist, und bemüht sich um Zuverlässigkeit und Genauigkeit, kann aber nicht garantieren, dass sie immer fehlerfrei ist. Durch die Nutzung der Website erkennen Sie diese Einschränkung an.

ANWENDERVERTRETUNGEN Durch die Nutzung der Website sichern Sie zu und gewährleisten, dass: (1) dass alle von Ihnen übermittelten Registrierungsinformationen wahr, genau, aktuell und vollständig sind; (2) dass Sie die Richtigkeit dieser Informationen aufrechterhalten und die Registrierungsinformationen bei Bedarf unverzüglich aktualisieren; (3) dass Sie rechtsfähig sind und sich verpflichten, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten; (4) dass Sie nicht unter 13 Jahre alt sind; (5) Sie sind in der Gerichtsbarkeit, in der Sie wohnen, nicht minderjährig, oder, falls Sie minderjährig sind, haben Sie die Erlaubnis der Eltern zur Nutzung der Website erhalten; (6) Sie greifen nicht über automatisierte oder nicht-menschliche Mittel auf die Website zu, sei es über einen Bot, ein Skript oder auf andere Weise; (7) Sie nutzen die Website nicht für illegale oder nicht autorisierte Zwecke; und (8) Ihre Nutzung der Website verstößt nicht gegen geltende Gesetze oder Vorschriften.



Wenn Sie unwahre, ungenaue, nicht aktuelle oder unvollständige Angaben machen, haben wir das Recht, Ihr Konto zu sperren oder zu kündigen und jegliche aktuelle oder zukünftige Nutzung der Website (oder eines Teils davon) zu verweigern.

BENUTZERREGISTRIERUNG Sie können aufgefordert werden, sich auf der Website zu registrieren. Sie verpflichten sich, Ihr Passwort vertraulich zu behandeln und sind für die Nutzung Ihres Kontos und Passworts verantwortlich. Wir behalten uns das Recht vor, einen von Ihnen gewählten Benutzernamen zu entfernen, zurückzufordern oder zu ändern, wenn wir nach eigenem Ermessen feststellen, dass ein solcher Benutzername unangemessen, obszön oder anderweitig zu beanstanden ist.

GEBÜHREN UND ZAHLUNG Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsarten:



- PayPal

- Discover

- American Express

- Mastercard

- Visa



Es kann sein, dass Sie für den Zugang zu einigen unserer Dienstleistungen eine Gebühr bezahlen müssen. Sie verpflichten sich, aktuelle, vollständige und genaue Kauf- und Kontoinformationen für alle über die Website getätigten Käufe anzugeben. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, Ihre Konto- und Zahlungsinformationen, einschließlich E-Mail-Adresse, Zahlungsmethode und Ablaufdatum der Zahlungskarte, umgehend zu aktualisieren, damit wir Ihre Transaktionen abschließen und Sie bei Bedarf kontaktieren können. Wir stellen Ihnen die über die Website getätigten Käufe über ein Online-Abrechnungskonto in Rechnung. Die Umsatzsteuer wird auf den Preis der Einkäufe aufgeschlagen, wenn wir dies für erforderlich halten. Wir können die Preise jederzeit ändern. Alle Zahlungen erfolgen in US-Dollar.



Sie erklären sich damit einverstanden, alle Kosten oder Gebühren zu den zu diesem Zeitpunkt für Ihre Einkäufe geltenden Preisen zu zahlen, und Sie ermächtigen uns, den von Ihnen gewählten Zahlungsanbieter mit solchen Beträgen zu belasten, wenn Sie Ihren Einkauf tätigen. Wenn Ihr Einkauf wiederkehrenden Gebühren unterliegt, stimmen Sie zu, dass wir Ihre Zahlungsmethode auf wiederkehrender Basis belasten, ohne Ihre vorherige Zustimmung für jede wiederkehrende Gebühr zu benötigen, bis Sie uns über Ihre Stornierung informieren.



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler oder Irrtümer in der Preisgestaltung zu korrigieren, auch wenn wir bereits eine Zahlung angefordert oder erhalten haben. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, jede über die Website aufgegebene Bestellung abzulehnen.

KOSTENLOSES PROBLEM Wir bieten neuen Benutzern, die sich bei RSS.app registrieren, eine 7-tägige kostenlose Testversion an. Alle neuen Benutzer erhalten standardmäßig eine kostenlose 7-Tage-Premium-Testversion.

