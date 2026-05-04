利用規約

最終更新日：2025年3月24日

利用規約 本利用規約は、https://rss.app のウェブサイト、およびそれに関連、リンク、またはその他の方法で接続されたその他のメディアフォーム、メディアチャンネル、モバイルウェブサイト、モバイルアプリケーション（以下、総称して「サイト」）へのアクセスおよび使用に関して、個人的または法人を代表する利用者（以下、「利用者」）とRSS.app（以下、「当社」、「弊社」、または「弊社」）との間で交わされる法的拘束力のある合意を構成するものです。利用者は、本サイトにアクセスすることにより、本利用規約のすべてを読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされます。



本サイトに随時掲載される補足条件または文書は、参照することにより、ここに明示的に組み込まれます。当社は、本利用規約の「最終更新日」を更新することにより、いかなる変更についても利用者に通知し、利用者は、かかる各変更について具体的な通知を受ける権利を放棄するものとします。本利用規約を定期的に確認し、更新情報を入手することはお客様の責任です。



本サイトで提供される情報は、そのような配布または使用が法律または規制に反する法域または国の個人または団体への配布または使用を意図したものではなく、そのような法域または国の登録要件の対象となるものでもありません。



本サイトは、13歳以上のユーザーを対象としています。居住する司法管轄区における未成年者（一般的に18歳未満）であるすべてのユーザーは、本サイトを利用するために、親または後見人の許可を得て、親または後見人が直接監督する必要があります。未成年者の場合、本サイトを利用する前に、親または後見人に本利用規約を読んでもらい、同意してもらう必要があります。

知的財産権 特に明記されていない限り、サイトおよびソースコード、データベース、機能、ソフトウェア、ウェブサイトデザイン、オーディオ、ビデオ、テキスト、写真、グラフィック（以下、総称して「コンテンツ」といいます）を含むすべてのオリジナルコンポーネントは、RSS.appまたはそのライセンサーの所有物です。サイト上の商標、サービスマーク、ロゴ（以下「マーク」）は、RSS.appが所有または管理し、またはRSS.appがライセンスを受け、知的財産権法により保護されています。



コンテンツおよびマークは、情報提供を目的として「現状のまま」サイト上で提供されています。RSS.appは、RSSフィードを通じてアクセスされる第三者のコンテンツを所有、管理、ライセンス供与、または責任を負いません。第三者の商標、サービスマーク、ロゴ、またはその他の知的財産は、それぞれの所有者に帰属します。



本規約で明示的に許可されている場合を除き、サイト、コンテンツ、マークのいかなる部分も、書面による事前の許可なく、コピー、複製、再出版、配布、販売、ライセンス、またはその他の方法で利用することはできません。



RSS.appは、お客様が資格を有することを条件に、サイトへのアクセスおよびサイト利用のための限定的、非独占的、譲渡不能なライセンスを付与します。RSS.appは、サイト、コンテンツ、マークに関して、お客様に明示的に付与されていないすべての権利を留保します。

保証の免責条項 RSS.appは、「現状のまま」サイトを提供し、信頼性と正確性に努めておりますが、常にエラーのないことを保証するものではありません。当サイトを利用することにより、お客様はこの制限を承認したものとみなされます。

ユーザー表示 本サイトを利用することにより、利用者は以下を表明し保証するものとします：(1) 利用者が提出するすべての登録情報は、真実、正確、最新かつ完全であること、(2) 利用者はかかる情報の正確性を維持し、必要に応じてかかる登録情報を速やかに更新すること、(3) 利用者は法的能力を有し、本利用規約に従うことに同意すること、(4) 利用者は13歳未満でないこと；(5) 利用者が居住する司法管轄区において未成年でないこと、または未成年である場合は、本サイトの利用について保護者の許可を得ていること、(6) ボット、スクリプト、その他を問わず、自動化された手段または人間以外の手段で本サイトにアクセスしないこと、(7) 違法または認可されていない目的で本サイトを利用しないこと、(8) 本サイトの利用が適用される法律または規制に違反しないこと。



利用者が虚偽、不正確、最新でない、または不完全な情報を提供した場合、当社は利用者のアカウントを一時停止または終了し、本サイト（またはその一部）の現在または将来の一切の利用を拒否する権利を有します。

