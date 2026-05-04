Condizioni di utilizzo

Ultimo aggiornamento 24 marzo 2025

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SOMMINISTRAZIONI L'utente riconosce e accetta che tutte le domande, i commenti, i suggerimenti, le idee, i feedback o altre informazioni relative al Sito ("Contributi") da lui forniti a noi non sono riservati e diventeranno di nostra esclusiva proprietà. La Società deterrà i diritti esclusivi, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale, e avrà diritto all'uso e alla diffusione illimitati di tali Contributi per qualsiasi scopo lecito, commerciale o di altro tipo, senza alcun riconoscimento o compenso all'utente. L'utente rinuncia a tutti i diritti morali su tali Contributi e garantisce che tali Contributi sono originali o che ha il diritto di inviarli. L'utente accetta che non vi sarà alcun ricorso contro di noi per qualsiasi violazione o appropriazione indebita, presunta o effettiva, di qualsiasi diritto di proprietà dei suoi Contributi.

SITI WEB E CONTENUTI DI TERZI Il Sito può contenere (o può esservi inviato tramite il Sito) link ad altri siti web ("Siti web di terzi"), nonché articoli, fotografie, testi, grafica, immagini, disegni, musica, suoni, video, informazioni, applicazioni, software e altri contenuti o elementi appartenenti o provenienti da terzi ("Contenuti di terzi"). Tali Siti Web di terzi e Contenuti di terzi non vengono da noi esaminati, monitorati o controllati per quanto riguarda l'accuratezza, l'adeguatezza o la completezza, e non siamo responsabili per i Siti Web di terzi a cui si accede attraverso il Sito o per i Contenuti di terzi pubblicati, disponibili attraverso o installati dal Sito, compresi il contenuto, l'accuratezza, l'offensività, le opinioni, l'affidabilità, le pratiche di privacy o altre politiche di o contenute nei Siti Web di terzi o nei Contenuti di terzi. L'inclusione, il collegamento o il permesso di utilizzare o installare siti web di terzi o contenuti di terzi non implica l'approvazione o l'avallo da parte nostra. Se decidete di lasciare il Sito e di accedere ai Siti web di terze parti o di utilizzare o installare qualsiasi Contenuto di terze parti, lo fate a vostro rischio e pericolo e dovete essere consapevoli che le presenti Condizioni d'uso non sono più valide. L'utente è tenuto a prendere visione dei termini e delle politiche applicabili, comprese le pratiche di raccolta dei dati e della privacy, di qualsiasi sito web verso il quale si naviga dal Sito o relativo a qualsiasi applicazione utilizzata o installata dal Sito. Qualsiasi acquisto effettuato attraverso siti web di terzi avverrà attraverso altri siti web e da altre società, e noi non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali acquisti che sono esclusivamente tra voi e la terza parte applicabile. L'utente accetta e riconosce che non appoggiamo i prodotti o i servizi offerti sui Siti Web di terzi e si impegna a tenerci indenni da qualsiasi danno causato dall'acquisto di tali prodotti o servizi. Inoltre, l'utente ci terrà indenni da qualsiasi perdita subita o danno causato all'utente in relazione a o risultante in qualsiasi modo da qualsiasi Contenuto di terze parti o da qualsiasi contatto con siti web di terze parti.

DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI I nostri servizi sono "articoli commerciali" come definiti nella Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Se i nostri servizi sono acquistati da o per conto di un'agenzia non appartenente al Dipartimento della Difesa ("DOD"), i nostri servizi sono soggetti ai termini delle presenti Condizioni d'uso in conformità con FAR 12.212 (per il software informatico) e FAR 12.211 (per i dati tecnici). Se i nostri servizi sono acquistati da o per conto di un'agenzia del Dipartimento della Difesa, i nostri servizi sono soggetti ai termini delle presenti Condizioni d'uso in conformità con la Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS") 227.7202-3. Inoltre, il DFARS 252.227-7015 si applica ai dati tecnici acquisiti dal Dipartimento della Difesa. La presente clausola sui diritti governativi degli Stati Uniti sostituisce e sostituisce qualsiasi altra clausola o disposizione FAR, DFARS o di altro tipo che riguardi i diritti governativi sul software informatico o sui dati tecnici ai sensi dei presenti Termini di utilizzo.