ANNULLIERUNG Alle Käufe sind nicht erstattungsfähig. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie sich in Ihr Konto einloggen oder uns über die unten angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren. Ihre Kündigung wird zum Ende der laufenden Laufzeit wirksam.



Wenn Sie mit unseren Dienstleistungen unzufrieden sind, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@rss.app

VERBOTENE AKTIVITÄTEN Sie dürfen nicht auf die Website zugreifen oder sie für andere Zwecke nutzen als die, für die wir sie zur Verfügung stellen. Die Website darf nicht in Verbindung mit kommerziellen Unternehmungen genutzt werden, es sei denn, diese werden von uns ausdrücklich befürwortet oder genehmigt.



Als Nutzer der Website erklären Sie sich damit einverstanden, nicht:

LIZENZ FÜR MOBILE ANWENDUNGEN Lizenz verwenden Wenn Sie über eine mobile Anwendung auf die Website zugreifen, gewähren wir Ihnen ein widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares, beschränktes Recht, die mobile Anwendung auf drahtlosen elektronischen Geräten zu installieren und zu nutzen, die sich in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befinden, und auf die mobile Anwendung auf diesen Geräten unter strikter Einhaltung der in diesen Nutzungsbedingungen enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen dieser Lizenz für mobile Anwendungen zuzugreifen und sie zu nutzen. Sie dürfen nicht: (1) die Anwendung zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu versuchen, den Quellcode abzuleiten oder zu entschlüsseln; (2) Änderungen, Anpassungen, Verbesserungen, Erweiterungen, Übersetzungen oder abgeleitete Werke von der Anwendung anzufertigen; (3) in Verbindung mit Ihrem Zugriff auf die Anwendung oder deren Nutzung gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften zu verstoßen; (4) die von uns oder den Lizenzgebern der Anwendung angebrachten Eigentumshinweise (einschließlich Urheberrechts- oder Markenrechtshinweisen) zu entfernen, zu verändern oder zu verdecken; (5) die Anwendung für gewinnbringende Unternehmungen, kommerzielle Unternehmen oder andere Zwecke zu nutzen, für die sie nicht konzipiert oder bestimmt ist; (6) die Anwendung über ein Netzwerk oder eine andere Umgebung zur Verfügung zu stellen, die den Zugriff oder die Nutzung durch mehrere Geräte oder Nutzer gleichzeitig ermöglicht; (7) die Anwendung für die Erstellung eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Software zu nutzen, die direkt oder indirekt mit der Anwendung konkurriert oder sie in irgendeiner Weise ersetzt; (8) die Anwendung zu nutzen, um automatisierte Abfragen an eine Website zu senden oder unaufgeforderte Werbe-E-Mails zu versenden; oder (9) geschützte Informationen oder eine unserer Schnittstellen oder unser sonstiges geistiges Eigentum bei der Konzeption, Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung oder dem Vertrieb von Anwendungen, Zubehör oder Geräten zur Verwendung mit der Anwendung zu nutzen.

Apple- und Android-Geräte Die folgenden Bedingungen gelten, wenn Sie eine mobile Anwendung aus dem Apple Store oder von Google Play (jeweils ein "App-Vertriebspartner") für den Zugriff auf die Website verwenden: (1) Die Ihnen gewährte Lizenz für unsere mobile Anwendung beschränkt sich auf eine nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Anwendung auf einem Gerät, das das Apple iOS- bzw. Android-Betriebssystem verwendet, und in Übereinstimmung mit den Nutzungsregeln, die in den Nutzungsbedingungen des jeweiligen App-Vertreibers dargelegt sind; (2) wir für die Bereitstellung von Wartungs- und Supportleistungen in Bezug auf die mobile Anwendung verantwortlich sind, wie in den in diesen Nutzungsbedingungen enthaltenen Bedingungen dieser Lizenz für die mobile Anwendung angegeben oder wie anderweitig nach geltendem Recht vorgeschrieben, und Sie erkennen an, dass jeder App-Vertriebspartner keinerlei Verpflichtung hat, Wartungs- und Supportleistungen in Bezug auf die mobile Anwendung zu erbringen; (3) falls die mobile Anwendung nicht mit der geltenden Garantie übereinstimmt, können Sie den jeweiligen App-Vertriebspartner benachrichtigen, und der App-Vertriebspartner kann in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen und Richtlinien den gegebenenfalls für die mobile Anwendung gezahlten Kaufpreis zurückerstatten, und der App-Vertriebspartner hat, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, keine weiteren Garantieverpflichtungen in Bezug auf die mobile Anwendung; (4) Sie erklären und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der U.(4) Sie sichern zu, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regierung als "terroristenunterstützendes" Land eingestuft wurde, und (ii) Sie nicht auf einer Liste der US-Regierung mit verbotenen oder eingeschränkten Parteien stehen; (5) Sie müssen bei der Nutzung der mobilen Anwendung die geltenden Vertragsbedingungen Dritter einhalten, z. B., wenn Sie eine VoIP-Anwendung haben, dürfen Sie bei der Nutzung der mobilen Anwendung nicht gegen deren Vereinbarung über drahtlose Datendienste verstoßen; und (6) Sie erkennen an und stimmen zu, dass die App-Vertreiber Drittnutznießer der in diesen Nutzungsbedingungen enthaltenen Bedingungen dieser Lizenz für mobile Anwendungen sind und dass jeder App-Vertreiber das Recht hat (und dass davon ausgegangen wird, dass er das Recht akzeptiert hat), die in diesen Nutzungsbedingungen enthaltenen Bedingungen dieser Lizenz für mobile Anwendungen gegen Sie als Drittnutznießer durchzusetzen.