ユーザー登録 本サイトへの登録が必要となる場合があります。利用者は、パスワードの秘密を保持することに同意し、利用者のアカウントおよびパスワードのすべての使用について責任を負うものとします。当社は、独自の裁量により、そのようなユーザーネームが不適切、わいせつ、またはその他の好ましくないものであると判断した場合、お客様が選択したユーザーネームを削除、取り戻し、または変更する権利を留保します。

料金と支払い





- PayPal

- Discover

- American Express

- Mastercard

- Visa



サービスのご利用には、購入または手数料のお支払いが必要な場合があります。利用者は、本サイトを通じて行うすべての購入について、最新かつ完全で正確な購入およびアカウント情報を提供することに同意するものとします。さらに利用者は、当社が利用者の取引を完了し、必要に応じて利用者に連絡できるように、電子メールアドレス、支払方法、支払カードの有効期限を含むアカウントおよび支払情報を速やかに更新することに同意するものとします。当社は、本サイトを通じて購入した商品の代金を、オンライン請求アカウントを通じてお客様に請求します。消費税は、当社が必要と判断した場合、購入価格に加算されます。当社はいつでも価格を変更することができます。



利用者は、その時点で有効な価格ですべての料金または手数料を支払うことに同意し、購入時に利用者が選択した支払いプロバイダーにそのような金額を請求することを許可するものとします。また、当社は、本サイトを通じて行われた注文を拒否する権利を留保します。

無料トライアル RSS.appに新規登録された方には、7日間の無料トライアルを提供しています。すべての新規ユーザーは、7日間のプレミアム無料トライアルにデフォルト設定されています。

キャンセル すべての購入は払い戻しできません。



当社のサービスにご満足いただけない場合は、support@rss.app までメールでご連絡ください。

禁止行為



利用者は、当社が本サイトを提供する目的以外の目的で、本サイトにアクセスしたり、本サイトを使用したりすることはできません。



本サイトのユーザーとして、利用者は以下の行為を行わないことに同意するものとします：

モバイルアプリケーションライセンス 使用ライセンス 利用者がモバイルアプリケーションを通じて本サイトにアクセスする場合、当社は利用者に対し、利用者が所有または管理するワイヤレス電子機器にモバイルアプリケーションをインストールして使用し、本利用規約に含まれる本モバイルアプリケーションライセンスの条件に従って、かかる機器上でモバイルアプリケーションにアクセスし使用する、取消可能、非独占的、譲渡不能な限定的権利を付与します。お客様は以下を行わないものとします：(1)本アプリケーションの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコードの導出の試み、または復号化、(2)本アプリケーションの修正、翻案、改良、強化、翻訳、または派生物の作成、(3)本アプリケーションへのアクセスまたは使用に関連して適用される法律、規則、または規制に違反すること；(4) 当社または本アプリケーションのライセンサーが掲示した所有権表示（著作権または商標に関する表示を含む）を削除、変更、または不明瞭にすること。 (5) 本アプリケーションを、収益事業、営利事業、または本アプリケーションが設計されていない、または意図されていないその他の目的のために使用すること；(7) 直接または間接を問わず、本アプリケーションと競合する、または本アプリケーションの代替となる製品、サービス、ソフトウェアを作成するために本アプリケーションを使用すること；(8) 本アプリケーションを使用して、ウェブサイトに自動クエリを送信したり、未承諾の商用電子メールを送信したりすること。 (9) 本アプリケーションとともに使用するアプリケーション、付属品、またはデバイスの設計、開発、製造、ライセンス供与、または配布において、専有情報、当社のインターフェース、または当社のその他の知的財産を使用すること。