GESTIONE DEL SITO Ci riserviamo il diritto, ma non l'obbligo, di: (1) monitorare il Sito per verificare eventuali violazioni delle presenti Condizioni d'uso; (2) intraprendere le opportune azioni legali nei confronti di chiunque, a nostra esclusiva discrezione, violi la legge o le presenti Condizioni d'uso, compresa, a titolo esemplificativo, la segnalazione di tale utente alle autorità preposte all'applicazione della legge; (3) a nostra esclusiva discrezione e senza alcuna limitazione, rifiutare, limitare l'accesso, limitare la disponibilità o disabilitare (nella misura in cui ciò sia tecnologicamente fattibile) qualsiasi Contributo dell'utente o parte di esso; (4) a nostra esclusiva discrezione e senza limitazioni, avvisi o responsabilità, rimuovere dal Sito o disabilitare in altro modo tutti i file e i contenuti di dimensioni eccessive o in qualche modo gravosi per i nostri sistemi; e (5) gestire in altro modo il Sito in modo da proteggere i nostri diritti e la nostra proprietà e facilitare il corretto funzionamento del Sito.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Abbiamo a cuore la privacy e la sicurezza dei dati. Utilizzando il Sito, l'utente accetta di essere vincolato dalla nostra Informativa sulla privacy pubblicata sul Sito, che è incorporata nelle presenti Condizioni d'uso. Il Sito è ospitato negli Stati Uniti. Se l'utente accede al Sito dall'Unione Europea, dall'Asia o da qualsiasi altra regione del mondo con leggi o altri requisiti che regolano la raccolta, l'uso o la divulgazione dei dati personali diversi dalle leggi applicabili negli Stati Uniti, l'uso continuato del Sito comporta il trasferimento dei dati negli Stati Uniti e l'utente acconsente espressamente al trasferimento e all'elaborazione dei dati negli Stati Uniti. Inoltre, non accettiamo, richiediamo o sollecitiamo consapevolmente informazioni da parte dei bambini e non commercializziamo consapevolmente i dati dei bambini. Pertanto, in conformità con il Children's Online Privacy Protection Act degli Stati Uniti, se veniamo a conoscenza del fatto che qualcuno di età inferiore ai 13 anni ci ha fornito informazioni personali senza il necessario e verificabile consenso dei genitori, cancelleremo tali informazioni dal Sito nel più breve tempo possibile.

TERMINE E RISOLUZIONE Le presenti Condizioni d'uso rimarranno pienamente valide ed efficaci durante l'utilizzo del Sito. SENZA LIMITARE QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO, CI RISERVIAMO IL DIRITTO, A NOSTRA ESCLUSIVA DISCREZIONE E SENZA PREAVVISO O RESPONSABILITÀ, DI NEGARE L'ACCESSO E L'USO DEL SITO (COMPRESO IL BLOCCO DI DETERMINATI INDIRIZZI IP), A QUALSIASI PERSONA PER QUALSIASI MOTIVO O SENZA MOTIVO, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE, GARANZIA O PATTO CONTENUTO NELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO O DI QUALSIASI LEGGE O REGOLAMENTO APPLICABILE. Possiamo interrompere l'utilizzo o la partecipazione al SITO da parte dell'utente o cancellare il suo account e qualsiasi contenuto o informazione da lui pubblicata in qualsiasi momento, senza preavviso, a nostra esclusiva discrezione.



Se interrompiamo o sospendiamo l'account dell'utente per qualsiasi motivo, all'utente è vietato registrarsi e creare un nuovo account con il suo nome, un nome falso o preso in prestito, o il nome di una terza parte, anche se agisce per conto di una terza parte. Oltre alla chiusura o alla sospensione dell'account, ci riserviamo il diritto di intraprendere le opportune azioni legali, incluse, a titolo esemplificativo, azioni civili, penali e ingiuntive.