EINSCHREIBUNGEN Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass alle Fragen, Kommentare, Vorschläge, Ideen, Feedback oder andere Informationen bezüglich der Website ("Beiträge"), die Sie uns zur Verfügung stellen, nicht vertraulich sind und in unser alleiniges Eigentum übergehen. Wir verfügen über die ausschließlichen Rechte, einschließlich aller Rechte am geistigen Eigentum, und sind zur uneingeschränkten Nutzung und Verbreitung dieser Einsendungen für jeden rechtmäßigen Zweck, ob kommerziell oder anderweitig, berechtigt, ohne dass Sie dafür eine Anerkennung oder Vergütung erhalten. Sie verzichten hiermit auf alle moralischen Rechte an solchen Einsendungen, und Sie garantieren hiermit, dass solche Einsendungen von Ihnen stammen oder dass Sie das Recht haben, solche Einsendungen einzureichen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass gegen uns kein Regressanspruch wegen einer angeblichen oder tatsächlichen Verletzung oder widerrechtlichen Aneignung von Eigentumsrechten an Ihren Einsendungen besteht.

WEBSITES UND INHALTE DRITTER Die Website kann Links zu anderen Websites ("Websites Dritter") sowie Artikel, Fotos, Texte, Grafiken, Bilder, Designs, Musik, Töne, Videos, Informationen, Anwendungen, Software und andere Inhalte oder Gegenstände enthalten (oder Ihnen über die Website zugesandt werden), die Dritten gehören oder von ihnen stammen ("Inhalte Dritter"). Solche Websites Dritter und Inhalte Dritter werden von uns nicht untersucht, überwacht oder auf Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit geprüft, und wir sind nicht verantwortlich für Websites Dritter, auf die über die Website zugegriffen wird, oder für Inhalte Dritter, die auf der Website veröffentlicht werden, über sie verfügbar sind oder von ihr installiert werden, einschließlich des Inhalts, der Richtigkeit, der Beleidigung, der Meinungen, der Verlässlichkeit, der Datenschutzpraktiken oder anderer Richtlinien, die auf den Websites Dritter oder in den Inhalten Dritter enthalten sind. Die Einbeziehung von, die Verlinkung zu oder die Erlaubnis zur Nutzung oder Installation von Websites Dritter oder von Inhalten Dritter bedeutet nicht, dass wir diese genehmigen oder unterstützen. Wenn Sie sich entscheiden, die Website zu verlassen und auf die Websites Dritter zuzugreifen oder Inhalte Dritter zu nutzen oder zu installieren, tun Sie dies auf eigenes Risiko und sollten sich bewusst sein, dass diese Nutzungsbedingungen nicht mehr gelten. Sie sollten die geltenden Bedingungen und Richtlinien, einschließlich der Datenschutz- und Datenerfassungspraktiken, jeder Website prüfen, zu der Sie von der Website aus navigieren oder die sich auf Anwendungen bezieht, die Sie von der Website aus nutzen oder installieren. Alle Käufe, die Sie über Websites von Dritten tätigen, erfolgen über andere Websites und von anderen Unternehmen, und wir übernehmen keinerlei Verantwortung in Bezug auf solche Käufe, die ausschließlich zwischen Ihnen und dem betreffenden Dritten erfolgen. Sie erklären sich damit einverstanden und erkennen an, dass wir die auf den Websites Dritter angebotenen Produkte oder Dienstleistungen nicht befürworten, und Sie halten uns von jeglichem Schaden frei, der durch den Kauf solcher Produkte oder Dienstleistungen entsteht. Darüber hinaus stellen Sie uns von jeglichen Verlusten oder Schäden frei, die Sie im Zusammenhang mit Inhalten Dritter oder durch den Kontakt mit Websites Dritter erleiden.