アップルとアンドロイド端末 Apple StoreまたはGoogle Play（以下、それぞれを「アプリ配信者」といいます）から入手したモバイルアプリケーションを使用して本サイトにアクセスする場合、以下の条項が適用されます：(1) 当社のモバイルアプリケーションについてお客様に付与されるライセンスは、Apple iOSまたはAndroidオペレーティングシステム（該当する場合）を利用するデバイス上で、該当するアプリ配信者の利用規約に定める利用規則に従ってアプリケーションを使用するための譲渡不能なライセンスに限定されます；(2) 当社は、本規約に含まれる本モバイルアプリケーションライセンス条件に規定される、またはその他適用法令に基づき要求される、本モバイルアプリケーションに関するメンテナンスおよびサポートサービスを提供する責任を負い、お客様は、各アプリ配信者が本モバイルアプリケーションに関するメンテナンスおよびサポートサービスを提供する義務を一切負わないことを了承します；(3) モバイルアプリケーションに適用される保証に適合しない不具合が発生した場合、お客様は、該当するApp配信者に通知することができ、App配信者は、その条件およびポリシーに従い、モバイルアプリケーションに対して支払われた購入代金（もしあれば）を払い戻すことができ、適用される法律が許容する最大限の範囲において、App配信者は、モバイルアプリケーションに関してその他いかなる保証義務も負わないものとします； (4) お客様は、(i)お客様が米国政府の禁輸措置の適用を受ける国に所在していないこと、または(ii)お客様が米国政府の禁輸措置の適用を受ける国に所在していないことを表明し、保証するものとします。(4)ユーザーは、(i)米国政府の禁輸措置を受けている国、または米国政府により「テロリスト支援国」に指定されている国に居住していないこと、および(ii)米国政府の禁止または制限対象者リストに記載されていないことを表明し保証するものとします、(6) お客様は、本規約に含まれる本モバイルアプリケーションライセンスの諸条件の第三受益者がアプリ配信事業者であること、および各アプリ配信事業者がその第三受益者であるお客様に対して本規約に含まれる本モバイルアプリケーションライセンスの諸条件を執行する権利を有すること（およびその権利を受諾したものとみなされること）を了解し、同意するものとします。

応募作品 利用者は、利用者から当社に提供された本サイトに関する質問、コメント、提案、アイデア、フィードバック、またはその他の情報（以下、「提供物」）は、非機密情報であり、当社の唯一の財産となることを認識し、同意するものとします。当社は、すべての知的財産権を含む排他的権利を所有するものとし、利用者への確認または補償なしに、営利目的またはその他の合法的目的のために、これらの提供物を無制限に使用および普及する権利を有するものとします。利用者は、本契約により、かかる提供物に対する著作者人格権を放棄するものとし、利用者は本契約により、かかる提供物が利用者のオリジナルであること、または利用者がかかる提供物を提出する権利を有することを保証するものとします。利用者は、利用者の提供物における所有権の侵害または不正利用の疑いまたは事実について、当社に対していかなる請求権もないことに同意するものとします。

第三者のウェブサイトおよびコンテンツ 本サイトには、他のウェブサイト（以下、「第三者ウェブサイト」）へのリンク、および第三者に属する、または第三者から発信された記事、写真、テキスト、グラフィック、写真、デザイン、音楽、サウンド、ビデオ、情報、アプリケーション、ソフトウェア、その他のコンテンツまたはアイテム（以下、「第三者コンテンツ」）が含まれている（または本サイトを通じて送信される）場合があります。このような第三者のウェブサイトおよび第三者のコンテンツは、正確性、適切性、または完全性について、当社が調査、監視、または確認するものではなく、当社は、第三者のウェブサイトまたは第三者のコンテンツに含まれる、または含まれるコンテンツ、正確性、不快感、意見、信頼性、プライバシー慣行、またはその他の方針を含め、本サイトを通じてアクセスされる第三者のウェブサイト、または本サイトに掲載され、本サイトを通じて利用でき、または本サイトからインストールされる第三者のコンテンツについて責任を負いません。第三者ウェブサイトまたは第三者コンテンツの包含、リンク、または使用もしくはインストールの許可は、当社による承認または支持を意味するものではありません。お客様が本サイトから離れ、第三者のウェブサイトにアクセスする場合、または第三者のコンテンツを使用もしくはインストールする場合は、お客様自身の責任で行うものとし、本利用規約はもはや適用されないことを認識する必要があります。利用者は、本サイトから移動するウェブサイト、または本サイトから使用もしくはインストールするアプリケーションに関連する、プライバシーおよびデータ収集慣行を含む適用される条件およびポリシーを確認する必要があります。お客様が第三者のウェブサイトを通じて行う購入は、他のウェブサイトおよび他の会社によるものであり、当社は、お客様と該当する第三者との間で排他的に行われるかかる購入に関して一切の責任を負いません。利用者は、当社が第三者のウェブサイト上で提供される商品またはサービスを推奨していないこと、および利用者がかかる商品またはサービスを購入することによって生じるいかなる損害からも当社を免責することに同意し、了承するものとします。さらに、利用者は、サードパーティのコンテンツまたはサードパーティのウェブサイトとの接触に関連する、またはサードパーティのウェブサイトとの接触に起因する、利用者が被った損失または利用者に生じた損害から当社を免責するものとします。