MODIFICHE E INTERRUZIONI Ci riserviamo il diritto di cambiare, modificare o rimuovere i contenuti del Sito in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo, a nostra esclusiva discrezione e senza preavviso. Tuttavia, non abbiamo alcun obbligo di aggiornare le informazioni presenti sul nostro Sito. Ci riserviamo inoltre il diritto di modificare o interrompere tutto o parte del Sito senza preavviso in qualsiasi momento. Non saremo responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per qualsiasi modifica, cambiamento di prezzo, sospensione o interruzione del Sito.



Non possiamo garantire che il Sito sia sempre disponibile. Potremmo riscontrare problemi hardware, software o di altro tipo o dover eseguire la manutenzione del Sito, con conseguenti interruzioni, ritardi o errori. Ci riserviamo il diritto di cambiare, rivedere, aggiornare, sospendere, interrompere o modificare in altro modo il Sito in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo senza preavviso. L'utente accetta che non abbiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o disagi causati dall'impossibilità di accedere o utilizzare il Sito durante qualsiasi periodo di inattività o interruzione del Sito. Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni d'uso potrà essere interpretato come un obbligo per la Società di mantenere e supportare il Sito o di fornire eventuali correzioni, aggiornamenti o versioni in relazione ad esso.

LEGGE APPLICABILE Le presenti Condizioni d'uso e l'utilizzo del Sito da parte dell'utente sono disciplinati e interpretati in conformità alle leggi dello Stato di New York, applicabili agli accordi stipulati e da eseguirsi interamente all'interno dello Stato di New York, senza tener conto dei principi di conflitto di leggi.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Negoziati informali Per accelerare la risoluzione e controllare i costi di qualsiasi disputa, controversia o reclamo relativo alle presenti Condizioni d'uso (ciascuna una "Controversia" e collettivamente le "Controversie") intentato dall'utente o da noi (singolarmente una "Parte" e collettivamente le "Parti"), le Parti concordano di tentare innanzitutto di negoziare qualsiasi Controversia (ad eccezione di quelle espressamente previste di seguito) in modo informale per almeno trenta (30) giorni prima di avviare un arbitrato. Tali negoziati informali iniziano su comunicazione scritta di una Parte all'altra Parte.

Arbitrato vincolante Se le Parti non sono in grado di risolvere una Controversia attraverso negoziati informali, la Controversia (ad eccezione delle Controversie espressamente escluse di seguito) sarà risolta in via definitiva ed esclusiva mediante arbitrato vincolante. L'UTENTE È CONSAPEVOLE CHE, IN ASSENZA DI QUESTA DISPOSIZIONE, AVREBBE IL DIRITTO DI ADIRE LE VIE LEGALI E DI AVERE UN PROCESSO CON GIURIA. L'arbitrato sarà avviato e condotto ai sensi del Regolamento di arbitrato commerciale dell'American Arbitration Association ("AAA") e, se del caso, delle Procedure supplementari dell'AAA per le controversie relative ai consumatori ("Regolamento AAA per i consumatori"), entrambi disponibili sul sito Web dell'AAA www.adr.org. Le spese di arbitrato e la quota di compenso dell'arbitro saranno disciplinate dalle Regole AAA per i consumatori e, se del caso, limitate dalle Regole AAA per i consumatori. L'arbitrato può essere condotto di persona, attraverso l'invio di documenti, per telefono o online. L'arbitro prenderà una decisione per iscritto, ma non dovrà fornire una motivazione, a meno che non sia richiesta da una delle Parti. L'arbitro deve attenersi alle leggi vigenti e qualsiasi lodo può essere impugnato se l'arbitro non lo fa. Salvo ove diversamente richiesto dalle regole dell'AAA o dalla legge applicabile, l'arbitrato si svolgerà nella Contea degli Stati Uniti, New York. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, le Parti possono agire in giudizio per obbligare all'arbitrato, sospendere il procedimento in attesa dell'arbitrato o confermare, modificare, revocare o emettere una sentenza sul lodo emesso dall'arbitro.