U.S. REGIERUNGSRECHTE Bei unseren Dienstleistungen handelt es sich um "kommerzielle Artikel" gemäß der Definition in Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Wenn unsere Dienstleistungen von oder im Namen einer Behörde erworben werden, die nicht zum Verteidigungsministerium ("DOD") gehört, unterliegen unsere Dienstleistungen den Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen gemäß FAR 12.212 (für Computersoftware) und FAR 12.211 (für technische Daten). Wenn unsere Dienstleistungen von oder im Namen einer Behörde des Verteidigungsministeriums erworben werden, unterliegen unsere Dienstleistungen den Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen in Übereinstimmung mit Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS") 227.7202-3. Darüber hinaus gilt DFARS 252.227-7015 für technische Daten, die vom Verteidigungsministerium erworben wurden. Diese Klausel über die Rechte der US-Regierung tritt an die Stelle aller anderen FAR-, DFARS- oder sonstigen Klauseln oder Bestimmungen, die sich mit den Rechten der Regierung an Computersoftware oder technischen Daten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen befassen, und hat Vorrang vor diesen.

STANDORTMANAGEMENT Wir behalten uns das Recht vor, sind aber nicht dazu verpflichtet,: (1) die Website auf Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen zu überwachen; (2) angemessene rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der nach unserem alleinigen Ermessen gegen das Gesetz oder diese Nutzungsbedingungen verstößt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Meldung eines solchen Benutzers an die Strafverfolgungsbehörden; (3) nach unserem alleinigen Ermessen und ohne Einschränkung den Zugang zu Ihren Beiträgen oder Teilen davon zu verweigern, einzuschränken, die Verfügbarkeit einzuschränken oder zu deaktivieren (soweit dies technisch machbar ist); (4) nach unserem alleinigen Ermessen und ohne Einschränkung, Benachrichtigung oder Haftung alle Dateien und Inhalte von der Website zu entfernen oder anderweitig zu deaktivieren, die übermäßig groß sind oder unsere Systeme in irgendeiner Weise belasten; und (5) die Website anderweitig so zu verwalten, dass unsere Rechte und unser Eigentum geschützt und das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erleichtert wird.

DATENSCHUTZPOLITIK Datenschutz und Datensicherheit sind uns wichtig. Durch die Nutzung der Website erklären Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden, die auf der Website veröffentlicht und in diese Nutzungsbedingungen integriert ist. Bitte beachten Sie, dass die Website in den Vereinigten Staaten gehostet wird. Wenn Sie von der Europäischen Union, Asien oder einer anderen Region der Welt aus auf die Website zugreifen, in der Gesetze oder andere Anforderungen an die Erfassung, Verwendung oder Offenlegung personenbezogener Daten gelten, die sich von den geltenden Gesetzen in den Vereinigten Staaten unterscheiden, übertragen Sie durch Ihre fortgesetzte Nutzung der Website Ihre Daten in die Vereinigten Staaten und stimmen ausdrücklich zu, dass Ihre Daten in die Vereinigten Staaten übertragen und dort verarbeitet werden. Darüber hinaus nehmen wir nicht wissentlich Informationen von Kindern an, fordern sie an oder bitten sie um solche Informationen oder vermarkten sie wissentlich an Kinder. Daher werden wir in Übereinstimmung mit dem U.S. Children's Online Privacy Protection Act (Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre von Kindern) diese Daten so schnell wie möglich von der Website löschen, wenn wir Kenntnis davon erhalten, dass eine Person unter 13 Jahren uns persönliche Daten ohne die erforderliche und überprüfbare Zustimmung der Eltern zur Verfügung gestellt hat.