アメリカ政府の権利 当社のサービスは、連邦調達規則（「FAR」）2.101に定義される「商業品目」です。当社のサービスが国防総省（「DOD」）以外の機関によって、またはその機関のために取得される場合、当社のサービスは、FAR 12.212（コンピューターソフトウェア用）およびFAR 12.211（技術データ用）に従い、本利用規約の条件に従うものとします。当社のサービスが国防総省内の機関によって取得された場合、または国防総省に代わって取得された場合、当社のサービスは国防連邦調達規則（「DFARS」）227.7202-3に従って本利用規約の条件に従うものとします。また、DFARS 252.227-7015は、国防総省が取得した技術データに適用されます。本「米国政府の権利」条項は、本利用規約の下で、コンピュータ・ソフトウェアまたは技術データにおける政府の権利を扱うその他のFAR、DFARS、またはその他の条項または規定に代わるものであり、これらに優先するものです。

サイト管理 当社は、以下の権利を留保しますが、義務は負いません：(1)本利用規約の違反について本サイトを監視すること。(2)当社の単独の裁量により、法律または本利用規約に違反する者に対し、適切な法的措置を講じること（かかるユーザーを法執行当局に報告することを含みますが、これに限定されません）；(4) 当社の独自の裁量で、制限、通知、または責任を負うことなく、サイズが過大であるか、または当社のシステムに何らかの形で負担をかけるすべてのファイルおよびコンテンツを本サイトから削除するか、またはその他の方法で無効にすること、および (5) 当社の権利および財産を保護し、本サイトの適切な機能を促進するように設計された方法で本サイトを管理すること。

プライバシーポリシー 当社は、データのプライバシーとセキュリティに配慮しています。本サイトを利用することにより、利用者は本サイトに掲載されている当社のプライバシーポリシーに拘束されることに同意したものとみなされ、このプライバシーポリシーは本利用規約に組み込まれています。本サイトは米国で運営されています。欧州連合、アジア、または個人データの収集、使用、または開示に関する法律またはその他の要件が米国の適用法と異なる世界のその他の地域から本サイトにアクセスする場合、本サイトの継続的な使用を通じて、利用者は利用者のデータを米国に転送することになり、利用者は利用者のデータが米国に転送され、米国で処理されることに明示的に同意することになります。さらに、当社は、故意に児童からの情報を受け入れたり、要求したり、勧誘したり、故意に児童に販売したりすることはありません。したがって、米国児童オンラインプライバシー保護法に従い、13歳未満の方が必要かつ検証可能な保護者の同意を得ずに当社に個人情報を提供したことを当社が実際に認識した場合、当社は合理的に実行可能な限り速やかにその情報をサイトから削除します。

期間と終了 本利用規約は、利用者が本サイトを利用している間、完全に効力を有するものとします。本利用規約の他の条項を制限することなく、当社は、独自の裁量で、通知または責任を負うことなく、理由の如何を問わず、本利用規約に含まれる表明、保証、または誓約、または適用される法律または規制への違反を含むがこれに限定されない、本サイトへのアクセスおよび利用を拒否する（特定のIPアドレスのブロックを含む）権利を留保します。お客様のアカウントを終了または停止することに加え、当社は、民事上、刑事上、および差し止めによる救済を追求することを含むがこれらに限定されない、適切な法的措置を取る権利を留保します。