Se, per qualsiasi motivo, una Controversia dovesse procedere in tribunale anziché in arbitrato, la Controversia sarà avviata o perseguita presso i tribunali statali e federali situati nella Contea degli Stati Uniti, New York, e le Parti acconsentono e rinunciano a tutte le eccezioni di mancanza di giurisdizione personale e di forum non conveniens rispetto alla sede e alla giurisdizione di tali tribunali statali e federali. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni e dell'Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) è esclusa dalle presenti Condizioni d'uso.



In nessun caso qualsiasi controversia intentata da una delle Parti e in qualche modo correlata al Sito potrà essere avviata più di un (1) anno dopo l'insorgere della causa. Se questa disposizione è ritenuta illegale o inapplicabile, nessuna delle parti sceglierà di arbitrare qualsiasi controversia che rientri nella parte di questa disposizione ritenuta illegale o inapplicabile e tale controversia sarà decisa da un tribunale di giurisdizione competente all'interno dei tribunali elencati per la giurisdizione sopra, e le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione personale di tale tribunale.

Limitazioni Le Parti concordano che qualsiasi arbitrato sarà limitato alla Controversia tra le Parti individualmente. Nella misura massima consentita dalla legge, (a) nessun arbitrato sarà unito a qualsiasi altro procedimento; (b) non vi è alcun diritto o autorità per qualsiasi Controversia di essere arbitrata su base di azione collettiva o di utilizzare procedure di azione collettiva; e (c) non vi è alcun diritto o autorità per qualsiasi Controversia di essere portata in una presunta capacità rappresentativa per conto del pubblico in generale o di qualsiasi altra persona.

Eccezioni alle negoziazioni informali e all'arbitrato Le Parti concordano che le seguenti Controversie non sono soggette alle disposizioni di cui sopra relative alle negoziazioni informali e all'arbitrato vincolante: (a) qualsiasi Controversia volta a far rispettare o proteggere, o riguardante la validità, qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di una Parte; (b) qualsiasi Controversia relativa a, o derivante da, accuse di furto, pirateria, violazione della privacy o uso non autorizzato; e (c) qualsiasi richiesta di provvedimenti ingiuntivi. Se questa disposizione è ritenuta illegale o inapplicabile, nessuna delle Parti sceglierà di arbitrare qualsiasi Controversia che rientri nella parte di questa disposizione ritenuta illegale o inapplicabile e tale Controversia sarà decisa da un tribunale di giurisdizione competente all'interno dei tribunali elencati per la giurisdizione sopra, e le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione personale di tale tribunale.

CORREZIONI Sul Sito possono essere presenti informazioni che contengono errori tipografici, imprecisioni o omissioni, tra cui descrizioni, prezzi, disponibilità e altre informazioni. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori, imprecisioni o omissioni e di modificare o aggiornare le informazioni sul Sito in qualsiasi momento, senza preavviso.

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INDENNIZZO L'utente accetta di difendere, indennizzare e tenere indenne la Società, comprese le sue consociate e affiliate e tutti i suoi rispettivi funzionari, agenti, partner e dipendenti, da e contro qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo o richiesta, comprese le ragionevoli spese legali, avanzate da terzi a causa di o derivanti da: (1) uso del Sito; (2) violazione delle presenti Condizioni d'uso; (3) qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie dell'utente stabilite nelle presenti Condizioni d'uso; (4) violazione da parte dell'utente dei diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti di proprietà intellettuale; o (5) qualsiasi atto eccessivamente dannoso nei confronti di qualsiasi altro utente del Sito con cui l'utente si sia collegato tramite il Sito. Nonostante quanto sopra, ci riserviamo il diritto, a spese dell'utente, di assumere la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione per la quale l'utente è tenuto a indennizzarci, e l'utente accetta di collaborare, a sue spese, con la nostra difesa di tali reclami. Ci impegneremo a notificare all'utente qualsiasi reclamo, azione o procedimento soggetto a questo indennizzo non appena ne verrà a conoscenza.