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG Diese Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft, solange Sie die Website nutzen. OHNE EINSCHRÄNKUNG ANDERER BESTIMMUNGEN DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, NACH UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN UND OHNE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG DEN ZUGANG ZUR UND DIE NUTZUNG DER WEBSITE ZU VERWEIGERN (EINSCHLIESSLICH DER SPERRUNG BESTIMMTER IP-ADRESSEN), UND ZWAR FÜR JEDE PERSON, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE VERLETZUNG VON ZUSICHERUNGEN, GARANTIEN ODER VERPFLICHTUNGEN, DIE IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ENTHALTEN SIND, ODER VON GELTENDEN GESETZEN ODER VORSCHRIFTEN. WIR KÖNNEN IHRE NUTZUNG ODER TEILNAHME AN DER WEBSITE KÜNDIGEN ODER IHR KONTO SOWIE JEGLICHE INHALTE ODER INFORMATIONEN, DIE SIE VERÖFFENTLICHT HABEN, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG NACH UNSEREM EINZIGEN ERMESSEN LÖSCHEN.



Wenn wir Ihr Konto aus irgendeinem Grund kündigen oder sperren, ist es Ihnen untersagt, sich zu registrieren und ein neues Konto unter Ihrem Namen, einem gefälschten oder geliehenen Namen oder dem Namen eines Dritten einzurichten, selbst wenn Sie im Namen des Dritten handeln. Neben der Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos behalten wir uns das Recht vor, angemessene rechtliche Schritte einzuleiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zivil-, strafrechtliche und unterlassungsrechtliche Rechtsmittel.

ÄNDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Website jederzeit und ohne Angabe von Gründen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu modifizieren oder zu entfernen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, Informationen auf unserer Website zu aktualisieren. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, die Website jederzeit und ohne Vorankündigung ganz oder teilweise zu ändern oder einzustellen. Wir haften weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Änderungen, Preisänderungen, Aussetzungen oder die Einstellung der Website.



Wir können nicht garantieren, dass die Website jederzeit verfügbar ist. Es können Hardware-, Software- oder andere Probleme auftreten oder wir müssen Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit der Website durchführen, was zu Unterbrechungen, Verzögerungen oder Fehlern führen kann. Wir behalten uns das Recht vor, die Website jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu überarbeiten, zu aktualisieren, auszusetzen, einzustellen oder anderweitig zu modifizieren, ohne Sie darüber zu informieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Unannehmlichkeiten übernehmen, die dadurch entstehen, dass Sie während einer Ausfallzeit oder Einstellung der Website nicht auf die Website zugreifen oder sie nutzen können. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen ist so auszulegen, dass wir verpflichtet sind, die Website zu warten und zu unterstützen oder Korrekturen, Aktualisierungen oder Veröffentlichungen in Verbindung damit zu liefern.

GELTENDES RECHT Diese Nutzungsbedingungen und Ihre Nutzung der Website unterliegen den Gesetzen des Staates New York, die auf Vereinbarungen anwendbar sind, die innerhalb des Staates New York geschlossen und vollständig erfüllt werden müssen, und zwar ohne Berücksichtigung der Grundsätze des Kollisionsrechts.

STREITBEILEGUNG Informelle Verhandlungen Um die Beilegung von Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüchen im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen (jeweils eine "Streitigkeit" und gemeinsam die "Streitigkeiten"), die von Ihnen oder uns (einzeln eine "Partei" und gemeinsam die "Parteien") vorgebracht werden, zu beschleunigen und die Kosten zu kontrollieren, vereinbaren die Parteien, zunächst zu versuchen, jede Streitigkeit (mit Ausnahme der unten ausdrücklich genannten Streitigkeiten) mindestens dreißig (30) Tage lang informell zu verhandeln, bevor sie ein Schiedsverfahren einleiten. Diese informellen Verhandlungen beginnen mit einer schriftlichen Mitteilung einer Partei an die andere Partei.

Verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit Wenn die Parteien nicht in der Lage sind, eine Streitigkeit durch informelle Verhandlungen zu lösen, wird die Streitigkeit (mit Ausnahme der unten ausdrücklich ausgeschlossenen Streitigkeiten) endgültig und ausschließlich durch ein verbindliches Schiedsverfahren gelöst. SIE SIND SICH DARÜBER IM KLAREN, DASS SIE OHNE DIESE BESTIMMUNG DAS RECHT HÄTTEN, VOR GERICHT ZU KLAGEN UND EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN ZU ERHALTEN. Das Schiedsverfahren wird nach den Commercial Arbitration Rules der American Arbitration Association ("AAA") und gegebenenfalls nach den Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA Consumer Rules") der AAA eingeleitet und durchgeführt, die beide auf der AAA-Website www.adr.org verfügbar sind. Ihre Schiedsgerichtsgebühren und Ihr Anteil an der Vergütung des Schiedsrichters unterliegen den AAA-Verbraucherregeln und sind gegebenenfalls durch die AAA-Verbraucherregeln begrenzt. Das Schiedsgerichtsverfahren kann persönlich, durch Einreichung von Dokumenten, telefonisch oder online durchgeführt werden. Der Schiedsrichter trifft seine Entscheidung schriftlich, braucht sie jedoch nicht zu begründen, es sei denn, eine der Parteien beantragt dies. Der Schiedsrichter muss sich an geltendes Recht halten, und jeder Schiedsspruch kann angefochten werden, wenn der Schiedsrichter dies nicht tut. Sofern die geltenden AAA-Regeln oder das geltende Recht nichts anderes vorschreiben, findet das Schiedsverfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Bezirk New York, statt. Sofern hierin nichts anderes vorgesehen ist, können die Parteien vor Gericht klagen, um ein Schiedsverfahren zu erzwingen, das Verfahren bis zum Abschluss des Schiedsverfahrens auszusetzen oder den vom Schiedsrichter erlassenen Schiedsspruch zu bestätigen, zu ändern, aufzuheben oder ein Urteil zu erlassen.