変更と中断 当社は、当社の単独の裁量により、いつでも、いかなる理由においても、通知することなく、本サイトのコンテンツを変更、修正、または削除する権利を留保します。ただし、当社は本サイトのいかなる情報も更新する義務を負いません。また、当社は、いつでも予告なしに本サイトの全部または一部を変更または中止する権利を留保します。



当社は、本サイトが常に利用可能であることを保証するものではありません。当社は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその他の問題が発生したり、本サイトに関連するメンテナンスを行う必要が生じたりして、中断、遅延、またはエラーが発生する可能性があります。当社は、お客様に通知することなく、いつでも、いかなる理由でも、本サイトを変更、改訂、更新、中断、中止、またはその他の方法で修正する権利を留保します。利用者は、本サイトのダウンタイムまたは中止中に利用者が本サイトにアクセスまたは利用できないことによって生じる損失、損害、または不都合について、当社がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。本利用規約のいかなる条項も、本サイトの維持およびサポート、または本サイトに関連する修正、更新、またはリリースの提供を当社に義務付けるものとは解釈されません。

準拠法 本利用規約およびお客様の本サイトの利用は、法の抵触に関する原則にかかわらず、ニューヨーク州内で締結され、完全に履行される契約に適用されるニューヨーク州法に準拠し、それに従って解釈されます。

紛争解決 非公式交渉 利用者または当社（個別に「当事者」、総称して「両当事者」）が提起した本利用規約に関連する紛争、論争、または請求（それぞれを「紛争」、総称して「紛争」）の解決を迅速化し、コストを管理するために、両当事者は、仲裁を開始する前に、まず、紛争（以下に明示的に規定される紛争を除く）について少なくとも30日間、非公式に交渉を試みることに同意します。かかる非公式交渉は、一方の当事者から他方の当事者への書面による通知により開始される。

拘束力のある仲裁 両当事者が非公式な交渉を通じて紛争を解決できない場合、紛争（以下で明示的に除外される紛争を除く）は拘束力のある仲裁によって最終的かつ排他的に解決されます。お客様は、この規定がなければ、裁判所に提訴し、陪審裁判を受ける権利を有することを理解するものとします。仲裁は、米国仲裁協会（American Arbitration Association、以下「AAA」）の商事仲裁規則（Commercial Arbitration Rules）、および必要に応じてAAAによる消費者関連紛争の補足手続き（Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes、以下「AAA消費者規則」）に基づいて開始および実施されるものとし、いずれもAAAウェブサイト（www.adr.org）で入手可能です。お客様の仲裁費用および仲裁人報酬の取り分は、AAA消費者規則に準拠するものとし、適切な場合には、AAA消費者規則により制限されるものとします。仲裁は、対面、書類の提出、電話、またはオンラインで実施することができます。仲裁人は、書面により決定を行うが、いずれかの当事者が要求しない限り、理由を説明する必要はない。仲裁人は適用法に従わなければならず、仲裁人がこれを怠った場合、裁定に異議を申し立てることができる。適用されるAAA規則または適用法によって別段の定めがある場合を除き、仲裁はニューヨーク合衆国郡で行われる。本規約に別段の定めがある場合を除き、両当事者は、仲裁の強制、仲裁中の手続の停止、または仲裁人が下した裁定に対する判決の確認、変更、取消し、もしくは判決を下すために、裁判所で訴訟を行うことができます。



何らかの理由により、紛争が仲裁ではなく法廷で進行する場合、紛争はニューヨーク州アメリカ合衆国郡に所在する州裁判所および連邦裁判所で開始または起訴されるものとし、両当事者はここに、かかる州裁判所および連邦裁判所における裁判地および管轄権に関して、人的管轄権の欠如、およびフォーラム・ノン・コンビニエンスに関するすべての抗弁に同意し、これを放棄するものとします。



いかなる場合においても、本サイトに何らかの形で関連するいずれかの当事者によって提起された紛争は、訴訟原因の発生から1年以上経過した後に開始されるものではありません。本規定が違法または執行不能であると判断された場合、いずれの当事者も、違法または執行不能であると判断された本規定の部分に該当する紛争を仲裁することを選択せず、かかる紛争は、上記の管轄裁判所内の管轄裁判所によって決定されるものとし、両当事者は、当該裁判所の人的管轄権に服することに同意するものとします。