DATI UTENTE Conserveremo alcuni dati che l'utente trasmette al Sito allo scopo di gestire le prestazioni del Sito, nonché i dati relativi all'utilizzo del Sito da parte dell'utente. Sebbene eseguiamo regolarmente backup di routine dei dati, l'utente è l'unico responsabile di tutti i dati che trasmette o che si riferiscono a qualsiasi attività intrapresa utilizzando il Sito. L'utente accetta che non avremo alcuna responsabilità nei suoi confronti per la perdita o il danneggiamento di tali dati e rinuncia a qualsiasi diritto di azione nei nostri confronti derivante da tale perdita o danneggiamento di tali dati.

COMUNICAZIONI, TRANSAZIONI E FIRME ELETTRONICHE La visita al Sito, l'invio di e-mail e la compilazione di moduli online costituiscono comunicazioni elettroniche. L'utente acconsente a ricevere comunicazioni elettroniche e accetta che tutti gli accordi, gli avvisi, le divulgazioni e le altre comunicazioni che gli forniamo elettronicamente, via e-mail e sul Sito, soddisfino qualsiasi requisito legale che preveda la forma scritta di tali comunicazioni. CON LA PRESENTE ACCETTATE L'USO DI FIRME ELETTRONICHE, CONTRATTI, ORDINI E ALTRE REGISTRAZIONI, E LA CONSEGNA ELETTRONICA DI AVVISI, POLITICHE E REGISTRAZIONI DI TRANSAZIONI AVVIATE O COMPLETATE DA NOI O TRAMITE IL SITO. L'utente rinuncia a qualsiasi diritto o requisito ai sensi di statuti, regolamenti, norme, ordinanze o altre leggi in qualsiasi giurisdizione che richiedano una firma originale o la consegna o la conservazione di documenti non elettronici, o ai pagamenti o alla concessione di crediti con mezzi diversi da quelli elettronici.

UTENTI E RESIDENTI IN CALIFORNIA Se un reclamo non viene risolto in modo soddisfacente, è possibile contattare l'unità di assistenza ai reclami della Division of Consumer Services del California Department of Consumer Affairs per iscritto all'indirizzo 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o per telefono al numero (800) 952-5210 o (916) 445-1254.

VARIE Le presenti Condizioni d'uso e qualsiasi politica o regola operativa da noi pubblicata sul Sito o in relazione al Sito costituiscono l'intero accordo e l'intesa tra voi e noi. Il mancato esercizio o applicazione da parte nostra di qualsiasi diritto o disposizione delle presenti Condizioni d'uso non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. Le presenti Condizioni d'uso operano nella misura massima consentita dalla legge. Possiamo cedere uno o tutti i nostri diritti e obblighi ad altri in qualsiasi momento. Non saremo responsabili per eventuali perdite, danni, ritardi o mancate azioni causati da cause al di fuori del nostro ragionevole controllo. Se una disposizione o parte di una disposizione delle presenti Condizioni d'uso è ritenuta illegale, nulla o inapplicabile, tale disposizione o parte di essa è considerata separabile dalle presenti Condizioni d'uso e non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni. Non si crea alcun rapporto di joint venture, partnership, impiego o agenzia tra l'utente e noi come risultato di queste Condizioni d'uso o dell'uso del Sito. L'utente accetta che le presenti Condizioni d'uso non saranno interpretate contro di noi in virtù del fatto che le abbiamo redatte. L'utente rinuncia a qualsiasi difesa basata sulla forma elettronica delle presenti Condizioni d'uso e sulla mancanza di firma delle parti per l'esecuzione delle presenti Condizioni d'uso.