Wenn eine Streitigkeit aus irgendeinem Grund vor Gericht und nicht im Rahmen eines Schiedsverfahrens ausgetragen wird, ist die Streitigkeit vor den Staats- und Bundesgerichten im Bezirk der Vereinigten Staaten von Amerika, New York, anhängig zu machen oder zu verfolgen, und die Parteien erklären sich hiermit einverstanden und verzichten auf alle Einreden der fehlenden persönlichen Zuständigkeit und des forum non conveniens in Bezug auf den Gerichtsstand und die Zuständigkeit dieser Staats- und Bundesgerichte. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) und des Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) sind von diesen Nutzungsbedingungen ausgeschlossen.



In keinem Fall darf ein Rechtsstreit, der von einer der Parteien in irgendeiner Weise mit der Website in Verbindung gebracht wird, später als ein (1) Jahr nach dem Entstehen des Klagegrundes eingeleitet werden. Sollte sich diese Bestimmung als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erweisen, wird sich keine der Parteien dafür entscheiden, eine Streitigkeit zu schlichten, die unter den Teil dieser Bestimmung fällt, der sich als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erweist, und eine solche Streitigkeit wird von einem zuständigen Gericht innerhalb der oben aufgeführten Gerichtsbarkeit entschieden, und die Parteien erklären sich damit einverstanden, sich der persönlichen Zuständigkeit dieses Gerichts zu unterwerfen.

Beschränkungen Die Parteien vereinbaren, dass jedes Schiedsverfahren auf die Streitigkeit zwischen den einzelnen Parteien beschränkt ist. Soweit gesetzlich zulässig, (a) darf kein Schiedsverfahren mit einem anderen Verfahren verbunden werden; (b) besteht kein Recht und keine Befugnis, eine Streitigkeit auf der Grundlage einer Sammelklage zu schlichten oder ein Sammelklageverfahren anzuwenden; und (c) besteht kein Recht und keine Befugnis, eine Streitigkeit als angeblicher Vertreter der Allgemeinheit oder anderer Personen vorzubringen.

Ausnahmen von informellen Verhandlungen und Schlichtung Die Vertragsparteien kommen überein, dass die folgenden Streitigkeiten nicht den oben genannten Bestimmungen über informelle Verhandlungen und verbindliche Schiedsverfahren unterliegen: (a) alle Streitigkeiten, die die Durchsetzung oder den Schutz oder die Gültigkeit von Rechten an geistigem Eigentum einer Vertragspartei zum Gegenstand haben; (b) alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder aufgrund von Vorwürfen des Diebstahls, der Piraterie, der Verletzung der Privatsphäre oder der unbefugten Nutzung; und (c) alle Ansprüche auf Unterlassung. Sollte sich diese Bestimmung als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erweisen, wird sich keine der Parteien dafür entscheiden, eine Streitigkeit, die unter den als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befundenen Teil dieser Bestimmung fällt, schiedsrichterlich zu entscheiden.