制限事項 両当事者は、仲裁が両当事者間の紛争に個別に限定されることに同意する。法律で認められる最大限の範囲において、(a) いかなる仲裁も、他のいかなる手続きとも併合されないものとし、(b) いかなる紛争も、集団訴訟ベースで仲裁される権利または集団訴訟手続きを利用する権利または権限はないものとし、(c) いかなる紛争も、一般大衆またはその他の人物を代表して、代表的な資格と称して提起される権利または権限はないものとします。

非公式交渉および仲裁の例外 (a)当事者の知的財産権の行使もしくは保護を求める、またはその有効性に関する紛争、(b)窃盗、海賊行為、プライバシーの侵害、または不正使用の申し立てに関連する、またはそれらに起因する紛争、および(c)差止命令による救済を求める申し立て。本規定が違法または執行不能と判断された場合、いずれの当事者も、違法または執行不能と判断された本規定の部分に該当する紛争を仲裁することを選択せず、かかる紛争は、上記の管轄裁判所内にある管轄裁判所によって決定されるものとし、両当事者は、当該裁判所の人的管轄権に服することに同意するものとします。

訂正 本サイトには、説明、価格、在庫状況、その他の様々な情報を含め、誤植、不正確さ、または脱落を含む情報が存在する可能性があります。当社は、誤り、不正確さ、または脱落を修正し、本サイト上の情報を事前の通知なしにいつでも変更または更新する権利を留保します。

免責事項 本サイトは現状有姿で提供されます。利用者は、本サイトおよび当社のサービスの利用が利用者自身の責任で行われることに同意するものとします。法律で認められる最大限の範囲において、当社は、本サイトおよび利用者の本サイトの使用に関連して、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、および非侵害の黙示保証を含むがこれに限定されない、すべての保証を否認します。当社は、本サイトのコンテンツまたは本サイトにリンクされているあらゆるウェブサイトのコンテンツの正確性または完全性について、いかなる保証または表明も行わず、(1) コンテンツおよび資料の誤り、間違い、不正確性、(2) 本サイトへのアクセスおよび本サイトの使用から生じる、あらゆる性質の人身傷害または物的損害、(3) 当社の安全なサーバーおよび/またはそこに保存されているあらゆる個人情報および/または財務情報への不正アクセスまたは使用、(4) 本サイトへの、または本サイトからの送信の中断または停止、(5) 第三者によって本サイトに、または本サイトを通じて送信される可能性のあるバグ、ウイルス、トロイの木馬など、および/または、(6) 本サイトを通じて投稿、送信、またはその他の方法で利用可能になったコンテンツの使用により発生した、コンテンツおよび資料の誤りまたは脱落、またはあらゆる種類の損失または損害。当社は、本サイト、ハイパーリンク先のウェブサイト、バナーまたはその他の広告に掲載されているウェブサイトまたはモバイル・アプリケーションを通じて第三者が広告または提供するいかなる製品またはサービスについても、保証、支持、保証、または責任を負いません。また、当社は、利用者と商品またはサービスを提供する第三者との間のいかなる取引についても、その当事者となることはなく、監視する責任を一切負いません。いかなる媒体または環境においても、商品またはサービスの購入と同様に、利用者は最善の判断を下し、適切な場合には注意を払う必要があります。

責任の制限 いかなる場合においても、当社、当社の取締役、従業員、または代理人は、逸失利益、逸失収益、データの損失、またはお客様の本サイトの使用から生じるその他の損害を含む、直接的、間接的、結果的、懲罰的、付随的、特別、または懲罰的な損害について、たとえ当社がそのような損害の可能性を知らされていたとしても、お客様または第三者に対して責任を負いません。本規約に含まれる反対の規定にかかわらず、原因の如何を問わず、また訴訟形態の如何を問わず、利用者に対する当社の責任は常に、利用者が当社に支払った金額がある場合はその金額を上限とします。特定の州法は、黙示的保証の制限、または特定の損害の除外もしくは制限を認めていません。これらの法律がお客様に適用される場合、上記の免責または制限の一部または全部がお客様に適用されないことがあり、お客様は追加の権利を有することがあります。