KORREKTUREN Die Informationen auf der Website können Schreibfehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, einschließlich Beschreibungen, Preise, Verfügbarkeit und verschiedene andere Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren und die Informationen auf der Website jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS DIE SEITE WIRD AUF EINER AS-IS UND AS-AVAILABLE BASIS BEREITGESTELLT. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE NUTZUNG DER WEBSITE UND UNSERER DIENSTLEISTUNGEN AUF IHR EIGENES RISIKO ERFOLGT. WIR LEHNEN IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IN VERBINDUNG MIT DER WEBSITE UND IHRER NUTZUNG AB, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. WIR GEBEN KEINE GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DER WEBSITE ODER DES INHALTS VON WEBSITES, DIE MIT DER WEBSITE VERLINKT SIND, UND WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR (1) FEHLER, IRRTÜMER ODER UNGENAUIGKEITEN DES INHALTS UND DER MATERIALIEN, (2) PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE SICH AUS IHREM ZUGANG ZU UND IHRER NUTZUNG DER WEBSITE ERGEBEN, (3) EINEN UNBEFUGTEN ZUGRIFF AUF ODER DIE NUTZUNG UNSERER SICHEREN SERVER UND/ODER ALLER DARIN GESPEICHERTEN PERSÖNLICHEN DATEN UND/ODER FINANZDATEN, (4) JEGLICHE UNTERBRECHUNG ODER EINSTELLUNG DER ÜBERTRAGUNG ZUR ODER VON DER WEBSITE, (5) JEGLICHE BUGS, VIREN, TROJANISCHE PFERDE ODER ÄHNLICHES, DIE VON DRITTEN AUF ODER ÜBER DIE WEBSITE ÜBERTRAGEN WERDEN, UND/ODER (6) JEGLICHE FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN INHALTEN UND MATERIALIEN ODER FÜR JEGLICHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH DIE NUTZUNG VON INHALTEN ENTSTEHEN, DIE AUF DER WEBSITE VERÖFFENTLICHT, ÜBERTRAGEN ODER ANDERWEITIG VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN. WIR ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG, UNTERSTÜTZUNG, GARANTIE ODER VERANTWORTUNG FÜR PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN, DIE VON DRITTEN ÜBER DIE WEBSITE, EINE MIT EINEM HYPERLINK VERSEHENE WEBSITE ODER EINE IN EINEM BANNER ODER EINER ANDEREN WERBUNG DARGESTELLTE WEBSITE ODER MOBILE ANWENDUNG BEWORBEN ODER ANGEBOTEN WERDEN, UND WIR SIND WEDER PARTEI NOCH IN IRGENDEINER WEISE VERANTWORTLICH FÜR DIE ÜBERWACHUNG VON TRANSAKTIONEN ZWISCHEN IHNEN UND DRITTEN ANBIETERN VON PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN. WIE BEIM KAUF EINES PRODUKTS ODER EINER DIENSTLEISTUNG ÜBER EIN BELIEBIGES MEDIUM ODER IN EINER BELIEBIGEN UMGEBUNG SOLLTEN SIE IHR URTEIL NACH BESTEM WISSEN ABGEBEN UND GEGEBENENFALLS VORSICHT WALTEN LASSEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN IN KEINEM FALL HAFTEN WIR ODER UNSERE GESCHÄFTSFÜHRER, MITARBEITER ODER VERTRETER IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, EXEMPLARISCHE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER STRAFENDE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ENTGANGENEN GEWINNS, ENTGANGENEN EINKOMMENS, DATENVERLUSTS ODER ANDERER SCHÄDEN, DIE SICH AUS IHRER NUTZUNG DER WEBSITE ERGEBEN, SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. UNGEACHTET ALLER GEGENTEILIGEN ANGABEN IN DIESER VEREINBARUNG IST UNSERE HAFTUNG IHNEN GEGENÜBER, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER UND UNABHÄNGIG VON DER FORM DER KLAGE, JEDERZEIT AUF DEN VON IHNEN AN UNS GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. IN EINIGEN BUNDESSTAATEN SIND EINSCHRÄNKUNGEN VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG BESTIMMTER SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. WENN DIESE GESETZE AUF SIE ZUTREFFEN, GELTEN EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE ZUSÄTZLICHE RECHTE.

ENTSCHÄDIGUNG Sie erklären sich damit einverstanden, uns zu verteidigen, zu entschädigen und schadlos zu halten, einschließlich unserer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und aller unserer jeweiligen leitenden Angestellten, Vertreter, Partner und Mitarbeiter, gegen jegliche Verluste, Schäden, Haftungen, Ansprüche oder Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten, die von Dritten aufgrund von oder in Folge von: (1) der Nutzung der Website; (2) der Verletzung dieser Nutzungsbedingungen; (3) der Verletzung Ihrer Zusicherungen und Gewährleistungen, die in diesen Nutzungsbedingungen dargelegt sind; (4) der Verletzung von Rechten Dritter durch Sie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf geistige Eigentumsrechte; oder (5) offener schädlicher Handlungen gegenüber anderen Nutzern der Website, mit denen Sie über die Website verbunden sind. Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, auf Ihre Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle über alle Angelegenheiten zu übernehmen, für die Sie uns entschädigen müssen, und Sie erklären sich bereit, auf Ihre Kosten mit unserer Verteidigung gegen solche Ansprüche zu kooperieren. Wir werden uns in angemessener Weise bemühen, Sie über solche Ansprüche, Klagen oder Verfahren, die Gegenstand dieser Entschädigung sind, zu informieren, sobald wir davon Kenntnis erlangen.