補償 お客様は、以下に起因する第三者による損失、損害、責任、請求、または要求（合理的な弁護士費用および経費を含む）から、当社の子会社、関連会社、および当社の各役員、代理人、パートナー、および従業員を含め、当社を防御、補償、および免責することに同意するものとします：(1)本サイトの利用、(2)本利用規約の違反、(3)本利用規約に定める利用者の表明および保証の違反、(4)利用者による知的財産権を含むがこれに限定されない第三者の権利の侵害、(5)利用者が本サイトを通じて接続した本サイトの他の利用者に対するあからさまな有害行為。上記にかかわらず、当社は、利用者の費用負担で、利用者が当社を補償する必要があるあらゆる事項の排他的な弁護および管理を引き受ける権利を留保し、利用者は、利用者の費用負担で、かかる請求に対する当社の弁護に協力することに同意するものとします。当社は、本補償の対象となるかかる請求、訴訟、または訴訟手続について、それを認識した時点でお客様に通知するために合理的な努力を払うものとします。

ユーザーデータ 当社は、本サイトのパフォーマンスを管理する目的で利用者が本サイトに送信した特定のデータ、および利用者による本サイトの利用に関連するデータを保持します。当社は定期的にデータのバックアップを行いますが、お客様が送信したデータ、またはお客様が本サイトを使用して行った活動に関連するすべてのデータについては、お客様が単独で責任を負うものとします。利用者は、そのようなデータの損失または破損について当社が利用者に対して責任を負わないことに同意し、そのようなデータの損失または破損に起因する当社に対する訴訟権を放棄するものとします。

電子通信、取引、署名 本サイトの閲覧、当社への電子メールの送信、およびオンラインフォームへの入力は、電子的な通信を構成します。利用者は、電子通信を受信することに同意し、当社が電子メールおよび本サイトを通じて利用者に電子的に提供するすべての合意、通知、開示、およびその他の通信が、かかる通信が書面であることを要求する法的要件を満たすことに同意するものとします。利用者はここに、電子署名、契約、注文、およびその他の記録の使用、ならびに通知、ポリシー、および当社または本サイトを通じて開始または完了した取引の記録の電子配信に同意するものとします。利用者は本契約により、いかなる司法管轄区域の法令、規制、規則、条例、またはその他の法律に基づく権利または要件であっても、原本署名、電子的でない記録の交付または保持を要求するもの、または電子的手段以外の手段による支払いまたはクレジットの付与に対する権利または要件を放棄するものとします。

カリフォルニア州のユーザーおよび居住者 当社への苦情が満足に解決されない場合は、カリフォルニア州消費者局消費者サービス部門の苦情支援部門（住所：1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento, California 95834、書面、または電話：(800) 952-5210、(916) 445-1254）までご連絡ください。

その他 本利用規約および当社が本サイト上または本サイトに関して掲載したポリシーまたは運営規則は、利用者と当社の間の完全な合意および理解を構成します。当社が本利用規約の権利または条項を行使または執行しなかったとしても、かかる権利または条項の放棄として機能しないものとします。本利用規約は、法律で許容される最大限の範囲で適用されます。当社は、当社の権利および義務の一部または全部をいつでも他者に譲渡することができます。当社は、当社の合理的な支配を超える原因により生じた損失、損害、遅延、または不履行について、一切の責任または義務を負わないものとします。本利用規約のいずれかの条項または条項の一部が違法、無効、または法的強制力がないと判断された場合、その条項または条項の一部は本利用規約から分離可能であるとみなされ、残りの条項の有効性および法的強制力には影響しません。本利用規約または本サイトの利用により、利用者と当社の間にジョイントベンチャー、パートナーシップ、雇用、または代理関係が生じることはありません。利用者は、本利用規約が起草されたことを理由に当社に不利に解釈されないことに同意するものとします。利用者はここに、本利用規約の電子的形式および本利用規約を実行するために本利用規約の当事者による署名がないことに基づく、利用者のあらゆる抗弁を放棄するものとします。