BENUTZERDATEN Wir speichern bestimmte Daten, die Sie an die Website übermitteln, um die Leistung der Website zu verwalten, sowie Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website. Obwohl wir regelmäßig routinemäßige Datensicherungen durchführen, sind Sie allein für alle Daten verantwortlich, die Sie übermitteln oder die sich auf eine Aktivität beziehen, die Sie auf der Website durchgeführt haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen gegenüber keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung solcher Daten übernehmen, und Sie verzichten hiermit auf jedes Klagerecht gegen uns, das sich aus einem solchen Verlust oder einer solchen Beschädigung solcher Daten ergibt.

ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONEN UND UNTERSCHRIFTEN Der Besuch der Website, das Senden von E-Mails an uns und das Ausfüllen von Online-Formularen stellen elektronische Mitteilungen dar. Sie erklären sich damit einverstanden, elektronische Mitteilungen zu erhalten, und Sie stimmen zu, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und andere Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch, per E-Mail und auf der Website zur Verfügung stellen, alle gesetzlichen Anforderungen an die Schriftform solcher Mitteilungen erfüllen. SIE STIMMEN HIERMIT DER VERWENDUNG VON ELEKTRONISCHEN UNTERSCHRIFTEN, VERTRÄGEN, BESTELLUNGEN UND ANDEREN AUFZEICHNUNGEN SOWIE DER ELEKTRONISCHEN ZUSTELLUNG VON BENACHRICHTIGUNGEN, RICHTLINIEN UND AUFZEICHNUNGEN VON TRANSAKTIONEN ZU, DIE VON UNS ODER ÜBER DIE SITE EINGELEITET ODER ABGESCHLOSSEN WURDEN. Sie verzichten hiermit auf alle Rechte oder Anforderungen, die sich aus Gesetzen, Vorschriften, Regeln, Verordnungen oder anderen Gesetzen in irgendeiner Gerichtsbarkeit ergeben, die eine Originalunterschrift oder die Zustellung oder Aufbewahrung von nicht elektronischen Aufzeichnungen erfordern, oder auf Zahlungen oder die Gewährung von Krediten mit anderen als elektronischen Mitteln.

BENUTZER UND EINWOHNER VON KALIFORNIEN Sollte eine Beschwerde bei uns nicht zufriedenstellend gelöst werden, können Sie sich schriftlich an die Complaint Assistance Unit der Division of Consumer Services des California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento, California 95834 oder telefonisch unter (800) 952-5210 oder (916) 445-1254 wenden.

VERSCHIEDENES Diese Nutzungsbedingungen und alle Richtlinien oder Betriebsregeln, die von uns auf der Website oder in Bezug auf die Website veröffentlicht werden, stellen die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft zwischen Ihnen und uns dar. Unser Versäumnis, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen auszuüben oder durchzusetzen, gilt nicht als Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche Bestimmung. Diese Nutzungsbedingungen gelten im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang. Wir können unsere Rechte und Pflichten jederzeit ganz oder teilweise an Dritte abtreten. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden, Verzögerungen oder Untätigkeit, die durch eine Ursache außerhalb unserer Kontrolle verursacht werden. Sollte sich eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar erweisen, gilt diese Bestimmung oder dieser Teil der Bestimmung als von diesen Nutzungsbedingungen abtrennbar und berührt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Zwischen Ihnen und uns entsteht durch diese Nutzungsbedingungen oder die Nutzung der Website kein Joint-Venture-, Partnerschafts-, Arbeits- oder Vertretungsverhältnis. Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese Nutzungsbedingungen nicht gegen uns ausgelegt werden können, nur weil wir sie verfasst haben. Sie verzichten hiermit auf alle Einreden, die Sie aufgrund der elektronischen Form dieser Nutzungsbedingungen und der fehlenden Unterzeichnung dieser Nutzungsbedingungen durch die Vertragsparteien erheben könnten.